Cómo jugar e instalar juegos en Chromebook y Chrome OS

Comparar Chromebook con otras ventanas disponibles o computadoras portátiles basadas en iOS es un concepto puramente ambiguo. Chromebook es una especie diferente del mundo de la informática que solo se limita a la transmisión de vídeos, la navegación por Internet, la publicación en escritorio, la edición básica de fotos y la reproducción de medios. Como depende de la nube para almacenar datos o archivos, apenas cuenta con una gran capacidad de espacio.

Habiendo usado solo Chrome OS, Chromebook seguramente no garantiza un mejor entorno para jugar juegos de alta gama. Además, la mayoría de los Chromebooks solían tener discos duros de gama baja y tarjetas gráficas integradas de bajo rendimiento que daban como resultado un rendimiento deficiente en los juegos o la edición.

Sin embargo, el reciente advenimiento de los últimos Chromebooks ha demostrado que no se están quedando atrás de los otros portátiles contemporáneos en términos de cables actualizados. Hay varios tipos disponibles en el mercado, pero no todos están lo suficientemente en forma como para ejecutar los juegos de forma espontánea. A pesar de la capacidad de Chromebook para jugar juegos, esta pregunta siempre surge sobre cómo podemos jugar juegos en Chromebook.

Creo que es importante reconocer que no todas las plataformas permitirán que su Chromebook juegue juegos de una manera directa.

Jugar juegos para Chromebook / Chrome OS

He encontrado algunas formas de jugar juegos en Chromebook o Chrome OS que necesitan algunas instalaciones o configuraciones según sus requisitos. Sin embargo, hay algunos sitios web como Parsec, LiquidSky y Shadow by Blades que también permiten a los usuarios jugar juegos desde cualquier Chromebook de la misma manera que otras computadoras portátiles, pero estos sitios web no son nuestra principal prioridad para este artículo, ya que se ejecutan en cualquier dispositivo.

Por lo tanto, voy a discutir todas las plataformas plausibles para jugar en el Chromebook explicando cada una de sus características y procesos de instalación.

1. Juegos de Android en Chromebook (Google Play Store)

Te equivocarás al esperar la misma experiencia de juego de Chromebook como otras PC de juegos, ya que el Chromebook difícilmente se equiparará con las otras PC altamente equipadas. Como Chromebook solo se ejecuta en Chrome OS, podemos esperar tener la libertad de elegir aplicaciones de Android en nuestro Chromebook comprado ya que Chrome OS admite juegos de Android .

En lo que respecta al hardware, tener RAM y procesador perfectos son requisitos previos. Si no es complicado comprar, vale la pena tener al menos 4 GB de RAM y un procesador Intel Celeron para ejecutar los juegos de Android.

Esto reforzará la suavidad de su mecanismo de juego en el Chromebook que los otros dispositivos convencionales. La mayoría de las aplicaciones de Android, así como los juegos, están optimizados para Chromebook, lo que hace que se sienta más como una aplicación nativa en Chromebook.

Google Play Store – Juega juegos en Chromebook

La adición del soporte de aplicaciones de Android ha reducido la brecha entre el deseo de los consumidores a pesar de tener la capacidad de Chromebook para ejecutar extensiones de navegador Chrome, aplicaciones web y aplicaciones de Chrome. Esto lleva a un aumento del valor de esta plataforma aún más al lado de las otras plataformas, por lo que permite a los clientes acceder a millones de aplicaciones en un instante.

La mayoría de los jugadores enfrentan desafíos para jugar en Chromebook debido a su falta de adaptación a la pantalla táctil. Dado que, la mayoría de los juegos disponibles en Google Play Store, están diseñados para la interfaz de la pantalla táctil, mientras que la mayoría de las Chromebooks antiguas aparecen con un teclado y mouse subóptimos, los jugadores pueden tener que gastar un poco de dinero para comprar la última Chromebook que puede ser usado con una pantalla táctil.

Los procesos de instalación de Google Play Store son los siguientes:

Paso – 1: ve a la parte inferior derecha de la pantalla y haz clic en el menú del reloj. Luego haga clic en el icono de configuración. Desplácese hacia abajo hasta el menú de aplicaciones y haga clic en él le mostrará la tienda de Google Play. Si Google Play Store está disponible para la instalación, instálelo de inmediato.

Paso – 2: Si este es el caso de que su Chromebook es capaz de ejecutar Play Store pero no se ha encendido, verá una opción que dice “Habilitar” al lado de Google Play Store y haga clic en él para encenderlo.

Paso 3: después de eso, su Google Play Store estará lista para usar y se le presentarán los términos y condiciones en los que debe aceptarla después de leerla. Eso es. Luego puede ver el logotipo de Play Store en su opción de iniciador y hacer clic para jugar en Chromebook.

Paso – 4: Cualquiera que sea el juego que quieras jugar, simplemente escríbelo en la opción ‘buscar‘ y haz clic en el juego, y luego verás la instalación al lado del juego. Al mirar las miniaturas y la información, si crees que quieres jugarlo, haz clic en el botón de instalación para finalmente jugarlo.

Es posible que su Chromebook sea compatible con aplicaciones o juegos de Android, pero no puede jugarlo debido a que un Chrome OS obsoleto está instalado en su dispositivo. No olvide actualizar su versión de Chrome OS a 53 o superior. Para hacer esto, vaya al icono de configuración y seleccione ‘acerca de Chrome OS’ en la parte superior de la pantalla.

Luego, haz clic en el botón “buscar y aplicar actualizaciones” para seleccionar la última versión de Chrome OS y finalmente finalizar el proceso reiniciando el dispositivo.

2. Carga lateral de juegos de Android sin modo desarrollador

Si su Chromebook aún no es compatible con las aplicaciones de Android o no le permite instalar Google Play Store, no se decepcione porque le mostraré cómo puede instalar Play store cambiando Chromebook a un canal de desarrollador. Sin embargo, esto no se ejecutará sin impunidad, ya que este proceso puede hacer que su sistema sea susceptible a cualquier amenaza o error de seguridad. Los procesos de cambio al canal de desarrollador son los siguientes:

Paso 1: Vaya a la página de configuración como de costumbre y seleccione ‘Acerca de Chrome OS‘ para encontrar su número de versión y el canal actual.

Paso – 2: Haga clic en los “detalles adicionales” y se expandirá la página donde puede ver los detalles de su versión actual. Al hacer clic en el botón “Cambiar canal” , puede seleccionar un nuevo canal en el cuadro de diálogo.

Paso – 3: Hay dos opciones, como Beta y Desarrollo: inestable. Debe seleccionar desarrollador: inestable y hacer clic en el botón ‘Cambiar canal’ después de estafar cuidadosamente a través del aviso de advertencia.

Paso – 4: Esto actualizará el dispositivo y seleccionará el botón Reiniciar para ver completamente el canal de desarrollador que se utiliza en su dispositivo. Ahora puedes descargar y jugar juegos en Chromebook usando la aplicación beta de Google Play Store en este nuevo canal de desarrollador.

3. Descarga de juegos de Android con Linux Crostini

Hay otra opción que le puede gustar si desea descargar de manera lateral los APK de Android, incluidos los juegos, cambiando su Chromebook a un canal de desarrollo y usando Linux Crostini . Este proceso es un poco complicado y no compromete la restricción de seguridad de la misma manera que el modo desarrollador que cambia todo el sistema operativo. Más bien, este proceso solo trae actualizaciones futuras en su sistema operativo Chrome. Los procesos siguen como a continuación:

Paso – 1: siga el proceso de cómo cambiar al canal de desarrollador como se mencionó anteriormente.

Paso – 2: si Linux beta está disponible, vaya a la configuración y en la opción de Linux en el lado izquierdo, haga clic en la opción ‘activar’.

Paso – 3: cuando se instala Linux, vaya a Linux nuevamente y haga clic en ‘Desarrollar aplicaciones de Android‘ y active la alternancia para la depuración de ADB. Luego debe reiniciar su dispositivo y aparecerá el mensaje ADB en el que debe hacer clic en ‘Permitir‘. Sin embargo, es posible que la alternancia ADB no se active y, en este caso, debe restablecer su Chromebook. No olvide hacer una copia de seguridad de sus datos antes de que comience todo el proceso.

Paso – 4: El terminal debe abrirse desde el cajón de aplicaciones y escribir el siguiente comando en el terminal para instalar las herramientas de la plataforma ADB seguido de presionar “Y“.

sudo apt-get install android-tools-adb

Paso 5: con la ayuda de una red WiFi, escriba el siguiente comando para vincular el sistema Android con Linux en Chrome OS.

adb connect 100.115.92.2:5555

Si el terminal muestra “Permiso denegado” o “Comando no encontrado“, utilice el siguiente comando seguido del mismo adb connect command.

adb start-server

Paso 6: aparecerá una ventana que dice “Permitir depuración USB” en la que debe marcar la casilla de verificación “Permitir siempre” seguido de un clic en el botón “Aceptar“. Ahora la configuración está hecha. Ahora puede descargar y mover su APK seleccionado que no está disponible en Play Store a los archivos de Linux y puede jugar en Chromebook.

4. Jugar juegos en Chromebook usando Steam

Si decides jugar juegos de escritorio en una gran plataforma en línea, entonces no hay alternativa a Steam. Desarrollado por Valve, Steam se lanzó inicialmente para el sistema operativo Windows y luego evolucionó a teléfonos iOS, Android y Windows. Sin embargo, el viaje no terminó, ya que también ha llegado a Chromebook en estos días. Gracias a Steam por convertirte en un distribuidor de juegos gigante que para mí es simplemente un gurú de los juegos.

Steam es compatible con el sistema Linux y también hace juegos para Linux, lo que lo convierte en un gran lado positivo para Chromebook, ya que Linux Crostini ofrece una gran ventaja al sistema operativo Chrome para jugar estos juegos AAA en esta gran plataforma virtual. Otra buena noticia para los jugadores es que Google está contemplando inaugurar Steam oficialmente para Chrome OS para que los jugadores no tengan que preocuparse por el complejo proceso de instalación.

Hay dos formas de instalar Steam. La primera forma requiere que el Chromebook tenga una aplicación beta de Linux incorporada que le permita a Steam funcionar como una aplicación nativa de Linux, mientras que la otra forma es instalar Linux solo como un sistema operativo solo al lado de Chrome OS y luego instalar Steam a través de Ubuntu .

Instalar sistema operativo Linux

Hay tres formas de instalar el sistema operativo Linux en su Chromebook. Tenga en cuenta que solo uno de cada tres métodos es el método oficial de descarga de Linux en su dispositivo, mientras que los otros dos son beneficiosos pero pueden afectar su seguridad.

Es posible que desee instalar la utilidad de recuperación de Chromebook para hacer una copia de seguridad de sus datos y archivos en su disco de recuperación (en este caso, al menos 4 GB de unidad flash) en caso de que los archivos se eliminen después de la instalación. Nuestro equipo ha seleccionado un tutorial completo sobre cómo habilitar o instalar Linux en Chromebook que lo ayudará a configurar las cosas de la manera correcta.

Instalar Steam en Chromebook

Los procesos de instalación para Steam son los siguientes:

Paso – 1: Primero, siga cualquiera de los procedimientos anteriores para instalar Linux en su Chromebook.

Paso – 2: Presione Mayús + Ctrl + T para abrir el terminal de Linux e ingrese el siguiente comando.

echo ‘deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free’ | sudo tee –a /etc/apt/sources.list

Paso – 3: Ingrese el siguiente primer comando en el terminal primero seguido por el segundo.

sudo dpkg --add-architecture i386 sudo apt update

Paso – 4: Ahora, por última vez, escribe el siguiente comando y luego escribe “Y” y presiona “Enter” para comenzar finalmente con la instalación.

sudo apt install steam

Paso – 5: Después de eso, aparecerá una ventana con términos y condiciones y una vez que lo lea, seleccione “Aceptar” para continuar.

Paso 6: si tiene una cuenta existente en Steam, puede iniciar sesión con sus credenciales de Steam y disfrutar de los diversos juegos mientras explora o puede abrir una cuenta si lo desea.

Consejos adicionales: aceleración de GPU para Steam

Cuando se declaró el soporte de Linux hace dos años en Chromebook, algunas de las características estaban ausentes y luego se han mejorado recientemente, y uno de esos ejemplos es la introducción de la aceleración de GPU para gráficos acelerados.

GPU se limita a ciertos Chromebooks más recientes y creo que todos los Chromebooks que he mencionado anteriormente en este artículo son compatibles con GPU. Sin embargo, debe verificar si su Chromebook lo admite o no para que pueda jugar juegos en Chromebook de forma espontánea sin ninguna molestia con los gráficos. El proceso de instalación para GPU es el siguiente:

Paso – 1: puede abrir su navegador Chrome e ir a la página de Banderas de Chrome o escribir

chrome://flags

Paso – 2: en esta página, vaya a “Soporte de GPU Crostini y en el menú desplegable, cámbielo a” habilitado “. También puede hacer clic en este enlace para abrir la bandera dedicada, como

chrome://flags/#crostini-gpu-support

Paso – 3: haga clic en el botón “reiniciar” en la parte inferior y abra el terminal para confirmar que la GPU está instalada y funciona correctamente escribiendo el siguiente comando. Si el dispositivo muestra “virgl” y Acelerado muestra “Sí”, está funcionando correctamente. Sin embargo, el nombre del dispositivo puede diferir según la tarjeta gráfica instalada en su Chromebook individual.

glxinfo -B

5. Jugar juegos en Chromebook usando Stadia

Si desea jugar juegos en Chromebook utilizando una plataforma que no exigirá un Chromebook superior ni se convertirá en una limitación para elegir juegos adecuados, entonces está en el lugar correcto. Stadia de Google es una plataforma que utiliza únicamente un sistema de juegos en la nube..

Stadia se responsabiliza de cualquier juego pesado que juegues porque utiliza cables robustos como el procesador Intel x86 con velocidad de reloj de 2.7GHz con AVX2 y 9.5 MB de caché L2 + L3. Además, utiliza una GPU AMD personalizada compatible con la arquitectura Vega con memoria HBM2 que consta de 56 unidades de cómputo y 10.7 teraFLOPS.

Accedido solo a través de Chrome OS, esta plataforma no requiere instrucciones específicas para descargar o instalar, solo requiere una conexión a Internet sin problemas entre 10 Mbps y 35 Mbps para proporcionar gráficos de mejor calidad.

Vale la pena recordar que Stadia no es como Netflix, donde obtendrás grandes colecciones de juegos gratis en una suscripción mensual, sino que Stadia te permite comprar cualquier juego como cualquier plataforma con su precio original.

Puede conectar y usar el teclado y el mouse de forma espontánea conectándose con Chromebook usando el puerto USB-C; de lo contrario, puede conectarse con el teclado y mouse basados ​​en Bluetooth. Por el contrario, si quieres experimentar la viveza de tu juego virtual, entonces puedes tomar la ayuda del controlador Stadia que también requiere una conexión USB-C con Chromebook.

Este controlador es único por su manejo cómodo, botones de clic, diseño ergonómico ligero y estable de d-pad. Mensual $ 10 Stadia pro le brinda la oportunidad de jugar sus juegos favoritos con una resolución de hasta 4K con una velocidad de cuadro de 60FPS.

Te sorprenderá con un sistema de sonido envolvente 5.1 mientras obtienes juegos gratis de forma regular junto con los descuentos regulares. Los procesos de instalación son los siguientes:

Paso 1: vaya a “Configuración” y en el lado izquierdo de la ventana de Configuración, haga clic en “Acerca de Chrome OS” y luego haga clic en “Buscar actualizaciones”. Esto asegurará que tu Chromebook esté actualizada.

Paso – 2: ve a stadia.google.com. Serás redirigido a la pantalla de inicio si el correo electrónico de registro de Stadia es el mismo que el de tu Chromebook. De lo contrario, se le pedirá que abra uno.

Paso – 3: Sin embargo, si desea jugar juegos en Chromebook usando la aplicación Stadia en lugar de usar el navegador Chrome, vaya al sitio web oficial de Stadia usando el navegador Chrome y en la parte superior derecha al lado del botón de inicio, haga clic en el signo + y luego haga clic en “instalar Stadia“. Ahora puedes jugar juegos usando la aplicación.

6. NaClBox (cuadro de cliente nativo)

Si quieres jugar con el juego de los 90 que se puede jugar usando MSDOS, entonces debes consultar NaClBox. Afortunadamente, Google ha desarrollado un emulador llamado NaClBox, que permite a los jugadores acceder a los juegos de los 90 utilizando el navegador Google Chrome.

Sin embargo, debe elegir su suscripción preferida por la que tiene que pagar. Juegos como Descent, Duke Nukem 1 y 2 y muchos más juegos se pueden jugar a través de esta plataforma.

NaClBox, como DOSBOX basado en la nube, permite a los desarrolladores sembrar los códigos de esos juegos de DOS en el navegador Chrome para crear un puerto DOSBox para que se ejecuten en Native Client de una manera como si pertenecieran al sistema operativo de esa computadora.

No es ActiveX ni Java, sino que se une con HTML5 y CSS3 para allanar el camino para que los jugadores desarrollen los juegos, los agreguen en el sistema Cloud de NaClBox y jueguen en Chromebook usando esta plataforma nativa. Los juegos se importan principalmente del software Id y Gog.com a NaClBox. Los procesos de configuración de NaClBox son los siguientes:

Paso – 1: si tiene Google Chrome 11 o superior, vaya al navegador y en la barra de direcciones, escriba about:flags

Paso – 2: desplácese hacia abajo de la página para encontrar “Native Client” y haga clic en “habilitar” seguido de “reiniciar Chrome“.

Paso – 3: Vaya a www.naclbox.com e inicie sesión en la cuenta mientras elige la suscripción correcta para la cual tiene que pagar con seguridad.

Paso – 4: en la pantalla de inicio, tienes muchos juegos para jugar. Para el propósito de la demostración, elegiré el juego Epic Pinball pero puedes seleccionar diferentes juegos.

Paso – 5: Haz clic en “Epic Pinball” y eso te llevará a la información del juego. Aquí tiene la opción de hacer clic en “jugar” para ingresar al juego, “eliminar” para borrar por completo el juego que es irreversible y “agregar archivo” para cargar los archivos deseados en estas aplicaciones. Los archivos de los juegos se pueden ver en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí, los bloques significan cuánto espacio ha utilizado este juego.

Paso 6: si desea agregar juegos en NaClBox, primero compre los juegos en cualquier sitio web o fuente confiable. Puedes comprar juegos antiguos de DOS en Gog.com y en esta demostración, elegiré Wing Commander pero es posible que tengas otros juegos para cargar.

Paso – 7: Ejecute la configuración e instale Wing Commander en su Chromebook. Inicie sesión en su NaClBox y haga clic en “Agregar nueva aplicación” y escriba el nombre del juego y nuevamente haga clic en el botón “Crear“.



Paso 8: en esta carpeta WC, hará clic en “agregar archivos” y seleccionará el archivo instalado de wing commander desde la ubicación deseada de su dispositivo y lo transferirá a su nueva aplicación My NaClBox. Una vez que se complete la carga, actualice el NaClBox y reprodúzcalo.

Para mí, la forma más conveniente de jugar juegos en mi Chromebook es usar Google Play Store y para esto, necesito tener un Chromebook reciente o actualizado. Esta plataforma te permitirá jugar muchos juegos tanto en una opción gratuita como de pago. En segundo lugar, Stadia me parece una plataforma valiosa, ya que esto le evitará tener una pesadilla por no ser dueño de ningún Chromebook robusto al permitirle jugar juegos en su disco duro y la configuración es bastante fácil.

Sin embargo, mi apoyo general para la carga lateral de aplicaciones de Android y el uso de Steam es inequívocamente menor, ya que ponen en riesgo su sistema e involucran la instalación del sistema operativo Linux siguiendo varios procesos. Por el contrario, la configuración de NaClBox es sencilla, aunque en su mayoría admite juegos antiguos de DOS.

No pude encontrar ninguna otra forma productiva de jugar juegos en el Chromebook mientras lo reconociera. Si crees que me he perdido alguna plataforma o podría haber agregado más información sobre cada proceso, házmelo saber al comentar aquí e intentaré solucionarlo. Gracias.