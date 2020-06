10 Sitios de búsqueda para encontrar personas online

Cuando desea rastrear amigos perdidos hace mucho tiempo, un pariente separado, personas con las que ha perdido el contacto o visitar a un conocido solo para asegurarse de que son quienes dicen ser, un buscador de personas es una de las formas más fáciles de hacerlo.

Los motores de búsqueda normales pueden decirle si alguien tiene un perfil público o un sitio web, pero no le darán más detalles como su ubicación, lo que están haciendo actualmente o si viven solos o con otros.

Los servicios de búsqueda de personas no están destinados necesariamente a que usted base sus decisiones, por ejemplo, al contratar, alquilar o prestar dinero, o al tratar de averiguar si alguien ha fallecido. Para estos fines, es posible que desee realizar una verificación de antecedentes o visitar un buscador de obituarios.

A diferencia de las cuentas de redes sociales, que a menudo presentan una versión filtrada de una persona, los sitios de búsqueda de personas ofrecen una vista más clara con información de sus datos de contacto, su historial de trabajo, nombres de usuario en línea , activos comerciales, intereses e incluso registros de arrestos. También proporcionan una forma de marcar información si es inexacta, lo que ayuda a estos servicios a ajustar su coincidencia de datos y le da al buscador la información correcta sobre una persona.

Si se pregunta cómo encontrar personas en línea, o para obtener una imagen total de quiénes son, aquí hay 10 sitios de búsqueda para comenzar. ¡Tenga en cuenta que a medida que avanza en su búsqueda, la persona que está buscando tiene formas de ver si alguien también los está buscando !

También es bueno saber que la mayoría de estos sitios requerirán que proporciones parte de tu información básica, como nombre y correo electrónico, para acceder a la información. Casi todos requerirán que pague algún tipo de tarifa única para ver el informe. Otros intentarán engancharte a una suscripción. Todas estas son empresas privadas, así que esa es su forma de obtener ganancias.

Este sitio de búsqueda aprovecha docenas de fuentes de datos y millones de puntos de datos para desenterrar información sobre quién está buscando. Puede obtener sus datos de contacto, como direcciones físicas, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, informes de antecedentes e incluso cualquier historial criminal asociado.



Puede registrarse en una cuenta para usarla de forma gratuita, pero si desea informes ilimitados completos, búsquedas más rápidas y búsquedas de nombre de usuario, tendrá que obtener el plan de membresía pagado, que le permite buscar en más de 50 sitios web. Los informes pagados le muestran mapas con las ubicaciones actuales y pasadas de la persona, cuándo se verificaron por última vez los datos como precisos, detalles de activos, registros de préstamos y feeds de redes sociales incorporados.

Este tenaz motor de búsqueda de personas te ayuda a encontrar personas por su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o nombre de usuario. Puede sondear la ” web profunda ” y explorar bases de datos e índices que su motor de búsqueda ordinario no buscaría, para desenterrar información y obtener una gran cantidad de resultados para verificar.



Puede encontrar todo tipo de cosas como fotos, perfiles en sitios de redes sociales y comerciales, publicaciones, entradas de blog e incluso donaciones en registros públicos. Tenía un motor de búsqueda gratuito antes de junio de 2019 cuando se retiró, por lo que no obtendrá resultados gratuitos cuando intente encontrar personas en línea como en otros sitios de búsqueda.

Whitepages no es solo un buscador de búsqueda de personas. Va más allá de eso para darle más que solo información profesional o social. Puede obtener datos de antecedentes detallados sobre personas como apellido de soltera, edad, números de teléfono (teléfono fijo y celular), direcciones y verificaciones de antecedentes como registros de tráfico, antecedentes penales, clasificaciones de estafa / fraude, registros financieros, registros de gravámenes, detalles comerciales, profesionales licencias y detalles de propiedad.



Sin embargo, solo obtiene información como el número de teléfono, la dirección, las ubicaciones y los miembros de la familia de forma gratuita, por lo que si está buscando un informe de antecedentes completo, tendrá que pagar la suscripción mensual premium.

Intelius

Este servicio de buscador de personas ofrece los detalles de búsqueda habituales que hacen otros sitios de búsqueda, pero lo visualiza a su manera. Cuando lo use para encontrar personas en línea, obtendrá detalles como búsqueda por correo electrónico, registros de propiedad, búsqueda en redes sociales, antecedentes penales, historial educativo y búsqueda inversa, todo desde su sólida base de datos.



Sin embargo, el servicio no es gratuito y los resultados solo están disponibles para los EE. UU. Pero los resultados son excelentes de todos modos.

Spokeo

Spokeo es otro sitio de búsqueda popular que te ayuda a encontrar personas en línea por su nombre, dirección de correo electrónico, detalles del teléfono o ubicación. Extrae detalles de registros públicos, listados de páginas blancas y más de 60 redes sociales, perfiles de sitios de citas, fotos y perfiles en línea y otras fuentes, incluida la “web profunda”.



El servicio no es gratuito y los resultados se basan en los EE. UU., Por lo que no encontrará personas que no vivan en los EE. UU.

TruePeopleSearch

TruePeopleSearch es un motor de búsqueda gratuito de personas que le permite encontrar personas por su nombre, dirección o número de teléfono. Ofrece resultados detallados, como detalles como números de teléfono fijo o inalámbrico, dirección actual, direcciones de correo electrónico, edad, parientes, ubicaciones anteriores y más. También muestra un filtro de edad para que pueda reducir los resultados para encontrar a la persona que está buscando.

TruthFinder

TruthFinder hace un trabajo minucioso para encontrar personas en línea que la mayoría de los otros buscadores de personas. Va más allá de los detalles de contacto habituales y los perfiles sociales para brindarle información como delitos de tráfico, registros judiciales, delitos menores, delitos graves, registros de arrestos, permisos de armas, quiebras, disparos policiales, delitos sexuales y más.



Sin embargo, solo puede ver el nombre completo, la edad, la ubicación y los posibles familiares de la persona de forma gratuita. Los resultados más detallados requieren una membresía paga.

Instant Checkmate es un poderoso buscador de personas que es más un servicio de búsqueda de registros públicos, pero brinda informes completos que cubren detalles como dirección, información telefónica, matrimonio y activos, documentos judiciales relacionados, antecedentes penales, permisos de armas y quiebras.



Extrae datos de fuentes de datos estatales y nacionales o federales, todos compilados en informes claros, pero solo los obtiene después de comprar una suscripción.

Zabasearch

Este es otro sitio de búsqueda gratuito que extrae información de directorios telefónicos y registros judiciales, una vez que ingresa el nombre, la ubicación y la fecha de nacimiento de la persona que está tratando de encontrar.



Puede determinar su número de teléfono, dirección pasada y actual de forma gratuita. Si necesita un perfil completo o informes más profundos con información como quiebras, antecedentes penales y más, debe pagar por ello.

PeekYou

PeekYou es otro motor de búsqueda gratuito de personas que le brinda múltiples formas de encontrar personas en línea en función de su nombre y número de teléfono, y nombres de usuario en varias comunidades de redes sociales, perfiles web, cuentas de redes sociales y otros registros públicos.



Extrae datos de más de 60 sitios, plataformas de blogs, fuentes de noticias, páginas de inicio y más, para brindarle detalles como sus direcciones de correo electrónico y datos de contacto. Sin embargo, los resultados no son tan completos como sitios de búsqueda similares.

Si se ha estado preguntando cómo encontrar personas en línea, estos 10 sitios de búsqueda pueden ser herramientas increíblemente valiosas. Como mínimo, le proporcionarán los detalles básicos, como números de teléfono, correo electrónico y direcciones físicas. Puede obtener aún más información, pero no se le garantiza una precisión del 100 por ciento, ya que dependen principalmente de los registros públicos.

Si bien son útiles, estos sitios no deben usarse para tomar decisiones oficiales en casos como empleo, préstamos, becas, alquileres u otras opciones legales equivalentes.