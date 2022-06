Los 22 mejores programas de afiliados de criptomonedas en 2022

Desde su descubrimiento en 2009, el Bitcoin ( BTC) y la criptodivisa han creado una gran expectación en el mercado. Bitcoin se considera la moneda descentralizada más segura. Como resultado, no hay fronteras en todo el mundo, lo que facilita el intercambio en lugar de la moneda fiduciaria.

En palabras más sencillas, Bitcoin es una de las criptodivisas más populares. Ahora, para monetizar su moneda digital, hay cientos y muchos más programas de afiliación de confianza con el mismo motivo. Así que encontrar los mejores para las respectivas necesidades a veces puede requerir malabarismos.

No es una sorpresa que las criptodivisas, incluyendo el BTC, hayan alcanzado un valor de más de treinta mil millones de dólares. Y aún así, se estima que seguirá creciendo al menos un 25% cada año.

La recesión de 2008 ha hecho que los internautas aprendan la lección más valiosa: la moneda no debe estar en forma fiduciaria. Es cierto que el dinero fiduciario (no invertido en nada) no le permitirá cubrir la tasa de inflación. Sin embargo, mantener tu dinero invertido en monedas digitales resolverá este problema al cubrir la tasa de inflación en el futuro, especialmente si inviertes a largo plazo.

Pero debido a la falta de racionalidad financiera, la gente todavía piensa varias toneladas antes de invertir en ella. Así que te damos una lista con algunos de los mejores programas de afiliados para su elección.

🥇​ Los 23 mejores programas de afiliación de criptomonedas en 2022

1. Paxful

El primer puesto de la lista comienza con el programa Paxful, un lugar seguro para comprar bitcoin. Soporta más de 350 métodos de pago y te ofrece el cincuenta por ciento de la comisión de custodia cada vez que uno de tus afiliados compra Bitcoin. Además, es un mercado P2P líder para comprar Bitcoin, Tether y Ethereum.

Visitar sitio web

2. Coinsmart

Si eres un principiante o incluso un geek avanzado, este programa es la elección para un afiliado. Coinsmart proporciona herramientas para todas las edades. Además, te da la opción de ganar hasta cincuenta dólares por verificación de referidos.

Visitar sitio web

También te puede interesar: Las 20 mejores carteras de múltiples criptomonedas

3. Binance

Si buscas una alta comisión en cualquier programa de afiliados de criptomoneda, entonces debes registrarte en Binance. Esta plataforma es líder y uno de los socios de intercambio de cripto más reputados en el mercado. Las altas tasas de interés hacen que sea uno de los sitios preferidos por los inversores.

Visitar sitio web

4. BitMEX

El cuarto en la lista consiste en el programa de afiliación de BitMEX. Es una excelente opción para los comerciantes experimentados. Sin embargo, ofrece a los inversores la oportunidad de ganar hasta un 45% de comisión. Por otra parte, su estructura de comisión determinada hace que sea un programa de afiliados muy bueno.

Visitar sitio web

5. Coinbase

Otra empresa de corretaje fue fundada en 2012 para crear un mundo de monedas descentralizadas. Coinbase es otra plataforma de comercio P2P con tarifas de comercio más bajas. Además, con esto, proporciona una cobertura de seguro de 250.000 dólares.

La barra sin límite en la comisión de referencia es otra característica prometedora que podrías encontrar aquí. Así, cada vez que un afiliado refiere a uno nuevo, se le otorga una comisión. La comisión de negociación es del 50% de la remisión.

Visitar sitio web

6. Trezor

Si quieres ganar un buen retorno de la inversión, el programa de afiliados Trezor es para ti entonces. Almacena la moneda en el blockchain y te permite mantener tu criptomoneda en tus carteras de hardware. Las tasas de comisión por el programa de afiliados Trezor son bastante decentes, que van desde el 12-15% de los valores. Además, acepta transferencias bancarias o bitcoin como recibos de pago.

Visitar sitio web

También te puede interesar: Los 5 mejores Software de minería de Bitcoin

7. eTORO

eToro alberga las más vibrantes campañas de marketing y publicidad, por lo que es uno de los más famosos programas de afiliación de criptodivisas. La mayor libertad asociada a este programa es su tasa de comisión variable. Es una de las plataformas de comercio de primera categoría para comprar, vender o negociar múltiples criptodivisas.

Visitar sitio web

8. Coinmama

Desde 2013, Coinmama se ha creado un lugar de prestigio en el mercado de las criptomonedas. Es una empresa de corretaje que busca comerciar con Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano y otras monedas descentralizadas. Utiliza el software de seguimiento para facilitar la criptomoneda por un afiliado sin problemas. Ofrece un 30% de ganancia de comisión en toda la compra de referencia.

Visitar sitio web

9. Changelly

Changelly es el inversor de la nueva era de la criptomoneda en estos días. Es la organización más nueva que se ha afiliado a la inversión en criptografía. Te beneficia al comerciar y ganar hasta el cincuenta por ciento de la comisión al hacer cualquier transacción. Además, la plataforma es uno de los modos más seguros y accesibles de comercio de criptodivisas.

Visitar sitio web

10. Exmo

Su súper fácil accesibilidad la convierte en otra opción para el comercio de criptomonedas. Además, es una de las mejores plataformas de intercambio que ofrece a los afiliados ganar hasta un 25% de comisión en cada transacción.

Visitar sitio web

También te puede interesar: Cómo sincronizar la aplicación móvil MetaMask con la extensión de Chrome

11. LocalBitcoins

Con la creencia de cambiar el funcionamiento fundamental de las finanzas en todo el mundo, Nikolaus Kangas, un empresario finlandés, fundó esta plataforma de intercambio en el año 2012. Permite operar directamente con Bitcoin con una comisión de negociación del 20%.

Visitar sitio web

12. Privacy Pros

Si estás buscando una capa adicional de seguridad en tu plataforma de comercio, Privacy Pros es el lugar adecuado para operar. La tasa de comercio de la comisión es bastante decente en el 15%. Además, aparte de sólo el comercio de Bitcoin, proporcionan una plataforma para gestionar otras monedas digitales, incluyendo Ethereum, Litecoin, y muchos otros.

Visitar sitio web

13. CoinLedger

Esta plataforma es una opción ideal ya que te permite ganar un ingreso pasivo cada año cuando alguien se convierte en tu cliente al hacer clic en tu enlace. Tienen unas tasas de comisión bastante elegantes fijadas en el 25%.

Visitar sitio web

14. Ledger

Otro de los monederos más seguros y con hardware para criptodivisas es Ledger. Se fundó en el año 2014 por Eric Larchevque. Proporciona un 10% de comisión de referencia por cada venta y se recomienda para los principiantes.

Visitar sitio web

15. KuCoin

Kucoin es uno de los programas de afiliados más famosos de la actualidad. De hecho, 1 de cada 4 criptodivisas está asociada a esta plataforma de intercambio. Dependiendo de los traders que se incorporen, puedes ganar hasta un 40% de las comisiones de intercambio cada vez que utilices su programa de afiliados. Y el pago reside en el equivalente en Bitcoin.

Visitar sitio web

También te puede interesar: Las 15 mejores Carteras o Wallets de Criptomonedas

16. bitFlyer

Bitflyer es una de las opciones más seguras y reconocidas para comerciar con la criptodivisa descentralizada. Es la única bolsa de criptodivisas que funciona en Japón, Estados Unidos y Europa. Pagan una comisión competitiva por promocionarlas.

Visitar sitio web

17. Eightcap

La plataforma de trading de Eightcap utiliza el software de trading MT4 y MT5. Ofrece una comisión de hasta novecientos dólares por 150 o más clientes activos. Tiene un enorme valor de mercado y ofrece a los operadores más de 1000 valores.

Visitar sitio web

18. ChangeNOW

Aunque el intercambio ChangeNOW proporciona una tasa de comisión muy baja del 0,4%, pero tiene la visión más clara. El límite de no comercio es un beneficio adicional a la plataforma de intercambio.

Visitar sitio web

19. Bitfinex

Te proporciona una experiencia de comercio de criptodivisas única en el mercado. Su programa de afiliados tiene 3 grados de conexión y proporciona hasta un 18% de comisión en las transacciones de referencia.

Visitar sitio web

20. Bitstamp

Una plataforma de comercio de larga duración se considera una fuente segura y de confianza para muchos principiantes. Con Bitstamp puedes ganar 20 dólares por cada referido. También tiene opciones de pago sin problemas en bitcoin o cualquier otra moneda descentralizada.

Visitar sitio web

21. Bybit

Bybit tiene un máximo de usuarios registrados en la actualidad y es la mayor plataforma en la que pensar para invertir en bitcoin. Esta plataforma ofrece una comisión recurrente del 30%. También afirma proporcionar una tasa de comisión dos veces mayor que el estándar de la industria.

Visitar sitio web

También te puede interesar: Las 10 mejores Stablecoins (Criptomonedas Estables)

22. Prime XBT

PrimeXBT es una galardonada plataforma de comercio que le permite operar en los mercados globales, incluyendo cripto, materias primas, índices y divisas. Tiene un programa de afiliados Primeads que contiene muchas ofertas y opciones interesantes.

Visitar sitio web

💡​ Preguntas frecuentes

¿Qué es un programa de afiliados de criptomonedas?

El programa de afiliados de criptodivisas te permite unirse y promover activos digitales como Ethereum, Bitcoin, Binance Coin, Tezos, Tether, Polygon, Dogecoin, Cardano, Litecoin, y muchos más.

El objetivo principal del programa de afiliados cripto es atraer a los clientes y construir su interés en los productos crypto. Los criptoafiliados pueden ganar mucho dinero ganando una comisión en criptomoneda en USD. Los programas de afiliados de cripto se basan en los intereses, por lo que son extraordinariamente eficaces.

¿Los programas de afiliación de Bitcoin son gratuitos?

Sí, la mayoría de los mejores programas de afiliados de Bitcoin son totalmente gratuitos para unirse. No sólo esto, sino que puedes participar en la mayoría de los programas de afiliados de criptomonedas sin pagar un solo centavo.

Sin embargo, hay un proceso involucrado. Una vez que te inscribas en el programa de afiliados, ellos revisarán tu solicitud. La mayoría de las solicitudes son aprobadas sin ninguna complicación. Una vez aprobada, podrás promocionar sus productos o monedas digitales para ganar una comisión.

¿Cuál es el mejor programa de afiliación de criptomonedas?

De todos los que hemos mencionado, Paxful proporciona la oportunidad más lucrativa a los afiliados debido a su alta tasa de comisión y el programa de sub-afiliados, lo que le permite ganar 2x.

¿Cómo ganar con Paxful?

Paxful tiene uno de los mejores programas de afiliación de criptomonedas y te permite ganar mucho dinero. Todo lo que necesitas hacer es registrarte en esta plataforma y ganar un 50% de comisión cada vez que las personas que invites compren criptodivisas dentro de la plataforma.

¿Cómo promover los programas de afiliación de criptodivisas?

Puedes promoverlos de la misma manera que lo haces con los programas estándar recurrentes, construyendo contenido de alta calidad y atractivo sobre las monedas digitales y publicándolo en múltiples plataformas, incluyendo YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, etc.

¿Coinbase tiene un programa de afiliados?

Sí, Coinbase cuenta con uno de los mejores programas de afiliación de criptodivisas que te permite ganar el 50% de la comisión de corretaje de tus referidos (comisión de trading) durante los 3 meses iniciales.

¿Blockchain tiene un programa de afiliados?

Así es, Blockchain cuenta con un magnífico programa de afiliados de criptodivisas; para obtener más información sobre este programa, haga clic aquí.

¿Cuánto dinero puedo ganar con los mejores programas de afiliación de Bitcoin?

Puedes ganar mucho dinero con los programas de afiliación de Bitcoin y criptodivisas. La cantidad puede variar dependiendo de la tasa de comisión del programa y la duración de la cookie. Los otros 2 factores que determinan sus ingresos con estos programas incluyen los volúmenes de comercio y el interés del público en esos productos / monedas digitales que usted promueve.

Así que, esto fue todo acerca de los programas de afiliación de criptomonedas y bitcoin mejor valorados. Una docena de otros intercambios pueden aparecer en tu pantalla, pero siempre ten en cuenta que podrían estar engañándote para hacerte caer en una trampa.

Muchos de los próximos intercambios desaparecen tan rápido como prometen a miles de inversores hacerse increíblemente ricos con una ICO. Por eso hemos enumerado todos los programas de afiliación de criptomonedas legítimos y de confianza entre los que puedes elegir. Por lo tanto, ir a por ello y tomar la oportunidad lucrativa de estos programas de afiliados de autoridad. pero sobre todo de confianza.