Microsoft lanzará Spotlight-like para Windows 10 en Mayo de este año

He sido usuario de macOS y Windows 10 en los últimos años. Y una de las características más útiles de macOS definitivamente es Spotlight. Es una función de búsqueda en todo el sistema que le permite buscar fácilmente archivos, carpetas, configuraciones y más en su PC. Se rumorea que Windows 10 obtendrá una característica similar en mayo a finales de este año.

Según The Verge, Microsoft ha estado trabajando arduamente para construir un lanzador similar a Spotlight, esto para reemplazar el acceso directo actual de Win + R. Este último ofrece una funcionalidad limitada y los usuarios avanzados hoy en día desean un acceso rápido y fácil a los archivos y características. El acceso directo Win + R tampoco es realmente accesible para usuarios ocasionales, que no conocen todos los comandos.

Sin embargo, el nuevo launcher facilitará a los usuarios la búsqueda de aplicaciones y archivos en Windows 10. Estará bajo PowerToys, que revivió a principios del año pasado. La compañía recientemente renovó el enfoque en esta característica tan querida del pasado y puede llegar como PowerLauncher, según PowerToys Github, para reemplazar a Win + R.

Microsoft ofrecerá una interfaz de usuario moderna de diseño fluido, algo similar a la funcionalidad de búsqueda actual ya incorporada en Windows 10. Pero, sin duda, estará al ras con más características en comparación con la búsqueda. La compañía también planea hacerlo personalizable con el uso de complementos.

Además, el líder de Microsoft PowerToys, Clint Rutkas, compartió una encuesta en Twitter a principios de esta semana, pidiendo a los usuarios que ayuden a nombrar el nuevo launcher. Todavía quedan algunas horas y “PowerToys Run” parece estar a la cabeza, así que adelante y vote por su elección aquí:

Help us name our Win+R project (we call launcher internally) for Power Toys. It can do more than just launch apps so trying to be sure we have a great, straight forward name that works for everyone

— Clint Rutkas (@ClintRutkas) April 15, 2020