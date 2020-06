Las 9 mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas que funcionan

Ya sea que esté planeando visitar un nuevo lugar, prepararse para conocer a los padres de su prometido o agregar un conjunto de habilidades a su currículum , aprender un idioma extranjero es sin duda una habilidad práctica.

Hace unas décadas, tendrías que caminar con un diccionario de bolsillo para ayudarte con traducciones simples. Sin embargo, si perdió su copia u olvidó empacarla, probablemente le resulte difícil hablar con personas que no hablan su idioma o encontrar el camino. Sin embargo, hoy todavía puede leer libros en el idioma que le gustaría aprender, tomar clases en línea, ver videos de YouTube o incluso escuchar CD de audio.

Sin embargo, es posible que no siempre puedas llevar todos esos libros o CD contigo, lo que hace que sea más difícil aprender donde sea que estés. Con una aplicación de aprendizaje de idiomas, puede aprender rápidamente algunas palabras, frases u oraciones en un idioma diferente directamente desde su dispositivo móvil.

A diferencia de los diccionarios de bolsillo, estas aplicaciones son fáciles de integrar en su rutina donde sea que se encuentre, y adquieren una lengua extranjera sin tener que tomar clases de idiomas. Otra opción es usar Google Translate para traducir algunas palabras, imágenes o una página web.

Duolingo es una aplicación de aprendizaje de idiomas gratuita, divertida y adictiva que te ayuda a aprender un nuevo idioma a tu propio ritmo. De hecho, un estudio muestra que 34 horas de uso de la aplicación son equivalentes a los cursos de idiomas de un semestre universitario, lo que demuestra cuán efectivas son las lecciones del tamaño de un bocado.

A través de lecciones y ejercicios personalizados que se adaptan a su estilo de aprendizaje, puede aprender y revisar vocabulario de manera fácil y efectiva, obtener calificaciones instantáneas y ganar puntos por respuestas correctas.

La gamificación se vierte en cada lección que hace que la aplicación sea más agradable, además de recompensas como monedas virtuales, actualización de nivel y puntajes de fluidez que lo motivan a dominar nuevas palabras, frases y gramática. También puede volver a las lecciones y trabajar en sus áreas débiles en su propio tiempo.

Los idiomas que puede aprender incluyen francés, inglés, turco, chino, japonés, español, italiano, noruego, hebreo, checo, swahili, griego, rumano, polaco, ruso y muchos otros.

Rosetta Stone es otra plataforma de aprendizaje gratuita que ha enseñado a las personas nuevos idiomas durante más de dos décadas. Una vez que descargue la aplicación, puede alternar entre 24 idiomas diferentes o, si lo desea, puede concentrarse con un aprendizaje personalizado basado en su motivación.

Su método de inmersión probado lo ayuda a aprender idiomas de forma intuitiva a través de imágenes vinculadas a frases comunes y a obtener comentarios instantáneos para perfeccionar su pronunciación. También ofrece funciones de aprendizaje extendido desde donde puede acceder a diferentes tipos de ejercicios, y también puede descargarlos para hacer todo sin conexión si tiene una mala conexión a Internet.

Hay un libro de frases con palabras básicas y palabras relacionadas con hoteles, restaurantes y lugares para desplazarse, especialmente si viaja, pero puede comprar más libros de frases relacionados con emergencias, colores, compras y monedas.

La aplicación sincroniza su progreso en todos sus dispositivos, para que pueda aprender palabras y frases básicas desde cualquier dispositivo o ubicación mientras viaja. Los idiomas que puede aprender incluyen francés, inglés, japonés, alemán, árabe, ruso, turco, irlandés, hebreo y más.

Esta aplicación gratuita de aprendizaje de idiomas utiliza ayudas visuales simplistas para guiarlo a través de cada lección para que pueda recordar fácilmente lo que aprende.

La interfaz es atractiva, simple y fácil de usar para que pueda practicar más y ampliar su vocabulario de una manera fácil y divertida. Se incluyen videos de hablantes nativos que dicen cada palabra que aprende, además de una grabación de audio de la palabra o frase, y al final de cada lección hay un cuestionario con preguntas cortas que evalúan lo que ha aprendido y obtiene recompensas en forma de puntos por respuestas correctas.

Hay más de 100 idiomas que puede aprender, incluidos francés, alemán, chino, inglés, español, portugués, italiano, coreano, turco y ruso, entre otros.

Busuu cuenta con más de 100 millones de usuarios y ofrece idiomas en paquetes completos de lecciones que incluyen entrenamiento de acento y revisiones de ejercicios de hablantes nativos.

Las pruebas de nivel están disponibles para ayudarlo a saber desde qué nivel comenzar, y hay una amplia gama de actividades de aprendizaje que cubren una buena cantidad de contenido proporcionado a través de tarjetas básicas junto con ejercicios que lo ayudan con la pronunciación, el diálogo, la gramática y la escritura.

Para poner a prueba sus conocimientos, la aplicación ofrece divertidos cuestionarios y juegos de vocabulario, y un modo fuera de línea para que pueda descargar las lecciones y estudiar sin una conexión a Internet.

Los idiomas que puede aprender incluyen español, inglés, alemán, ruso, italiano, portugués, japonés, coreano, árabe, vietnamita, turco, polaco, chino y francés.

Mondly es una aplicación de aprendizaje de idiomas fácil de usar que te permite aprender en tu idioma nativo para que puedas comenzar a hablar con fluidez en poco tiempo.

Contiene lecciones en profundidad sobre más de 20 temas en un contexto de la vida real, con contenido atractivo para estudiantes de todos los niveles, todo en un diseño colorido que lo hace divertido de aprender.

Además, si desea practicar sus habilidades de conversación, hay un chatbot con reconocimiento de voz para guiarlo, actividades para ayudarlo a consolidar su aprendizaje, cuestionarios y juegos, y un tablero de competencia que rastrea su progreso.

Las primeras seis lecciones son gratuitas para un solo idioma, pero puede desbloquear más idiomas actualizando a una suscripción paga. Los idiomas que puede aprender incluyen inglés, ruso, español, alemán, francés, griego, japonés, rumano, hindi, búlgaro, croata, turco, polaco, hebreo, afrikaans, finlandés, checo, sueco, danés y más.

Esta es otra aplicación basada en suscripción que ofrece 14 idiomas diferentes que puede aprender escuchando y repitiendo palabras y frases, y luego realizando breves cuestionarios para evaluar lo que aprende.

Sus lecciones pequeñas son de 10 a 15 minutos de duración adaptadas para principiantes y estudiantes avanzados, y esto hace que sea fácil de aprender sobre la marcha o si tiene un breve descanso entre su horario. También sincroniza el progreso en todos sus dispositivos, por lo que es fácil continuar desde donde lo dejó.

El reconocimiento de voz integrado lo ayuda a entender su pronunciación a través de conversaciones de la vida real, y el administrador de revisión lo ayuda a retener la información y aumentar su confianza al hablar el nuevo idioma.

También puedes descargar lecciones y aprender sin conexión. Sin embargo, solo obtienes una lección gratis, por lo que si necesitas acceso completo a materiales de aprendizaje para cualquier idioma, debes actualizar a un plan pago. Los idiomas que puedes aprender incluyen francés, inglés, noruego, alemán, italiano, indonesio, polaco, turco, brasileño, ruso, portugués, sueco, holandés y danés.

HelloTalk adopta un enfoque diferente para ayudarlo a aprender un nuevo idioma. En lugar de ofrecer palabras y frases en tarjetas o imágenes, lo conecta con hablantes nativos del idioma que desea aprender y, a cambio, los ayuda a aprender su idioma.

A través de una experiencia de chat con todas las funciones, puedes aprender sumergiéndote en el idioma de otra persona y seguir siendo un maestro al mismo tiempo. Simplemente elija su nivel de entrada y luego elija un hablante nativo para aprender.

Hay más de 20 millones de hablantes nativos que puede filtrar por país o edad, y puede aprender más de 150 idiomas diferentes, incluidos inglés, español, japonés, árabe, coreano, francés, alemán, italiano, hindi, turco, tailandés, indonesio, Chino mandarín, portugués y vietnamita entre muchos otros.

AccelaStudy Essential apps es una plataforma fácil de usar que ofrece una aplicación para cada idioma que desea aprender. Las palabras en las aplicaciones varían, pero todas las características son las mismas, y puedes aprender a usar flashcards, repeticiones espaciadas, cuestionarios de audio y más mientras construyes tu estudio basado en lo que quieres enfocarte.

También admite el uso sin conexión y varios modos de aprendizaje, incluido un modo manos libres para que pueda aprender sobre la marcha, especialmente si conduce. Los idiomas que puede aprender incluyen chino, español, árabe, francés, holandés, polaco, coreano, turco, ruso, italiano, rumano y ucraniano, entre otros.

Beelinguapp ofrece una experiencia única para los estudiantes de nuevos idiomas a través de libros de cuentos con un lector de audiolibros en varios dialectos.

Cada historia que lees se muestra en tu idioma nativo y en el nuevo idioma que estás aprendiendo en la misma pantalla, y las palabras se resaltan junto con la narración. De esta manera, puede aprender pronunciaciones rápidamente y disfrutar de sus historias favoritas como Cenicienta y otras en un nuevo idioma.

Hablar más de un idioma tiene varios beneficios no solo para su currículum o lista de amigos, sino también para su percepción y memoria. Con las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas, no tienes excusa para no incursionar en turco, alemán, ruso, noruego o incluso tailandés.