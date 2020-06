Aquí están los juegos de PlayStation 5 que Sony mostró

Sony acaba de terminar su ‘The Future of Gaming Show‘, y aunque el diseño revelado por PlayStation me robó el show, también se mostraron muchos juegos impresionantes. Me refiero a impresionante como Spider-Man, Horizon, Gran Turismo 7 y muchos más.

Sí, y todos estos juegos parecen francamente épicos en el metraje. Además, Sony dio el paso correcto al mostrar mucho más juego que Microsoft para Xbox. De todos modos, aquí están los juegos que llegan a PlayStation 5.

1. Horizon Forbidden West

Se muestra al final por razones obvias, Horizon Forbidden West continúa la historia de Aloy de Horizon Zero Dawn. ¡Los fanáticos del juego (incluyéndome a mí) han esperado obtener una secuela pronto y esto es todo! Por cierto, se ve espectacular, y prácticamente solo me convenció de obtener la PS5 cuando se lance en la India. Así que sí. Ahí va mi crítica.

2. Spider-Man Miles Morales

Los juegos de Insomniac también mostraron la secuela de su increíble juego de Spider-Man. Esta vez, llegaremos a Internet en la ciudad de Nueva York gracias a que Miles Morales se puso el traje icónico. La jugabilidad, como se esperaba, se ve increíble. ¡Lo que es aún más emocionante es que el juego saldrá en Holiday 2020, lo que significa que probablemente sea uno de los títulos de lanzamiento para PlayStation 5!

3. Gran Turismo 7

Muy bien, tan publicitado como era sobre Horizon y Spider-Man, no se puede negar que Gran Turismo 7 fue con mucho, el juego más realista de la actualidad. Todo sobre GT7 fue impresionante. La iluminación, reflejos, sonidos y música de fondo. Incluso los cambios de marcha se sintieron reales. Impresionante.

4. Ratchet & Clank: Rift Apart

He jugado Ratchet & Clank lo suficiente como para comprender cuán divertido es este nuevo juego. Rift Apart trae toda la acción y el diálogo divertido de Ratchet & Clank y lo fusiona con un concepto completamente nuevo de grietas dimensionales. La jugabilidad seguramente parecía divertida, aunque un poco caótica.

5. Destruction Allstars

Hablando de caótico, el metraje de este juego era tan loco que apenas podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. En parte porque son las 3AM aquí, y en parte porque la banda sonora era tan increíble que me quitó la mente del juego por completo. El concepto se basa básicamente en las líneas de peleas de automóviles con algunos efectos de choque realmente impresionantes.

6. Stray

Realmente no entendí este juego, pero parece que el gato es el protagonista principal del juego. Está ambientado en un entorno bastante sombrío, con robots y todo. Podría ser interesante, pero no es mi taza de té.

7. Oddworld Soulstorm

Oddworld Soulstorm fue lanzado como un juego donde incluso el fracaso es devastadoramente hilarante. No vi esa parte en el juego, pero se ve bastante divertido. Uno de los únicos juegos de plataformas que he visto recientemente que me dan ganas de jugarlos. Ah, también, este también tuvo algunos momentos caóticos.

8. Hitman 3

También se mostró Hitman 3, y por lo que parece, esto va a ser intenso. Jugué Hitman 2, pero realmente no lo disfruté mucho. Hitman 3, sin embargo, se ve más intenso que antes, así que podría gustarme este. Quién sabe. El juego te llevará a ti, Agente 47, a lugares exóticos, que incluyen, en un momento, la cima del Burj Khalifa en Dubai.

9. NBA 2K21

Fanáticos del baloncesto, les encantará esto. Se mostró NBA 2K21, y por lo que parece, puede esperar gráficos impresionantes y detalles más finos. Los golpes y las maquetas que se muestran en el video se veían increíbles. También los sonidos. No juego a la NBA, pero en realidad podría elegir este.

10. Deathloop

Uno de los juegos de los que nunca había oído hablar, Deathloop parece realmente interesante. En el juego estás atrapado en un ciclo de tiempo donde cada vez que mueres, tu día se reinicia y tienes que asesinar a todas las mismas personas. Hay muchos desafíos, y aparentemente cada día aprendes algo nuevo para darte otra oportunidad cuando vuelves a intentarlo. Tiene algunos gráficos agradables, un diálogo impresionante y más.

11. Resident Evil VIII

Resident Evil VIII también tuvo tiempo de pantalla, y como era de esperar, está lleno de sustos, criaturas extrañas que te matarán y otros horrores que prefiero no tener que ver en mi televisor. El juego llegará en 2021, por cierto, así que si eres fanático, tienes algo que esperar.

12. Pragmata

Otro juego interesante, Pragmata parece estar ambientado en un mundo holográfico que se está rompiendo a medida que un satélite lo atraviesa. Luego, te encuentras en la luna, mirando a la Tierra, esperando la libertad. ¿De qué? No lo sé. Lo que me preocupa más es la niña que salvaste, que está en la luna sin un traje espacial; y de alguna manera, aún vivo.



Llegan muchos más juegos a PlayStation 5 Llegan muchos más juegos a PlayStation 5

Estos fueron solo los 12 de mis juegos favoritos que se muestran hoy. La PlayStation 5 verá muchos más juegos lanzándose para ella. Algunos de los otros títulos que se muestran hoy incluyen Project Athenia, Sackboy, Demon’s Souls, Bugsnax, Little Devil Inside, Astro’s Playroom, Solar Ash, Godfall y otros. Entonces, ¿qué juegos te entusiasman más? Háganos saber en los comentarios.