Los Mejores Juegos Cooperativos Para PS4 2020

Si bien los juegos de campaña multijugador y para un solo jugador están muy bien, los juegos cooperativos de PS4 son el pan y la mantequilla de la cultura moderna de juegos de PlayStation.

No hay nada de malo en enfrentarte a tus amigos en uno de los innumerables juegos multijugador disponibles, pero se puede argumentar que la emoción de derrotar a un jefe importante con tus amigos en un juego cooperativo de PS4 supera con creces la emoción de vencerlos. en combate.

Y la gran variedad de contenido cooperativo disponible es impresionante para la vista. Desde construir adorables casas en 3-D en un formato de construcción de mundo abierto hasta derribar la ira de Dios sobre soldados rivales en misiones avanzadas de operaciones especiales, la cooperativa de PS4 abarca una amplia gama de géneros, formatos de juego y estilos. Desde la cooperativa local de sofás hasta las arenas en línea, los juegos cooperativos tienen mucho que ofrecer a cualquiera que tenga amigos dispuestos a abordarlos.

Todo lo dicho: aquí hay diez de nuestras mejores opciones para el moderno jugador cooperativo de PS4.

1. Overcooked! 2

Overcooked 2 es un juego de simulación de cocina cooperativa hilarante y maníaco que llevará tus habilidades de colaboración a sus límites. Al igual que su predecesor, el objetivo del juego es cocinar y preparar varios pedidos en un ambiente animado de restaurante. Se espera que los jugadores dominen nueve recetas, todo mientras navegan por una serie de restaurantes cada vez más absurdos que presentan obstáculos como pisos en movimiento, ingredientes que caen y lava.

La secuela del original, Overcooked !, Overcooked 2 se lanzó en agosto de 2018 e incluye la misma jugabilidad que el original. También incorpora nuevos niveles interactivos y opciones de personalización, como recetas, temas de restaurantes y disfraces de chef. También integra una nueva habilidad de “lanzamiento” que te permite lanzar ingredientes a tus compañeros jugadores a medida que se desarrolla el juego.

El modo cooperativo está disponible a través de una red inalámbrica local o mediante emparejamiento aleatorio en línea. El juego se puede jugar con hasta cuatro jugadores, pero es mejor con dos jugadores; El caos estrafalario puede salir un poco de control mientras más jugadores estén involucrados y puede volverse abrumador rápidamente.

Dicho esto, si estás más concentrado en tener una explosión que en dominar alguna de las recetas, agrega tantos jugadores como quieras. Además, si la comunicación para la cooperativa se vuelve demasiado abrumadora, siempre puedes desactivar la función y pasar al modo competitivo.

Características:

Cooperativa local o inalámbrica

Matchmaking en línea aleatorizado disponible

Juego atractivo y único

Especificaciones:

Editor: Team 17 / Ghost Town games

Género: simulación de cocina cooperativa

Modo: campaña cooperativa

Plataforma: PS4

Calificación: E

PROS

Niveles interactivos y opciones personalizables

Juego cooperativo hilarante

Juego atractivo y único

CONTRAS

Puede volverse abrumador con demasiados jugadores

2. Call Of Duty: Modern Warfare

Call of Duty es quizás uno de los juegos de rol de guerra más conocidos. Si bien no revoluciona exactamente la fórmula típica de Call of Duty, Modern Warfare lleva la jugabilidad a un nivel superior con un enfoque en los disparos de alta potencia y bien diseñados, junto con una variedad de opciones para la personalización intensiva de armas en modos multijugador: personalización eso también se puede aplicar al modo cooperativo.

La calidad gráfica también ha aumentado un poco de las versiones anteriores del juego y ofrece imágenes nítidas y secuencias de acción visualmente impresionantes. Desafortunadamente, el juego (incluso el modo para un jugador) no se puede descargar sin una conexión a Internet estable, por lo que los usuarios sin Wi-Fi no tienen suerte.

El modo de campaña para un jugador definitivamente recibió la mayor parte del amor de los creadores de juegos, pero el juego cooperativo también está disponible en el popular modo Special Ops del juego. Los jugadores se reúnen en equipos de ataque para luchar batallas y ejecutar tácticas de guerra juntos en misiones únicas y misiones que son versiones renovadas de batallas para un solo jugador.

También hay una operación especial de PS4: modo de supervivencia donde los jugadores trabajan juntos para combatir equipos masivos de enemigos cada vez más difíciles en entornos variados.

Si bien el editor anuncia que el modo cooperativo está disponible sin conexión en el formato tradicional de pantalla dividida, varios jugadores han informado problemas con el modo cooperativo de pantalla dividida / local, así que proceda bajo su propio riesgo. La infraestructura de las misiones cooperativas está bien, pero carece de consistencia y tiende a sacar a los jugadores del juego. El modo multijugador parece ofrecer más consistencia a los usuarios, pero para aquellos que buscan verdaderas misiones cooperativas, otro juego de guerra puede ser una mejor opción.

Características:

Multijugador y modos cooperativos

Modo de campaña atractivo

Hermosas imágenes

Especificaciones:

Género: Guerra

Modo: campaña para un jugador / cooperativo (niveles de escuadrón)

Plataforma: PS4

Calificación: Mature

PROS

Misiones de escuadrón de operaciones especiales para cooperativas

Personalización de armas

Gráficos nítidos

CONTRAS

No se descargará sin conexión a internet

3. Apex Legends Bloodhound Edition

Si estás buscando un juego clásico de Battle Royale, a la Fornite, Apex Legends es una alternativa satisfactoria, bien pensada y pulida gráficamente. No solo es un juego Battle Royale, Apex Legends también tiene elementos de juegos de disparos de héroes de un solo hombre. Te permite jugar como ocho personajes, cada uno con sus propios conjuntos de habilidades y habilidades individuales, y todos ellos altamente personalizables.

Si bien puedes solitarlo, el juego se juega mejor en grupos de tres: el número perfecto para reclutar una cantidad razonable de amigos para que se unan a ti. Si un compañero jugador cae, debes agarrar su estandarte, llevarlo a un punto de reaparición y revivirlo, para que no tengas que intentar intentar el resto de la batalla con un miembro.

Uno de los aspectos más destacados del juego es su elección para evitar un problema que ha plagado los juegos de Battle Royale durante años: la incapacidad de comunicarse de manera efectiva con sus compañeros de equipo. Entre conexiones lentas, auriculares defectuosos y una miríada de otros problemas técnicos, la lista de cosas que pueden salir mal son interminables. Apex Legends ha desarrollado un sistema de ping que descarta todos estos desafíos y le permite comunicarse con su escuadrón casi sin audio.

Presiona un botón y podrás comunicarle al resto de tu escuadrón la ubicación a la que deseas viajar, un elemento que hayas visto, una sugerencia para un punto de interés, básicamente cualquier cosa que estarías comunicando por audio.

Características:

Un jugador o modo cooperativo disponible

Sistema de ping para comunicación

Máscara legendaria de “El Intimidator” Bloodhound y máscara de arma “Wrath Bringer” Prowler

Especificaciones:

Género: Battle Royale

Modo: un jugador / cooperativo

Plataforma: PS4

Calificación: Teen

PROS

Amplias opciones de personalización

Juego cooperativo fluido

Juego de batalla real

CONTRAS

Falta de opciones de juego avanzadas

4. World War Z

Miembro de la gran cantidad de videojuegos basados ​​en películas, World War Z coloca a los jugadores en la posición bastante cliché de tener que luchar contra las hordas de muertos vivientes mientras el mundo se balancea al borde del apocalipsis. No hay nada de malo en esta premisa, pero tampoco hay nada aquí que no se haya visto antes. Consiste en 4 episodios que consisten en múltiples capítulos. Si bien la premisa y la jugabilidad se vuelven repetitivas con bastante rapidez, el juego permite una personalización bastante amplia de armas y sistemas de clase dentro de cada equipo.

Con World War Z, el modo cooperativo en línea está disponible para hasta cuatro jugadores, pero no se permiten otros formatos cooperativos. Esto, combinado con la falta de opciones de pantalla dividida, crea una experiencia cooperativa algo limitante que no permite a los usuarios la oportunidad de interactuar completamente entre sí o con el juego en sí. Y, dado que el juego no permite la cooperación local, depende completamente de su conexión a Internet y a menudo puede retrasarse o bloquearse debido a sus problemas de conectividad o los de uno de los miembros aleatorios de su equipo.

Eso no quiere decir que el juego sea un completo fracaso; La adición de amigos crea momentos memorables de batalla, y los gráficos a menudo son de primera categoría. Y la cooperativa se puede jugar en cinco modos diferentes, por lo que hay posibilidades de mezclar un poco las cosas. Pero en general, el juego debe tomarse al pie de la letra; un juego bien ilustrado, bastante predecible, ocasionalmente memorable, con opciones cooperativas limitadas y hordas ilimitadas de muertos vivientes.

Características:

Cooperativo solo en línea (a menos que juegues con personajes de IA)

Modos de campaña impulsados ​​por cooperativas

Imágenes increíbles y horribles.

Especificaciones:

Editorial: Mad Dog Games

Género: Acción / Aventura

Modo: campaña cooperativa

Plataforma: PS4

Calificación: Mature

PROS

Gráficos elegantes

5 modos cooperativos

Imágenes increíbles y horribles.

CONTRAS

Carece de opciones de pantalla dividida

5. A Way Out

A diferencia de otros juegos cooperativos, A Way Out es uno de los pocos juegos que presenta una verdadera historia cooperativa, destinada a ser llevada por múltiples jugadores. Bellamente diseñado y ejecutado de manera asombrosa, la trama se centra en dos prisioneros, Leo y Vincent, que salen de la prisión y huyen de las autoridades que los persiguen.

El juego de campaña cooperativa está disponible solo en modo de pantalla dividida, ya sea localmente o en línea. El juego se basa en dos personajes y, por lo tanto, se limita a solo dos jugadores. Esto también significa que solo se necesita una copia para jugar, por lo que puedes hacer que un amigo se una, incluso si no han tenido la oportunidad de comprar una copia física del disco. La versión que descarguen tus amigos será técnicamente una prueba gratuita, por lo que no podrán jugar el juego por sí solos sin que te unas a ellos.

Con un giro más cinematográfico que la mayoría de los juegos cooperativos convencionales, A Way Out es una construcción lenta para un final dramático. Tiene muchas más escenas de corte que la mayoría de los juegos, pero también les da a los jugadores la capacidad de mover a sus personajes dentro de las escenas de corte, algo que a la mayoría de los juegos les falta. Los NPC dentro del juego también responderán de manera diferente a los diferentes personajes, por lo que tú y tu amigo pueden obtener información diferente a pesar de iniciar con el mismo transeúnte.

El juego en sí está completamente basado en la trama y enfocado en una serie de secuencias de mini-juegos; Si bien esto puede ser desorientador para los jugadores acostumbrados a más juegos de hack and slash, la experiencia es acumulativamente gratificante.

Características:

Cooperativo disponible sin necesidad de compras duales

Cooperativo local o en línea para 2 jugadores

Ofrece una aventura única.

Especificaciones:

Editorial: Electronic Arts

Género: campaña cooperativa de rol

Modo: solo cooperativo para 2 jugadores

Plataforma: PS4

Calificación: Mature

PROS

Gráficos cinematográficos

Excelente narración

Ofrece una aventura única.

CONTRAS

Sin modo de jugador único

6. Borderlands 3

Borderlands 3 siempre ha sido un fuerte competidor cooperativo, pero esta iteración particular mejora las opciones cooperativas disponibles anteriormente y continúa priorizando la integración de los modos multijugador. Si tu prioridad es un juego cooperativo de alta calidad, no te decepcionará.

En términos de premisas, el protagonista del juego eres tú, un cazador de bóvedas, a quien se le encarga que impida que los malvados Calypso Twins destruyan el planeta Pandora y, potencialmente, toda la galaxia. Cuando no te enfrentas a los gemelos, debes asegurarte de que los elementos de la bóveda, dispersos por la galaxia, se recojan y no caigan en las manos equivocadas.

El humor absurdo y la grosería del juego pueden atraer a algunos jugadores, pero pueden ser irritantes si no son del todo tu taza de té. Además, los jugadores que esperan que esta nueva versión expanda dramáticamente el universo de Borderlands deberían prepararse para la decepción; a pesar de algunas nuevas adiciones menores y cambios estéticos, la galaxia sigue siendo la misma de siempre.

Aún así, los amplios modos cooperativos del juego son tan fáciles de usar como lo son. Todos los modos cooperativos están disponibles en cualquier momento durante el juego, independientemente de qué tan lejos estés en tu misión o si has pasado un cierto punto de control. Borderlands 3 tampoco limita el nivel en el que los jugadores deben estar para ser emparejados, lo que significa que puedes tomar a algunos de tus amigos menos avanzados bajo tu ala, o viceversa.

La pantalla dividida / cooperativa local está disponible para dúos de jugadores, aunque la orientación horizontal de la pantalla puede dificultar el seguimiento del texto a veces. Co-op también está disponible como una opción en línea, con hasta cuatro jugadores.

Características:

Pantalla dividida y cooperativa local

Usa habilidades únicas para cazar bóvedas

Descubre nuevos mundos con entornos únicos.

Especificaciones:

Editor: software de caja de cambios / 2K Games

Género: Acción / Aventura

Modo: campaña y cooperativo

Plataforma: PS4

Calificación: M

PROS

Sin limitaciones de nivel cooperativo

Infraestructura cooperativa estelar y fluida

Usa habilidades únicas para cazar bóvedas

CONTRAS

Expansión mínima del universo

7. Rayman Legends Estándar Edition

Rayman Legends es la alegría de un juego que ofrece diversos desafíos y un juego atractivo con un elenco de personajes curiosamente diseñado y colorido para arrancar. Esta nueva versión reúne algunas de las mejores partes del universo Rayman y se centra en las mejores partes del juego: los rompecabezas, los niveles de música y la ridiculez de todo.

Rayman y sus compañeros héroes han estado dormidos durante un siglo, durante el cual las pesadillas han regresado y encarcelado a los Teensies. Los héroes son despertados por – quédate conmigo – Murfy the Greenbottle, quien fue enviado por el Bubble Dreamer para enviarlos a salvar a los Teensies.

En caso de que esa oración no lo haya dejado muy claro, este es un juego que no se toma a sí mismo demasiado en serio. Te convertirás en un pato. Verás cómo tus enemigos se hacen cosquillas en la sumisión. Escuchará canciones pegadizas y despreocupadas mientras navega por una serie adorable y estrafalaria de cinco mundos diferentes. Te lo pasarás genial.

El juego de la campaña cooperativa es apoyado por cuatro jugadores localmente, sin opciones para la cooperativa en línea. Es un regreso al estilo de la cooperativa de sofá que parece cada vez más difícil de encontrar, y no decepciona. Puedes descifrar acertijos con tus compañeros de juego o completar los niveles musicales, donde tus acciones en la pantalla crean respuestas musicales que complementan la puntuación del juego. La falta de cooperación en línea puede ser frustrante para los jugadores que buscan unirse a amigos distantes, pero el juego estelar lo compensa con creces.

Características:

Cooperativo para 4 jugadores

Compatible con controlador Dualshock

Batallas de jefes 3D

Especificaciones:

Editorial: Ubisoft

Género: Aventura RPG

Modo: campaña para un jugador / cooperativo

Plataforma: PS4

Calificación: E10 +

PROS

Juego cooperativo Couch

Alegre y bien diseñado

Niveles musicales

CONTRAS

No cooperativo en línea

8. Minecraft Bedrock

Si buscas diversión cooperativa de videojuegos simple y anticuada, Minecraft es tu mejor opción. Su juego fácil y sus infinitas opciones para la exploración y creación de personajes lo han convertido en un clásico para todas las edades. Este juego de sandbox RBG se basa en la premisa de que los jugadores construyen y destruyen bloques en un entorno simple y tridimensional.

El juego está destinado a servir como una salida para la imaginación de sus usuarios y ofrece a los jugadores una gran libertad para explorar el mundo del juego y personalizar sus propias experiencias. La premisa simple y los gráficos básicos pueden hacer que sea fácil perderse la gran complejidad y la alegría de la infraestructura del juego.

Actualmente, la versión de PS4 ofrece modo cooperativo de pantalla dividida en modo crossplay, donde los usuarios pueden jugar en casa desde la misma estación usando controladores separados. El acceso a la función de pantalla dividida requiere una pantalla con una salida de al menos 720p. Los cables de componentes HDMI o RGB se pueden utilizar para la optimización para permitir a los usuarios implementar esta función. Co-op también está permitido con jugadores en otras plataformas, como teléfono, Windows 10 o consolas alternativas.

La versión para PS4 del juego es Bedrock Edition, que se lanzó en diciembre del año pasado. Esta nueva versión incluye el mismo juego básico que las ediciones anteriores, pero agrega algunas mejoras al juego en sí, incluidos elementos nuevos y exclusivos, cambios en el terreno y gráficos mejorados. El juego también presenta otras mejoras, que incluyen tamaños mundiales variables, mayor distancia de renderizado para una mejor visibilidad y compatibilidad con el panel táctil DualShock 4.

Características:

Pantalla dividida y cooperativa en línea

Construccion mundial expansiva

Experiencia de mundo abierto

Especificaciones:

Editorial: SONY / Mojang

Género: Sandbox RPG

Modo: un jugador / cooperativo en línea

Plataforma: PS4

Calificación: e10 +

PROS

Personalización ilimitada y construcción del mundo

Acomoda gran cantidad de jugadores

Experiencia de mundo abierto

CONTRAS

Jugabilidad repetitiva

9. Destiny 2: Forsaken – Legendary Collection – PlayStation 4

Destiny 2: Forsaken, un clásico juego de disparos activo, ofrece un juego de armas satisfactorio y una experiencia cooperativa completamente agradable. Ubicado en el sistema solar en un futuro de ciencia ficción, Destiny 2 ofrece mejoras masivas sobre la secuela inicial del juego, que luchó por complacer a los fanáticos con un juego torpe y opciones limitadas y aumenta enormemente las opciones disponibles para la personalización de armas.

El objetivo principal del juego es derrotar a los Guardianes y completar varias misiones. Si bien el juego atractivo es más destacado que la narración compleja, el juego ofrece un giro épico al final de la campaña que seguramente satisfará a los jugadores. Además, esta edición viene con dos paquetes de expansión para el juego, por lo que tienes cuatro historias en total para tratar de explorar.

Cuando se trata de inversión, Destiny 2 es un juego que puedes aprender, jugar una noche con amigos y luego irte hasta la próxima semana. Algunos jugadores han informado que la primera misión debe jugarse en solitario, pero después de eso, puedes agregar otros jugadores para la cooperativa en línea. Si eliges maximizar tu capacidad con otros cinco jugadores, puedes hacer frente a Raids o Menagerie juntos.

Se admiten números más pequeños (hasta 2 amigos) para una jugabilidad más expansiva, como misiones de historia, huelgas, zonas de patrulla y forjas del ejército negro. Divide la diferencia con cuatro jugadores, y puedes jugar el ajuste de cuentas e intentar obtener armas y armaduras Gambit Prime.

Características:

Se requieren 104 GB de disco duro

Cuatro modos de historia disponibles

Colección expansiva de armas

Especificaciones:

Editorial: Bungie / Activision

Género: tirador activo

Modo: campaña para un jugador / cooperativo

Plataforma: PS4

Calificación: Teen

PROS

Juego cautivador

Variedad de opciones cooperativas.

Colección expansiva de armas

CONTRAS

No se puede iniciar el modo cooperativo de inmediato

10. Diablo III Eternal Collection

Diablo III es un juego de rol de acción / aventura ambientado en el oscuro mundo de fantasía de Sanctuary. En el transcurso de cuatro actos, el protagonista del juego debe derrotar a las fuerzas del mal que amenazan a Santuario, navegando profecías siniestras, cultos oscuros y señores demonios.

A diferencia de su predecesor, Diablo II, que permitía hasta ocho jugadores en un solo juego cooperativo, esta tercera edición solo permite hasta cuatro. Si bien este es un número respetable, la jugabilidad no es tan agradable como lo era cuando se permitía a más jugadores unirse.

El modo cooperativo también aumenta el juego al aumentar la dificultad de los enemigos que tú y tu compañero (s) ) cara. También aumenta la cantidad y el valor de las monedas y objetos que dejarán tus enemigos. La cooperativa se puede habilitar en el modo campaña o aventura, por lo que depende de usted que elija. Si elige la cooperativa local y juega con un compañero o compañero de cuarto, desafortunadamente la pantalla dividida no está disponible, por lo que está limitado por las limitaciones de su compañero cuando se trata de velocidad y navegación.

Al igual que el juego principal en sí, algunas características cooperativas requieren DRM constante y lo echarán del juego si experimenta fallas o retrasos importantes, un punto de frustración importante para cualquier jugador que no tenga acceso a una transmisión constante conexión.

Características:

Incluye tres paquetes de contenido de Diablo variantes

Cooperativa dependiente de DRM

Incluye modo hardcore

Especificaciones:

Editorial: Blizzard Entertainment

Género: Acción / Aventura

Modo: campaña para un jugador / cooperativo

Plataforma: PS4

Calificación: Maduro

PROS

Hasta 4 jugadores pueden unirse

El modo historia se puede jugar sin conexión

Modo Hardcore

CONTRAS

Parche de descarga adicional requerido para la clase Necromancer

En los últimos años, los nuevos desarrollos en tecnología y las velocidades de Internet en rápida evolución han permitido un avance dramático en la cooperativa PS4. Los juegos de PlayStation de la vieja escuela se han diversificado desde los modos cooperativo y de pantalla dividida de su sofá básico a comunidades masivas en línea de jugadores capaces de conectarse y jugar entre sí, independientemente de las millas entre ellos.

No es que haya nada malo con la cooperativa local; Algunos de los juegos mejor clasificados de esta lista dependen exclusivamente de la cooperativa de sofá. Pero la gran variedad de opciones disponibles para los jugadores de hoy no tiene rival.

Cooperativa Local Vs Cooperativa En Línea

La cooperativa local frente a la en línea es una de las primeras decisiones que debe tomar un comprador. ¿Estás buscando un juego para que solo tú y tu pareja jueguen en el sofá? Cooperativa local es. ¿Intentas reunir a todos tus amigos un viernes por la noche? Elija una cooperativa en línea que permita la inclusión de varios jugadores.

Además, si bien la calidad de los gráficos y la jugabilidad son aspectos geniales a tener en cuenta, no puedes abandonar el realismo por completo. Es posible que haya decidido comprometerse a cooperar en línea con amigos, pero si su Wi-Fi no está a la altura y va a estar plagado de problemas de transmisión y problemas técnicos, probablemente no sea la mejor opción disponible.

O si su preferencia es la pantalla dividida local, pero todos sus amigos viven en otros estados, debería considerar a.) Mudarse o b.) Encontrar un juego que ofrezca una cooperativa en línea más expansiva. Trabajar alrededor de sus limitaciones y no a través de ellas hará que la experiencia cooperativa sea lo más placentera posible. Además, hará que sea menos probable que el juego cooperativo que compres termine jugando en lugar de perder el tiempo acumulando polvo en un cajón en algún lugar antes de venderlo de nuevo a Gamestop.

Diferentes Géneros De Juegos Cooperativos

Además, cuando se trata de género, algunos de los juegos cooperativos mejor clasificados en el mercado hoy en día no siempre son los que esperarías. Los juegos de tala y gore están muy bien, pero algunos de los juegos cooperativos mejor revisados ​​son los que no se toman demasiado en serio y abrazan la locura alegre de tratar de coordinarse con amigos para lograr misiones cada vez más absurdas. Esta sensibilidad se presta bien al mundo de los juegos cooperativos, que tiende a centrarse más en la comunidad que en el juego.

No quiere decir que alegría e intensidad sean incompatibles; ¡puedes defender ferozmente tu pequeña casa en cubos en Minecraft o matar sin piedad las recetas que te entregan en Overcooked! 2. Pero no todos los juegos cooperativos necesitan un arma o un zombi para proporcionar una experiencia llena de acción para ti o tus compañeros de equipo.