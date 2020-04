Los 9 mejores juegos de NES de todos los tiempos

Lanzado en 1986, el Nintendo Entertainment System, o NES, como se le llama tan a menudo hoy, fue la consola de videojuegos más vendida de su tiempo. Aunque sus gráficos simplistas han pasado de grandes a malos a encantadoramente retro en los últimos treinta años, un hecho sigue siendo el mismo: hay muchos juegos geniales en el sistema.

Todo, desde Legend of Zelda hasta el Super Mario Bros original, convierte al NES en una plataforma revolucionaria. Ya sea que vuelvas a visitar clásicos antiguos o los experimentes por primera vez, estos son los mejores juegos de NES de todos los tiempos.

1.Super Mario Bros

Este es el juego que lo comenzó todo. Contando todos sus puertos y relanzamientos a lo largo de los años, la versión original de Super Mario Bros ha vendido la asombrosa cifra de 40,2 millones de copias, lo que lo convierte en el juego de Mario más vendido de todos los tiempos.

De hecho, como el título insignia de la NES, Super Mario Bros representa más que un fantástico juego de plataformas que se convirtió en una franquicia: representa el renacimiento de la industria de los videojuegos en general. Definitivamente fue considerado uno de los mejores juegos de NES de su tiempo. Después del colapso del videojuego de 1983, el NES sacó a la industria de la platija del borde, y Super Mario Bros ayudó a impulsar las ventas del sistema.

2.The Legend Of Zelda

The Legend of Zelda fue el primero de la serie en adornar cualquier consola y trajo consigo a muchos de los queridos enemigos: Moblins, Lynels e incluso Darknut. También dio a luz al famoso dialogo que decía: ” Es peligroso ir solo. Toma esto”.

Si nunca has experimentado The Legend of Zelda, te debes a ti mismo sumergirte y salvar el reino de Ganon y su mal uso de la Trifuerza del Poder. Mientras exploras Hyrule por lo que puede ser la primera vez, asegúrate de buscar secretos: el juego está cargado de ellos, un elemento que se convertiría en un elemento básico de la serie.

3.Metroid

Metroid introdujo la primera mitad de la fórmula de dos juegos que se convertiría en Metroid-vanias. Es la fórmula clásica de comenzar débil y explorar un mundo enorme en busca de más armas y habilidades que te permitirán llegar a áreas previamente inalcanzables, superar jefes y completar el juego.

Samus comienza solo con su arma de rayos y continúa encontrando potenciadores conocidos como Morph Ball y Bombs. La versión NES de Metroid también introdujo los personajes jefes recurrentes de Ridley y Kraid.

4.Castlevania

La segunda mitad de la combinación ganadora Metroid-vania, Castlevania es un juego de plataformas desafiante que tiene a Simon Belmont explorando el Castillo de Drácula en busca del vampiro malvado. Si bien no tiene todos los mismos elementos que los títulos posteriores de la serie, establece el estándar para el juego central que continuaría en cada iteración por venir.

Algo que vale la pena señalar es que el Castlevania original está disponible en el NES Classic, al igual que Metroid. Si te gusta Metroidvanias, prueba los dos juegos que comenzaron el género.

5.Final Fantasy

El NES Final Fantasy fue, como tantos otros en esta lista, el primero de una franquicia masiva. El juego fue lanzado en 1987 y generó la serie que tanta gente ama hoy.

Sin embargo, el nombre tiene algo de una historia única detrás de él. Supuestamente, Square estaba al borde de la bancarrota, y el lanzamiento de Final Fantasy fue su juego decisivo. Si no funcionaba, la compañía tendría que cerrar sus puertas.

Claramente, eso no sucedió, y ahora Final Fantasy se erige como uno de los mejores juegos de rol de NES de la época. Cuenta con combate por turnos, diferentes roles para diferentes personajes y muchos elementos que estaban antes de su tiempo.

6.Kirby’s Adventure

Kirby’s Adventure no es el primer juego de Kirby, sino más bien una secuela del título de Game Boy Kirby’s Dream Land. Kirby’s Adventure mejoró muchas de las mejores características de la primera e introdujo el movimiento característico de Kirby: absorber enemigos y copiar sus habilidades.

Este fue también el primer juego en mostrar a Kirby en color, lo que sorprendió a muchas personas; nadie sabía que sería rosado, especialmente porque el juego original de Game Boy era en blanco y negro. Kirby’s Adventure hace que los jugadores luchen en 41 niveles en 7 mundos diferentes.

7.Contra

Contra era un tirador de arriba a abajo conocido por su acción sin parar y su brutal dificultad, pero también por otro elemento verdaderamente clásico: el Código Konami. Para aquellos que no están familiarizados, el Código Konami (Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, B, A) otorgó a los jugadores 30 vidas adicionales para ayudarlos a superar la posibilidad extremadamente alta de que perderían durante una carrera de contras.

Y dado que Contra se jugó antes de apareciera la opción de guardar avances, “Game Over” significaba que tenías que comenzar desde cero.

8.Duck Hunt

Ninguna lista de los mejores juegos de NES estaría completa sin el juego original de armas ligeras de caza de patos. La premisa es simple. Los patos vuelan por la pantalla y tú apuntas y los disparas desde el cielo con el periférico conectado. ¿La baja? Si fallas, un perro demasiado sarcástico se ríe de tu fracaso.

También es multijugador, un hecho que mucha gente no sabe. ¡El segundo controlador maniobra a los patos! Por supuesto, la tecnología de pistola de luz requiere un televisor CRT para funcionar, por lo que necesitará encontrar un televisor antiguo para poder jugar este juego al día de hoy.

9.Mega Man

La serie Mega Man es otra franquicia de larga duración que comenzó en la NES. El Bombardero Azul se enfrentó al Dr. Wily y su Robot Masters en un nivel tras otro de acción de plataformas y encuentros con el infierno de balas. Cada Robot Master deja caer una nueva habilidad, y esta habilidad es la debilidad de otro jefe.

Combatir a los enemigos en el orden correcto resulta en un juego mucho más fácil, pero Mega Man se puede completar en cualquier orden. Es una excelente manera de experimentar muchos de los elementos de juego originales que todavía están presentes en la serie Mega Man en la actualidad.