Los Mejores Juegos MMORPG para Android que puedes Descargar

Uno de los géneros de videojuegos más populares de los tiempos modernos es MMORPG. Este género significa principalmente un juego de rol que se juega en línea, compitiendo con múltiples jugadores. En un juego MMORPG, la construcción de personajes, explorar un mundo masivo y participar en combates finales son los temas principales.

Es por eso que los jugadores se encuentran perdidos en el papel de los jugadores en la exploración del mundo de los juegos. Estas son las razones por las que este género se ha vuelto irresistible para los jugadores de la noche a la mañana. Y la buena noticia es que PlayStore ahora incluye toneladas de MMORPG para usuarios de Android. Y hoy, es el tema que debemos desenterrar.

Hay miles de juegos e historias detrás de ellos, que son casi lo mismo. Pero las dificultades aparecen cuando encontramos que la calidad y los elementos de juego como las armas, los personajes y otras cosas están menos calificados de lo que debemos considerar. Aquí enumeramos esos 20 juegos que consideramos los mejores entre los miles de juegos MMORPG disponibles en PlayStore.

1. Order & Chaos 2: juego de rol 3D MMO

Ahora puede encontrarse en un mundo completamente nuevo y abierto para explorar con este MMORPG para Android. Order & Chaos 2 es la segunda versión del juego que ha superado la popularidad del primero de la noche a la mañana.

En tu viaje de fantasía, tienes la oportunidad de conocer a miles de héroes como tú, que juegan desde diferentes rincones del mundo. Puedes explorar la vasta área que el creador de este juego, Gameloft SE ha desarrollado para ti. Disfruta de cientos de misiones y acepta desafíos peligrosos para encontrarte en la clasificación mundial.

Características:

Incluye miles de NPC y personajes del mundo de los juegos interactivos.

Orco, Humano, Elfo, Mendel y el nuevo Kratan son las 5 razas que puedes elegir.

Puedes desempeñar el papel de un caballero de sangre, un guardabosques, un mago, un guerrero o un monje.

En los niveles de lucha de jefes, debes enfrentarte a los desafiantes jefes MMO.

Construye tu equipo y hazlo fuerte para comenzar las misiones de las mazmorras más difíciles.

Descargar

2. School of Chaos Online MMORPG

School of Chaos es el nombre de restricción donde desea actuar como quiere, lo que no es posible en absoluto. Un juego multijugador en línea que te da libertad de acción incluso en tu escuela, me refiero a tu escuela virtual. Se ha creado una situación caótica en la escuela donde los zombis se están comiendo a tus maestros y estudiantes débiles.

Para sobrevivir a una situación tan feroz, debes ser un luchador bien entrenado y hacer que los nuevos amigos tengan un buen equipo. ¿Estás listo para conocer nuevos amigos y salvar a tus maestros de esos carnívoros?

Características:

Puedes hacer tu propia búsqueda y dejar que otros jugadores la encuentren.

Hay más de 30 modos de lucha diferentes con una variedad de habilidades.

Mejora tu equipo con toneladas de combinaciones.

Visite mercados en tiempo real, compre mascotas y observe la economía.

Personaliza tu personaje con muchas armas, estilos, vestidos y habilidades.

Descargar

3. Grim Soul: Dark Fantasy Survival

La fantasía es buena, pero cuando se trata de fantasía oscura, la secuencia de juego se convierte en algo místico, emocionante y más difícil de dominar. Bueno, Grim Soul viene con una configuración gratuita de MMORPG de fantasía oscura en línea para usuarios de Android.

La peste devoradora de vidas ha cubierto la provincia con oscuridad y almas inquietas de habitantes inocentes. Y todavía estás vivo en una tierra tan temerosa. Ahora, intenta sobrevivir mientras puedas luchar contra la plaga del segador de almas.

Características:

Puedes explorar la tierra del Imperio, que está afectada por la Decadencia Gris.

Crea tu personaje con diferentes elementos utilizables.

Mejora tus habilidades de combate y usa diferentes armas para derrotar a tus enemigos.

Incluye combates épicos contra jefes y ataques del enjambre de muertos vivientes.

Puedes construir una jaula de cuervos y usar un cuervo amigable para varios propósitos.

Descargar

4. Legacy of Discord- FuriousWings

En la arena de la batalla PvP a gran escala, estás de pie para luchar contra los guerreros que están delante de ti. Tu fuerza, estrategias de combate y armas son los únicos amigos que tendrás en este momento difícil.

¿Crees que vas a sobrevivir? Comprueba tus habilidades con Legacy of Discord. Es un MMORPG lleno de intensos combates en tiempo real con jugadores de los rincones del mundo. Conoce a nuevos luchadores todos los días y haz de ellos tu compañero de mazmorra. Perderse en el mundo de la crueldad y el choque sangriento en este juego.

Características:

Puede usar toneladas de artículos y equipos para caracterizar a sus jugadores de rol.

Gráficos 3D explícitos y efectos de sonido que cambian el estado de ánimo para crear una sensación realista.

Vive con Bestias Míticas y deja que sean tus mascotas.

Disfruta de un poder devastador desbloqueando Wrathwings legendarios.

Pon a prueba tu habilidad uniéndote a combates épicos contra jefes, CO-OP y combates PVP.

Descargar

5. Era of Celestials

Era of Celestials viene con un viaje a la puerta del último bastión al que puedes unirte para experimentar una caminata caótica inolvidable. En el camino, tienes que luchar duro por la gloria para poder embarcarte en el camino hacia Vanquisher.

Los gráficos en 3D y el sonido similar a una película de este juego harán que tu viaje sea muy emocionante y realista. Muy pronto, te encontrarás adicto a ella. Hay un temible sistema de transformación elíseo que puedes usar para transformarte en un elysiano parecido a una bestia.

Características:

Puedes aceptar los desafíos del combate 1v1 en tiempo real con otros jugadores.

Puedes actualizar tu equipo y desbloquear habilidades más emocionantes.

Explora la Era de los Celestiales y enfréntate a devastaciones como Sanguine Contest y Lava Expedition.

Transfórmate en el temible Elysian y muestra tu poder.

Conoce gente nueva y chatea con ellos en el chat incorporado.

Descargar

6. Dungeon Hunter 5 – RPG de acción

Si te gusta unirte a millones de cazarrecompensas en una mazmorra oscura, sé un cazador con uno de los mejores juegos MMORPG para Android, Dungeon Hunter 5. Piensa en el nombre. Es la quinta versión del juego, que confirma las estrategias e historias de juego irresistibles de esta serie que hicieron que el desarrollador decidiera desarrollar la quinta.

De todos modos, en la era de la prosperidad desenfrenada, el juicio requiere un alto precio. El sistema de juicio corrupto está aquí esperando que traigas luz. ¿Estarás allí para los inocentes conquistando las mazmorras oscuras?

Características:

Este juego está diseñado con un sonido realista y sorprendentes gráficos AAA.

Más de 900 piezas de armadura y armamento están disponibles para usted.

Prueba el modo multijugador cooperativo cuando puedas luchar codo a codo con 3 jugadores más.

Puedes contratar aliados en tu viaje de venganza para que te ayuden a luchar contra tus enemigos.

Puedes construir un modo de defensa de bastión de estilo MMO actualizable.

Descargar

7. Arcane Legends MMO

Ya sea que esté usando un teléfono inteligente o una tableta, siempre encontrará la misma emoción con este legendario MMORPG para Android. Arcane Legends es conocida por su impresionante historia y sus emocionantes estrategias de juego.

Puede explorar el mundo virtual de los gráficos en 3D y los efectos de sonido que cambian el estado de ánimo con sus amigos. Tendrás toneladas de misiones y misiones de tipo casi imposible. Lucha contra los dragones, las fuerzas del mal y los orcos para llegar a los castillos, bosques y mazmorras donde encontrarás los compromisos de la misión.

Características:

Hay 3 clases diferentes y muchas razas que puedes elegir para construir tus personajes.

Usa diferentes habilidades y armamento para hacerlos más poderosos.

Botines, armas y objetos legendarios, y muchos PNJs ricos.

Hay tres modos PvP disponibles que son; captura la bandera, el deathmatch y los duelos.

Puedes disfrutar acariciando mascotas místicas que te ayudarán en tus combates.

Descargar

8. RPG Toram Online

Prueba este MMORPG para una experiencia de juego única. RPG Toram es un juego de rol en línea con una gran historia de desarrollo de personajes. Incluso puedes crear tu propio personaje tú mismo.

Entonces, únete a millones de jugadores de juegos de rol y muéstrales cómo estás creando tu modelo a seguir. Se le permite elegir espadas y otras armas poderosas para el papel y aumentar sus habilidades para un mejor rendimiento.

Incluso un sistema de ‘árbol de habilidades’ está disponible aquí que procederá con más técnicas para desarrollar su rol. ¿Todavía no está convencido? Echa un vistazo a las funciones para obtener más información sobre este juego.

Características:

Puedes explorar el hermoso mundo 3D de este juego con tus amigos.

Únete al gremio y a las fiestas para disfrutar de muchas peleas MMO.

Eres libre de crear las habilidades que creas necesarias para ti.

Personaliza tus armas y crea algunas poderosas matanzas.

Conoce nuevos personajes de las 4 tribus de facciones y aprende sobre muchos misterios.

Descargar

9. AVABEL ONLINE [MMORPG de acción]

¿Qué pasa si serás el héroe en una película como un juego de rol? Bueno, juega AVABEL ONLINE, los mejores MMORPG para Android que hayas encontrado. Este juego de batalla lleno de acción está lleno de emocionantes peleas de guerreros donde conocerás a miles de jugadores guerreros de todo el mundo.

Aquí se organizan los combates PvP, GvG y “Tower Scramble“, y puedes mostrar tus poderosas habilidades de guerra en esos combates. ¿No piensas en probar este juego? Si aún no lo hace, revise las características a continuación, que definitivamente lo convencerán de jugarlo.

Características:

Como un juego de aventuras , puedes explorar el mundo de la espada y la magia.

Acepta y gana misiones desafiantes para obtener excelentes recompensas.

Explore diferentes lugares del mundo como Grassland, Snowland y Desert.

Ofrece un sonido que mejora el rendimiento y efectos visuales apreciables.

Encuentra amigos en el mundo virtual y forma un equipo fuerte.

Descargar

10. Order & Chaos Online 3D MMORPG

Ya has aprendido la segunda versión de Order & Chaos, y aquí venimos con la primera que también es muy popular y califica para tener un lugar. Bueno, a la gente le gustó tanto esta versión que la producción de juegos Gameloft SE no pudo evitar lanzar la segunda que revoluciona el mundo de los juegos con un caos explícito y conocido como el mejor juego MMORPG para Android. Sin embargo, exploremos el vasto mundo de los juegos con tus amigos y complete misiones y misiones desafiantes todos los días.

Características:

Se le permite elegir género, apariencia, clase y talentos del rol.

Puedes explorar el mundo de Haradon solo para obtener mejores recompensas.

Sé el rey de Haradon trayendo gloria en las épicas peleas multijugador.

Conoce a cientos de personajes y encuentra más de 1,500 misiones.

Glorifica tu viaje con Bloody Ghost Horse, Silver Despair y Peaceful Kraken.

Descargar

11. Black Desert Mobile

Si está buscando los juegos MMORPG en línea más populares para Android, pruebe Black Desert Mobile. Este emocionante juego ha llegado con gráficos y entornos de detalles satisfactorios en todo el campo de batalla.

Puedes explorar una vasta tierra y descubrir problemas místicos y también desbloquear diferentes habilidades para mejorar tus habilidades de batalla. Mientras personaliza el personaje, puede usar elementos más de lo que necesita. Entonces, solo personaliza al personaje mientras te preparas para una batalla.

Características:

Diseñado con gráficos de alta fidelidad y efectos visuales 3D.

Disfrutarás de total libertad para personalizar personajes.

Conoce nuevos personajes en tu viaje para encontrar los elementos oscuros.

Puedes desbloquear 5 clases diferentes y toneladas de habilidades únicas.

Puedes ser amigo de jugadores de más de 150 países utilizando un chatbox global.

Descargar

12. Warspear Online – Classic Pixel MMORPG (MMO, RPG)

Sumérgete en el mundo mágico de la lucha MMO. Comienza a jugar un juego 2D de la vieja escuela, Warspear Online. Este juego multijugador en línea está lleno de combates PvP abiertos y habitantes de mazmorras.

Aquí, puedes explorar las emocionantes mazmorras y otros lugares místicos. Si logras pelear con tu mejor desempeño, puedes ser el guerrero de arena más fuerte. Nunca tendrás mucho tiempo para esperar y ver qué harán tus enemigos; solo tienes que saltar y comenzar a luchar para ser el Guerrero de arena más fuerte.

Características:

Participa en los combates de Primogénito con el choque entre los Elegidos contra los clanes de montaña.

Hay 4 razas diferentes y 2 aliados para ti.

Desbloquea cientos de habilidades especiales y sé un guerrero más entusiasta.

Puedes crear armaduras y armas únicas siendo uno de los 9 profesionales diferentes.

Reciba más de 150 logros personales y obtenga un lugar en la clasificación.

Descargar

13. Goddess: Primal Chaos

Con la ayuda de la poderosa diosa, puedes derrotar a tus enemigos en este popular MMORPG para Android, Diosa. El caos primario ha comenzado en el mar y la tierra. Solo puedes sobrevivir si derrotas a los enemigos.

Puedes transferirte a los héroes legendarios y luchar sin piedad con los invencibles. Cuando las cosas parecen ser diferentes, puedes manejar bestias convocadas que lucharán por ti. Para saber más sobre este emocionante juego, puedes ver las características a continuación.

Características:

Invoca poderosas bestias, monstruos y dragones si los necesitas.

Espectaculares gráficos y efectos visuales.

Los desafíos de mazmorras multijugador y las peleas de jefes también están disponibles.

Hay cientos de tipos de armas que puedes usar en cualquier momento.

Puedes jugar con diferentes modos PvP y estilos de arena.

Desarrolla tus poderes recogiendo cuchillas y anillos raros.

Descargar

14. TALION

A Gamevil se le ocurrió su juego de rol insignia con alojamiento multijugador masivo para Android. Es conocido como TALION. El juego es visualmente impresionante con muchas mejoras en el juego y gráficos de alta calidad similares a los de una consola.

Te permite crear tu propio personaje con opciones completamente personalizables. Así que sé como quieres en el mundo del juego, ya sea adorable o feroz. Podrás interactuar con muchos jugadores en línea. Únase a un gremio, actualice sus habilidades y prospere en el mítico mundo de TALION.

Características:

Ofrece muchos accesorios en el juego, y los jugadores pueden agregarlos para hacer que su personaje sea más poderoso y visualmente bello.

Los jugadores pueden agregar alas a sus personajes. Además, presenta paseos exóticos y hadas guardianes para brindar apoyo al personaje.

Te enfrentarás a numerosas criaturas y jefes enemigos a medida que subas de nivel. Así que toma decisiones bien pensadas y únete a alianzas con otros jugadores.

El juego requiere una conexión de datos estable para jugar, y su dispositivo debe tener al menos 2 Gb de RAM del sistema para que funcione sin problemas.

Es gratis jugar con una opción de compra en el juego.

El sistema de control del juego es suave y ágil.

Descargar

15. The World of Magic

Únete a The World of Magic, un juego MMORPG ampliamente accesible para Android de Com2uS. Este es un juego de rol en 2D para dispositivos móviles, y está optimizado tanto para teléfonos como para tabletas. Tiene una gran comunidad de jugadores de todo el mundo.

No necesita preocuparse demasiado por los recursos de hardware, ya que consume recursos del sistema relativamente bajos. Se requiere una conexión continua a Internet para jugar. Podrás hacer amigos y unirte a poderosos gremios para rockear en el universo del juego. ¿Te estás interesando? Luego, tenga en cuenta que los entornos antiguos lo harán adicto.

Características:

Ofrece una gran historia y escenarios bélicos entre dos fuerzas. Únete a un lado y lucha por conseguir un lugar entre las leyendas.

El juego proporciona total libertad para moldear a tu personaje como lo desees. Conviértete en un guardabosques, guerrero o mago, según te convenga.

Proporciona un entorno de juego de rol clásico con infinitos modos multijugador en línea.

Disfruta de combates de arena PvP en tiempo real con millones de otros jugadores.

Podrás chatear con tus amigos en tiempo real mientras juegas en diferentes equipos.

El juego HUD es amigable con una navegación fácil, y también incluye compras en la aplicación para un acceso rápido a beneficios raros.

Descargar

16. War Planet Online: juego MMO de estrategia en tiempo real

También puedes probar War Planet Online. Es un MMORPG en tiempo real para Android con estrategia MMO. Tienes que construir un equipo de ejército para que puedas dominar tu área. Lucha contra enemigos que aparecerán muy a menudo ya que el mundo está en la boca de la guerra.

Por lo tanto, trate de sobrevivir y salvar su tierra con su fuerte equipo de ejército. También necesita mejorar su defensa y reunir armas y equipos, como almacenar tropas, tanques y helicópteros.

Encuentra la forma de usar esas armas y esas cosas correctamente. Debes recordar que el desarrollo continuo es la única forma de expandir tus capacidades de batalla y sobrevivir por mucho tiempo.

Características:

Es solo el juego militar MMO que puedes disfrutar gratis.

Maneja la construcción del edificio de defensa y tus fortalezas.

Tendrás un mapa para explorar y encontrar nuevas ciudades.

Puedes combinar tropas para crear un ejército listo para la batalla con armas modernas.

Un cuadro de chat global te permitirá hablar con otros jugadores en cualquier momento.

Descargar

17. Aura Kingdom 2

Aura Kingdom 2 también es conocido como uno de los mejores MMORPG para Android. En este juego de aventuras de fantasía, puedes disfrutar creando personajes en 3D y desarrollarlos en el mundo de los juegos, que está diseñado con imágenes explícitamente detalladas.

La estrategia MMO de este juego es muy emocionante, y la historia detrás de este juego también es muy apreciada. Al embarcarse en sus aventuras en la oscuridad del mundo de fantasía, debe ser fuerte e inteligente. Cuando el tiempo parece ser difícil de manejar, puedes convocar bestias para que te ayuden. Y otras características de este juego definitivamente te impresionarán.

Características:

Jugabilidad de primera acción con un entorno detallado para explorar.

Hay 4 clases diferentes con las que puedes elegir crear tu personaje.

Puedes ser testigo de hermosos tiempos medievalistas donde abundantes criaturas tienen sus reglas.

Puedes recoger potenciadores de 40 Eidolons que encontrarás en tu viaje.

Hay muchos secretos que puedes desbloquear en los bosques y mazmorras.

Descargar

18. Mobile Royale MMORPG: crea una estrategia para la batalla

Veamos un juego de estrategia de guerra multijugador RTS con mucha singularidad. Estoy hablando de Mobile Royale MMORPG. Esta MMORPG de batalla de fantasía para Android te permitirá construir tu propio reino y formar un grupo de luchadores entrenado.

Tienes que unirte a la guerra medieval en curso aquí. Entonces, prepara a tus guerreros y también mejora tus habilidades para que puedas mostrar tu excelencia en la lucha a otros jugadores y obtener un lugar en la tabla de clasificación. ¿No parece ser muy interesante? También puede consultar más funciones enumeradas a continuación.

Características importantes

El chatbox incorporado te permitirá entablar conversaciones en tiempo real con jugadores de otros países.

Los dragones son los guardianes nobles en este juego. Puedes disfrutar de las peleas de dragones aquí.

El grupo de héroes que tienes que comandar incluye humanos, elfos, enanos, bestias y wyvern.

El cambio de humor y los gráficos en 3D del campo de batalla proporcionarán la sensación más realista.

Hay 5 razas y 10 clases disponibles, y puedes unirte a cualquiera de estas facciones.

Descargar

19. Age of Magic: RPG y estrategia por turnos

Age of Magic es uno de los juegos MMORPG por turnos más populares con impresionantes gráficos en 3D. Es gratis para jugar en teléfonos o tabletas Android. Se trata de héroes legendarios y del antiguo mundo de la magia, donde tendrás que llegar a la cima con estrategia, heroísmo, tácticas y experiencias.

Puedes ser el mago de la profecía que entra en la torre oscura para sellar el destino del mundo del juego. Así que únete a las legiones de héroes épicos, recógelos y actualízalos para convertirte en una leyenda.

Características:

El juego ofrece muchos héroes raros y únicos para coleccionar.

Ofrece una historia inmersiva y entornos en el juego.

Este juego presenta imágenes 3D de vanguardia con ubicaciones exóticas y mazmorras.

Te sorprenderán sus diversos modos de juego, como campañas de historia, misiones cooperativas, combates de arena, batallas y desafíos de arena PvP y torneos especiales.

Haz que tus héroes sean lo más poderosos posible con habilidades, armas y mejoras de armadura.

Funciona sin problemas en Android 4.4 y versiones posteriores.

Descargar

20. Tales of Wind

NEO CRAFT LIMITED presenta su obra maestra de RPG para dispositivos Android; Se llama Tales of Wind. Conviértete en el elegido en la tierra de la magia y la mística y disfruta de un juego diferente con otros jugadores.

Es una gran plataforma donde puedes interactuar con jugadores de todo el mundo. Sé parte de un equipo y sube de nivel a medida que experimentas batallas PvP, PvE y GVG. También puedes conocer a tu alma gemela en la comunidad del juego, ya que incluye tareas para 2 jugadores como parejas. Es un mundo virtual vivo de infinitas posibilidades.

Características:

Puedes elegir y crear tu propio personaje y personalizarlo con atuendos únicos.

El juego ofrece cartas de habilidades de poder, así que recógelas y mejora tus habilidades.

Puedes formar tu propio equipo con amigos y unirte a campañas PvE y GVG con el modo cooperativo.

Conoce a tu amor en el mundo del juego, sube de nivel y hazte poderoso juntos mientras administras una buena granja.

Está lleno de numerosos modos de juego y tareas, como disparar, cazar mascotas y monturas, resolver acertijos, carreras PvP, etc.

Le encantará su sistema de control y su interfaz de usuario suave.

Descargar

Estos son los 20 MMORPG para Android; Te recomendamos sin duda. Como lo dije antes que verificamos estrictamente las características personalizadas y la estrategia de juego MMO de estos juegos, no hay forma de que termines decepcionado con ninguno.

Pero personalmente prefiero Order & Chaos 2 y Dungeon Hunter 5. Estos dos juegos han ganado una enorme popularidad por la historia de bildungsroman y sus excelentes gráficos. También puedes probar otros si te gustan sus características y elementos de juego.

Muy pronto, definitivamente veremos otro tema relacionado con los juegos o aplicaciones de Android para discutir y recomendar. Hasta entonces, estad atentos y seguros. Gracias por su gran apoyo que consideramos la fuerza y ​​la motivación para trabajar duro.