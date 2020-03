Call of Duty: Warzone registra 6 millones de jugadores en las primeras 24 horas

El último juego gratuito de Activision, Call of Duty: Warzone, se lanzó el 10 de marzo para PlayStation 4, Xbox One X y PC. Según un reciente tweet publicado en el Twitter oficial de Call of Duty, el juego registró más de 6 millones de jugadores en las primeras 24 horas de su lanzamiento.

El juego se desarrolla en una ciudad llamada Verdansk. CoD: Warzone permite que hasta 150 jugadores jueguen al mismo tiempo en un partido. Además, permite jugar en multiplataforma donde puedes formar equipo con tus compañeros de consola desde tu PC (o viceversa).

Call of Duty: Warzone ofrece dos modos: Battle Royale y Plunder. Lo que hace que Warzone destaque, aparte de la estrategia de precios gratuita, es que ofrece a los jugadores la opción de volver a entrar en el juego cuando mueren.

Una vez que un jugador muere, el juego lo envía a un lugar llamado Gulag. Dentro del Gulag el jugador va uno a uno con otro jugador que acaba de morir, al estilo clásico de Call of Duty Gunfight. El ganador de esta batalla es devuelto a la BR. Alternativamente, los jugadores pueden usar fichas de resurrección para revivir de manera instantánea.

El juego se puede descargar gratuitamente en PC y PS4, mientras que los jugadores de Xbox requieren una suscripción a Xbox Live Gold. Puede ser descargado desde Microsoft Store. Los propietarios de PS4 pueden descargarlo a través de PlayStation Store.

Si por casualidad tienes una suscripción a PS Plus, puedes optar a un Combat Pack que consiste en un skin de operador, un plano de armas, un doble token XP, una tarjeta de visita, un amuleto de armas y un reloj dentro del juego.

En PC, el juego puede ser descargado desde Battle.net. Los jugadores que ya tienen Call of Duty: Modern Warfare pueden conseguir Warzone en un tamaño de unos 20 GB. Las personas que compren el juego por primera vez tendrán que asignar alrededor de 100GB de espacio en su disco para el juego.