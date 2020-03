Apple está trabajando en una alfombra de carga AirPower más pequeña

Después de ser oficialmente cancelada el año pasado, la alfombra de carga inalámbrica AirPower de Apple está en las noticias insinuando una posible resurrección. Según Jon Prosser del canal de YouTube de Front Page Tech, Apple ha reiniciado internamente el proyecto.

Según un reciente tweet del tipster, Apple está “tratando de rediseñar las bobinas para desplazar el calor de una forma más eficaz”. También menciona que no hay garantía de que Apple la saque al mercado.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020