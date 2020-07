Los 20 mejores Juegos MOBA para dispositivos Android

En comparación con los diferentes géneros de juegos de Android, MOBA es un recién llegado. Pero este breve tiempo de presencia es suficiente para que este juego ampliamente emocionante obtenga una inmensa popularidad. Sin embargo, MOBA es la forma abreviada de un género de juegos de largo nombre que conocemos como Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)

La singularidad de este juego te permite disfrutar luchando en el campo de batalla junto a tus amigos, aunque te mantengas lejos el uno del otro. Es como mantener una conexión sin amigos en el mundo de los videojuegos. Si te encanta probar uno, debería ser uno de los mejores MOBA para Android.

Jugamos un buen número de MOBA disponibles en PlayStore, verificando sus comentarios. Pero todos ellos no parecían ser lo suficientemente emocionantes con seguridad. Aún así, algunos tienen buenas críticas; hay malos resultados en gráficos, sonidos, estrategias o en costos. Incluso algunos no son de este género, aunque los nombres incluyen el término MOBA. Entonces, después de una larga investigación, llegamos a un punto en el que encontramos 20 de los mejores MOBA para Android.

1. Mobile Legends: Bang Bang

Moonton presenta su clásico MOBA gratuito para jugar llamado Mobile Legends. Es uno de los juegos multijugador competitivos más populares para Android . El juego presenta gráficos impresionantes y efectos de sonido HD. Te encantará su juego y su sistema de control suave. Cuenta con emocionantes batallas 5v5 con oponentes reales en los extensos mapas MOBA. El juego incluye una sección de compras en la aplicación para un impulso rápido en el tutorial, que es completamente opcional.

Características:

El sistema de control del juego es ampliamente accesible, y los jugadores pueden dominarlo en poco tiempo.

Necesitas unirte a un equipo y mejorar tu trabajo en equipo para ganar contra las ligas enemigas.

Ofrece un entorno de juego limpio con habilidades de juego reales y acciones en tiempo real.

El juego ofrece una función inteligente para mantener la progresión de tu juego con asistencia de IA.

Hay muchos héroes legendarios para coleccionar: únete con amigos y lucha en diferentes partidos.

2. MaskGun Multiplayer FPS: juego de disparos gratis

Si te gusta PUBG, entonces te encantará MaskGun Multiplayer FPS. Es uno de los mejores MOBA para Android. El juego está optimizado tanto para teléfonos como para tabletas. Este es un juego de acción con un entorno multijugador altamente competitivo respaldado por una gran comunidad de jugadores. Cuenta con hermosos entornos en el juego, efectos de sonido realistas e impresionantes mapas MOBA. El juego utiliza su propio motor de juego personalizado y consume relativamente poca batería.

Características:

El juego es gratuito con un servicio opcional de compra en el juego.

Disfrutarás de sus gráficos en 3D junto con la experiencia de disparo en primera persona en diferentes mapas de juego.

Crea tu propio clan con amigos y compite con otros equipos en los eventos mundiales del clan.

Puedes personalizar tus engranajes y tu perspectiva como tu estilo de juego.

El juego presenta muchas misiones desafiantes y actualizaciones periódicas de los desarrolladores.

3. Arena of Valor: Arena 5v5

Tencent Game viene con otro MOBA que no debes perderte, y es Arena of Valor. Ahora puedes disfrutar de la batalla contra tus amigos en la selva profunda. El clásico combate 5v5 en tiempo real no será una broma, y ​​debes ser inteligente y hábil para morder a tus amigos. Pero si logras aprender las tácticas de juego correctamente, serás la leyenda en la arena. Luego, puedes comandar a todos los héroes más fuertes y formar un equipo excelente e inmejorable con ellos.

Características:

Es un juego gratuito, y no hay opción para compras en la aplicación.

El tiempo de batalla no es más de 10 minutos.

Puedes formar un equipo feroz con tus amigos y ganar las batallas de jefes.

Además del combate 5v5, también puedes unirte a las batallas de combate 1v1 y 3v3 con tus amigos.

Como un juego de aventuras , puedes explorar selvas, campos, carriles, torres, etc.

Monta más de 40 caballos feroces para explorar la zona.

4. Heroes Arena

Heroes Arena es otro juego MOBA que te permitirá participar en combates con los héroes legendarios y también con tus amigos. Este juego móvil gratuito Global 5v5 está diseñado para el uso de teléfonos inteligentes, y los gráficos de alta definición se utilizan para brindar la máxima resistividad.

Sin embargo, puedes disfrutar de combates de acción PVP multijugador con modos de juego 1v1, 3v3 y 5v5. También puedes formar un equipo y comunicarte con otros jugadores y tus amigos utilizando el cuadro de chat del juego y conocer gente nueva.

Características:

Ofrece juegos PvP en línea en tiempo real con tres modos de juego diferentes.

Incluye una interfaz muy simple y controles suaves.

Los jugadores de diferentes países se han unido a este juego, y también se mostrará a los jugadores de la región.

También puede comunicarse con jugadores de otros países, ya que traducirá el discurso del mensaje por usted.

Todas las batallas se grabarán y guardarán automáticamente para disfrutarlas más tarde.

Hay más de 20 héroes antiguos diferentes disponibles, y puedes desempeñar sus roles.

5. Onmyoji Arena

Onmyoji Arena viene con la mejor plataforma de lucha abierta para juegos multijugador en línea, donde puedes desafiar a jugadores de los rincones del mundo. Debutado por el nuevo Ninja Shikigami Hakuzosu, este juego ha ganado una gran popularidad en todo el mundo y obtiene su nombre en toda la lista de los mejores MOBA para Android.

En el nuevo juego de Hazama, te involucras en combates intensos con la legendaria estética japonesa. Todos los personajes de este juego están desarrollados con referencias a obras históricas originales, y te sorprenderán sin tiempo.

Características:

Puedes conectarte con los mejores jugadores de diferentes países del mundo.

Gráficos muy limpios con sonidos que cambian de modo y gráficos visuales.

Te permite crear tu propio equipo o unirte a otros clanes para una experiencia de batalla grupal.

Necesitas una conexión wifi para jugar a este juego.

Encontrarás diferentes armas y potenciadores para mejorar tus habilidades.

6. Vainglory

Vainglory es ampliamente conocido como un MOBA galardonado para jugadores de Android. Este juego de estrategia de guerra compatible con plataformas cruzadas está diseñado con excelentes habilidades mecánicas junto con una profundidad extensa y estratégica. Pero la mejor parte son sus gráficos y efectos visuales tipo PC que no te dejarán sin ser adicto.

Puedes desafiar a los jugadores en los BRAWL de 5 minutos o en un campo de batalla 5V5 completo. Ambos son desafiantes, y no puedes tomarlo tontamente porque no es muy fácil ser el maestro.

Características:

Hay 48 héroes legendarios con los que puedes construir un equipo combinado.

Un mapa expansivo y rico le mostrará las áreas del mundo de los juegos que puede conquistar.

Disfruta de bonificaciones poderosas y diferentes habilidades con un sistema de sobremarcha.

Le permite comunicarse con personas de otros países e idiomas, ya que le mostrará la traducción de su discurso.

Cinco minutos de modo de pelea serán más divertidos y emocionantes que el juego de batalla normal.

7. Heroes of Order & Chaos

Puedes formar un equipo con tu amigo y luchar con los enemigos al lado de los miembros del equipo en el último juego MOBA, Heroes of Order & Chaos. A diferencia de la mayoría de los juegos de lucha comunes, este está lleno de miedo y excelentes experiencias de batalla. Puedes participar en batallas rápidas y en tiempo real con jugadores de todo el mundo. Aquí, puedes unirte a los rangos honrados siendo los campeones más poderosos y mostrar tu habilidad de lucha. Entonces, ¿estás listo para unirte a la batalla y experimentar algo nuevo?

Características:

Más de 50 héroes y magos diferentes están disponibles para luchar por ti.

Puede explorar el mapa expansivo y explorar el mundo con un entorno 3D.

Emocionantes efectos visuales y música.

Le permite gobernar el mundo de Haradon solo cuando aumente sus estrategias y desarrolle el trabajo en equipo.

También puedes disfrutar de shows de batalla en vivo de otros jugadores.

8. Heroes Evolved

También puedes probar otro juego de batalla ferozmente competitivo en el que también puedes vencer a tus amigos. Prueba Heroes Evolved para la mejor experiencia MOBA móvil. Hay toneladas de personajes legendarios de héroes, y puedes elegir cualquiera de la colección para desempeñar el papel. Todos esos héroes vienen con habilidades especiales, y puedes usarlos para conquistar a otros jugadores. Las estrategias de batalla, la habilidad, el trabajo en equipo y la inteligencia son la única solución para que puedas hacer un gran movimiento aquí.

Características:

Toma roles de más de 50 personajes legendarios y disfruta de diferentes historias cada vez.

Puedes disfrutar de dos modos diferentes de batallas: súper serio y súper loco.

Puedes unirte con tus amigos bajo una pancarta y luchar codo con codo.

Encuentra precisión mortal para liberar tu habilidad y poder.

Puedes personalizar a los héroes usando listas de equipo expansivas.

9. Modern Combat Versus: nuevo FPS multijugador en línea

Modern Combat Versus es un popular juego de FPS con experiencia MOBA y gráficos impresionantes. Es gratis y cuenta con una moderna plataforma multijugador. Juega como un equipo de agentes en las batallas multijugador 4v4.

El juego incluye anuncios ocasionales y respalda los logros de Google. Ofrece un sistema de control continuo con navegación rápida. Si te gustan los juegos de disparos de acción, este FPS en línea basado en equipos podrá impresionarte.

Características:

Hay más de 17 agentes diferentes para jugar.

Ofrece imágenes excepcionales y efectos de sonido realistas junto con su motor de juego de próxima generación.

Puedes crear tu propio equipo o unirte a otros clanes en el modo multijugador en línea.

Ofrece un entorno de juego multicultural con jugadores de todo el mundo. Únete a torneos en vivo o lobbies aleatorios como quieras.

Puedes elegir diferentes armas y personalizar sus colores y diseños.

Combina a tus agentes con numerosos disfraces y diseños de piel.

10. Survival Heroes – MOBA Battle Royale

Conoce a otro MOBA battle Royale con la mejor emoción de batalla multijugador en línea. Survival Heroes es como una gran colección de héroes; puedes tomar el papel y luchar contra otras bestias sobrenaturales.

Aquí, debes recoger tu primera arma y comenzar a pelear con los demás. Cuanto más juegues este juego, más aprenderás habilidades y potenciadores. Por lo tanto, debes mostrar tus habilidades y obtener el lugar más alto en la clasificación. Pero debes tener cuidado con la niebla y los arbustos que pueden matarte al instante.

Características:

No tiene que comprar equipo, ya que puede ganarlo mejorando sus habilidades.

Existen 30 tipos diferentes de armas distintas; puedes usarlo en la arena de batalla.

Este juego requiere una conexión a internet persistente.

Puedes elegir el nivel desde el que comenzarás a jugar.

Hay potenciadores devastadores como los potenciadores de fuego que también están disponibles aquí.

Su interfaz de usuario es de fácil acceso y viene con integración de anuncios en la aplicación.

11. ShellFire – MOBA FPS

Echemos un vistazo a la enorme comunidad multijugador en línea de ShellFire. Es uno de los juegos MOBA de acción más populares para Android. Antes de instalar el juego, debes recordar algunos hechos, y uno de ellos es tener una conexión a Internet estable.

Su dispositivo Android debe tener al menos 2 GB de RAM para ejecutar el juego correctamente. El juego es impresionante en sus secciones visuales y sonoras. Disfrutarás de su competitivo mundo de juegos con un sistema de combate único y un modo de batalla 5 VS 5.

Características:

Ofrece a la persona VS persona batallas con otros jugadores.

El juego presenta varios modos, algunos de ellos son batallas de escolta, zombie rush, deathmatches, modo de captura, etc.

Requiere Android 4.4 o posterior con al menos Qualcomm Snapdragon 430 o un conjunto de chips similar para jugar.

Tendrás que recoger héroes y mejorar sus habilidades y niveles para derrotar a tus enemigos.

Eventos y actividades especiales están disponibles con recompensas emocionantes y puntos de bonificación.

Únase a los eventos semanales y los torneos mundiales de deporte electrónico para convertirse en un jugador o equipo de primer nivel en una plataforma internacional.

12. PUBG MOBILE – MAPA: LIVIK

Prepárate para ser presentado con PUBG MOBILE, uno de los juegos multijugador en línea más populares para Android. También está disponible en otras plataformas destacadas. Es excepcionalmente versátil y brinda total libertad a los jugadores.

El juego recibe actualizaciones y temporadas regularmente, una de las últimas temporadas es sobre tormentas de arena, llamada Mad Miramar. El sistema de control del juego es muy suave, para experimentar su espectacular universo de juegos, únete a la comunidad PUBG ahora.

Características:

Únete al creciente mundo de los juegos de PUBG Mobile con actualizaciones periódicas y eventos emocionantes para completar.

Es completamente gratuito y presenta una calidad de sonido HD y verdaderos entornos 3D en el juego.

El área de juego es enorme, con muchas actividades y objetivos diferentes para completar. Uno puede usar una variedad de armas, armaduras y vehículos como le plazca.

Puedes elegir entre la configuración de juego de disparos en primera persona y de disparos en tercera persona. Cuenta con el modo clásico de 100 jugadores, el combate a muerte por equipos 4v4, el modo zombie, etc.

Los jugadores pueden hacer ejercicio en las sesiones de entrenamiento; El juego ofrece sistemas de control de vanguardia y comunicación de voz en tiempo real con otros jugadores.

13. RULES OF SURVIVAL

Ease Game viene con otra gema, Reglas de supervivencia. Muchas personas conocen este juego como el mejor MOBA para Android debido a sus extensas misiones de arena de batalla. Millones de personas en todo el mundo se unen para disfrutar de este juego Battle Royale.

Encontrarás diferentes tipos de armas y escudos aquí y allá que debes recolectar para ti y para tus compañeros de equipo. Además, debes tener cuidado al encontrar una zona segura para ti cuando sea el momento de la batalla. Además, tu habilidad de guerra es muy importante en el caso de este juego. ¿Quieres saber más?

Características:

Este juego incluye un mapa de 8 × 8 km completamente actualizable donde puedes encontrar luchadores para formar tu equipo.

El extenso mapa permite que más de 300 personas participen en la batalla a la vez.

También habrá diferentes tipos de elementos de defensa protectores y armas devastadoras.

También puedes disfrutar de este juego en modo solo o multijugador.

Encuentra diferentes vehículos, incluidos tanques en diferentes terrenos.

14. Legacy of Discord (Legado)

Tarcade ha traído otro mejor MOBA para Android con estilo de acción de próxima generación. Es legado de discordia; Estoy hablando de. Bueno, este juego te permitirá disfrutar de intensos combates en tiempo real con otros jugadores de todo el mundo. Aquí, puedes tomar el papel de muchos dioses antiguos como los panteones de Aurora. También puedes conocer a otros héroes antiguos y aprender sus historias. Además, este juego está especialmente desarrollado para teléfonos inteligentes, pero también puedes disfrutarlo en tus tabletas.

Características:

Únete a la batalla de choque del gremio donde puedes disfrutar de la batalla entre servidores con 4 jugadores.

Conoce a dioses antiguos y aprende nuevas estrategias de guerra y poder de ellos.

Gráficos 3D muy emocionantes con muchos sonidos increíbles y efectos visuales.

Únete a tus amigos para ganar las épicas batallas de jefes.

Cientos de equipos y armas están allí junto con diferentes potenciadores.

Hay poderosas bestias míticas a las que puedes tener como mascotas.

15. Knives Out-No rules, just fight!

NetEase Games presenta con orgullo otro juego competitivo de MOBA en línea, Knives Out. Es gratuito y el motor del juego está optimizado tanto para teléfonos como para tabletas. Juega en un equipo y compite con cientos de otros jugadores en batallas masivas.

Si te gusta PUBG, te sorprenderá con su excelente juego y efectos visuales. Tendrás que ser el último hombre en pie mientras derrotas a los equipos enemigos. Se trata de trabajo en equipo y habilidades de combate.

Características:

El motor del juego siempre se mantiene actualizado con actualizaciones regulares y correcciones de errores.

Le encantará su suave sistema de control y panel de navegación.

Hay muchos eventos y modos de juego en el juego, como peleas de equipo, cientos de arena, 50v50, etc.

El juego ofrece muchas armas, equipo y vehículos para jugar.

Presenta una jugabilidad feroz y altamente competitiva a medida que muchos jugadores de todo el mundo se unen todos los días.

Puede comunicarse fácilmente con sus compañeros de equipo a través del chat y el audio en vivo.

16. Legend of Ace

Legend of Ace es otro popular juego de lucha 5V5 que la gente conoce más como LoA. La mejor parte de este juego es la batalla del sistema de objetos, donde la mayoría de los juegos usan el sistema de cartas. Hay muchos héroes legendarios con estrategias únicas de guerra y batalla, y puedes elegirlos para asumir el papel mientras luchas contra tus rivales.

También puedes construir tu equipo en este juego acelerado, y el trabajo en equipo es esencial aquí. Por lo tanto, debe asegurarse de que cada miembro del equipo coopere y sea lo suficientemente hábil como para hacer un buen lugar en su equipo.

Características:

Cada batalla de este juego lleva alrededor de 10 minutos.

El tablero de clasificación del juego mostrará tu rango de habilidad a nivel mundial.

Le permite usar armas poderosas como tanques, máquinas de tiro y otros.

También puede comunicarse con personas que usan el chatbox y conocer gente nueva todos los días.

Hay diferentes personajes o roles en un equipo, y cada miembro tiene que tomar un rol o personaje para completarlo.

17. League of Masters: legendario juego MOBA JcJ

Un juego PvP gratuito siempre es divertido. Y ahora puedes disfrutar de este MOBA para Android con tácticas de juego PvP. Para eso, debes probar League of Masters. Es un juego de batalla PVP muy popular en el que puedes unirte a muchos combates de campeonato.

En estos emocionantes combates de arena PvP en vivo, puedes luchar contra tus amigos y mostrarles tu habilidad. Además, el juego seleccionará aleatoriamente jugadores contra ti de diferentes rincones del mundo o te permitirá elegir a tus propios rivales. Parece interesante, ¿verdad? Bueno, aprendamos más sobre este emocionante juego.

Características:

Es un juego de 100 Mb, por lo que no hará que su teléfono sea más lento debido al consumo excesivo de almacenamiento.

Sin ninguna descarga adicional, este juego comenzará muy rápidamente con gráficos nítidos.

El juego ofrece muchos modos de juego y mapas extensos.

Con tu equipo definitivo, puedes unirte a las batallas 3vs3 con otros equipos globales.

5 a 10 minutos de juego corto.

Ofrece más de 20 emocionantes guerras de batalla de campeonato.

18. Heroes of SoulCraft – MOBA

Si te encanta probar un juego de arcade con un tema de arena de batalla en línea para varios jugadores, entonces Heroes of SoulCraft es la mejor opción para ti. Puedes disfrutar de esa sensación nostálgica de los viejos tiempos jugando a este juego con un toque de gráficos modernos.

Este juego incluye una gran arena de batalla donde se lleva a cabo el combate entre ángeles y demonios. Hay diferentes modos de batalla multijugador, y puedes unirte a tus amigos para ganar la batalla del jefe. Además, puedes conectarte con tus amigos mediante el cuadro de chat del juego.

Características:

Puedes disfrutar de este juego en tu Android TV, Tablet o PC.

Disfruta de una amplia experiencia de juego con el controlador MOGA en el modo HID.

Si tienes un Nvidia Shield, también puedes disfrutar de este juego.

Devastadores monstruos como golems y dragones se unirán a ti para pelear la batalla.

Usa los elementos de tu mazo para personalizar a tus héroes y hacerlos aún más poderosos.

Solo toma unos minutos aprender las estrategias básicas de este juego.

19. Dungeon Hunter Champions: RPG Acción Online Épico

Únete a la comunidad de cientos de miles de guerreros en un entorno de juego de rol épico ofrecido por Dungeon Hunter Champions. Ofrece una de las mejores experiencias MOBA para Android. El juego está respaldado por actualizaciones y desarrollos continuos. Haz amigos con jugadores de todo el mundo y construye tu liga perfecta para conquistar a otros equipos y facciones enemigas. Presenta campañas destacadas llenas de aventuras y batallas 5v5 en tiempo real con otros jugadores.

Características:

Disfrutarás de sus batallas competitivas de estilo hack y slash.

Ofrece impresionantes gráficos y efectos de sonido.

Hay más de 250 campeones para elegir. Recoge tus favoritos y actualízalos para formar el mejor equipo de héroes.

El juego viene con campañas épicas con jefes gigantes como Bull Demon King y otros.

Únase a las redadas en los eventos y campañas en línea para obtener engranajes potentes y artículos raros para actualizaciones.

El sistema de control del juego es fácil e intuitivo, junto con un motor de juego inteligente.

20. West Legends: 3V3 MOBA

West Legends es uno de los MOBA más populares para Android. El juego ofrece una integración completa de tablas de clasificación y logros de Google. Cuenta con un modo de campaña en solitario con una emocionante historia y entornos de juego.

El multijugador en línea es enorme, con muchos jugadores que ofrecen un mundo de juego altamente competitivo. El juego ofrece muchos héroes con cualidades épicas y sistemas de nivelación lógicos. Este juego de estilo de disparos de acción funciona sin problemas en la mayoría de los teléfonos Android y consume relativamente poca energía y recursos.

Características:

Únete a muchas batallas y recoge los botines y cofres para potenciar a tus héroes.

Cuenta con emocionantes batallas de 3 minutos con amigos y otros jugadores.

Hay diferentes talentos de combate para elegir. Perfecciona los talentos y habilidades para tomar ventaja en las peleas.

Ofrece actualizaciones periódicas de juegos y eventos para participar.

Te encantará su sistema de emparejamiento en línea y su sistema de control de juego fluido.

La idea de los juegos MOBA es como una revolución en el mundo de los juegos para teléfonos inteligentes. Compartir la experiencia de juego con tus queridos amigos no debe tener sustituto. Sin embargo, estos 20 mejores MOBA para Android se consideran los mejores de todos los tiempos.

Pero me encantaba jugar Arena of Valor, MaskGun Multiplayer FPS y Vainglory. Estos tres tienen cierta singularidad; Lo encontré mientras lo intentaba. Pero los demás no son menos emocionantes de todos modos.

Si ya has jugado algunos como Pubg, te sugiero que pruebes otros también. No todos los MOBA tienen las mismas estrategias. Debes encontrar muchas cosas interesantes en otros juegos también.