Las Mejores aplicaciones de Linux en Chromebook que debes usar

Han pasado más de 2 años desde que se anunció el Proyecto Crostini (Soporte de Linux) y ahora la mayoría de los Chromebook tienen soporte para aplicaciones de Linux. Inicialmente, Crostini solo estaba disponible en el Modo desarrollador , pero afortunadamente, ahora puede instalar aplicaciones Linux tanto en modo normal como en canal estable.

Y en los últimos dos años, Linux ha mejorado a pasos agigantados y es casi estable de usar. Entonces, en este artículo, te traemos las 10 mejores aplicaciones de Linux en Chromebook que puedes usar cómodamente en este momento. Hemos incluido muchos programas útiles que de otro modo no estarían disponibles a través de la plataforma de aplicaciones web o Android . Ahora con todo lo dicho, avancemos y aprendamos sobre las aplicaciones de Linux en detalle.

Hemos mencionado las 10 mejores aplicaciones de Linux en Chrome OS junto con su guía de instalación. En caso de que sea nuevo en este ecosistema, primero consulte nuestra guía de instalación de Linux en Chrome OS y luego comience este artículo.

Aparte de eso, tenga en cuenta que cualquier cosa que haga en el lado de Linux se guardará en la sección de archivos de Linux en el Administrador de archivos. Por lo tanto, si desea utilizar algunos archivos, imágenes o carpetas, asegúrese de moverlo o compartirlo con Linux de antemano. De todos modos, ahora repasemos la lista de las mejores aplicaciones de Linux.

1. GIMP

GIMP es un editor de gráficos multiplataforma que es bastante popular en Windows, macOS y Linux. Para muchos usuarios que no conocen bien Adobe Photoshop, actúa como una herramienta simple y efectiva para la edición de imágenes sin ninguna complejidad.

Con el soporte de Linux en Chrome OS, ahora también puedes usar este increíble programa en Chromebooks. Hay muchas herramientas avanzadas como capas, lazo y herramienta de corte, transformación de jaula y más. Entonces, si alguna vez quisiste un editor de imágenes adecuado en Chrome OS, esta aplicación es para ti.

Además, tenga en cuenta que actualmente, Linux en Chrome OS no admite la aceleración de hardware, por lo que el rendimiento es ligeramente irregular. Sin embargo, lo he estado usando durante bastante tiempo y, francamente, es más que utilizable y simplemente me encanta. Incluso mejorará cuando Linux comience a admitir la aceleración de hardware en Chrome OS en un futuro próximo. De todos modos, así es como puedes instalar la mejor aplicación de Linux en Chromebook.

Cómo instalar: abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install gimp

Descargar

2. Libre Office

Si bien hemos mencionado algunos programas de Office en nuestro artículo para las mejores aplicaciones de Chrome OS , también puede usar algunos de los programas de Linux para documentos y procesamiento de textos. En este sentido, Libre Office está clasificada entre las mejores aplicaciones de Linux en Chromebooks, ya que es completamente gratuita y de código abierto.

Incluye cuatro programas similares a Microsoft Office que incluyen un procesador de textos, un programa de hoja de cálculo, otro para presentación y, finalmente, un editor de gráficos. Además de eso, también admite una gran cantidad de formatos de archivo que van desde Microsoft Word a Apple Pages y Keynote. Básicamente, significa que puede continuar editando todos sus archivos y documentos sin esfuerzo en su Chromebook .

Cómo instalar: Abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt install libreoffice

Descargar

3. Master PDF Editor

En las dos aplicaciones de Linux anteriores, ofrecimos alternativas para Adobe Photoshop y Microsoft Office en Chrome OS. Aquí, le ofreceremos otra aplicación de Linux para editar archivos PDF similares a Adobe Acrobat . Master PDF Editor es un excelente programa para crear y editar archivos PDF.

También le permite cifrar, firmar, modificar, dividir y anotar documentos PDF sobre la marcha. Básicamente, obtienes todas las características de un editor de PDF en Chrome OS gracias al soporte de Linux. ¿Entonces, Qué esperas? Continúe e instale esta excelente aplicación de Linux en su Chromebook.

Cómo instalar: Descargue el archivo .deb desde aquí y haga doble clic en él para instalar la aplicación. Después de eso, ejecute el siguiente comando en la Terminal. Finalmente, ejecute la aplicación desde el cajón de aplicaciones.

sudo apt-get install libsane

Descargar

4. Inkscape

Si eres un editor de gráficos y buscas un programa para ilustraciones y gráficos vectoriales, entonces Inkscape es el indicado. Puede decir que es una alternativa a Adobe Illustrator en Chrome OS y solo por esa razón, Inkscape es una de las mejores aplicaciones de Linux en Chromebook. El programa es muy avanzado y viene con todos los controles que necesita para pinturas complejas, artes, logotipos y más.

Como ilustrador, tiene acceso a herramientas de dibujo flexibles, curvas bezier y spiro, y finalmente una poderosa herramienta de texto. Dicho esto, dado que la aplicación es bastante pesada y no hay aceleración de hardware disponible en Chrome OS, el rendimiento se ve afectado. Sin embargo, si tiene un Chromebook potente, definitivamente puede probarlo en su máquina.

También te puede interesar: Cómo jugar e instalar juegos en Chromebook y Chrome OS

Cómo instalar: abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install inkscape

Descargar

5. Kdenlive

Si bien Chrome OS no tiene un editor de video completo, Linux le permite instalar una poderosa aplicación de escritorio llamada Kdenlive para la edición de video . Es una aplicación muy popular entre la comunidad de usuarios de Linux y la probamos en nuestro Chromebook y funcionó bien. Claro, la aplicación a veces tardó en responder, pero ciertamente funcionó en nuestras pruebas.

Además, si habilita el chrome://flags/#crostini-gpu-support, el rendimiento mejora mucho al tratar con aplicaciones de Linux que requieren muchos recursos. Todo lo que diría es que, en ausencia de aplicaciones nativas de Chrome OS, las aplicaciones de Linux han llenado los zapatos en gran medida. Puede obtener las mejores aplicaciones de Linux en su Chromebook que son casi comparables con las aplicaciones de Windows y macOS.

Cómo instalar: Abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install kdenlive

Descargar

6. JDownloader

Dado que IDM no está disponible en Chrome OS, puede instalar el administrador de descargas de código abierto, JDownloader. Sí, funciona bastante bien con Linux Container y no tuve problemas en mi Chromebook. Pude descargar un video de YouTube simplemente pegando el enlace y JDownloader se encargó de todo.

La velocidad también fue bastante consistente e hice una serie de pruebas para verificar la estabilidad de la aplicación. Paré y reanudé la descarga varias veces, pero no interrumpió el proceso de reanudar. En general, encontré que JDownloader es una de las aplicaciones de Linux más confiables en Chrome OS y seguramente puedes probarlo.

Cómo instalar: Abra esta página y descargue el archivo .sh. Después de eso, muévalo a la sección de archivos de Linux a través del Administrador de archivos. Ahora, abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Asegúrese de reemplazar el nombre del archivo con el nombre real del archivo.

chmod + x filename.sh

chmod +x filename.sh ./filename.sh

Descargar

7. qBittorent

¿Entonces eres un usuario habitual de torrent y no puedes encontrar un buen cliente de torrent en Chrome OS? Bueno, nada de qué preocuparse ya que Linux lo tiene cubierto en este nuevo sistema operativo. Puede instalar el popular cliente Bittorent en Chromebook usando el sistema Linux.

Que viene con todas las características que se obtiene en Windows o MacOS . Lo usé por un tiempo y puedo decir que tiene muchas funciones y es bastante estable en las operaciones diarias. Además, el programa funcionó bastante bien y es por eso que qBittorent es una de las mejores aplicaciones de Linux en Chromebook en este momento.

Cómo instalar: Abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install qbittorrent

Descargar

8. Kolourpaint

Personalmente, para mí, Kolourpaint es la mejor aplicación de Linux en Chromebook y te diré por qué. Está muy cerca de MS-Paint que tenemos en Windows y no deja de lado ninguna de las características principales. De hecho, trae características más avanzadas como la selección de forma libre, escala por porción de imagen, diagrama oblicuo, efecto monocromo y mucho más.

Aparte de eso, Kolourpaint funcionó muy bien y no parecía que la aplicación se estuviera ejecutando en un contenedor. No hay retraso y puede crear y editar la mayor parte de las imágenes de una sola vez. Si alguna vez quisiste usar Microsoft Paint en Chrome OS, esta es la mejor opción y creo que es mucho mejor.

Cómo instalar: Abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install kolourpaint

Descargar

9. Thunderbird

Thunderbird es un cliente de correo electrónico muy popular y puede obtenerlo en Chromebook con un simple comando de Linux. Como ya sabemos, es un cliente de correo electrónico de código abierto que se ha creado para la máxima privacidad y seguridad tanto para usuarios generales como avanzados. Sin mencionar que está repleto de características increíbles como calendario, tareas y recordatorios , todo en uno.

Básicamente, obtienes un cliente de correo electrónico sin conexión con todas las funciones de escritorio que están disponibles en las aplicaciones de Windows y macOS. Sorprendentemente, Thunderbird funcionó mucho mejor que mis expectativas y se siente casi como una aplicación nativa. Entonces, si desea un cliente de correo electrónico y las aplicaciones de Android no están escalando bien, entonces Thunderbird es la aplicación que necesita. Es realmente una de las mejores aplicaciones de Linux en esta lista.

Cómo instalar: Abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install thunderbird

Descargar

10. Audacity

Nuestra última elección para las mejores aplicaciones de Linux en Chromebook es Audacity. En caso de que no lo sepas, Audacity es un editor de audio avanzado y una aplicación de grabación multiplataforma. La aplicación está repleta de características y puede ayudarlo a mezclar canciones, grabar pistas y también crear karaoke de cualquier canción.

También hay muchos complementos disponibles para Audacity que le permitirán conectar su software con otros equipos y programas de sonido. Sin mencionar que hay soporte completo para digitalizar audios, conversión de frecuencia de muestreo, análisis de frecuencia y mucho más. Con todo, Audacity es un software de audio de nivel profesional y puede usarlo cómodamente en su Chromebook gracias al soporte de Linux.

Cómo instalar: Abra la Terminal y ejecute el siguiente comando. Después de la instalación, encontrará la aplicación en el cajón de aplicaciones dentro de la carpeta de aplicaciones de Linux.

sudo apt-get install audacity

Descargar

Instale las mejores aplicaciones de Linux en su Chromebook

Esta es nuestra lista de las 10 mejores aplicaciones de Linux disponibles en Chromebook en este momento. Hemos incluido muchas aplicaciones que van desde la productividad hasta el software creativo. Como podemos ver, el soporte de Linux en Chrome OS es innovador y trae muchos programas profesionalesa los usuarios. Estoy bastante seguro de que, en unos años, las aplicaciones de Linux se convertirán en la plataforma de aplicaciones de facto en Chrome OS.

De todos modos, eso es todo de nosotros. Si le gustó el artículo y quiere saber más sobre las aplicaciones de Linux de otras categorías, comente y háganos saber. Definitivamente lo ayudaremos con la instalación.