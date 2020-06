Las Mejores Aplicaciones para Aprender idiomas en Android

La gente siempre dice que una vez que cruzas tu adolescencia, será imposible aprender un nuevo idioma. No es más que un mito. Se hace más difícil aprender un nuevo idioma cuando somos adultos porque tenemos muchas cosas que manejar además de concentrarnos en el idioma que deseamos aprender. Algunos lingüistas ya han demostrado que puedes aprender un nuevo idioma incluso después de los 60 años si logras prestarle la debida atención.

Así que aún estás a tiempo para aprender un idioma extranjero. PlayStore lo hace más fácil con las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas si tiene un dispositivo Android. Y hoy, vamos a hablar sobre esas aplicaciones. Al elegir una aplicación de aprendizaje de idiomas de Android, se debe verificar la disponibilidad del idioma, los métodos de enseñanza, el tipo de curso, la duración y otras cosas relevantes.

Por lo tanto, no necesita verificar las aplicaciones en Play Store una por una y decepcionarse al terminar probando una aplicación que no sirve para nada. Entonces, aquí están los pequeños detalles adyacentes a la lista que pueden ayudarlo a conocer brevemente estas aplicaciones.

1.Memrise

Si desea aprender un idioma y dominar cualquier idioma extranjero, únase a una comunidad de millones de usuarios de Memrise. Para eso, instale Learn Language with Memrise, posiblemente la mejor aplicación de aprendizaje de idiomas para usuarios de Android.

No es una aplicación para aprender un idioma en particular. Aquí encontrará casi todos los idiomas populares como inglés, alemán, japonés, chino, coreano, español, danés, hindi, bengalí, árabe, etc. Esta aplicación muestra pasos sencillos para aprender el idioma de manera fácil y temprana. Las estrategias que sigue son efectivas y buenas para cualquier tipo de alumno.

Características:

Los profesores nativos están allí para enseñarle el idioma correctamente.

Curso uno a uno para practicar hablar y leer.

Puede descargar los cursos y aprender idiomas viéndolos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cursos de 5 minutos de duración con trucos de aprendizaje efectivos.

Puede grabar su discurso, y esta aplicación le permitirá saber si lo está haciendo bien o si hay algo mal.

Descargar

2. Rosetta Stone: aprende idiomas

Rosetta Stone le da el privilegio de aprender más de 24 idiomas con facilidad en un solo lugar. Ofrece un período de uso gratuito y paquetes de suscripción de aprendizaje de idiomas asequibles. Esta aplicación está regulada por personas reales que comprenden expertos en idiomas y lingüistas. Te encantarán sus sesiones de aprendizaje. Hay muchas conferencias disponibles de los entrenadores de idiomas, y habrá frecuentes sesiones en vivo que se realizarán regularmente.

También te puede interesar: Las Mejores Aplicaciones de Llamadas Gratuitas y SMS ilimitados

Características:

Ofrece más de 24 idiomas diferentes con planes de lecciones lógicas.

Puede descargar contenido para seguir aprendiendo sin estar conectado.

Esta aplicación ofrece enfoques de aprendizaje personalizados y planes centrados en el individuo para una exposición máxima.

Utiliza un método de inmersión para ayudar a inclinar el idioma de destino de forma intuitiva.

Puede sincronizar su progresión desde todos sus dispositivos desde la misma cuenta y ofrece experiencias sin publicidad.

Descargar

3. Aprende 33 idiomas gratis – Mondly

Ti Studios presenta su aplicación de educación de idiomas para Android. Se llama Learn 33 Languages ​​Free – Mondly. Al igual que su nombre, es para el aprendizaje de idiomas y proporciona servicios valiosos sin costo alguno.

Hay alrededor de 33 idiomas diferentes y viene con una rica base de datos para diferentes habilidades, como leer, escribir, escuchar y hablar. Esta aplicación viene con un diccionario incorporado y un módulo de reconocimiento de voz. Es como tener un instructor de idiomas personal en sus manos, y los enfoques son personalizables.

Características:

Cuenta con una interfaz de usuario fácil y materialista para una amplia accesibilidad.

Puede practicar conversaciones en tiempo real con la aplicación, y viene con mejoras de vocabulario y facilidades de conjugación de verbos.

Le ayuda a convertirse en un usuario fuerte del idioma de destino con un enfoque de aprendizaje estratégico y un énfasis en expresiones y frases locales.

Puedes practicar hablar con usuarios nativos y mejorar tu pronunciación gradualmente.

Esta aplicación muestra la progresión del aprendizaje y los ámbitos para mejorar los procesos de aprendizaje.

La tabla de clasificación de Google también está integrada para mantener el aprendizaje de idiomas desafiante y divertido.

Descargar

4. Babbel: aprende inglés, español y otros idiomas

Pasar tu tiempo libre sin hacer nada bueno para ti es la idea más tonta. Si tiene tiempo suficiente, aprenda algunos idiomas para ser una persona multilingüe. Probemos Babbel, una útil aplicación de aprendizaje de idiomas que puedes usar en tu dispositivo Android.

Esta aplicación proporciona lecciones interactivas para que su sesión de aprendizaje de idiomas sea más cómoda y rápida. Ni siquiera te reconocen cuándo y cómo has aprendido tanto. Sin embargo, esta aplicación no dirá que no mientras encuentre un idioma a menos que esté buscando un lenguaje primitivo y raramente usado.

Características:

El 96% de los usuarios lo han hecho mejor y obtienen buenos resultados en las pruebas con esta aplicación.

Te ayuda a ser un orador fluido dentro de los 3 meses de usarlo.

Los cursos de esta aplicación no son más de 10 a 15 minutos.

Los cursos están diseñados para mejorar tu pronunciación como un hablante nativo.

Más de 6 mil cursos de idiomas están disponibles aquí con lecciones en diferentes idiomas.

Hay una sección de vista previa de unos pocos minutos para recordar sus lecciones anteriores y recordarlo todo.

Descargar

5. HelloTalk – Habla y Aprende Idiomas Extranjeros

HelloTalk es la primera aplicación global de aprendizaje de idiomas de Android del mundo. Como de costumbre, esta aplicación incluye una gran cantidad de idiomas para enseñarte. El enfoque de la enseñanza, la interfaz de usuario simple, los cursos cortos y efectivos son realmente apreciables.

Pero hay una característica que la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje de idiomas no incluyen, y creo que es un enfoque esencial en el que debe consistir una aplicación de aprendizaje de idiomas. Esta aplicación te conectará con hablantes nativos para que puedas aprender el idioma prácticamente.

También te puede interesar: Las Mejores aplicaciones para tomar Notas

Características:

Encuentre su compañero de idiomas y aprendan el idioma juntos.

5 minutos de cursos te ayudarán a aprenderlo correctamente.

Descargue cursos para que pueda verlos cuando esté desconectado.

Esta aplicación organiza clases en vivo para diferentes idiomas por parte de hablantes nativos a los que puede unirse.

Puedes aprender 3 idiomas diferentes al mismo tiempo con esta aplicación.

Descargar

6.Duolingo – Aprende inglés y otros idiomas gratis

Hablemos de Duolingo, otra aplicación educativa popular que puede intentar aprender. Esta aplicación ha ganado fama durante entre los usuarios debido a sus métodos fáciles de enseñar un idioma rápidamente.

Las lecciones son pequeñas, por lo cual no es difícil de entender. Aquí se enseñan las 4 habilidades lingüísticas, como hablar, leer, escuchar y escribir, con lecciones separadas. En ese sentido, es como un paquete completo de apre1ndizaje de idiomas. Además, un grupo de expertos en idiomas diseña esta aplicación para que sea perceptible para usted.

Características:

Esta aplicación está equipada con métodos de enseñanza de idiomas basados ​​en la ciencia.

Es una aplicación de aprendizaje completamente gratuita sin comerciales.

Puede unirse a la comunidad de millones de sus usuarios y aprender el idioma de los usuarios nativos.

La opción de seguimiento de progreso le mostrará cómo lo está haciendo.

Los cursos cortos muy efectivos serán útiles para aprender el idioma rápidamente.

Descargar

7. Drops: Aprende 39 idiomas

Pase parte de su tiempo libre aprendiendo el vocabulario de un idioma extranjero regularmente. Después de un tiempo, definitivamente te encontrarás un experto en ese idioma. Así es como puede hacer que su sesión de aprendizaje de idiomas sea fácil, y para eso, sugiero usar Drops.

Es una aplicación ampliada de enseñanza de idiomas que te ayudará a aprender idiomas de diferentes países con gramática y vocabulario. Hay 5 minutos de lecciones que no parecerán difíciles de manejar, y además, estas mini lecciones no te permitirán desanimarte de tu misión de aprender un nuevo idioma.

Características:

Hay diferentes minijuegos que te ayudarán a practicar el idioma sin esfuerzo.

El método para aprender un idioma extranjero que sigue esta aplicación educativa se basa en el vocabulario.

Se asignan cursos de alfabeto fácil para los principiantes.

Te enseña miles de palabras extranjeras con solo unas pocas clases.

La forma de enseñarte un nuevo idioma aquí es tan divertida que te volverás adicto a aprender el próximo curso.

Descargar

8. Aprender 50 idiomas

Learn 50 languages, hay más de 50 idiomas diferentes de todo el mundo y tablas de lecciones para aprender. Las lecciones son fáciles de percibir y no son demasiado largas para aburrirse.

Aún así, son lo suficientemente efectivos como para ayudarlo a aprender el idioma en muy poco tiempo. Para cada idioma, hay un total de 100 lecciones, y son suficientes para aprenderlo correctamente.

Hay muchos trucos fáciles para memorizar el vocabulario y acostumbrarse a la gramática. ¿Todavía no está convencido? Echa un vistazo a las siguientes características para más detalles.

Características:

Los cursos de idiomas están diseñados en base a los niveles del marco europeo de aprendizaje A1 y A2.

Incluyen más de 3 mil cursos llenos de lecciones de idiomas.

Existen cien sesiones basadas en cursos para ayudarlo a aprender el idioma muy rápidamente.

Las lecciones de audio y los cursos de texto son buenos para el aprendizaje rápido.

El modo nocturno está disponible, y también te da un golpe para completar tus cursos diarios.

Descargar

9. Beelinguapp: Idiomas con Música y Audiolibros

Recomiendo Beelinguapp para aquellos que necesitan una aplicación de lenguaje todo en uno para su dispositivo Android. Además de cursos completos que leen diferentes idiomas para aprender, hay toneladas de audiolibros y música disponibles en esta aplicación.

Encontrará casi todos los idiomas populares, incluidos japonés, alemán, inglés, coreano, español, francés, chino, árabe, danés y todos los idiomas asiáticos principales y europeos disponibles aquí para aprender. ¿Quieres más para impresionarte? Bueno, esta aplicación incluye mucho para ti.

También te puede interesar: Las Mejores Aplicaciones para Gestionar y Guardar Contraseñas en Android

Características:

Al igual que una buena aplicación de música , esta aplicación incluye una gran colección de canciones de diferentes épocas y géneros.

Encuentra audiolibros de tus novelas favoritas y mejora tu habilidad para escuchar.

Las historias de idiomas extranjeros están al lado de su lengua materna para que pueda mejorar su habilidad de lectura.

Aprenda nuevas frases y palabras del almacenamiento de vocabulario disponible aquí.

Ofrece un enfoque lúdico de aprendizaje de idiomas y una interfaz simple.

Descargar

10. Aprender idiomas – LinGo Play

¿Quieres la aplicación de lenguaje más divertida y sin esfuerzo para Android? Entonces prueba LinGo Play. Aprenderá muchos idiomas con tanta facilidad que puede demostrar que aprender un idioma extranjero cuando es adulto probablemente no sea imposible.

Sin embargo, casi todos los idiomas principales del mundo están disponibles aquí con todos los cursos de lecciones. Hay ejercicios especiales de entrenamiento de vocabulario que ayudarán a aprender y memorizar más vocabulario del que puedas imaginar. Pero la mejor parte de esta aplicación son los cursos modernos de frases y jergas que te permiten aprender los dialectos coloquiales de un idioma.

Características:

Más de seiscientos cursos para cada idioma están disponibles aquí.

Se proporcionarán 16 ejercicios para evaluar su progreso.

Hay toneladas de contenidos lingüísticos avanzados para mejorar sus 4 habilidades lingüísticas.

Una vez que complete un curso de idiomas de pago, esta aplicación le proporcionará un certificado.

Contiene más de 5 miles de tarjetas, 4000 palabras y más de 300 frases.

Descargar

11. italki – Aprende idiomas con hablantes nativos

¿Un grupo de profesores nativos está listo para enseñarte su idioma? ¿Estás interesado en aprender los idiomas de esos maestros expertos? Entonces comienza a usar italki. Básicamente, es una excelente aplicación de aprendizaje de idiomas lanzada para usuarios de Android.

El enfoque profesional como la enseñanza y los cursos de enseñanza fáciles para maestros nativos han hecho que esta aplicación sea tan popular de la noche a la mañana. Seleccione un idioma de una gran colección de él. La mayoría de las otras aplicaciones de esta categoría no están involucradas con el enfoque de aprendizaje de interacción humana. Y creo que es la mejor parte de esta app.

Características:

Puede explorar una gran comunidad de hablantes de idiomas diferentes y encontrar a su compañero para aprender juntos.

Puedes hacer una carpeta personalizada para precisar los cursos que necesita aprender primero.

Profesores experimentados y nativos le enseñarán su idioma correctamente.

Aunque es una aplicación paga, pide muy poco para pagar.

En total, hay un curso de 19 horas para cada idioma.

Descargar

12. uTalk – Aprende cualquier idioma

Hablemos de uTalk y aprendamos al respecto. Es la aplicación de aprendizaje de idiomas más rápida para Android, según la mayoría de sus usuarios. Incluso la descripción de esta aplicación dice que te ayudará a hablar y comprender el idioma desde el primer día que comiences a usarla.

Eso no significa que serás un profesional en este idioma el primer día. Tienes que ser paciente y dedicarle tiempo para aprenderlo correctamente. Al igual que italki, la aplicación anterior que recomiendo, esta también está involucrada con el enfoque de aprendizaje de interacción humana. Por lo tanto, hay muchos hablantes nativos locales que lo ayudarán a aprender el idioma.

También te puede interesar: Las 20 Mejores Aplicaciones para Grabar la Pantalla en Android

Características:

Hay un total de 180 horas de cursos de aprendizaje para usted.

Aquí se describirán más de 60 temas diferentes sobre el idioma que está tratando de aprender.

Nunca te aburrirá y te costará aprender un nuevo idioma.

Divertidas sesiones de práctica para seguir tu progreso.

Los cursos especiales para una mejor pronunciación y habilidades de habla también están disponibles aquí.

Descargar

13. Bluebird – Aprende 163 idiomas gratis

Bluebird es una aplicación gratuita de aprendizaje de idiomas que puede usar si desea que la aplicación más sencilla aprenda un idioma extranjero. Esta aplicación incluye millones de cursos de idiomas prefabricados que le enseñarán a aprender un idioma en particular en muy poco tiempo. Desde los cursos de larga lista, puede hacer su lista de cursos personalizados y facilitar su sesión de aprendizaje.

En total, 163 idiomas, incluidos todos los idiomas principales, se imparten aquí de forma gratuita. El enfoque es tan fácil que dice que puedes aprender de él mientras haces ejercicio, cocinas y siempre trabajas a la ligera.

Características:

Te enseñará miles de palabras de alta frecuencia en diferentes idiomas.

Trucos fáciles para enseñarle a manejar la compleja conversación.

Aprenderá a construir oraciones completas muy pronto.

Te enseñará cientos de verbos con conjunciones muy rápidamente.

Las lecciones pregrabadas de esta aplicación son fáciles de descargar y ver sin conexión.

La duración del curso es de 15 a 44 minutos.

Descargar

14. Innovative 101: Aprende español, inglés y 32 más

No te metas con tu futuro pasando tu tiempo sin esfuerzo. Aprender un idioma nunca lo hará arrepentirse, e incluso puede ser un punto de activación en su sección de trabajo. Puede usar Innovative 101. Esta aplicación de idiomas de apoyo es útil para enseñarle 34 idiomas principales en todo el mundo.

Es cierto que esta aplicación contiene cursos de idiomas de una cantidad comparativamente menor de idiomas. Pero créame, encontrará el idioma de su lista de deseos aquí, y los métodos de enseñanza son relativamente más fáciles y efectivos.

Características:

Puede probar 7 días de acceso gratuito antes de decidir pagar por esta aplicación.

Los cursos de audio y video están disponibles aquí.

Contenidos especiales para enseñarle a manejar largas conversaciones utilizando el idioma extranjero.

La barra de progreso está allí para mostrarle cómo está progresando aquí.

Descarga lecciones y aprende sin conexión.

Puede disfrutar de uno a uno aprendiendo con su maestro privado.

Descargar

15. FunEasyLearn – Aprende idiomas gratis

FunEasyLearn viene con más de 35 idiomas principales que puedes aprender muy fácilmente. Aquí se enseñan todas las habilidades lingüísticas, incluidas la lectura, el habla, la escritura y la comprensión auditiva, con cursos separados.

Desde el curso de aprendizaje del alfabeto hasta el de hablar con fluidez, todos están diseñados con lingüistas expertos y profesores de idiomas. Entonces, le parecerá muy fácil y perceptible desde el principio. Además, puede encontrar una gran galería de frases que puede aprender con técnicas fáciles en un abrir y cerrar de ojos.

Características:

Se enseñan más de 5 mil frases con pistas fáciles.

Una gran colección de vocabulario más utilizado está allí para que aprendas.

Para los principiantes, los cursos de alfabeto serán muy efectivos y divertidos.

Las discusiones de idiomas sobre 20 temas con cientos de subtemas están disponibles.

Diseñado con una ilustración dibujada a mano que ayuda tanto al adulto como a los niños a aprender correctamente.

El modo nocturno y los ahorradores de batería están disponibles.

Descargar

16. Lingwing – aplicación de aprendizaje de idiomas

Lingwing es el desarrollador de esta aplicación, y el equipo está trabajando para que sea la aplicación de aprendizaje de idiomas perfecta para Android durante siete años. Es mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, han tenido éxito en hacer que su trabajo duro sea efectivo, ya que los usuarios de esta aplicación lo toman positivamente, y están de acuerdo en que es realmente el más perfecto para aprender idiomas extranjeros.

El equipo cree que hablar con los nativos y aprender la tradición de una cultura en particular es la mejor manera de aprender su idioma, y ​​proporcionan una plataforma para que pueda experimentar todo eso. Creo que será el aprendizaje de idiomas más interesante e incluso una aplicación de conocimiento general para ti.

Características:

Las estrategias de aprendizaje tipo chat ayudan a los estudiantes a aprender un nuevo idioma con diversión.

No aparecerán anuncios que perturben sus sesiones de aprendizaje.

Herramientas gramaticales de tipo complicado y fácil de memorizar para mejorar tus habilidades.

Todos los cursos de esta aplicación están personalizados por algoritmos.

A la vez, puedes aprender 5 idiomas diferentes.

Descargar

17. Speakly: la forma más rápida de aprender un idioma

Speakly es otra opción para ti. No debe perderse los cursos de idiomas perfectamente diseñados de esta aplicación que le permiten aprender de una manera muy interesante. Está llena de trucos fáciles para aprender las reglas gramaticales y memorizar la mayor cantidad de vocabularios en poco tiempo.

Los cursos cubrirán todas las habilidades lingüísticas, y definitivamente terminarás aprendiendo el idioma correctamente. Además, esta aplicación incluye causas especiales de habla para que aprendas a hablar usando un idioma en particular muy rápidamente. Si está interesado, le solicito que revise las funciones para obtener más información y confirmarlo.

Características:

Le enseñará más de 4000 palabras de uso frecuente del idioma que va a aprender.

Te enseña a memorizar trucos y técnicas de aprendizaje de frases.

Crea oportunidades para hablar con los nativos para hablar con fluidez.

Proporciona contenidos y ejercicios de práctica efectiva.

Incluye 8 métodos de interfaz de enseñanza de idiomas.

También incluye un área de aprendizaje cómoda y ejercicios entretenidos.

Descargar

18. Pimsleur – Aprende conversación rápidamente – 51 idiomas

Algunos de nosotros preferimos aprender un idioma mientras jugamos. Pero créeme, esa no será una muy buena idea si quieres aprenderlo correctamente. Puede terminar aprendiendo algo de vocabulario, pero no la forma de usarlos correctamente.

Sin embargo, aquí tengo una sugerencia que te permite jugar vocabulario aprendiendo juegos de palabras con cursos serios de aprendizaje de idiomas. Es Pimsleur. Esta aplicación de aprendizaje de idiomas de apoyo está diseñada para ayudar a los alumnos a dominar ese idioma. Una vez que comience a aprender de esta aplicación, comprenderá lo fácil que es aprender un idioma.

Características:

Practica el juego de roles para mejorar tus habilidades para hablar.

Enseña por separado 4 habilidades diferentes de un idioma.

Aprenda nuevas habilidades y técnicas para mejorar su dominio del idioma.

Lecciones de 30 minutos con información detallada sobre diferentes contenidos con respecto al idioma que desea aprender.

Revise su progreso rastreándolo y obteniendo correcciones también.

Descargar

19. Lingbe: práctica libre del lenguaje

Otra forma impresionante y comparativamente divertida de aprender un idioma extranjero es intercambiándolo con el nativo. Lingbe es una aplicación de aprendizaje de idiomas que te ayuda a intercambiar tu idioma por uno extranjero en un segundo.

De esta manera, puede aprender un discurso conversacional básico mientras viaja por un país. Eso no significa que no puedas aprender correctamente ese idioma con esta aplicación. Incluye muchos cursos de idiomas ligeros para mejorar tu habilidad en ese idioma. Además, es capaz de intercambiar su idioma en casi todos los principales del mundo.

Características:

Un curso de práctica de 15 minutos lo ayudará a hablar las palabras básicas de un idioma.

Puede intercambiar su idioma nativo con cualquiera de los principales del mundo.

La función rápida de preguntas y respuestas está aquí para conversar con un extranjero.

Registre lo que dice ese extranjero y obtenga la traducción a su idioma nativo.

Hay muchos ejercicios y contenidos de práctica para mejorar sus habilidades lingüísticas.

Descargar

20. Flashcards maker: aprende idiomas y vocabulario

Dé solo 10 minutos al día y aprenda un idioma extranjero correctamente. Ese es el lema de mi última recomendación para hoy. Bueno, es Flashcards Maker, una conocida aplicación de aprendizaje de idiomas para tu dispositivo de idiomas.

Esta aplicación no te decepcionará diciendo que no a tu elección de idioma. Incluye todos los idiomas principales junto con los cursos relacionados con el aprendizaje de esos idiomas. Eventualmente, esta aplicación incluye algunas palabras y juegos de rompecabezas que son buenos para ayudarlo a memorizar más vocabulario y aprender más rápidamente. Entonces, ¿por qué no pruebas esta aplicación y aprendes un idioma extranjero mientras juegas juegos emocionantes?

Características:

Proporciona una dosis diaria de lecciones de 10 minutos.

Esta aplicación es adecuada tanto para niños como para adultos para aprender un nuevo idioma.

El modo nocturno y un excelente sistema de sonido están ahí.

Cientos de idiomas están disponibles para aprender con cursos relacionados.

Incluye 5 juegos de aprendizaje de idiomas diferentes.

Ningún comercial dificultará su concentración mientras aprende un idioma.

Descargar

Entonces, estas son las 20 mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas para Android de las que estaba hablando. Y puedo asegurarle nuevamente sobre las funciones y los métodos apreciables de enseñanza de idiomas que incluyen todas estas aplicaciones.

Hay algunas apps pagas, mientras que otras son gratuitas. Por lo tanto, si lee los pequeños detalles correctamente, podrá elegir exactamente qué aplicación le conviene más. Aún así, si me preguntas cuál preferiría, entonces debo decirte Memrise o Babble.

Estas dos aplicaciones incluyen la mayor cantidad de idiomas, y sus métodos de enseñanza son apreciados por la mayoría de los usuarios. También recomiendo Flashcards maker si deseas jugar mientras aprende.