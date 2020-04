Los Mejores Juegos De Nintendo Game Boy Advance

Con el tiempo, los juegos han cambiado para convertirse en experiencias cinematográficas llenas de adiciones multijugador, DLC de larga duración e historias tenaces. Retroceda en el tiempo, al menos 30 años antes de 1989, cuando se presentó la consola portátil Game Boy.

El concepto de un dispositivo que podía jugar juegos completamente desarrollados sobre la marcha era radical. Ahora tenemos teléfonos inteligentes que nos permiten comunicarnos con otras personas a través de varias aplicaciones de mensajería, transmitir vídeos, jugar a más de un millón de juegos de tiendas de aplicaciones y buscar datos en la palma de nuestras manos. Sin embargo, todo comenzó a partir de estos pequeños instrumentos dedicados conocidos como Game Boy Advance.

Esta fue la consola portátil que ofreció a los jugadores juegos increíbles como WarioWare, Inc .: ¡Mega Microjuegos!, Final Fantasy Tactics Advance y Metroid Fusion. En esta Guía del comprador, volveremos a ver los mejores juegos de Game Boy Advance de la generación (consulte nuestra lista de los 10 mejores juegos de Nintendo Switch para ver títulos de series similares).

Si eres alguien que quiere revivir su infancia o comenzar de nuevo en el mundo de Game Boy Advance, ahora es el momento perfecto para que mires hacia atrás y elijas los mejores juegos para ti. Esta lista revisa una multitud de aspectos, siendo ellos la premisa principal del juego, los gráficos y la música, las revisiones anteriores y una vista de su juego.

No todas las consolas portátiles pueden nivelarse con Game Boy Advance, el pináculo de los juegos de su tiempo, así que repasemos las mejores opciones de juegos que hicieron de Game Boy Advance lo que se conoce hoy en día.

1. Metroid Fusion

Tan influyente como fue Metroid: Zero Mission, no habría permanecido de no ser por la fama de Metroid Fusion. Y a pesar de que fue lanzado antes, Fusion era posiblemente más poderoso que Zero Mission. Cronológicamente, el juego final de la serie, Fusion, le dio a Metroid una personalidad adicional a la que los jugadores estaban acostumbrados, presentando un personaje secundario, la computadora de Samus, Adam, y una historia más comprensible que atestigua que Samus se desata en una estación de investigación espacial llena de personas desarrolladas. , parásitos X que imitan criaturas.

Samus misma recibió una apariencia elegante para la aventura, a pesar de que había más que solo incluir una cubierta azul en su disfraz. En cuanto a la historia, una contaminación por parásitos X en la aventura hace que los médicos mezclen el ADN de Samus con el bebé Metroids. Esto le otorga la capacidad de consumir parásitos después de destruir sus cuerpos anfitriones, lo cual es vital para obtener nuevos poderes.

Al recibir elogios de la crítica, Metroid Fusion propone gráficos y composición musical excepcionales. Adquiriendo nuevos poderes junto con secretos desconocidos, el juego es encantadoramente brillante.

Nintendo Power lo calificó con 5/5 estrellas y se convirtió en el juego portátil del año en los premios Interactive Achievement Awards 2002. Fue un cambio más poco original en la serie, pero fue divertido y ayudó a hacer de Fusion uno de los mayores despertares de una serie clásica que Game Boy Advance haya visto.

Características Principales:

Nuevos potenciadores y secretos ocultos incluidos

El jugador puede desbloquear funciones en Metroid Prime usando Cable Link para Game Boy y GameCube

El jugador puede recoger armas clásicas y nuevas durante el juego

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Hermosa composición e historia

Los jefes recientemente desarrollados traen entretenimiento al juego

Variación en inventario y armamento en el juego.

Nuevos potenciadores y secretos ocultos incluidos

CONTRAS

Juego más corto que el promedio de los juegos anteriores de Metroid

Dificultad para enfrentar a los jefes a lo largo del juego.

2. Pokémon Emerald Version

Muchos fanáticos acusaron al principio la variación de Pokémon Emerald con Pokémon Gold y Pokémon Silver , y por una buena razón hasta el día de hoy, son las únicas secuelas en la serie principal de Pokémon que no permiten al jugador importar Pokémon pasados ​​de la primera generación. Aún así, esta apertura en la ascendencia le otorgó al desarrollador Game Freak para producir adiciones y mejoras masivas a la mecánica del juego, y después de un tiempo, demostró ser una compensación que fue bien explicada.

La versión aumentada de Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire y la tercera generación de la serie de videojuegos, Pokémon Emerald, se basa en la región de Hoenn en un niño que se acaba de mudar a un pequeño suburbio llamado Litteroot Town. Al comienzo de los juegos, el jugador puede elegir entre Treecko, Torchic o Mudkip para proteger al Profesor Birch, el profesor regional, de un Poochyena atacante.

The gameplay in Emerald is completely set in an overhead style; players’ characters can move in four directions and can talk to other people on the overworld. Players can also encounter wild Pokémon by walking into grass, surfing on their Pokémon, walking through caves, and other ways. Rare Pokémon that were introduced from earlier games such as Mew, Lugia, and Ho-Oh were made available through an in-game event.

Pokémon Emerald obtuvo una recepción generalmente positiva y tiene puntajes de 8/10 de IGN y 7.5 / 10 de GameSpot. Si bien Emerald siente que es el mismo juego que hicieron ocho años antes, el juego dejó los originales ( Ruby y Sapphire ) en el polvo, reparando sus imperfecciones encontradas en los primeros dos juegos de la tercera generación de Pokémon .

Características Principales:

Los jugadores pueden luchar y comerciar con otros usando cualquiera de los juegos Pokémon de tercera generación al unir sus sistemas Game Boy Advance.

Concursos Pokémon incluidos para que los jugadores ganen diferentes premios del concurso

Más de 150 Pokémon para coleccionar

Especificaciones:

Editorial: The Pokémon Company, Nintendo

Género: juegos de rol

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Versión remezclada de Pokémon Rubí y Zafiro

Pokémon más nuevos para coleccionar que en juegos anteriores

Gráficos coloridos mejoran la jugabilidad

CONS

Muy similar a los juegos Pokémon de la generación anterior.

3. Mario Kart: Super Circuit

Es difícil concebir un sistema de Nintendo sin un juego de Mario Kart , pero Super Circuit fue realmente el pionero cuando llegó a Game Boy Advance. Los juegos de Kart han estado marcados por la falta de cuidado en las consolas anteriores, la obra maestra que es Mario Kart: Double Dash en Nintendo Gamecube, o el insatisfactorio Mario Kart 8 en Nintendo Wii U, pero Super Circuit compuso un legado instantáneo para el sistema.

Producido por el famoso Shigeru Miyamoto, Super Circuit es la tercera entrega de la serie Mario Kart en la que el jugador compite en un kart contra otros personajes en diferentes cursos. Hay cinco modos de juego contrastantes para jugar: Mario GP, Time Trial, Quick Run, VS y Battle. El juego presenta el elenco inmutable de controladores jugables como en la entrega anterior, cada uno establecido en una de tres clases de peso. Peach, Yoshi y Toad son livianos, Mario y Luigi son medianos, y Bowser, Donkey Kong y Wario son pesados.

Mario Kart: Super Circuit ha aceptado la aclamación crítica, vendiendo 5.91 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en el cuarto juego más vendido en Game Boy Advance. Metacritic e IGN calificaron el juego con un 8.5 / 10 y 9.5 / 10, respectivamente. En 2007, IGN nombró a Super Circuit como el 19º mejor juego de Game Boy Advance. Super Circuit es imprescindible cuando se trata de hacer crecer tu colección Game Boy Advance.

Características Principales:

3er título de la serie Mario Kart

5 modos de juego diferentes para competir

20 pistas divididas en cinco copas de carreras

8 controladores jugables diferentes

Incluye monedas que aumentan la potencia del motor de los karts.

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Racing

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

El modo de batalla agrega competencia entre otros jugadores

Variedad en conductores jugables

Ambiente divertido y competitivo dentro del juego.

CONTRAS

Gráficos renderizados por debajo del promedio para Game Boy Advance

4. The Legend Of Zelda: The Minish Cap

Llegando a la parte superior de la lista está The Legend of Zelda: The Minish Cap . Minish Cap es sin esfuerzo una de las entradas más subestimadas en la serie completa de Zelda . A pesar de que es uno de los pocos juegos de Zelda desarrollados por Capcom en lugar de Nintendo, destaca en conjunto en qué es mejor la serie: demostrar una compostura precisa de lo antiguo y lo nuevo que juntos actúan y se sienten como un juego de Zelda , pero también se distingue como exclusivo.

Todo el concepto de Minish Cap evoca magníficamente A Link to the Past , mientras que la capacidad de Link para reducir y buscar en el pequeño mundo de Picori se siente completamente innovadora. Penurious Ezlo, el Cap Minish nominal, también es uno de los cómplices más favorables de Link.

El Minish Cap fue el juego más vendido en su primera semana en Japón, vendiendo 97,000 copias. Recibiendo muchos premios de ‘Game Boy Advance Game of the Year’ en 2005, el juego recibió elogios críticos. IGN aclamó al juego por mantener el legado de la exitosa serie, mientras que GameSpot también admiraba el juego por este aspecto, diciendo que “el juego y el sabor clásico de Zelda complacerán a los fanáticos”. Gracias al legado de The Minish Cap , el juego se convirtió en un elemento básico para futuros juegos que se trabajarán en diseños 3D en el futuro. Hasta el día de hoy, sigue siendo la mejor aventura portátil de Link.

Características Principales:

Múltiples misiones secundarias están disponibles para el beneficio del jugador.

Los niveles de rompecabezas y mazmorras ocurren a lo largo del juego

Se pueden encontrar piedras preciosas y figuras a lo largo del juego para avanzar en la historia

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Excelente historia como parte de la serie Zelda

Increíble composición durante el juego

Las características interactivas hacen que cada nivel y descubrimiento en el juego sea fantástico

CONTRAS

Duración de juego de Legend of Zelda más corta que la media

5. Castlevania: Aria Of Sorrow

Castlevania experimenta una especie de renacimiento en Game Boy Advance, que rápidamente demostró ser la plataforma modelo para la acción suprema de la serie simulada por Metroid. Castlevania: Circle of the Moon fue un juego de lanzamiento increíble, y Castlevania: Harmony of Dissonance tenía algunos gráficos agradables, pero el pico real de Castlevania no se mostró hasta Aria of Sorrow , la tercera y última entrega de la serie. Ambientado en el año 2035, el juego se centra en un nuevo héroe, Soma Cruz, quien al final se reveló como nada menos que un renacimiento del villano de toda la vida Drácula.

Como, básicamente, un Drácula transformado, Soma ofreció una forma diferente de actuar, ya que ganó nuevos poderes y ataques al hechizar las almas de los enemigos vencidos. También fue capaz de realizar actos que los últimos héroes de los juegos de Game Boy Advance no pudieron hacer, como volar, convocar monstruos y disparar armas.

Todo sobre Aria of Sorrow fue una mejora con respecto a los últimos juegos; los gráficos parecían mejorados, los personajes eran más intrigantes y la jugabilidad era mucho más diversa, totalizando esto sin esfuerzo como la mejor entrega de una de las series más reconocidas de Game Boy Advance.

Como la tercera entrega de la serie Castlevania en Game Boy Advance, muchos críticos tomaron nota de las variaciones del juego de sus predecesores, y muchos tomaron el juego definitivo de Castlevania para Game Boy Advance. En 2007, IGN lo clasificó como el segundo mejor juego de Game Boy Advance de todos los tiempos, aplaudiendo su juego y gráficos para establecer un principio para futuros juegos de Castlevania .

Características Principales:

Incluye modos de juego adicionales que varían en dificultad

Los jugadores pueden recoger y manejar múltiples armas

Nuevo sistema de habilidades

Especificaciones:

Editorial: Konami

Género: Plataforma-Aventura, Juego de rol de acción

Modo: un jugador

Plataforma: Game Boy Advance, teléfono móvil

Calificación: T

PROS

Los gráficos y el audio son ampliamente elogiados por jugadores y críticos.

Storyline muy aclamado por los jugadores

Nuevo sistema de habilidades

CONTRAS

La longitud y la dificultad son problemáticas para los jugadores.

6. Mario & Luigi: Superstar Saga

Antes de que Game Boy Advance llegara a la comunidad de juegos, Mario tenía una reputación consumada con juegos de rol amistosos y bien realizados en juegos como Paper Mario: The Thousand-Year Door y Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars . Pero cuando el desarrollador AlphaDream dirigió sus esfuerzos para producir el primer jugador de roles portátil para Mario, el equipo se aferró a esa jugabilidad básica al tiempo que agregaba un elemento completamente nuevo: Luigi.

La interacción entre los hermanos es sorprendente, ya sea conectando el liderazgo de Mario y la timidez de Luigi, o realizando sus movimientos especiales de poder dentro y fuera de la batalla. Los dos fontaneros son tan viables como siempre, y ya sea que Luigi se reduzca a la mitad de su tamaño, o que Mario haya transformado a Luigi en algunos muebles, el título fue increíble debido al dúo que trabaja codo con codo.

Superstar Saga solo fue mejorada por una adaptación de primera línea que constantemente mantuvo el juego hilarante junto con una abundante cantidad de fan-service de Mario. Y no te olvides del malo perfecto Fawful (esta vez no fue Bowser).

La superestrella Saga fue recibida con los brazos abiertos y recibió la “aclamación universal” otorgada a Metacritic. Cada línea de diálogo y cameo conocido se maneja con un sentido del humor saludable, obteniendo una puntuación de 9/10 de IGN. A pesar de que Superstar Saga lidera con uno de los personajes más familiares en la Tierra, Mario & Luigi fue uno de los títulos más originales que vio Game Boy Advance.

Características Principales:

Juega como Mario y Luigi en la épica del juego de rol

Admite la funcionalidad retumbante cuando se usa con Cable Link para Game Boy Advance y GameCube

Diferente sistema de batalla de los juegos tradicionales.

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: juegos de rol

Modo: un jugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

El juego de estilo RPG permite al jugador aumentar las estadísticas de Mario y Luigi a través del juego

Trama animada que entretiene al jugador durante todo el juego

Variedad en la selección de personajes al usar Mario y Luigi

Diferente sistema de batalla de los juegos tradicionales.

CONTRAS

El juego de rol por turnos dificulta la maniobra durante las batallas

Las batallas pueden tender a tomar demasiado tiempo en el juego

7. WarioWare, Inc .: Mega Microgames!

¡Wario está en la lista con el aclamado y divertido Warioware, Inc .: Mega Microgames! juego. Si has jugado a WarioWare , ya sabes cuán divertido, una y otra vez, el concepto es: una selección de microjuegos, cada uno de unos 2-3 segundos de duración, emitiendo ante ti en secuencias aceleradas.

El enfrentamiento proviene de calcular cada microjuego (generalmente de una pista de una palabra, como “¡Elige!”) Antes de que se acabe el tiempo, después de lo cual continúas con el siguiente. Si bien eso puede sonar bastante loco para alguien que nunca ha jugado a WarioWare , la idea resultó ser entretenida en identidad, con cada colección de microjuegos formada en torno a personajes comprensibles, temas e historias fáciles. Los microjuegos son muy diversos y abundantes y, sin embargo, suelen ser lo suficientemente salvajes como para destacar en la mente de los jugadores durante siglos.

Mega Microgames! ha ganado numerosos premios y recibido elogios exigentes. Fue votado como el ganador del Premio Edge en el Festival Internacional de Juegos de Edinurgh en 2004. GameSpot le dio un 9.1 / 10 y admiró el juego por su portabilidad, pudiendo jugarlo en “ráfagas cortas” y poder regresar a él. una y otra vez.

Mega Microgames! producido muchos remakes y relanzamientos a lo largo de los años. Casi todos los microjuegos son una obra maestra sobre cómo cautivarse de inmediato con objetivos claros y una ciencia encantadora de la imagen, el sonido y el control.

Características Principales:

Contiene 213 microjuegos divididos en 9 etapas.

La historia del juego se transmite a través de escenas subtituladas antes y después de las etapas.

El jugador puede acceder a otros microjuegos extra

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Acción, Ritmo

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Microjuegos constantes que comienzan uno tras otro

Juegos para un jugador y multijugador incluidos

Diversión fascinante para que cualquiera pueda disfrutar

CONTRAS

La repetición en microjuegos causa falta de variedad

8. Final Fantasy Tactics Advance

Como siempre, Final Fantasy nunca falla en ofrecer una historia increíble en sus juegos. Final Fantasy Tactics Advance contribuye con una trama al estilo de una historia interminable sobre un grupo de cuatro niños del mundo real que son trasladados maravillosamente a la tierra de St. Ivalice y luego deben formar un ejército y luchar para, tarde o temprano, regresar a casa.

Tactics Advance es uno de los juegos principales de Square y Nintendo para Game Boy Advance. Tras su lanzamiento, el juego fue absolutamente bien recibido, dejando su legado con una secuela titulada Tactics A2 para Nintendo DS.

Tactics Advance tampoco fue otra aventura con colores más brillantes. Aumentó el inventario original de Tácticas de trabajos de personajes de 20 a 34 y combinó los Jueces provisionales que aparecerían antes de cada escaramuza para implementar reglas ridículas destinadas a abstenerse de depender demasiado de un método.

En lugar de aferrarse al apoyo del original, se dignificó en todo tipo de formas únicas, convirtiéndose inmediatamente en un elemento imprescindible para cualquier fanático de la estrategia con Game Boy Advance.

Tactics Advance fue aclamado positivamente entre la comunidad de jugadores, ampliamente considerado por presentar una excelente combinación de música, juego y gráficos. El juego ganó el premio al mejor juego portátil en la séptima edición anual de los premios Interactive Achievement Awards en 2004. GameNOW dijo que el juego “hace honor a su legado y algo más”, y lo llamó “fácilmente uno de los mejores juegos de Game Boy Advance”.

Características Principales:

Un spin-off de la serie principal de Final Fantasy

Juego de campo isométrico tridimensional

Ofrece compatibilidad multijugador para 2 jugadores.

Mapa personalizable durante el juego

Especificaciones:

Editorial: Square, Nintendo

Género: Juego de roles táctico

Modo: Singe-Player, Multijugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Los gráficos son vibrantes y detallados.

3 modos de visualización diferentes

Mapa personalizable durante el juego

CONTRAS

Historia subdesarrollada en comparación con juegos anteriores de Final Fantasy

9. Mega Man Zero 4

El cuarto y último título en los Mega Man Zero subserie, Mega Man Zero 4 tiene una influencia más oscuro en la franquicia. Los juegos de Mega Man Zero tienen lugar 100 años después de la serie Mega Man X , con un Zero olvidadizo luchando cerca de un grupo de resistencia en un paisaje infernal post-apocalíptico lleno de robots.

En la cuarta entrega, los jugadores pilotean Zero a través de 8 etapas seleccionables principales, que generalmente se dividen en dos partes por una batalla de mini-jefe. Al final de cada nivel, el jugador se enfrenta a uno de los villanos desplegados del juego.

Mega Man Zero 4 tiene una variedad de modos, una característica exclusiva de la subserie. Después de completar el juego una vez en el Modo Normal, los jugadores pueden acceder a un Modo Difícil adicional y un Modo Último que solo se puede desentrañar cuando se cumplen ciertos criterios.

La secuela de Mega Man Zero 3 se ha declarado como una “versión refinada de una serie de plataformas excepcional” de GameSpy con un sistema de armas más elegante. IGN estableció que los conceptos de nivel eran “un poco menos desafiantes” que los de las instalaciones anteriores, pero más creativos. Con una calificación de 8.5 / 10 de Nintendo Power y 8/10 de Game Informer, Mega Man Zero 4 no deja de tener un excelente final para la subserie.

Características Principales:

4to título en la serie Mega Man Zero

Sistema de armas más aerodinámico

7 minijuegos para desbloquear a lo largo del juego

Los jugadores pueden equipar chips corporales para mejorar las habilidades de Zero

Especificaciones:

Editorial: Capcom

Género: Acción, Plataforma, Rol

Modo: un jugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Hermoso juego con un juego vibrante

Historia de búsqueda de aventuras

7 minijuegos para desbloquear a lo largo del juego

Sistema de armas más aerodinámico

CONTRAS

Los jugadores deben recolectar partes que caen al azar de los enemigos para darles cero mejoras.

Los niveles de jefe son menos desafiantes en comparación con los juegos anteriores de la serie

10. Wario Land 4

Un derivado excéntrico y agradable de la franquicia de Super Mario Bros. , Wario Land 4 continúa la carrera y desde entonces se ha convertido en su propia épica brusca y perseguidora de gemas en su conjunto.

En el juego, Wario tiene que adquirir cuatro tesoros para descifrar una pirámide y salvar a la Princesa Shokora, gobernante de la pirámide, que fue condenada por la Diva Dorada obsesionada con el dinero. Cuenta con gráficos 2D con transformaciones lineales (también visto en Super Mario World y Yoshi’s Island en Game Boy Advance).

La jugabilidad de Wario Land 4 (similar a Wario Lands 2 y 3 ) permite algunas historias interminables, así como algunas variaciones en la dificultad. El objetivo de Wario en cada uno de los 18 niveles es localizar los tesoros de la habitación y salirse con la suya.

Calificado por Metacritic con un 88% y EGM con un 7.5 / 10, Wario Land 4 fue citado por su diseño deliberado de nivel y repetición. Con gráficos vibrantes y sorprendentes efectos de claridad para el agua y la niebla, Wario Land 4 empuja el Game Boy Advance a su techo visual. Game Informer señaló: “No es nada nuevo para el entusiasta de Wario Land , pero de todos modos es agradable”.

Un clásico único en la lista de juegos de Game Boy Advance, Wario Land 4 es un juego que debe ser atravesado de principio a fin.

Características Principales:

4 pasajes temáticos principales en orden de dificultad para jugar

Los tesoros incluyen un CD de música que desbloquea música adicional para reproducir

Diferentes piezas de gemas que abren la puerta al jefe final

Varios modos de dificultad permiten al jugador jugar con riesgo

Especificaciones:

Editorial: Nintendo

Género: Plataformas

Modo: un jugador

Plataforma: Game Boy Advance

Calificación: E

PROS

Juego vibrante

Juego divertido y cómico

Jefes únicos

Varios modos de dificultad permiten al jugador jugar con riesgo

CONTRAS

Similar a los juegos anteriores de Wario Land

Puede ser un desafío debido a pruebas de tiempo más cortas que antes

Game Boy Advance se lanzó originalmente en 2001, y desde su lanzamiento, el número de juegos disponibles para la plataforma totalizó 1.504. Con más de 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo, Game Boy Advance se convirtió en una consola portátil inicial para que diferentes compañías se inspiraran en el sistema y desarrollaran la suya. Se han desarrollado muchos juegos para entretener y emocionar a los jugadores a lo largo de sus años.

Elegir Un Género

Si vas a volver al mundo de Game Boy Advance y quieres aprender algunos juegos, hay algunas cosas importantes que debes tener en cuenta al buscarlos. Principalmente, debes ser consciente del género en el que te estás metiendo. Si el juego es una aventura de acción llena de una gran historia o un juego de rol que te permite explorar un viaje en un mundo abierto, puedes esperar que sea principalmente una experiencia para un solo jugador.

Las experiencias para un jugador son perfectas para jugar cuando estás fuera, pudiendo jugar solo. Excepciones como Pokémon Esmeraldatienen la función de intercambiar Pokémon con otros jugadores en otros sistemas usando el Cable de enlace para Game Boy Advance y GameCube. Puedes intercambiar datos entre tu GameCube y Game Boy Advance o desbloquear secretos ocultos y nuevos niveles en la historia, sin embargo, ten en cuenta que solo unos pocos títulos tienen esta característica incluida en el juego.

Horas De Juego Y Dificultad

También es importante tener en cuenta que los diferentes juegos ofrecen diferentes horas de juego. Estos juegos, que forman parte de una generación anterior a la actual, probablemente ofrecerán menos tiempo de juego de lo habitual. También es vital saber si un juego tiene elementos de rejugabilidad: WarioWare, Inc .: ¡Mega Microjuegos! tiene esa característica, mientras que Mario y Luigi: Superstar Saga no.

Muchos de los videojuegos enumerados son valiosos en términos de tiempo de juego, pero una vez que los completas, no hay mucho más que puedas hacer en el juego. Si eres un jugador novato, es genial obtener una variación de ambos tipos de juegos para disfrutar de la experiencia completa de Game Boy Advance.

En general, al buscar los juegos adecuados para su colección Game Boy Advance, debe tener en cuenta dos preguntas: “¿Es este juego para mí?” y “¿Este juego no será demasiado difícil de jugar?” Hay juegos que pueden ser demasiado difíciles para resolver acertijos en el juego, pero también juegos que son demasiado aburridos debido a su facilidad de juego.

Si ya sabes cuál es tu próxima compra para Game Boy Advance, entonces probablemente tengas una idea sólida de qué juegos estás buscando. Tenga en cuenta lo anterior y se asegurará de encontrar los juegos adecuados para usted en esta lista de los mejores juegos para Game Boy Advance.