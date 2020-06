Los Mejores Juegos de Rol para dispositivos Android

Los verdaderos jugadores a menudo se pierden en los roles de los personajes de los juegos. Los juegos de rol han venido para ellos, lo que decimos es un juego de rol elaborado. La mayoría de estos, permiten a los jugadores crear sus personajes por su cuenta, por lo que los jugadores pasan horas y horas creando sus modelos a seguir.

Es por eso que RPG es el género más adictivo en la sección de juegos. Sin embargo, el sistema Android siempre intenta cubrir todos los campos del mundo de los juegos, por lo que ahora puedes jugar en tu dispositivo Android. Y aquí, venimos con los mejores 20 juegos de rol para Android.

Te sugiero que no pierdas tu tiempo eligiendo un juego de rol de la tienda de juegos. Existen miles de juegos donde la mayoría de ellos ni siquiera valen la pena. Bueno, mantén tu fe en nosotros y busca los pequeños detalles de estos 20 juegos. Hemos comprobado sus características, gráficos, calidad de sonido, historias y otras cosas para asegurarnos de que no los considere basura. Por lo tanto, no estés tan inactivo para pasar unos minutos en esta discusión para encontrar el mejor juego de rol para tu dispositivo Android.

1. Darkness Rises

Darkness Rises es la combinación más espléndida de aventura y acción en un juego de rol para Android. Puedes explorar la mazmorra y derrotar a los demonios en este juego. El juego revolucionario con una historia súper emocionante detrás del juego lo ha hecho tan popular entre los usuarios de Android.

Las batallas están por todo el juego, y también, las luchas inmersivas contra jefes también estarán allí para aumentar tu emoción ocasionalmente. Aquí, eres el comandante de muchos héroes legendarios que están listos para luchar contra los demonios. Entonces, ¿estás listo para liderarlos?

Características:

Una aventura llena de demonios y monstruos.

Diferentes niveles de mazmorras oscuras que puedes explorar.

Desbloquea la capacidad de ‘enlace del alma’ para controlar a los monstruos y los demonios.

Ambos modos para un jugador y multijugador están disponibles.

Puedes elegir el personaje con el que quieres jugar: guerrero, mago, asesino y otros.

Descargar

2. Eternium

Eternium está hecho de la pasión y el amor de los jugadores al tiempo que conserva el sabor de los juegos de rol clásicos. Es completamente gratuito y ofrece un mundo de juegos masivo con una gran comunidad. Este juego está creado para pasar un rato divertido y entretenimiento real, no para fines comerciales. Por lo tanto, la instalación de compra en el juego es completamente opcional. Está integrado con las características de clasificación y logros de Google Play. Puedes competir con tus amigos para llegar a la cima de la lista.

Características:

El sistema de control es muy suave e innovador, con solo toques y golpes.

El juego ofrece un juego en línea emocionante con interacción con la comunidad, y también se puede jugar sin conexión después de obtener el contenido en el almacenamiento local.

Produce efectos visuales llamativos, efectos de sonido atmosféricos y música de fondo interactiva.

Puedes jugar como guerrero, cazarrecompensas o mago y mejorar tus habilidades para subir de nivel entre los jugadores.

El juego ofrece armas, armaduras y engranajes actualizables que se pueden recolectar o fabricar.

Proporciona correcciones de errores regulares y optimizaciones de la interfaz de usuario para proporcionar una experiencia de juego fluida tanto en teléfonos como en tabletas.

Descargar

3. Iron Blade: Medieval Legends RPG

Si quieres experimentar un mundo de juegos de la época medieval, echa un vistazo a Iron Blade. Tu tiempo ahora está lleno de demonios, guerra y oscuridad. Tu poder, fuerza y ​​armas son tu único compañero. Ahora, debes agarrar tu espada y comenzar a luchar por tu vida. Este emocionante juego de rol para tu dispositivo Android está rodeado de terror y pesadillas. Con gráficos de consola de calidad, disfrutará de sensaciones terroríficas al intentar esto. Obtenga más información al respecto de la lista de características.

Características:

Explora el mundo de los juegos como cualquier emocionante juego de aventuras .

Puedes revelar muchos problemas misteriosos y traiciones.

Puedes desarrollar tu estilo de lucha de fantasía con muchas habilidades emocionantes.

Puedes establecer tu propio RPG Kingdom con grandes castillos.

Viene con gráficos 3D de alta calidad y sonido y música realistas.

Descargar

4. FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

No me digas que eres nuevo para escuchar el nombre de Final Fantasy. En el mundo del anime, es una de las series más populares, por lo que Square ENIX ha lanzado el juego sobre el mismo tema Final Fantasy Brave Exvius. Vision es la esperanza de Lapis, y dos caballeros convocan a Vision para unirse con ellos en su viaje para atrapar las sombras.

Entonces, comienza una nueva historia del viaje épico y muestra tu habilidad de lucha con este juego. Si ya eres fanático de Final Fantasy, entonces creo que no puede haber una mejor elección de un juego de rol de Android en lugar de este.

Características:

Juegos de campo de batalla interactivos con estrategia perceptible.

Viene con sonido y música que aumentan la energía junto con gráficos en 3D.

Tienes que explorar los campos y las mazmorras para buscar diferentes elementos ocultos.

Muestra una tabla de clasificación para que pueda ver su posición en la lista de jugadores.

Proporciona misiones diarias y muchas misiones desafiantes.

Descargar

5. Arcane Legends MMO-Action RPG

Entra en la gran comunidad de jugadores de Arcane Legends MMO. Es uno de los juegos de rol de acción más populares para Android. Ofrecen una configuración clásica del mundo del juego de rol. Puedes unirte a diferentes ligas y convertirte en un oponente formidable entre otros jugadores. El juego ofrece una gran variedad de personalizaciones de las habilidades y atributos de tu héroe elegido. El juego ofrece misiones multijugador en tiempo real y cooperativo con los héroes de los jugadores en las partidas PvE.

Características:

El juego ofrece un sistema de alojamiento interactivo para los jugadores, y las imágenes en el juego son de calidad HD 3D.

Ofrece una jugabilidad existente con la libertad de recorrer el mundo del juego mientras luchas con jefes, recoges mascotas y obtienes botines.

Encontrarás numerosas misiones interesantes solo o con tus amigos en lugares exóticos, como castillos, bosques profundos y mazmorras espeluznantes.

Ofrece un estilo de juego de pirateo y corte, y puedes competir con otros jugadores en tres modos diferentes de partidas PvP.

La interfaz de usuario del juego es ampliamente accesible y presenta mucha personalización de personajes con artículos y armas legendarios.

Descargar

6. Day R Survival – Apocalypse, Lone Survivor y RPG

Este juego viene con un juego de rol gratuito basado en estrategia para Android llamado Day R Survival. Es un extenso juego multijugador en línea y presenta una historia de supervivencia post-apocalíptica. Los jugadores pueden disfrutar del juego en modo multijugador en línea o jugar en solitario en las campañas para un jugador.

Te encuentras en una situación grave en la que toda la región está plagada de guerra, crímenes, hambre y virus mortales. Le brinda diferentes tareas para salvar a su familia mientras lucha contra enemigos sedientos de sangre y enfermedades contagiosas en las regiones de la URSS.

Características:

El juego ofrece una configuración clásica de los años ochenta con estilos vintage y conserva efectos visuales de alta calidad.

Cuenta con un área enorme, y hay más de 2700 ciudades junto con un vasto bosque y desierto abierto.

Tendrás oportunidades ilimitadas para mejorar tu condición, como hacer manualidades, cazar, adquirir peleas y habilidades de supervivencia.

Hay miles de elementos para saquear, y puedes unirte en el modo cooperativo donde puedes unirte a otros jugadores en peleas e intercambiar elementos entre ellos.

Viene con un sistema de creación interactivo que le permite recolectar, saquear o cazar recursos y crear sus propias armas y objetos para sobrevivir.

Te encantará su sistema de control suave y emocionantes misiones con ricas historias.

Descargar

7. Dungeon Hunter 5 – RPG de acción

Puedes unirte a una fuerza con millones de cazarrecompensas en un juego. Para eso, tienes que probar Dungeon Hunter. Es conocido como uno de los juegos de rol de aventura de hacks y cortes más emocionantes para Android.

El caos se eleva en la oscuridad, y las personas que te rodean tienen plena confianza en ti. Al mismo tiempo, el destino te brinda la oportunidad de ver la fortuna más ligera con oro y dinero. Ahora, decide por qué lucharás. ¿Es por el bien y su gente o por su buena fortuna?

Características:

Misterioso entorno y bosque que puedes explorar libremente.

Puedes descubrir muchos controles casuales, habilidades, hechizos y habilidades para mejor: experiencia de combate.

Caza y derrota a monstruos, secuaces del diablo y caballeros oscuros.

Miles de armaduras y armas están disponibles para usted.

El modo multijugador de este juego te permite jugar con tres de tus amigos.

Descargar

8. SoulCraft – RPG de acción (gratis)

SoulCraft es el nombre que a la mayoría de los usuarios les encanta mantener en sus dispositivos por mucho tiempo. Es aún más difícil no volverse adicto. Aquí, eres un cazador de rango que tiene un arma Ninja y está asignado para luchar y derrotar a los demonios.

El saqueo, el baño de sangre, los asesinatos y los crímenes son muy comunes en tu ciudad. Y la única esperanza de los pueblos de la ciudad eres tú ahora. Por lo tanto, tome en serio el papel activo y respire profundamente antes de comenzar a luchar contra los invencibles. Parece emocionante, ¿verdad?

Características:

Viene con toneladas de hacks y cortes junto con el rastreo de mazmorras.

Puedes jugar como un ángel con muchas habilidades y habilidades emocionantes.

Este juego incluye cinco modos de juego diferentes como correr, arena, peleas de jefes, Hellgate, etc.

Puedes derrotar a cientos de enemigos diversificados con tus armas especiales.

El modo multijugador está aquí para que puedas desafiar a tus amigos.

Descargar

9. RPG Toram Online

Conoce a RPG Toram Online, los mejores juegos de rol para Android que te permiten crear tu propio personaje en el juego. Puedes personalizar tus armas como espadas, arcos y otras cosas mágicas.

Tienes que entrenar a tu personaje y hacerlo poderoso. Hay un sistema de árbol de habilidades que le permite a tu personaje mejorar su poder. Puedes crear diferentes habilidades para luchar contra los enemigos y revelar los misterios del mundo. ¿Ya te has emocionado? Luego, revise las características a continuación.

Características:

Hay toneladas de armas y equipos, y puedes cambiarlos en cualquier momento.

Eres libre de construir y entrenar a tus personajes con diferentes habilidades.

Utiliza el modo multijugador para emprender una aventura con tus amigos.

El modo de juego de fiesta lo hace más interesante incluso cuando lo juegas solo.

Hay disponibles quinientos mil millones de combinaciones para que podamos construir tu personaje como tu deseo.

Descargar

10. RAID: Shadow Legends

Plarium Global LTD ha venido con su mejor juego de rol para usuarios de Android, y es RAID. Este juego de batalla y lucha está diseñado con un oscuro mundo de fantasía RPG. Habrá muchas facciones jugables, y tendrás que demostrar tu habilidad de batalla contra ellas.

El futuro del mundo de Teleria ahora depende de tu movimiento. Tienes que derrotar a lo indefendible para salvar tu tierra. Un grupo de guerreros legendarios es entrenado por ti para apoyarte en tu batalla. ¿Realmente no serás el mejor líder de ellos? Vamos a ver eso.

Características:

Hay 16 facciones con cientos de guerreros disponibles.

Las batallas épicas contra jefes serán más emocionantes cuando aparezca.

Únete a otros jugadores que usan el modo multijugador para desbloquear equipos y habilidades especiales.

Un mapa de fantasía con 13 ubicaciones espectaculares está disponible para que lo explores.

Te enamorarás de su sistema de navegación en el juego y su interfaz de usuario fluida.

Descargar

11. Age of Magic: RPG por turnos y estrategia

Vamos a ver un juego RPG mágico fuera de línea móvil para tu dispositivo Android. Es la era de la magia. Sí, estás viviendo en una era mágica donde la gente usa la magia contra el bien y el mal. Los caballeros, los magos y los dragones están en todas partes y, por supuesto, todos ellos no te favorecerán.

Entonces, comienza tu batalla PvP contra esos malvados y derrótalos. Aquí, encontrarás una sombría tumba de horror, donde puedes entrar muy fácilmente, pero no será fácil salir con vida. ¿Estas interesado en esto? Echa un vistazo a las características para asegurarte de que te encantará.

Características:

Una vez que demuestres tu habilidad, serás el mejor de la arena o del torneo.

Puedes pelear las batallas rápidas en las grandes arenas, que son bastante desafiantes.

Mejora tu habilidad y poder de batalla recogiendo niveles.

Puedes recoger más de 60 héroes épicos y entrenarlos con poderosas armas y armaduras.

Hay diferentes modos de juego que puedes probar.

Descargar

12. TALION

El juego de roles es realmente algo muy divertido y emocionante cuando eres el que forma tu propio personaje. Pero esa opción no está disponible en la mayoría de los juegos de rol gratuitos para su dispositivo Android. Probemos TALION.

Sí, es la mejor parte de este juego que puedes personalizar tu propio personaje aquí. Ya sea que ames a un personaje adorable y carismático o a un chico guapo con ojos furiosos, puedes hacerlo con este juego. Luego vive la dramática vida de ese modelo a seguir y explora algo muy horrible.

Características:

Explorar el mundo de Talion en criaturas únicas como avestruces, rayas, etc., será divertido.

Desde la tradicional hasta las armas más exóticas, puedes usar lo que quieras.

También puedes volar sobre la hermosa tierra simplemente eligiendo un conjunto de alas y configurándolo con tu disfraz.

Únete a los gremios y disfruta de emocionantes atracciones con otros miembros.

Se darán desafiantes poderosas peleas de jefes y misiones difíciles.

Descargar

13. Order & Chaos 2: juego de rol 3D MMO

También puedes probar Order & Chaos 2, donde obtendrás una vida del mejor MMORPG móvil. Es una historia completamente nueva en la que estás destinado a gobernar la tierra. Ahora, explore el mundo oscuro y caótico y descubra los misterios.

Hay diferentes razas que puedes elegir probar. Además, las variedades de misiones y misiones están listas para que juzgues tu excelencia e inteligencia de combate. ¿Estás listo para encontrarte como protagonista en este mundo oscuro?

Características:

Incluye 5 razas, que son Elf, Mendel, Orc, Human y Kratan.

Las armas legendarias están listas para que elijas.

Las misiones desafiantes se dan como Blood Ranger, Mage, Warrior, Knight y Monk.

Para una ronda en solitario, visite el rápido Dream Dungeons y obtenga recompensas exclusivas.

Los jefes MMO de este juego son realmente feroces.

Prueba un duelo PvP rápido para desafiar a otros jugadores.

Descargar

14. Hyper Heroes

Echa un vistazo a Hyper Heroes, un juego de rol de acción para Android con un juego único basado en héroes. Ofrece campañas para un jugador y un modo cooperativo multijugador extenso. Ofrece una interfaz de usuario hermosa con efectos visuales llamativos.

A los jugadores no les resultará difícil navegar y seguramente se enamorarán de su suave sistema de control. No ocupa mucho espacio en el sistema y funciona perfectamente en teléfonos y tabletas Android actualizados.

Características:

Ofrece gráficos y efectos de sonido de alta calidad.

Puedes jugar en diferentes modos en línea, como PvP, PvE, guerras de gremios, misiones cooperativas, etc.

Solo tendrás que balancear, tocar y balancear para comandar a tus héroes, y ellos destruirán a tus enemigos y hordas de monstruos con sus poderes únicos.

Requiere una conexión a Internet estable, y para disfrutar del juego multijugador, se recomienda una buena conexión WiFi.

Es completamente gratis para jugar, y los jugadores pueden comprar diferentes productos de la opción de compra en la aplicación.

Tendrás que usar tus estrategias para formar un gremio poderoso y preparar a tus héroes para prosperar en el competitivo mundo del juego.

Descargar

15. Dragon RPG: Dragon Village M

Prepárate si te gustan los dragones. Dragon RPG tiene que ver con dragones en estilo RPG. Es gratis y está optimizado para dispositivos Android. Obtendrás la clasificación completa de Google y los logros en este juego.

Entonces, podrás competir con amigos y no olvides que es una comunidad masiva de jugadores en línea. El juego ofrece efectos de sonido realistas y fascinantes efectos visuales 2D con animaciones. Así que prepárate y piensa con las mejores estrategias posibles para dominar con tu equipo.

Características:

Tendrás la libertad de elegir entre miles de dragones únicos.

Sé una persona pensante y usa tácticas estratégicas para hacer el mejor mazo posible y mejora tus dragones para alcanzar el siguiente nivel.

Ofrece numerosos modos de juego, como aventuras, campañas de limpieza de mazmorras, competiciones PvP y PvE y misiones multijugador en línea con la comunidad de jugadores.

El juego presenta una opción de chat con amigos y miembros del clan que lo hacen aún más animado e interesante para jugar.

Es compatible con actualizaciones periódicas y correcciones de los desarrolladores. Para obtener ventajas y recursos instantáneos, las compras en la aplicación también están disponibles.

Descargar

16. Assassin’s Creed Rebellion: RPG de aventura

Aquí viene otro nombre que no creeré que desconoces. Assassin’s Creed es el nombre más revolucionario en la historia del mundo del juego. Y ahora, puedes disfrutar de la versión Rebellion de este épico juego de rol en tu dispositivo Android.

Es seguro que los gráficos y los detalles ambientales de esta versión móvil no serán los mismos que para PC. Pero en comparación con otros juegos móviles, será aún mejor. La historia es la misma de siempre y las tácticas también. Veamos qué más incluye.

Características:

Puedes revelar la verdad detrás de la leyenda de la Orden de los Asesinos.

Puedes reclutar más de 60 héroes para la Hermandad.

Cuando crece tu hermandad, tienes que desarrollar tu fortaleza.

Tienes que recolectar fragmentos de ADN para que tus mentores puedan desbloquear las leyendas de Assassin’s Creed.

España, en la época medieval, es la era que tienes que explorar aquí.

Descargar

17. RuneScape Mobile (acceso anticipado)

Prueba RuneScape Mobile, uno de los juegos de rol más versátiles con capacidad para varios jugadores para Android. Actualmente se encuentra en la fase de acceso temprano.

Comprueba la jugabilidad y la calidad gráfica antes que otros y ayuda a los desarrolladores a mejorar su sistema. Por el momento, la compañía está ofreciendo ediciones de paquete de fundadores a los jugadores con muchas ventajas especiales. Ofrece la misma experiencia y aventuras increíbles que están disponibles en la versión para PC.

Características:

Cuenta con una nueva interfaz de sistema ampliamente accesible, y que está optimizada para dispositivos Android.

Ofrece muchas personalizaciones y mejoras en las secciones de habilidades y combate.

Este juego lo juegas a tu manera, y puedes elegir tu camino, ya sea luchando con jefes o mejorando tu estado entre tus amigos en línea.

Ofrece gráficos impresionantes mientras se ejecuta en requisitos mínimos de hardware y ofrece un mundo de juego rico lleno de encuentros significativos con NPC y otros jugadores.

Hay muchas habilidades para perfeccionar en el mundo del juego, como la caza, la cocina, la artesanía, la agricultura, etc.

Te encantarán las configuraciones detalladas del universo del juego y el sistema de combate interactivo.

Descargar

18. Angel Stone RPG

Revisemos Angel Stone RPG si está interesado en unirse a la guerra entre Ángeles y Demonios. Ahora estás bajo el control del destino del oscuro y terrorífico mundo post-apocalíptico. Clases como Berserker, Gunslinger o Shadow Mage están allí, y puedes elegir una y comenzar tu viaje para sobrevivir a esta era. Aquí, puedes conocer a los mejores MMORPG del mundo y luchar contra ellos. Para esto, debes estar bien clasificado y entrenado.

Características:

Tendrás más de 60 misiones, incursiones y PVP en vivo.

Es un juego de rol gratuito multiplataforma para Android.

Tan pronto como hayas cruzado el nivel 60, encontrarás las redadas cooperativas en profundidad.

Admite la mayoría de los idiomas.

Usa cientos de excelentes habilidades, mezcla y combina para mejorar tu personaje.

Hay toneladas de armas y armaduras disponibles para que puedas hacer un buen atuendo para tu personaje.

Descargar

19. The Wolf

Sé que existen algunos de ustedes que están obsesionados con los lobos. Este juego de rol sin conexión para Android es muy recomendable para ellos. Es The Wolf, un juego que te permite explorar el mundo más oscuro del lobo. Como de costumbre, estás jugando el papel de un lobo y tienes que sobrevivir en el mundo oscuro. Tienes que dedicar tu tiempo a este juego para desarrollar tu personaje en este increíble entorno. Tienes que entender las reglas y otras cosas del mundo de los lobos y luchar duro para sobrevivir.

Características:

Este juego de simulación tiene disponible el modo multijugador.

Los lobos de diferentes categorías están disponibles, y puedes elegir lo que creas que amas.

Tienes que aumentar tus habilidades para convertirte en el Alfa de tu manada.

Los gráficos 3D de alta calidad con sonido realista le brindarán una mejor experiencia.

Incluye diferentes modos, incluido el modo Battle Arena.

Descargar

20. ChaosMasters

Si aún no has encontrado tu juego de rol de Android favorito, aquí tengo la última opción para ti. Prueba ChaosMasters, otro popular juego de rol que no debes perderte. Este juego de simulador es como una sala de reuniones y un escenario de combate para los héroes del caos en línea.

Este juego móvil JRPG está lleno de estrategias en profundidad y espectáculos de combate en tiempo real. Entonces, ya es hora; Debes mostrar tus habilidades y técnicas de combate para generar miedo en los corazones de los competidores. Pero para eso, asegúrate de estar listo y capacitado para enfrentar el caos definitivo.

Características:

Impresionantes gráficos y efectos de sonido que cambian el estado de ánimo.

Varios modos de juego están disponibles aquí.

Puedes intentar participar en incursiones en tiempo real y batallas de mazmorras para divertirte más.

Proporciona misiones y misiones desafiantes todos los días.

Puedes combinar las habilidades de los héroes y crear nuevas técnicas.

Descargar

No tengo nada que decir sobre los verdaderos sentimientos que puedes tener jugando un emocionante juego de rol. Puedes perderte fácilmente en el papel del personaje que estás interpretando. Sin embargo, vale la pena probar estos 20 juegos. Ninguno de ellos carece de las mejores partes del género, RPG. Aún así, dar algunas recomendaciones ha sido como una regla para nosotros.

Luego sugiero Darkness Rises, Final Fantasy y TALION. Desde mi pun0to de vista, estos tres juegos son bastante diferentes y difíciles de dominar. Muy pronto se volverá adicto a ellos. Pero sobre los demás, no tengo ninguna queja en absoluto. Definitivamente puedes descargar cualquier juego que te guste.