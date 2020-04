Los Mejores Juegos de Rol ( RPG) Para PS4 2020

1. Darksiders: Warmastered Edition

Ha sido engañado por fuerzas malignas para provocar el fin del la tierra, War, quien es el primer Jinete del Apocalipsis, es enjuiciado por violar la ley sagrada al incitar una guerra entre el Infierno y el cielo. En la matanza, fuerzas demoníacas derrotaron a las celestiales reclamando la Tierra.

War es traído ante el sagrado Consejo carbonizado, quien lo ha despojado de sus poderes. Enfrentando su propia muerte, War tiene la oportunidad de hacer un regreso a la Tierra para para castigar a los responsables y buscar la verdad, mientras se defiende de un grupo vengativo de Ángeles.

En esta versión remasterizada gráficamente del juego original, tomarás el control de War desde una perspectiva en tercera persona. El centro del mundo del juego funciona como un centro donde War le da nuevos objetivos y caminos para desbloquear áreas adicionales para explorar, así como hacer uso de nuevas habilidades. Darksiders: Warmastered Edition, lleva más de 20 horas llenas de acción para completar.

Características principales:

•Gráficos actualizados

•Jugabilidad clásica y llena de acción.

•Arsenales extremos

Especificaciones:

•Editorial: THQ Nordiq

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en tercera persona

•Plataforma: PS4

•Calificación: M

PROS

•Gráficos actualizados brillan

•La historia aún se sostiene

•Arsenales extremos

CONTRAS

•Sin contenido nuevo o modos de juego

2. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

La serie Elder Scrolls ha estado haciendo olas con los jugadores de juegos de rol desde The Elder Scrolls: Arena golpeó por primera vez en 1994. Desde entonces, cada juego ha subido la apuesta en opciones de juego y esplendor audiovisual.

The Elder Scrolls V: Skyrim se lanzó por primera vez para PC Windows, Sony PlayStation 3 (PS3) y Microsoft Xbox 360 en 2011 con gran éxito. Esta edición actualizada, que incluye el juego principal y varios complementos con audiovisuales remasterizados, salió en 2016, con una actualización gratuita de VR para PlayStation VR (PSVR) en 2017. A pesar de que The Elder Scrolls V: Skyrim es un viejo juego, sus ambiciones eran tales que con actualizaciones aún más modestas que estas, todavía se mantendría como uno de los mejores juegos de rol de acción de todos los tiempos.

Deambula libremente por la tierra del entorno de mundo abierto de Skyrim que consiste en extensiones salvajes, mazmorras, ciudades, pueblos, fortalezas y aldeas. Monta un caballo o usa un sistema de viaje rápido para llegar a lugares más rápido mientras intentas completar misiones secundarias y principales, o simplemente ignora esas opciones y explora el mundo a tu gusto. Puedes interactuar con personajes que no sean jugadores en todo tipo de formas, incluidos el comercio y el combate, e incluso puedes casarte. The Elder Scrolls V: Skyrim tiene mucho que jugar durante cientos de horas.

Características principales:

•Incluye el galardonado juego principal y varios complementos.

•Arte y efectos remasterizados

•Opción de realidad virtual (VR)

Especificaciones:

•Editorial: Bethesda Softworks

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en primera persona o tercera persona

•Plataforma: PS4

•Puntuación: 9.0

PROS

•Una versión mejorada del clásico de todos los tiempos.

•Puede hacer uso de mods

•Soporta PSVR

CONTRAS

La historia no es tan compleja como otros juegos de rol

3. Victor Vran: Overkill Edition

En Victor Vran: Overkill Edition, te conviertes en Victor, cazador de demonios, mientras forjas tu propio héroe en una búsqueda para liberar la ciudad maldita de Zagoravia. Puedes cambiar tu forma de jugar en cualquier momento, incluso durante la batalla. Modifica tu carga de matanza de demonios mientras esquivas ataques mortales, saltas desde lugares altísimos y te enfrentas a hordas de horribles bestias y astutos monstruos jefes.

En un giro interesante de los otros juegos de rol de acción en nuestro resumen, Victor Vran: Overkill Edition permite que hasta cuatro jugadores jueguen en línea, o hasta dos jugadores localmente en la misma consola PS4. Como otra ventaja, Victor Vran: Overkill Edition, llevará incluso a jugadores veloces y hábiles más de 30 horas en completarse. Dicho esto, a menos que disfrute de ser derrotado, trate de evitar el nivel de dificultad más difícil y sus problemas de equilibrio en comparación con los otros niveles de dificultad aún desafiantes.

Características principales:

•Incluye el juego original completo y dos complementos

•Combate dinámico

•Multijugador local y en línea.

Especificaciones:

•Editor: Haemimont Games / Wired Productions

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva aérea

•Plataforma: PS4

•Calificación: M

PROS

•Juego dinámico que puede modificarse incluso durante la batalla.

•Multijugador en línea para hasta 4

•Multijugador local para hasta 2

CONTRAS

La dificultad más difícil puede ser demasiado implacable

4. Middle-Earth:Shadow Of Mordor Game Of The Year Edition

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition toma el popular juego de rol de acción 2014 y lo incluye con todo el contenido descargable disponible. Ese contenido adicional equivale a siete misiones adicionales, cuatro modos adicionales, cuatro runas adicionales y dos máscaras adicionales, lo que hace que un juego principal ya grande y expansivo sea aún más grande.

En este juego RPG de acción de mundo abierto en tercera persona, toma el control de un rango llamado Talion que busca vengarse de las fuerzas de Sauron después del asesinato de su esposa e hijo. Viaja por el mundo del juego a través del parkour, montando monstruos y puntos de viaje rápidos que se encuentran en Forge Towers. Participa en combate cuerpo a cuerpo, a distancia y sigilo para vencer a los enemigos y completar misiones de la mejor manera posible. Con más de 40 horas de juego en esta Edición del juego del año, es fácil pasar por alto la versión suelta y rápida de la mitología existente en la Tierra Media y la incorporación de botines aleatorios.

Características principales:

•Juego principal popular con misiones, modos, máscaras y runas adicionales

•Explota los miedos, las debilidades y los recuerdos individuales de tus enemigos.

•Inflige combos brutales y domina nuevas y poderosas habilidades y armas

Especificaciones:

•Editor: Warner Bros. Interactive Entertainment

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en tercera persona

•Plataforma: PS4

•Calificación: M

PROS

•Lleno de contenido

•Imágenes encantadoras

•Mucha acción

CONTRAS

•Juega un poco suelto con la mitología de la Tierra Media

5. Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition

Descrito como un juego Rpg de acción de hack-and-slash, roaming de campo, Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition te envía a una aventura para salvar el orden en un mundo lleno batallas de proporciones épicas y hordas de monstruos. Aqui pueden unirse hasta cuatro jugadores en el modo multijugador cooperativo para derrotar monstruos épicos y conquistar enjambres de enemigos. Hay un gran elenco de personajes con habilidades únicas y movimientos mientras te esfuerzas por derrotar una amenaza desconocida que se avecina en los Siete Reinos.

Lo único negativo con el modo multijugador en línea es que hay tantas opciones de configuración que es difícil encontrar otros jugadores para disfrutar el juego, y no hay un modo multijugador local. Sin embargo, incluso si está viendo esto únicamente como una experiencia para un jugador, usted ‘

Características principales:

•Multijugador en línea para hasta 4 jugadores.

•Transfórmate en un monstruo y lucha como uno de ellos

•Numerosos personajes jugables con habilidades únicas.

Especificaciones:

•Editorial: Square Enix

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en tercera persona

•Plataforma: PS4

•Calificación: T

PROS

•Multijugador en línea

•Transformarse y luchar como un monstruo.

•Numerosos personajes jugables, vocaciones y estilos de lucha.

CONTRAS

•El combate puede ser tanto sobre la combinación de botones como la estrategia

6. NieR Automata: Game Of The YoRHa Edition

Aunque la tipografía en el título hace que se parezca un poco a una nota de rescate, no debería ser obligado a jugar NieR Automata: Game of the YoRHa Edition. En el juego, los invasores de otro ataque mundial sin previo aviso, liberan formas de vida basadas en máquinas. Para romper el punto muerto, se envía una nueva raza de infantería a la refriega: el escuadrón YoRHa. Con una elegante combinación de juegos de RPG de acción e historia cautivadora, NieR Automata proporciona una experiencia de juego intrigante muy diferente a cualquier otra cosa.

Para el Juego de la Edición YoRHa, el desarrollador PlantinumGames incluyó un montón de contenido descargable y contenido adicional, en avatares de PS4, un tema dinámico de PS4 y varias máscaras, entre otros elementos. Con tanto contenido solo del juego principal, NieR Automata puede tardar más de 40 horas en completarse.

Características principales:

•Hack and slash combat con elementos estratégicos

•Los personajes anteriores del jugador pueden reaparecer y convertirse en un aliado temporal

•Múltiples juegos a través de la perspectiva de diferentes personajes.

Especificaciones:

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en tercera persona

•Plataforma: PS4

•Calificación: M

PROS

•Jugabilidad memorable

•Excelente historia

•Combina hábilmente conceptos de juego de múltiples géneros.

CONTRAS

•Requiere múltiples juegos para alcanzar finales adicionales

7. The Outer Worlds

En este juego de rol en perspectiva para un jugador y en primera persona, tienes la tarea de volar, negociar y tropezar en la colonia más remota de la galaxia. La historia cuenta que en un barco colono con destino al borde más alejado de la galaxia mientras estás perdido, te despiertas años más tarde de lo que pensabas. De pronto ya estás en medio de una conspiración, la cual, amenaza con destruir la colonia Halcyon. A medida que vas explorando los confines del espacio, encontrándote en el camino con una gran cantidad de facciones que compiten por el poder, en quien decidas convertirte será lo que determine el destino de todos en Halcyon. En la ecuación corporativa para la colonia, tú eres la variable desconocida.

Una fuerza impulsora detrás de The Outer Worlds es la elección. A menudo te enfrentas a decisiones difíciles, de vida o muerte, donde no hay forma de tener un resultado totalmente satisfactorio sin víctimas. Estas opciones, combinadas con un fuerte énfasis en el desarrollo de las relaciones, le dan a The Outer Worlds un impacto emocional que pocos otros juegos incluso intentan provocar. Aunque su combate se vuelve repetitivo y los menús pueden resultar una tarea difícil de navegar, vale la pena invertir The Outer Worlds en más de 30 horas para completarlo.

Características principales:

•Construye el personaje que quieras

•Dirige una tripulación de compañeros armados con habilidades y motivaciones únicas

•Encuentra tu barco y explora los diversos lugares de la colonia Halcyon

Especificaciones:

•Editorial: División Privada

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en primera persona

•Plataforma: PlayStation 4

•Calificación: M

PROS

•Muchas opciones para hacer

•Mundo de juego reflexivo

•Tiene buena rejugabilidad

•Construye el personaje que quieras

CONTRAS

•Imágenes mediocres

•El combate se vuelve repetitivo

8. Secret Of Mana

Originalmente lanzado en Japón como Seien Densetsu 2, Secret of Mana fue un lanzamiento de RPG de 1993 para Super Famicom, conocido como Super Nintendo Entertainment System (SNES) en los Estados Unidos. El juego fue en realidad una secuela de Seiken Densetsu, también conocido como Final Fantasy Adventure (EE. UU.) Y Mystic Quest (Europa), pero se lanzó al tipo de ventas y aclamación con la que su predecesor solo podía soñar y con respecto a eso solo ha crecido con el tiempo. Con eso en mente, no es de extrañar que haya una nueva versión en 3D de la perspectiva de arriba hacia abajo original en 2D disponible para la PS4, por lo que toda una nueva generación de jugadores puede ver de qué se trata todo este alboroto.

Las características más atractivas del original han aparecido para la actualización. De uno a tres jugadores, dos de los cuales pueden entrar o salir del juego en cualquier momento, pueden tomar los roles de Randi, Primm y Popoi en batallas en tiempo real con una mecánica de barra de poder. Un sistema de menú Ring Command te permite pausar la acción para tomar decisiones en medio de la batalla. Con sus gráficos brillantes, elementos de trama expansivos y el encanto de la vieja escuela, a la mayoría de los jugadores les encantará jugar a través de las más de 50 horas de contenido de Secret of Mana.

Características principales:

•Fiel recuento de originales con modernos gráficos y controles 3D

•Partitura musical recién arreglada y personajes sonoros

•Jugabilidad mejorada

Especificaciones:

•Editorial: Square Enix

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva aérea

•Plataforma: PS4

•Calificación: E10 +

PROS

•Aspecto de actualización de gráficos 3D sin dejar de ser fiel a la fuente

•Consideradas mejoras para los jugadores modernos.

•Nueva partitura musical y personajes sonoros

CONTRAS

•Conserva algunos elementos de juego heredados que pueden no ser atractivos para los jugadores modernos.

9. GreedFall

En un entorno único inspirado en el siglo XVII, GreedFall te ayuda a explorar tierras inexploradas mientras pisas una isla remota que se filtra de magia, riquezas, secretos perdidos y criaturas fantásticas. Debes forjar el destino de este nuevo mundo al hacerte amigo o traicionar a compañeros y facciones enteras. Con diplomacia, engaño y fuerza, te conviertes en parte de un mundo vivo y en evolución, en el que puedes influir en su curso y dar forma a tu historia.

Puedes jugar como hombre o mujer, personalizar tu apariencia y elegir libremente tus habilidades, hechizos y habilidades. Su personaje es visto desde una perspectiva en tercera persona, y usted participa en las acciones basadas en el combate, la diplomacia y el sigilo del juego. Si bien GreedFall adolece de algunas limitaciones técnicas, compensa con creces su falta de valores de producción de gran presupuesto con una configuración inteligente y un juego convincente durante al menos 40 horas de juego.

Características principales:

•Experiencia básica de juego de roles para lograr misiones y objetivos de diferentes maneras

•Libertad en la progresión del personaje.

•Entorno de fantasía único del siglo XVII.

Especificaciones:

•Editorial: Focus Home Interactive

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en tercera persona

•Plataforma: PS4

•Calificación: M

PROS

•Desarrollo y desarrollo de carácter flexible.

•Ambientes atractivos

•Interesante historia y acompañantes

CONTRAS

•Alcance limitado del mundo del juego

10. The Sinking City

En The Sinking City, toma el papel de un investigador privado que explora un mundo abierto inspirado en el horror de HP Lovecraft. Debes descubrir la verdad sobre lo que ha poseído la ciudad y las mentes de sus habitantes en esta inusual mezcla de juegos de rol, acción-aventura y supervivencia.

Puede sacar sus propias conclusiones basándose en las pistas y testimonios que recopila durante su investigación y puede utilizar la persuasión, el sigilo o la fuerza bruta para resolver cada caso. Cada elección tiene un impacto en el resultado. Si puede manejar el impacto emocional de sus temas de terror bien diseñados y no le importa una experiencia de juego de ritmo más lento, The Sinking City puede proporcionar más de 30 horas de juego intenso y reflexivo entre su historia principal y las misiones secundarias.

Características principales:

•Mundo del juego inspirado en el maestro del horror, HP Lovecraft

•RPG con elementos de juego de aventura y supervivencia y terror

•Resuelve cada caso de varias maneras con diferentes finales

Especificaciones:

•Editorial: Bigben

•Género: Acción RPG

•Modo: perspectiva en tercera persona

•Plataforma: PS4

•Calificación: M

PROS

•Configuración única y elementos de juego

•Los casos se pueden resolver de varias maneras con diferentes finales

•Mundo de juego inspirado en HP Lovecraft

CONTRAS

•Paso lento

Un buen juego de rol puede ser una experiencia de juego particularmente satisfactoria. Es una forma de habitar más directamente un rol o persona en comparación con otros tipos de juegos. Algunos juegos te permiten jugar roles para tomar decisiones sobre cómo sería el personaje que estás jugando, mientras que otros te permiten usar la skin y las capacidades de tu avatar en el juego y tomar decisiones exactamente como lo harías en la vida real. Cada enfoque puede ser divertido a su manera y también proporcionar algunas ideas interesantes sobre su propia personalidad y código ético.

Solía ​​ser que los juegos de rol basados ​​en computadora eran principalmente de la variedad por turnos donde solo un personaje o conjunto de personajes actuaría al mismo tiempo antes de que otro personaje o conjunto de personajes pudieran actuar. De esa manera, los juegos de rol por turnos se desarrollaron un poco como un juego de mesa, en el que cada jugador o personaje no jugador espera su turno.

Los primeros juegos de rol de consola introdujeron más elementos basados ​​en la acción, que volvieron a los juegos de rol basados ​​en computadora. Hoy, el juego de rol de acción es una forma particularmente popular del género porque tiene muchos de los mejores elementos de los juegos de rol tradicionales por turnos, pero agrega más inmediatez a los acontecimientos.

Juegos De Rol De Acción

Con los poderosos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y consolas de hoy en día, no hay límite para los tipos de juegos que se pueden jugar. Las consolas como la PS4 son especialmente adecuadas para los juegos basados ​​en la acción porque los desarrolladores saben que cada jugador tiene acceso al mismo tipo de controlador, un gamepad. Esa es quizás una de las razones, entre muchas, de que los juegos de rol de acción son tan frecuentes en la plataforma.

Los juegos de rol de acción típicos presentan el control directo de un solo personaje a la vez, con un fuerte enfoque en el combate y reacciones rápidas. Por supuesto, el escenario, la historia y el desarrollo del personaje siguen siendo importantes, pero el corazón de cualquier buen juego de rol de acción sigue siendo la fluidez del combate y lo interesantes que se desarrollan las situaciones en tiempo real. Los mejores juegos de rol de acción rara vez dan poca importancia a la progresión del personaje o la historia, incluso si es solo una pretensión para organizar la próxima gran batalla.

Un Jugador Contra Multijugador

Los juegos de rol, basados ​​en acción o de otro tipo, siguen siendo generalmente una experiencia de un solo jugador. Una razón para esto es la duración de un juego de rol típico, que puede tomar decenas de horas o más para vencer. Si bien se pueden disfrutar otros tipos de juegos en ráfagas cortas y no necesariamente tienen historias complicadas o finales para seguir, un RPG no sería necesariamente un RPG sin ese tipo de elementos en su lugar.

En el lado positivo, esto significa que los juegos de rol más inmersivos pueden centrarse en la mejor experiencia para un solo jugador sin tener que comprometerse potencialmente al tener que acomodar las necesidades de jugadores adicionales. Por supuesto, algunos juegos de rol, especialmente los juegos de rol de acción, funcionan bastante bien cuando encuentran formas de acomodar a múltiples jugadores al mismo tiempo, y jugar con otros ofrece sus propios beneficios y sentido de inmersión.

Seleccionar el mejor juego de rol de PS4 para ti no tiene que ser tan difícil como algunas de las decisiones que tendrás que tomar en el juego. Si elige una premisa, un estilo gráfico o un conjunto de características que le interese como punto de partida, podrá reducir las opciones.

Por supuesto, elegir un juego RPG de PS4 que podría no golpearte inmediatamente ya que tu tipo de experiencia también puede ser un buen enfoque. Después de todo, algunas de las mejores formas de descubrir nuevos favoritos es probar algo que nunca antes has probado. Esa es también la mentalidad perfecta a medida que emprendes tu próxima gran aventura RPG.