Los Mejores Juegos de Play Station 3 (PS3)

La PlayStation 3 es una de las mejores y más populares consolas domésticas jamás lanzadas. Como resultado de la notable popularidad de la consola, su biblioteca está llena de una variedad de juegos fantásticos, ya sean experiencias innovadoras, títulos de nicho o obras maestras unánimes, hay un montón de juegos que vale la pena jugar , incluso en retrospectiva, en el PS3

Si eres alguien que está buscando volver a sumergirte en la biblioteca de la PS3, o alguien que está buscando coleccionar algunos de los mejores juegos de ese período de tiempo, entonces esta guía será perfecta para ti. Aunque a veces puede ser abrumador mirar a través de la biblioteca de una consola para encontrar sus mejores juegos, hay varias cosas que puede tener en cuenta al leer esta guía y la biblioteca en general.

Es importante prestar atención a factores como el género, el tiempo de juego, el desarrollador / estudio, la historia, la jugabilidad y mucho más. Todos estos factores se mencionarán en la guía, y a medida que los reconozca mejor, estará mucho más cerca de encontrar los mejores juegos de PS3 para usted.

1. Grand Theft Auto V

Si alguna vez has sido fanático de alguno de los títulos de la serie Grand Theft Auto, ¡definitivamente querrás probar Grand Theft Auto V (si aún no lo has hecho)! Grand Theft Auto V es el lanzamiento más ambicioso de la serie y será especialmente disfrutado por los fanáticos de títulos como Vice City y San Andreas.

GTA V es el primer título de la serie en el que puedes jugar como tres personajes únicos: cambiar entre Michael, Franklin y Trevor, para disfrutar y participar en misiones y experiencias únicas. Cada personaje tiene sus propias habilidades especiales (Trevor tiene un modo de alboroto, Michael puede ralentizar el tiempo mientras apunta / dispara, y Franklin puede ralentizar el tiempo mientras conduce), misiones únicas e historias. Aunque cada personaje tiene su propia historia, las tres historias diferentes eventualmente convergen en una, ya que varios eventos, motivos y tramas revelan inesperadamente unir al elenco del juego.

El juego en GTA V es extremadamente refinado, con los controles de conducción y el sistema de disparos en tercera persona sintiéndose fluidos e intuitivos. Hay una gran cantidad de actividades para experimentar y descubrir en el mundo de GTA V: paseos en bote, motociclismo, ciclismo, carreras, billar, dardos, golf, vuelo en helicóptero y mucho más. Debido a la variedad de actividades y misiones en las que participar, GTA V ofrece una cantidad interminable de horas de juego y jugabilidad para que los jugadores disfruten.

GTA V ofrece la ciudad más grande hasta la fecha en un título de Grand Theft Auto, repleto de contenido. Con tres personajes y más experiencia de juego que nunca antes, estarás seguro de disfrutar de Grand Theft Auto V. Entonces, ¿por qué no probar la PS3 hoy?

CARACTERÍSTICAS CLAVE

El mayor entorno explorable de Grand Theft Auto hasta la fecha

Quinta entrada del título principal en la serie Grand Theft Auto

Tres personajes diferentes para jugar como

Un sinfín de actividades / contenidos para descubrir y experimentar.

ESPECIFICACIONES

Editorial: Rockstar Games

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC

Calificación: M

PROS

Gran variedad de elementos de juego.

Largo tiempo de juego y gran cantidad de jugabilidad

Diferentes personajes ofrecen diferentes estilos de juego.

CONTRAS

Algunas misiones pueden parecer repetitivas

2. Shadow Of The Colossus

A veces, un juego está tan profundamente diseñado con pasión por su historia, imágenes y jugabilidad, que los jugadores pueden notarlo y apreciarlo casi de inmediato. Shadow of the Colossus es, sin duda, ese tipo de juego. Sintiéndose a veces como una pieza de arte interactiva, Shadow of the Colossus es una experiencia impresionante que cualquier fanático de los juegos de acción, aventura y rompecabezas debería considerar probar.

Aunque Shadow of the Colossus se lanzó originalmente en la PS2, se lanzó una versión remasterizada en la PS3 en forma de Ice & Shadow of the Colossus Collection. Desde entonces, el juego se lanzó por tercera vez en la PS4 (que es definitivamente la mejor manera de experimentarlo aparte de la versión de la PS3).

Juegas como el protagonista, un personaje llamado Wander, vagando por una tierra misteriosa en busca de seres siniestros conocidos como Colosos. Cada coloso presentará una batalla única y desafiante que tendrás que superar mientras viajas para salvar y resucitar a un personaje llamado Mono.

El mundo de Shadow of the Colossus es tan vasto como hermoso, lo que permite a los jugadores deambular sin cesar mientras encuentran secretos y jefes ocasionales. En algunas ocasiones, el mundo puede sentirse vacío, especialmente cuando tienes problemas para encontrar un coloso y no tienes ningún contenido secundario real para disfrutar.

El juego es relativamente intuitivo, pero a veces puede parecer torpe; Los controles incluyen equitación, escalada de colosos y lucha con espadas. El juego dura entre 6 y 10 horas, dependiendo de cómo juegues, por lo que podrás terminarlo rápidamente. Y aunque no hay mucha capacidad de reproducción, el juego ofrece una experiencia hermosa e inolvidable cuando te sumerges por primera vez.

¡Esperamos que Shadow of the Colossus se convierta en uno de tus nuevos juegos favoritos para la PS3!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Magníficas imágenes / paisajes

Intensas y desafiantes batallas / jefes

Experiencia de acción / rompecabezas para un jugador

Narrativa visual convincente

ESPECIFICACIONES

Editorial: Sony Computer Entertainment

Género: Puzzle, Acción-aventura

Modo: un jugador

Plataforma: PS2, PS3, PS4

Calificación: T

PROS

Rompecabezas y jefes desafiantes

Jugabilidad intuitiva y emocionante.

Amplios entornos en el juego para explorar

CONTRAS

No ofrece mucha rejugabilidad

3. Batman: Arkham City

Batman: Arkham City fue un juego revolucionario para la serie Arkham y un título innovador para juegos de acción y aventura con temas de héroes en la PS3. Si has jugado a Spider-man para PS4, has jugado a cualquiera de los otros títulos de la trilogía de Arkham, o simplemente amas a Batman, entonces definitivamente te encantará este juego desde el momento en que comiences a jugar.

La jugabilidad de este juego es, en todos los aspectos, fantástica, fluida e intuitiva. El combate implica parar y contrarrestar la mecánica junto con una variedad de herramientas y artilugios de Batman. Las misiones implican exploración y detección: a medida que recopiles más pistas y detalles para misiones específicas, descubrirás más sobre los enemigos, sus ubicaciones y sus motivos.

Como secuela de Arkham Asylum, varios elementos de juego se han actualizado y agregado para mejorar la experiencia general del juego. Batman ahora puede deslizarse por Gotham mientras supervisa sus calles oscuras y peligrosas, y los jugadores pueden disfrutar del juego como Catwoman en misiones únicas y emocionantes.

Con villanos como Bane, Riddler, Poison Ivy, Joker y más para encontrar y luchar en Gotham City, y una amplia variedad de misiones secundarias y contenido adicional para explorar, Arkham City es un videojuego impresionante con una cantidad infinita de juegos. Elementos para disfrutar. Si eres fanático de Batman o DC Universe, y has estado buscando un juego de superhéroes largo y lleno de contenido para jugar en la PS3, ¡no busques más! Batman: Arkham City es uno de los mejores juegos de superhéroes jamás creados, y con suerte se convertirá en uno de tus nuevos juegos favoritos en la PS3.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Explora Gotham City como Batman

Sistema de combate emocionante y detallado

Juega como Batman y Catwoman

Variedad de historias y misiones secundarias.

ESPECIFICACIONES

Editor: Warner Bros. Interactive Entertainment

Género: Acción y aventura

Modo: un jugador

Plataforma: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Mac, Wii U

Calificación: T

PROS

Jugabilidad variada y atractiva

20 a 45 horas de juego, incluidas todas las misiones secundarias

Muy rejugable

CONTRAS

Problemas ocasionales de carga de texturas

4. The Last Of Us

The Last of Us es un juego de acción y supervivencia aclamado por la crítica que definitivamente deberías probar si aún no lo has hecho. Con la variedad de elementos fantásticos de la historia, elementos de juego y la naturaleza detallada de las misiones y la narrativa, Last of Us captará y mantendrá su atención como una experiencia de película interactiva y extendida.

Con este juego hecho por Naughty Dog, los jugadores pueden notar algunas similitudes con los títulos de la serie Uncharted (es decir, el juego ocasionalmente lineal / aerodinámico utilizado para acelerar los elementos de la historia). Pero la historia en The Last of Us parece más convincente y tiene una profundidad emocional notable.

El juego es relativamente estándar para los shooters en tercera persona, pero incorpora una variedad de elementos de supervivencia. Dependiendo de la dificultad seleccionada, los jugadores tendrán que decidir cuidadosamente cuándo usar su munición y cuándo usar ataques físicos. Last of Us coloca a los jugadores en situaciones atroces que te obligan a elegir entre sigilo y confrontación. Como resultado de esto, hay una variedad de formas diferentes de jugar: puedes ocultarte en la mayoría de las misiones, atacar a todos los enemigos para obtener un valioso botín o atacar a algunos enemigos para facilitar el paso por sigilo.

La historia y la narrativa de The Last of Us es hermosa y seguramente lo mantendrá involucrado de principio a fin. Ya sea que esté absorto con el sistema de combate versátil y fluido, los efectos visuales y la actuación de voz, o simplemente la construcción global del mundo / temas / historia, esta es la esperanza de que Last of Us se convierta en uno de sus nuevos juegos favoritos de PS3.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Experiencia de acción de terror / suspenso

Narrativa convincente y personajes

Misiones emocionantes y atractivas

Ofrece modo multijugador adicional

ESPECIFICACIONES

Editorial: Sony Computer Entertainment

Género: Acción-aventura; Horror de la supervivencia

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: PS3, PS4

Calificación: M

PROS

Variedad de formas de jugar.

Variedad de dificultades ofrece una mayor capacidad de reproducción.

Buena duración de juego; 15-20 horas

CONTRAS

Cantidad limitada de contenido adicional (para historia de un jugador)

5. Bioshock

Bioshock es un juego extremadamente único e innovador, que ofrece una verdadera aventura de acción, juego de disparos en primera persona, experiencia de juego de terror única que te mantiene adivinando de principio a fin.

Teniendo lugar en 1960, juegas como el protagonista llamado ‘Jack’, quien se encuentra en una ciudad / sociedad submarina conocida como ‘Rapto’ después de escapar de su avión estrellado en el océano. Poco después de su llegada, descubre que esta ciudad fue creada originalmente como una utopía escapista, pero sus posibilidades de ecuanimidad rápidamente se volvieron inexistentes debido a una sustancia genética llamada ADAM. ADAM permite a los humanos poseer habilidades sobrenaturales y, como resultado, creó una jerarquía de poder tumultuosa en un ciclo interminable sostenido por ADAM.

Como Jack, viajas a través de Rapture en un esfuerzo por escapar, pero sin querer terminas aprendiendo más sobre la ciudad de lo que originalmente esperabas. A medida que te abres camino a través de una variedad de enemigos ahora icónicos, aprenderás más sobre la verdadera naturaleza de Rapture y recibirás una serie de opciones para decidir cómo se desarrollará el destino de Rapture.

El juego en Bioshock es casi perfecto, con elementos de acción y aventuras en primera persona incluidos para que el combate se sienta fluido, rápido y reactivo. A medida que aprenda más sobre el combate, se le darán nuevas habilidades que optimizan el juego y mantienen el combate refrescante. Sin embargo, es la narrativa en Bioshock la que realmente roba el escenario. La historia ganará su interés al principio y ganará su afecto y lealtad para cuando la haya terminado. Es un juego con una historia que justifica volver a jugar casi inmediatamente después de completar tu primer juego, ¡y seguramente te dará infinitas horas de diversión si eliges darle una oportunidad hoy!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Emocionante experiencia de juego FPS / Horror

Narrativa extremadamente convincente sobre la utopía submarina compleja

Experiencia para un jugador

Magníficas imágenes y banda sonora

ESPECIFICACIONES

Editorial: 2K Games

Género: tirador en primera persona

Modo: un jugador

Plataforma: PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS, Mac, PC

Calificación: M

PROS

Jugabilidad emocionante y refrescante

Misiones desafiantes y atractivas / batalla

Buen tiempo de juego; 10-20 horas

CONTRAS

Cantidad de rejugabilidad relativamente mínima

6. Persona 5

Persona 5 es un JRPG único e innovador que ofrece una experiencia extremadamente detallada y matizada llena de hermosos personajes, magníficos efectos visuales y banda sonora, y una narrativa convincente que te acompañará mucho después de que hayas completado tu primer juego. Si está buscando uno de los mejores juegos de la PS3, no busque más: Persona 5 es una obra maestra definitiva que muestra el verdadero potencial de la PS3, el género JRPG y de los juegos en general.

Persona 5 es un JRPG único en su tipo con una fusión de varios géneros / estilos de juego. Como estudiante de secundaria que se transfirió de otra ciudad, vienes a aprender más sobre Tokio, sus residentes, sus ubicaciones e incluso sus oscuros secretos. En Persona, hay dos mundos en los que realiza acciones: el mundo real y el mundo cognitivo. En el mundo cognitivo, los antagonistas con deseos extremadamente negativos y distorsionados crean ubicaciones cognitivas conocidas como ‘palacios’.

Depende de usted y de los compañeros que conocerá en el camino para ingresar a los palacios de villanos, encontrar su tesoro (es decir, el tesoro es una manifestación de sus deseos más profundos) y robar el tesoro para que desaparezcan los distorsionados deseos del propietario del palacio. ¡Haciendo que el villano admita sus transgresiones y acepte el castigo por sus fechorías!

Las actividades que disfruta en el mundo real afectarán y desarrollarán sus ‘estadísticas sociales’; a su vez, las actividades que elija disfrutar en el mundo real afectarán su fuerza y ​​habilidades generales en el mundo cognitivo. Esto significa que el tiempo es importante y que cada decisión que tome lo impactará positiva o negativamente en el futuro.

Persona 5 es un juego difícil de describir, simplemente por la cantidad de contenido, jugabilidad e historia con la que estalla el juego. Con más de 100 horas de juego, hay infinitas actividades y experiencias para que disfrutes en el mundo de Persona 5. ¿Por qué no probarlo y ver si se convierte en uno de tus nuevos juegos favoritos de PS3?

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Entornos expansivos y explorables en Tokio

Variedad de personajes adorables; narrativa convincente y apasionante

Experiencia de simulación social / JRPG para un jugador

Jugabilidad única e innovadora.

ESPECIFICACIONES

Editorial: Atlus / Atlus USA; Plata profunda

Género: simulación social, juegos de rol

Modo: un jugador

Plataforma: PS3, PS4

Calificación: M

PROS

Jugabilidad diversa; variedad de formas de jugar, actividades para disfrutar

Largo tiempo de juego; Más de 100 horas

Magníficas imágenes y banda sonora

CONTRAS

Puede ser un diálogo pesado (depende de su preferencia)

7. Dead Space

¿Eres fanático de los juegos de thriller / horror que te mantendrán al borde de tu asiento de principio a fin? ¿Eres fanático de películas como Moon o fanático de temas e imágenes de ciencia ficción? Si alguno de estos te describe y aún no has jugado a Dead Space, entonces ahora podría ser el mejor momento para darle una oportunidad a este fantástico juego.

Juegas como el protagonista, un personaje llamado Isaac Clarke, que es un ingeniero que intenta abrirse paso en un barco minero conocido como USG Ishimura. Esta nave minera está llena de una tripulación muerta, a quienes se les ha devuelto a la vida como seres mutantes a los que se hace referencia como ‘Necromorfos’. A medida que te encuentres con diferentes tipos de necromorfos, tendrás que elaborar estrategias y descubrir las diferentes formas de manejar a cada enemigo.

La jugabilidad es fluida y reactiva, y se juega desde una perspectiva de tercera persona en cuartos cerrados, lo que se suma a la sensación general de suspenso y peligro inminente del juego. A los fanáticos de juegos como la serie Resident Evil (especialmente los remakes recientes) definitivamente les encantará este juego, ya que tus tácticas de supervivencia son llevadas al límite mientras luchas y te abres paso a través de cada sorpresa aterradora que este juego tiene para ofrecer.

Dead Space es un juego innovador en el género de terror de supervivencia que crea una inminente sensación de tensión con una narrativa convincente que lo acompaña, lo que permite una fácil inmersión en el juego. Si eres fanático de los juegos del género de supervivencia u horror y no has tenido la oportunidad de jugar ninguno de los juegos de la serie Dead Space, entonces ¿por qué no pruebas el primer título antes de enamorarte del segundo? o tercero? Es un juego fantástico, y sin duda es uno de los mejores juegos de la PS3.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Experiencia de ciencia ficción de supervivencia / horror

Variedad de enemigos y misiones para encontrar / explorar

Jugabilidad para un jugador con elementos TPS (tercera persona)

Historia extremadamente inmersiva y construcción del mundo

ESPECIFICACIONES

Editorial: Electronic Arts

Género: horror de supervivencia

Modo: un jugador

Plataforma: PS3, Xbox 360

Calificación: M

PROS

Juego suave e intuitivo.

Buen tiempo de juego; 10-20 horas

Desafiando enemigos y batallas aterradoras

CONTRAS

Difícil para los recién llegados

8. Red Dead Redemption

Red Dead Redemption es una hermosa entrada en la biblioteca de Rockstar Games que cuenta la convincente historia de un forajido moralmente conflictivo en el crepúsculo de la era del Salvaje Oeste. Este juego es ideal para los fanáticos de Grand Theft Auto que buscan una experiencia de disparos en tercera persona que se centre más en la historia y la narrativa que en contenido adicional y elementos de juego.

Este es el segundo título de la serie Red Dead (después de Red Dead Revolver) y se centra en el protagonista, John Marston. Juegas como Marston, y cuando tu hijo y tu esposa son secuestrados por el gobierno, te obligan a trabajar para ellos entregando a tus ex pandilleros.

La jugabilidad en Red Dead Redemption es extremadamente atractiva y refinada. Con los elementos de disparos en tercera persona que se sienten fluidos y gratificantes, trabajarás continuamente para mejorar tu puntería y arsenal. Este juego también incorpora un elemento de juego emocionante y único, conocido como ‘Dead Eye’, que te permite ralentizar el tiempo y marcar a los enemigos que quieres disparar con fuego rápido.

La historia y el mundo de Red Dead Redemption son extremadamente amplios y detallados. A medida que avanzas en las numerosas misiones de la historia, te sentirás conectado con los personajes y entenderás sus motivos y circunstancias. Pero a pesar de que este título de Red Dead se centra más en misiones de historia que otros títulos de Rockstar Games (es decir, en ocasiones se siente más cercano a LA Noire, en términos de enfoque narrativo, que a GTA), todavía hay una gran variedad de contenido adicional para disfruta y explora.

Entonces, si estás buscando un nuevo título de Rockstar Games para disfrutar, o quieres probar Red Dead Redemption antes o después de completar Red Dead Redemption 2, ¡definitivamente considera jugar a Red Dead Redemption hoy en PS3!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Mundo extremadamente expansivo para explorar

Segundo título de la serie Red Dead

Magníficas imágenes y banda sonora

Sistema único de disparos en tercera persona

ESPECIFICACIONES

Editorial: Rockstar Games

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: PS3, Xbox 360

Calificación: M

PROS

Jugabilidad única y emocionante

Amplia variedad de misiones interesantes

Narrativa hermosa y convincente

CONTRAS

La jugabilidad puede parecer torpe / poco intuitiva

9. Fallout: New Vegas

Los fanáticos de la serie Fallout definitivamente habrán oído hablar de New Vegas y, potencialmente, también fanáticos de la serie Elder Scrolls (es decir, fanáticos de los títulos de Bethesda). Pero si no has oído hablar de New Vegas, o si lo has hecho y aún no lo has probado, ¡no hay mejor momento que ahora para presentarte a la serie Fallout o descubrir tu nuevo título favorito de Fallout!

Fallout: New Vegas, aunque no es una secuela, continúa cuatro años después de donde Fallout 3 se quedó, en el año 2281. Juegas como el protagonista, conocido como ‘The Courier’, a quien se le asigna la tarea de entregar un paquete a New Vegas . En medio de esta entrega, el Courier es asaltado, robado y aparentemente asesinado. Sin embargo, el Correo sobrevive y, en consecuencia, se embarca en una misión de venganza en busca de los ladrones y el paquete que ahora falta.

In Fallout: New Vegas, there are an endless number of events and story routes to encounter and explore. Every decision you make and every action you take will dictate what storyline you get to experience. You can choose whether you want to be a Hero, and help to stop the looming evil in New Vegas and the Mojave Wasteland (the main areas in New Vegas), or you can choose to join the forces of evil for personal gain. With so many ways to play New Vegas, playtime is lengthy and enjoyable, and replayability is guaranteed.

La jugabilidad en New Vegas es similar a Fallout 3, incorporando elementos de disparos en primera persona con el exclusivo sistema VATS /, que te permite pausar la batalla y elegir extremidades / puntos débiles específicos para apuntar y atacar. Aunque el juego está lleno de errores y fallas, el mundo de New Vegas se siente extremadamente vibrante. Entre los argumentos convincentes y la historia general, el juego emocionante y la variedad de formas de jugar, Fallout: New Vegas seguramente será uno de tus nuevos juegos favoritos de PS3, ¡y tal vez incluso uno de tus juegos favoritos en general!

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Experiencia de juego extremadamente profunda basada en la elección

Elementos de disparos en primera persona con aspectos únicos.

Historia / narrativa convincente y atractiva

Cuatro DLC detallados para la experiencia posterior al juego

ESPECIFICACIONES

Editorial: Bethesda Softworks

Género: juego de rol de acción

Modo: un jugador

Plataforma: PS3, Xbox 360, PC

Calificación: M

PROS

Los DLC agregan 25 horas adicionales de contenido

Largo tiempo de juego; 30 – 60 horas

Extremadamente rejugable; múltiples finales

CONTRAS

Errores / fallas recurrentes

10. Heavy Rain

Si eres fanático de los títulos de Quantic Dream (por ejemplo, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human, etc.) o de juegos interactivos / de elección / de narración de historias (por ejemplo, Telltale Games), entonces Heavy Rain es un juego que definitivamente deberías considerar intentar. Incluso si eres alguien que nunca antes ha probado un juego basado en la elección, Heavy Rain es realmente una experiencia única y atractiva para cualquiera que busque un juego innovador con un juego novedoso y definitivamente vale la pena probarlo.

En este juego, juegas como cuatro protagonistas diferentes, cada uno de los cuales está entrelazado en formas inicialmente no reveladas. Trabajas para tratar de revelar la identidad de un enigmático asesino en serie llamado ‘Origami Killer’. A medida que avanzas en la historia y te acercas a atrapar al asesino de Origami, encontrarás que cada decisión que tomas se vuelve cada vez más importante y consecuente.

El modo de juego en Heavy Rain es extremadamente único, ya que permite a los jugadores interactuar directamente con los objetos del mundo del juego para tomar decisiones o realizar acciones que progresen en la historia del juego. Debido a la jugabilidad centrada en la interacción, los controles varían según la situación, el entorno y los objetos con los que estás interactuando. El juego es en tercera persona y, dependiendo de las decisiones que tomes, ciertos personajes pueden morir antes del final del juego. ¡Así que seguramente adivinará continuamente lo que vendrá a continuación mientras debate cada decisión y los cambios resultantes que pueden venir con ella!

Entonces, si está buscando una experiencia de juego interactiva basada en una historia única, entonces definitivamente debería considerar probar Heavy Rain. Aunque hay algunos aspectos de juego sofocantes, la historia y el juego son únicos y emocionantes y seguramente lo mantendrán controlado de principio a fin.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Juego interactivo con narrativa basada en la elección.

Historia extremadamente convincente

Hermosas imágenes y audio

Juego atractivo y emocionante

ESPECIFICACIONES

Editorial: Quantic Dreams

Género: Acción-Aventura; Drama interactivo

Modo: un jugador

Plataforma: PC, PS3, PS4

Calificación: M

PROS

Gran variedad de posibles finales / resultados

Controles relativamente simples

Decisiones / elecciones desafiantes

CONTRAS

La trama ocasionalmente se siente enrevesada

Cuando intentas encontrar algunos de los mejores juegos de PS3, hay algunos factores a los que debes prestar especial atención. Por ejemplo, es importante tener una buena idea sobre el género del juego que estás viendo y sobre los tipos de juegos con los que podría ser similar. Descubrir el género de un juego te ayudará a comprender mejor el tipo de juego que implica, pero tener una comparación con otros juegos con los que puedes estar familiarizado es aún mejor, y te asegurará que sabes en lo que te estás metiendo antes de decidir si probar o no un juego.

También es importante prestar atención a la duración y el tiempo de juego de un juego antes de decidir darle una oportunidad. Cuando sepa cuánto dura un juego, y también conozca su género, tendrá una idea mucho mejor del valor de la repetición de los juegos, y de su satisfacción general con el juego (correspondiente a usted). Saber que un juego dura solo 10 horas te permitirá saber que no será una gran inversión y que se puede jugar de manera más informal. Sin embargo, un juego que dure más de 50 horas requerirá más tiempo y dedicación y tal vez más centrado en un solo jugador / historia que algunos de los otros juegos más cortos que pueda encontrar. En general, conocer la duración de un videojuego te permitirá comprender cuánto se alinea realmente con tus gustos / preferencias.

Comprender Diferentes Jugadas

La jugabilidad es uno de los elementos más importantes para enfocarse al tratar de encontrar los mejores juegos de PS3. Ciertos juegos pueden proporcionar escenas y clips que hacen que el juego parezca diferente de lo que realmente es; algunos juegos pueden parecer que tienen un juego reactivo / basado en la acción, pero en realidad pueden tener un juego basado en turnos. Es importante asegurarse de que el juego que estás viendo tenga un tipo de juego que disfrutes. Comprender qué tipos de juego disfrutarás realmente se reduce a comprender tus preferencias por géneros y a encontrar similitudes entre algunos de tus juegos favoritos actuales. Asegúrate de que la experiencia de juego que estás debatiendo en realidad sea algo que disfrutes, y estarás mucho más cerca de encontrar los mejores juegos de PS3 para ti.

En general, estos son solo algunos de los factores a los que vale la pena prestar atención al buscar algunos de los mejores juegos de PS3. Con suerte, a medida que leas esta guía, tendrás una mejor idea de a qué prestar atención, qué géneros y tipos de juego te gustan y qué juegos de PS3 serán los mejores para ti. ¡Esperamos que encuentres uno de tus nuevos juegos favoritos de PS3!