Apple lanza la serie llamada “Oprah Talks COVID-19” en Apple TV +

Apple ha lanzado una nueva serie gratuita llamada “Oprah Talks COVID-19” en la Apple TV+. Como su nombre lo indica, podremos ver a Oprah Winfrey y otros personajes hablar de la nueva pandemia de coronavirus.

Para darte una rápida idea de lo que se puede esperar de la serie, es principalmente Oprah discutiendo la situación con el actor Idris Elba que recientemente dio positivo a las pruebas de coronavirus y con su esposa Sabrina Dhowre Elba a través de llamadas por FaceTime.

El actor señaló que si bien el distanciamiento social es muy importante, él y su esposa “tomaron una decisión calculada como familia para mantenerse unidos más que nunca”.

El segundo episodio es con un pastor, que es sanador espiritual llamado Wintley Phipps, Oprah lo invita a ofrecer “palabras de sabiduría, paz y fortaleza”. Muy Oprah, muy Winfrey. Los episodios de “Oprah Talks COVID-19” son gratuitos en Apple TV +. A continuación podrás ver un adelanto de este episodio.

Here’s a reminder from my friend Pastor @WintleyPhipps: “Through many dangers, toils, and snares I have already come.” Amazing Grace is always with us 🙏🏽 Experience some FREE encouragement and hope on “Oprah Talks” for Apple TV here: https://t.co/IaZyx3G8lV pic.twitter.com/SwXxVAbDuZ

— Oprah Winfrey (@Oprah) March 22, 2020