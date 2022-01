OpenSea: Roban casi un millón de dolares en NFT por error informatico

Se trata de un asunto muy embarazoso del que OpenSea podría haber prescindido. En primer lugar, es la plataforma más popular para comprar y vender NFT. Generó miles de millones de ventas en 2021 y la tendencia incluso está aumentando a principios de año, ya que los tokens no fungibles son muy populares. Recordemos que el 20 de febrero de 2022 se pondrán a la venta fotografías ineditas de la banda de grunge, Nirvana, como NFT.

Sin embargo, esta vez The Verge informa malas noticias para OpenSea. La empresa de análisis de blockchain Elliptic ha detectado un fallo que lleva presente varias semanas. Al parecer, se ha utilizado al menos ocho veces para intentar comprar NFT muy por debajo de su valor de mercado, que es de más de un millón de dólares.

Bored Ape Yacht Club NFT comprado a un precio muy bajo

Por ejemplo, un usuario consciente del fallo pudo comprar el token no fungible Bored Ape Yacht Club #9991 por ETH 0,77, es decir, unos $1.760 dólares. Luego lo revendió rápidamente por 84,2 ETH, que equivale a unos, $192.000 dólares, según fuentes.

En concreto, estos clientes astutos se basan en una discrepancia entre la información ofrecida en los «Smart contracts» (contratos inteligentes) de las NFT en la blockchain y los presentes en OpenSea. Al acceder y aceptar el precio de este contrato inteligente, el objeto digital se les transfiere automáticamente.

Está claro que los propietarios de NFT intentan evitar los costes de transacción de los contratos inteligentes enviando el NFT a otra dirección. A primera vista, se trata de un truco muy inteligente, ya que les permite eliminar la oferta de venta de la plataforma. Salvo que algunos avispados pueden seguir viéndolo utilizando la API del servicio o a través de la plataforma de venta de Rarible. Esto les da la oportunidad de comprar el objeto digital al precio base, que suele ser mucho más bajo que el nuevo precio.

Por el momento, OpenSea es plenamente consciente de ello, pero no ha querido hacer comentarios. Sin embargo, podemos imaginar que los equipos de la plataforma se han puesto manos a la obra para intentar gestionar este problema, que sin duda alguna está dañando la imagen del servicio.

OpenSea cuenta con más de 700.000 usuarios hasta la fecha y 80 millones de NFT. Nada menos que 10.000 millones de dólares en transacciones han pasado por esta plataforma durante el año 2021. También hay que recordar que los tokens no fungibles deben estar en el centro del desarrollo económico del metaverso. Algunos no se han equivocado, como The Sandbox, que ya está apostando fuerte por estas nuevas tecnologías.