25 mejores software de seminarios web (Webinar) 2022

Conseguir que tu marca llegue a un público masivo y aumentar la visibilidad no es cualquier cosa. Tiene que superar a su competencia y hacer grandes esfuerzos para que tu empresa adquiera autoridad en su nicho. Aquí es donde entra en juego el marketing de seminarios web.

Los webinars aumentan el compromiso de los clientes y te ayudan a construir una relación personal con tu audiencia. Los webinars también ayudan a responder activamente a las objeciones o consultas de los clientes.

Hoy en día, casi todos los vendedores organizan seminarios web. Por lo tanto, elegir un software todo en uno se ha convertido en la necesidad del momento. Así que hemos desarrollado esta guía para ayudarte a generar más clientes potenciales y mejorar el túnel de ventas eligiendo la mejor plataforma.

🕵🏻​¿Cómo elegir la mejor plataforma para seminarios web?

Hay una gran cantidad de factores que debes tomar en cuenta antes de elegir un software de webinar ideal para su negocio. Sin embargo, hemos enumerado los más importantes a continuación:

La plataforma debe ayudarte a conseguir más asistentes fuera de tu audiencia actual para maximizar el potencial de tu evento online.

Proporciona a los participantes acceso a herramientas de participación para que se sientan parte del proceso.

Un excelente software para seminarios web siempre permite a los usuarios revisar su rendimiento mediante KPI para informarse sobre su margen de mejora, haciendo que sus próximos seminarios web sean mejores.

Asegúrate de que el software sea fácil de usar y que tu audiencia pueda utilizarlo.

Establece siempre un presupuesto para no acabar gastando más de lo que puedes permitirse. Si estás comenzando, puedes elegir un software para seminarios web gratuito. Una vez que se acostumbres a él, puedes actualizar el paquete en función de tus necesidades.

El software debe tener una función de grabación para que el público que no haya podido asistir a tu seminario web en directo pueda verlo más tarde.

Asegúrese de que la plataforma es fiable y segura, y debe ofrecer un sólido soporte técnico por teléfono y correo electrónico.

El software para seminarios web debe permitir el número adecuado de presentadores, ya que cada seminario web no cuenta con el mismo número de oradores.

Debes comprender la eficacia de sus webinars. Por lo tanto, al elegir un software para seminarios web, asegúrate de que incluya análisis útiles.

Tu seminario web debe ser compatible con la visualización en móviles o tabletas, ya que mucha gente prefiere ver el seminario web a través de su smartphone o su portátil.

Nota: No olvides revisar los comentarios anteriores de los clientes sobre el seminario web que va a elegir. Esto te ayudará a evaluar sus pros y sus contras y te informará de todas las características que obtendrá.

🔎​ ¿Cómo ayuda el software para seminarios web?

El mejor software para seminarios web es el que hace que tu trabajo sea mínimo y te ayude a destacar entre la feroz competencia. A continuación se enumeran algunas de las ventajas que ofrece el software gratuito para webinars:

Este tipo de software ofrece una oportunidad lucrativa al permitirte llegar a una audiencia masiva. Además, te ayuda a evitar las integraciones de difusión en las redes sociales, como Facebook e Instagram.

Permite a las empresas ahorrar tiempo y costes.

Facilita la creación de presentaciones atractivas e impresionantes para sus clientes potenciales.

Ayuda a crear experiencia en el dominio mientras le conecta con nuevos seguidores.

Permite a las empresas generar nuevos clientes potenciales y alimentar las relaciones con su público objetivo.

🚩​ Banderas rojas a tener en cuenta al seleccionar el software para webinar

Huye si ves alguno de los siguientes aspectos en tu herramienta de webinar:

Dificultades técnicas con el vídeo o el sonido.

Mala atención al cliente.

Tableros de control desconcertantes.

Descargas y extensiones complicadas.

Todos estos aspectos no merecen la pena que te metas en problemas. Por lo tanto, ten siempre cuidado con este tipo de problemas, recuerda que tú y tus asistentes se merecen algo mejor. Por lo tanto, nunca comprometas ningún aspecto y busca siempre una experiencia increíble con el software de webinar gratuito.

✅​ Las 25 mejores plataformas de software para seminarios web en 2022

La lista del mejor software de webinar gratuito se basa en todas las características, pros y contras de la plataforma. A continuación se menciona todo lo que necesitas saber sobre todo el software que atenderá todas tus necesidades:

1. Livestorm

Livestorm es un asombroso software de webinar que ofrece múltiples demostraciones de productos y ventas. Se puede acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo sin problemas, y también sin ninguna restricción en el tamaño de su webinar.

La herramienta es conocida por la realización de seminarios web en directo, automatizados o a la carta, que se utilizan principalmente para eventos como ventas técnicas, formación de clientes y demostraciones de productos.

Livestorm se integra con estupendas herramientas de marketing como Salesforce y HubSpot. También permite a los asistentes hablar en directo en tiempo real y ofrece recursos en profundidad sobre la creación de seminarios web, análisis y opciones de reuniones instantáneas.

El software ofrece un plan freemium con las características necesarias, incluyendo webinars ilimitados a la carta, reuniones generales, grabación en directo, etc. Sin embargo, optar por su plan premium te costará 99 dólares al mes.

Ir al sitio web

2. WebinarJam

¿Quieres vender un producto o un servicio a través de un webinar? WebinarJam ofrece una solución intuitiva para proporcionar soluciones digitales a los innovadores para agilizar sus productos y servicios.

Se trata de una plataforma desarrollada por Genesis Digital, que le proporciona varias funciones extraordinarias que le permiten lanzar seminarios web y transmitirlos en directo a páginas de YouTube. También permite a los asistentes pasar a la acción en el momento, configurando una ventana emergente con un temporizador de cuenta atrás y comprando sus productos o servicios directamente desde el seminario web.

Además, la herramienta también ofrece una comunicación bidireccional a través de la función avanzada de chat en directo. Permite extraer vídeos de los participantes en el seminario web para una comunicación de vídeo 1:1 y proporciona una experiencia más personalizada.

Puede obtener el plan de inicio de WebinarJam por 39 dólares al mes, en el que se le permite tener 100 participantes por seminario web. Sin embargo, si tienes más asistentes, puedes optar por su plan Enterprise, que te costará 379 dólares al mes pero te permitirá tener 5000 participantes por webinar. Los usuarios también pueden adquirir su suscripción anual.

Ir al sitio web

3. Demio

Demio es una magnífica plataforma integrada con una serie de características orientadas al marketing. Ofrece una interfaz moderna que mejora la experiencia del usuario a todos los niveles. El software se jacta de mantener sus elementos principales mejor que otras herramientas.

Demio permite a los usuarios transmitir fácilmente vídeos en directo o pregrabados. Además, facilita al que realiza un seminario web la conexión con su audiencia mediante la grabación de vídeos en directo. Su interfaz estéticamente atractiva le permite personalizar todo para que coincida con su marca.

La plataforma es más conocida por ofrecer una experiencia agradable en la sala de espera con chats atractivos, folletos y encuestas. Además, cuenta con análisis e información integrados, automatización de correos electrónicos y recordatorios de eventos, y eventos automáticos y en la nube.

Su prueba gratuita de 14 días le permite probar sus principales características. Si el software resuelve tu propósito, puedes continuar usándolo pagando su suscripción; que cuesta 49 dólares al mes para un plan Starter y sube a 99 dólares al mes para un plan Growth. También tienen un plan Premium que se puede personalizar y que le costará lo mismo.

Ir al sitio web

4. GoToWebinar

Uno de los mejores software de webinar, GoToWebinar, es una solución impecable en la que confían muchas grandes empresas. La plataforma permite añadir colores de marca, imágenes y logotipos a los productos/servicios del webinar. También facilita la creación de un evento en directo y su transmisión sin problemas.

Es ideal para atraer a sus clientes potenciales permitiéndoles participar con preguntas deslizantes y resultados en directo. La plataforma puede permitirle acoger hasta 3000 participantes.

Sin embargo, hay que desembolsar mucho dinero para conseguirlo: 399 dólares al mes. La plataforma también ofrece una prueba gratuita de 7 días y ofrece un plan básico a partir de $ 49 por mes que te permite mantener hasta 250 participantes.

Ir al sitio web

5. WebinarNinja

¿Buscas una solución única que te permita realizar todo tipo de seminarios web? No importa si eres un novato o un profesional, WebinarNinja hará que el proceso de ejecutar seminarios web sea realmente fácil.

La plataforma cuenta con la confianza de marcas reconocidas, como Podia, AppSumo, Printful, etc. El software es más conocido por proporcionar herramientas fáciles de usar y permitirle crear seminarios web en cuestión de minutos.

Ofrece espléndidas características que incluyen la automatización del correo electrónico, la compartición instantánea de la pantalla, el chat en vivo inmediato, las ofertas programadas para mostrar durante el seminario web, el panel de control analítico con la capacidad de exportar datos y la integración con múltiples aplicaciones con Zapier.

Para acceder a estas características, puedes optar por una prueba gratuita de 14 días para probar sus funcionalidades. La plataforma también ofrece planes de pago a partir de 99 dólares cada mes, equipados con características más avanzadas.

Ir al sitio web

6. EverWebinar

Uno de los mejores softwares para empresas, EverWebinar, se promociona como la herramienta ideal para automatizar su marketing de eventos en vídeo.

Está integrado con WebinarJam y ofrece una amplia gama de características únicas, incluyendo el mantenimiento de los usuarios en el bucle, la conexión automatizada de correo electrónico basado en la actividad del cliente, y completar la configuración del webinar en cuestión de minutos.

El software permite a los usuarios grabar el seminario web automáticamente, lo que les permite repetirlo para posibles clientes potenciales. Muchas pequeñas y medianas empresas se han suscrito a este software para impulsar sus ventas.

Algunas de las características significativas que ofrece EverWebinar incluyen la ejecución de un chat en vivo incluso si el vídeo del webinar no lo es, la configuración de un pop up ‘Just in Time’ para los asistentes que se inscribieron tarde para darles la sensación de que no se han perdido mucho el contenido, y la importación de los vídeos de WebinarJam a esta plataforma y su uso para los próximos webinars.

La plataforma ofrece un plan anual por 449 dólares que es una completa relación calidad-precio.

Ir al sitio web

7. WebEx

WebEx es un espectacular software de webinar que ofrece una amplia gama de funciones para celebrar sesiones de formación, reuniones virtuales, eventos, colaboración en equipo y presentaciones interactivas.

Es una herramienta basada en la nube que goza de gran confianza, ya que garantiza la seguridad de los datos, a diferencia de muchas otras herramientas.

La plataforma es bastante similar a GoToWebinar y proporciona los mismos valores que Demio. Es una herramienta ideal para las empresas que requieren un sistema robusto de comunicación por vídeo sin las características de marketing.

El software ofrece un alto grado de personalización, lo que facilita que cada empresa se adapte al entorno y celebre reuniones en línea en toda su organización. Lo mejor de este software es su precio, que es muy razonable en comparación con otras plataformas de webinar. El plan de inicio comienza en 13,5 dólares al mes, mientras que puedes subir de nivel a otros planes según tu uso y necesidades.

Ir al sitio web

8. Intermedia AnyMeeting

Si está buscando un software para seminarios web intuitivo y fácil de usar, ideal para nuevas empresas y pequeñas organizaciones, Intermedia AnyMeeting es una opción perfecta por la que puede optar.

Cuenta con impecables herramientas de conferencia web para llevar a cabo sesiones de colaboración con clientes potenciales, prospectos y miembros del equipo.

La herramienta te permite utilizar sesiones de preguntas y respuestas integradas, encuestas, chat en directo y sondeos para la participación de la audiencia y hacer que sus seminarios web sean potentes.

Además, la función de chat con la audiencia en tiempo real ofrece a los asistentes respuestas eficaces a todas sus preguntas. La plataforma también le permite crear invitaciones de correo electrónico personalizadas y un seguimiento regular para los asistentes.

Puedes acceder a todas estas funciones en un plan de precios que parte de 48 dólares al mes y que puede albergar hasta 100 espectadores. Si quieres que hasta 1000 personas participen en tu webinar, tienes que optar por su plan empresarial, que te cuesta 298 dólares al mes.

Ir al sitio web

9. Adobe Connect

Una de las mejores plataformas de software para seminarios web, Adobe Connect, te permite organizar sin problemas vídeos y reuniones en línea. También puedes compartir documentos a una velocidad excepcionalmente alta.

Adobe Connect es una plataforma ideal para las grandes empresas, las grandes organizaciones de marketing y los ayuntamientos que quieren exponer sus productos y servicios a un público más amplio.

El software ofrece varias plantillas que facilitan la personalización para entornos virtuales y análisis detallados de adobe para obtener información potente.

Puedes utilizar su versión de prueba gratuita de 14 días y probar todas sus funciones. Sin embargo, suscribirse a este software le costará 50 dólares al mes para 25 participantes. Mientras que los planes van hasta $ 580, lo que permite hasta 1000 miembros a participar en tu seminario web.

Ir al sitio web

10. Zoom

Zoom está clasificado como uno de los mejores software de webinar gratuito debido a muchas razones. Ayuda a conectar a millones de personas, equipos y organizaciones en una sola plataforma y le permite obtener convenientemente información sobre una audiencia más grande.

Si quieres vaporizar eventos a través de Facebook o cualquier otra red social, esta plataforma te ayudará a vaporizar eventos y personalizar la integración de servicios.

La herramienta líder le garantiza la obtención de informes oportunos sobre los inscritos, los participantes, el compromiso de los asistentes, las encuestas y las preguntas y respuestas para el seguimiento.

Se puede considerar un software para seminarios web gratuito cuando se trata de compartir pantallas, ya que permite compartir libremente todos los escritorios, aplicaciones y dispositivos. Esto le ayuda a llegar a una audiencia más amplia de la que nunca hubiera pensado.

Puede acceder a esta plataforma de forma gratuita si celebra un webinar de 40 minutos de duración e incluye hasta 100 participantes. Sin embargo, si la lista de tus asistentes es superior a 100, entonces el plan comercial te costará 19,99 dólares al mes, que incluye reuniones de hasta 30 horas.

Ir al sitio web

11. Dacast

Dacast tiene todo lo que cualquier desarrollador de software para webinars puede soñar. Una de las mejores plataformas de webinar, Dacast cuenta con un potente panel de control que te guía en la realización de vídeos para que se ajuste a tu marca.

La asombrosa plataforma de vídeo en la nube analiza su rendimiento gestionando eficazmente sus contenidos de vídeo y encontrando formas de monetizarlos, y transcodificándolos en contenido VOD.

La herramienta permite a todos los espectadores ver el seminario web sin ninguna interrupción, retraso o búfer, independientemente de la ubicación del espectador.

Los planes de precios de este software varían enormemente en función del ancho de banda y la demanda de almacenamiento de los usuarios. Una herramienta ideal para un seminario de nivel medio, el plan básico de Dacast comienza en $ 39 / mes.

Ir al sitio web

12. Crowdcast

Crowdcast, la principal plataforma de transmisión en directo para seminarios web, es perfecta para su marca si desea transmitir en directo en cuestión de minutos, incluso si no es un experto en tecnología. Además de la retransmisión en directo, el software también ofrece preguntas y respuestas, conciertos, conferencias en línea y cursos.

La plataforma incluye una amplia lista de funciones, como la opción de invitación directa, la función de chat en directo antes de que comience el seminario web, la compatibilidad con software de transmisión (Wirecast, OBS y muchos otros) y la posibilidad de hacer que el seminario web sea interactivo con sondeos, encuestas y análisis detallados.

El plan más asequible es de 29 dólares al mes, mientras que el plan para empresas cuesta 195 dólares al mes.

Ir al sitio web

13. ClickMeeting

Si estás buscando llegar a tu público objetivo, ClickMeeting es una de las mejores plataformas de webinar que te pueden ayudar. Este espectacular software facilita las reuniones en línea y las invitaciones personalizadas. Además, es una opción ideal para las pequeñas y medianas empresas que no están dispuestas a gastar una cantidad masiva cada mes.

Esta herramienta te ayuda a realizar seminarios web eficaces mediante sondeos y encuestas para obtener comentarios. También ofrece el privilegio de chatear y sesiones interactivas a los espectadores que les permiten mantenerse conectados y reunir a su público, estudiantes y miembros del equipo.

Todas las grabaciones se pueden descargar fácilmente, ya que se almacenan en la nube. Lo mejor de ClickMeeting es que te permite hacer presentaciones de vídeo en HD para varios presentadores y te permite conectar con sesiones en directo de Facebook y YouTube para mejorar el compromiso.

Además de ofrecer una prueba gratuita de 30 días, puedes suscribirte a este software por 30 dólares al mes, lo que permite hasta 25 asistentes. Al mismo tiempo, algunas empresas adquieren un plan de precios personalizado en función de su utilidad.

Ir al sitio web

14. On24

¿Buscas las mejores plataformas de software para seminarios web y aún no ha explorado la opción de ON24? Numerosos negocios/empresas confían en este software ya que es uno de los más antiguos respaldados por VC de 2021.

Además de los webinars, la plataforma también se centra en las conferencias de usuarios a gran escala. Además, también le permite crear, personalizar y escalar seminarios web atractivos, reuniones virtuales y experiencias de contenido multimedia.

La herramienta también es competente en la creación y gestión de seminarios web en directo y de centros de contenido en los que el contenido se transmite en vivo. Ayuda enormemente a impulsar las ventas y amplificar las conversiones al permitir personalizar estas experiencias para que se adapten a los requisitos de tu empresa.

La plataforma se integra con Salesforce y le ayuda a crear informes estadísticos en tiempo real sobre las conferencias en línea que organiza.

Ir al sitio web

15. EasyWebinar

Si está buscando una herramienta de webinar fácil de usar, EasyWebinar es la mejor opción que puede elegir. Con esta plataforma, puede acceder a una tecnología de webinar integrada, que te ayudará a realizar sólidas campañas de marketing.

El software es una solución única para realizar seminarios web híbridos y en directo de forma automatizada en todo el mundo. Dependiendo del plan que elijas, los asistentes podrán ver el seminario web organizado por usted. Por ejemplo, el plan estándar, que cuesta 78 dólares al mes, permite un máximo de 100 asistentes. Al mismo tiempo, puedes subir de nivel el plan si deseas aumentar los asistentes a tu webinar.

Ir al sitio web

16. BlueJeans

BlueJeans proporciona una potente solución para impulsar las conversiones y las ventas a través de grandes eventos virtuales y ayuntamientos. El software de eventos virtuales también se utiliza para otros fines, como la celebración de grandes eventos atractivos, la celebración de sesiones de equipo productivas y la gestión de transmisiones en directo.

El plan inicial de la plataforma tiene un coste mensual de 69 dólares y permite la asistencia de hasta 500 participantes al seminario web. Sin embargo, para los eventos de vídeo a gran escala, es necesario ponerse en contacto con su equipo para obtener un presupuesto personalizado.

Ir al sitio web

17. WebinarGeek

WebinarGeek es un software robusto y de bajo ancho de banda que te permite organizar seminarios web eficaces con potentes herramientas de marketing.

La plataforma te permite transmitir en tiempo real en 1080p, que es la calidad HD. Además, te facilita el trabajo al permitirte seguir un webinar sin necesidad de descargas, lo cual está a un solo clic, independientemente del navegador que estés utilizando.

Se puede acceder a sus funciones para analizar el patrón de visualización de los asistentes a nivel individual en su plan de inicio, que sólo cuesta 20 dólares, menos que la mayoría de los programas mencionados en esta lista. También puedes optar por el plan avanzado personalizado si diriges una gran empresa. Sin embargo, el precio cotizado a petición; según tus necesidades.

Ir al sitio web

18. BigMarker

BigMarket cuenta con un conjunto de herramientas de marketing que te facilitan establecer recordatorios por correo electrónico, crear invitaciones personalizadas, páginas de aterrizaje de registro, orquestar eventos masivos con múltiples oradores invitados y eventos virtuales en vivo.

La plataforma también le permite interactuar con la audiencia proporcionando una potente solución de seminario web con preguntas y respuestas en directo, encuestas y folletos digitales.

BigMarker ofrece un impecable servicio de atención al cliente 24×7 a todos los miembros que hayan comprado su suscripción, a partir de 99 dólares al mes para 100 asistentes y 1 licencia de anfitrión. También puede organizar grandes eventos a través de este software, que son hasta 10.000 asistentes. Sin embargo, vendrá en un plan personalizado de marca blanca que tendrá que comprar.

Ir al sitio web

19. Google Hangouts

Una impresionante herramienta de comunicación que le proporciona servicios de chat en línea gratuitos para todos los dispositivos. Sí, ¡has oído bien! Es absolutamente gratuito. Esto implica que puedes enviar mensajes y realizar videollamadas para promocionar el producto o los servicios de tu empresa a cualquier persona sin problemas.

El aspecto único y exquisito de Google Hangouts es que, a diferencia de otras herramientas, es competente en la celebración de eventos en línea y seminarios web para un máximo de 30 participantes, de forma totalmente gratuita.

La plataforma también es conocida por retransmitir sesiones en directo a través de YouTube y Facebook para obtener más reconocimiento y participantes a la vez.

No se requiere gastar un centavo para usar esta plataforma, por lo que también se conoce como el mejor software de seminario web gratuito.

Ir al sitio web

20. Zoho Meeting

Zoho Meeting es una solución viable para los propietarios de negocios y los asistentes, ya que ofrece una interfaz fácil de usar, soporte remoto esencial, demostraciones basadas en aplicaciones, colaboraciones en equipo y reuniones virtuales.

Se trata de una plataforma de reuniones en línea segura cuyo objetivo es mejorar su colaboración remota con impresionantes soluciones de webinar.

El software ofrece una versión gratuita para reuniones de 100 participantes. Sin embargo, necesitas obtener su paquete de pago y gastar 10 dólares mensuales si quieres que más de 100 participantes vean tu webinar.

Ir al sitio web

21. RingCentral Meetings

¿Quieres experimentar un vídeo de voz claro, de alta calidad y preciso en todos los dispositivos para el seminario web que estás organizando? RingCentral Meetings es una plataforma fiable que te permite organizar reuniones de vídeo de alta definición con tu público objetivo y los miembros de su equipo.

Además, el software es compatible con todos los dispositivos, ya sean portátiles, de escritorio, iOS u otros dispositivos Android. La plataforma también te permite reemplazar fácilmente las salas de videoconferencia de hardware y proporcionar un acceso perfecto para compartir la pantalla y las reuniones de vídeo.

Se trata de un servicio gratuito en la nube cuyo lema principal es dotar a tus clientes de una solución de comunicación empresarial eficaz. Sin embargo, tienen un plan pro+ a 14,49 dólares con algunas características adicionales.

Ir al sitio web

22. streamGo

Una de las principales plataformas de seminarios web, streamGo se considera una herramienta viable de gestión de eventos en línea más conocida por impulsar el compromiso con sus clientes potenciales.

Entre las características más destacadas que ofrece streamGo se encuentra la posibilidad de ver datos en directo sobre cada inscripción, participante y compromiso, lo que permite a las audiencias obtener automáticamente la calidad de vídeo deseada para su conexión, facilitar el lanzamiento de productos y ofrecer atractivas sesiones magistrales. Además, la plataforma también le permite marcar y elegir las audiencias que desea que vean su seminario web.

La plataforma es cara. Sin embargo, si comparas y miras las características que ofrece, demuestra que vale la pena.

Ir al sitio web

23. Samba Live

¿Quieres hacer una conferencia desde tu navegador? Samba Live tiene una solución para ti. El software se ejecuta en el navegador de tu portátil sin necesidad de descargas adicionales y protege tus datos con SHA-256. También está equipado con encriptación RSA y te permite personalizar tu marca y logotipo. La empresa ofrece un plan pro a partir de 52 dólares.

Ir al sitio web

24. JetWebinar

La plataforma sirve como una solución única, ya que está respaldada por amplias características que necesita para alojar un seminario web.

Sin duda, es una de las mejores plataformas de software para seminarios web, ya que permite a los espectadores convertir las opciones de monetización con ofertas de productos de estilo emergente. Además, sus píxeles de seguimiento te permiten hacer remarketing a través de Google Ads y hacer que el seminario web sea atractivo preguntando a los espectadores a través de sondeos, encuestas y funcionalidades de chat.

La plataforma es ideal para las nuevas empresas y los pequeños negocios que no quieren gastar una cantidad considerable en marketing y en mostrar sus productos y servicios.

Es una de las mejores plataformas de seminarios web que le permite realizar reuniones virtuales y seminarios web de alta calidad, seguros e interactivos en HD sin esfuerzo.

Ir al sitio web

25. WebinarKit

WebinarKit viene con potentes características que tienen como objetivo hacer tu vida más fácil y permitirte vender 24/7 y alojar contenido sin necesidad de estar constantemente «en vivo», y obtener más ventas y compromiso con mucho menos trabajo.

Es la primera solución de auto webinar todo en uno que combina la construcción de tu embudo de marketing de alta conversión, la ejecución de tu webinar en vivo simulado, la venta y el remarketing a tus clientes potenciales, todo dentro de una poderosa herramienta.

Cuesta 87 dólares por una licencia de por vida, lo que hace que esta sea una oferta impresionante. El acceso de por vida hace que esta sea una oferta increíble.

Aquí está la lista de sus características:

Embudos, registrantes y asistentes ilimitados

Pago único

Crea fácilmente webinars en vivo

Creador de embudos de seminarios web completos

Personaliza fácilmente todas las partes del embudo del webinar

Todas las páginas alojadas en sus servidores

Calidad HD perfecta basada en el navegador

Seminarios web ilimitados, registrantes y asistentes

Te permite alojar contenido para tu equipo, estudiantes o clientes

Puedes aumentar las ventas con ofertas de seminarios web

Programación sencilla de seminarios web

Interactúe con los espectadores en cualquier momento con el chat en directo

Análisis sencillos y fáciles de leer

Reciba y responda fácilmente a las preguntas de los asistentes

Potentes notificaciones por correo electrónico

Integración con los principales CRM y plataformas de correo electrónico

Segmentación avanzada de remarketing

Fácil seguimiento de las conversiones

Soporte multilingüe completo

Ir al sitio web

📘​ Consejos para que tus seminarios web destaquen

1. Investigación exhaustiva de la audiencia

El lema de un seminario web es generar clientes potenciales, mejorar la imagen de marca y aumentar las ventas de tus productos/servicios. Por lo tanto, la necesidad de conocer a tu audiencia es una parte integral que te ayuda a determinar el rendimiento de tu webinar.

Un análisis en profundidad de la audiencia te ayudará a evaluar lo que la audiencia espera del webinar en función del escenario actual del mercado.

2. Aprovechar la analítica

Aprovechar la analítica es una parte crucial de todo seminario web, ya que te permite saber a qué tipo de mensaje responden mejor tus asistentes.

Puedes utilizar diferentes herramientas de analítica, como Facebook Insights, Google Analytics, etc. Estas herramientas proporcionan un desglose meticuloso y personalizado del tráfico en parámetros de amplio alcance.

3. Promociones bien programadas

Un par de factores son responsables de intrigar a los espectadores para que asistan a tu seminario web. Puedes lanzar una oferta de descuento de 2 días en el seminario web antes de una semana.

En este caso, el momento es importante. Por ejemplo, si anuncias la oferta un mes antes, nadie se acordará cuando llegue el momento. Sin embargo, las ofertas tentadoras justo antes de un par de días del webinar pondrán una influencia significativa en la audiencia.

4. Marca visual

Según las encuestas, está demostrado que las personas sólo retienen el 10% de la información que escuchan después de los 3 días de la sesión. Por lo tanto, el branding visual es esencial para aumentar la tasa de retención del 10% al 65%. Te ayudará a generar más clientes potenciales y a construir la imagen de marca en la mente de los clientes. La forma perfecta de hacerlo es insertando un logotipo, un eslogan o una imagen/vídeo relevante del producto/servicio.

5. Manten tu seminario web conciso

Es imprescindible asegurarse de que tu seminario web sea conciso y se centre únicamente en hechos y no en teorías. Se percibe que los asistentes siempre prefieren sesiones más cortas y con valor añadido que apunten a la consideración estratégica.

💡​ Preguntas frecuentes

¿Qué es un Webinar?

Un webinar es un evento organizado en línea al que asiste exclusivamente el público a través de Internet. En otras palabras, es una forma de conferencia web que comprende la mezcla de las palabras; web y seminario.

El software para seminarios web es una plataforma que se utiliza para organizar o llevar a cabo un webinar en línea. Principalmente, es una herramienta para hacer que el contenido de tu seminario web sea más atractivo, intrigante y flexible. Estas herramientas facilitan la conversión de los espectadores pasivos en clientes potenciales, lo que aumenta tus ingresos. El software se utiliza para mejorar la experiencia de los usuarios y crear una buena relación con la audiencia.

¿Por qué son importantes los webinars?

El webinar es un elemento crucial responsable de llevar a cabo una sólida campaña de promoción de tus productos o servicios en todo Internet. A los espectadores les encanta ver al fundador de la empresa informando a los clientes sobre su producto o servicios. De este modo, también puedes atraer público potencial a través de webinars eficaces haciendo una demostración.

Además, un webinar es una fuente fácil de comunicación con tu público y con todo el mundo desde la comodidad de tu ordenador. También ofrece una oportunidad lucrativa para que los expertos aumenten sus ventas mediante la adquisición de clientes potenciales, la captación de audiencias de blogs y el fomento de los clientes existentes.

¿Cuáles son los beneficios de los seminarios web?

He aquí algunos beneficios de organizar un webinar:

1. Herramienta de compromiso

El webinar se considera una herramienta eficaz para comprometerse con tu audiencia a nivel personal.

2. Educar y formar

El webinar es uno de los mejores métodos para educar y formar a los clientes sobre los productos y servicios de una determinada empresa. Por ejemplo, puede mostrar las características, la utilidad y los beneficios del producto o servicio que comercializa. Esto te ayudará a aumentar tu base de usuarios y a potenciar la oportunidad de añadir testimonios de otros clientes satisfechos.

3. Video Marketing

El video marketing es un método poderoso para aumentar los ingresos de cualquier negocio en estos días. En este acelerado mundo digital, la importancia de los seminarios web también se está ampliando. Esto se debe a que los videoclips se pueden utilizar además para ayudar a tus esfuerzos de marketing.

4. Generación de clientes potenciales

Esta claro que el seminario web es una forma segura de conseguir más clientes potenciales para tu negocio. Cuantos más asistentes consigas, más clientes potenciales podrás generar. Así de sencillo.

¿Cuántos participantes pueden asistir a un seminario web?

Un webinar puede tener desde 100 participantes hasta 10.000 asistentes. Sin embargo, puede variar dependiendo del software de webinar que estés utilizando, el plan de precios que hayas adquirido y el propósito de llevar a cabo el evento.

⚠️​ Nota: Siempre se recomienda hacer una comparación exhaustiva del software para seminarios web antes de elegir uno.

¿Cómo conseguir que la gente asista a su seminario web?

Debes seguir las prácticas que se mencionan a continuación para influir en las personas para que asistan a tu seminario web una vez que hayas elegido el mejor software:

1. Cree su página de registro y de aterrizaje

La página de registro es necesaria para conocer la información básica del asistente. Las personas que desean asistir al webinar deben rellenar el formulario de registro. Otro aspecto importante que debe cubrir es su existencia para la gente y cómo el público obtendrá beneficios al asistir a tu seminario web.

La gente tendrá muchas preguntas que hacer sobre tu webinar y tu empresa, por lo que la página de aterrizaje debe enviar una imagen fácil de usar y profesional.

2. Publica un CTA (Call To Action) en tu sitio web

Su sitio web debe incluir una CTA (llamada a la acción) para informar a los visitantes sobre el próximo seminario web. Además, no olvides crear una opción emergente, «Haga clic para unirse», para avisar a los visitantes de que tiene un seminario web próximamente.

3. Aproveche el potencial de las redes sociales

Uno de los métodos más sencillos para captar la atención del público es utilizar las redes sociales. Consigue que tu webinar tenga una gran repercusión y atraiga al público objetivo mediante la creación de encuestas que te permitan obtener comentarios sobre los temas del seminario web.

Puedes capturar estos momentos en un vídeo y compartirlos en la plataforma de medios sociales para que un amplio abanico de usuarios se entere de tu webinar.

4. Pide a los socios que te promocionen

Siempre es una buena opción pedir a tus amigos, compañeros de trabajo o expertos del sector que utilicen sus redes sociales y promocionen tu webinar, aumentando tu presencia en internet y tu influencia online para la promoción.

5. Maximiza el alcance de tu lista de correo electrónico

Si quieres informar a todo el mundo sobre tu próximo seminario web, es imprescindible que envíes un mensaje a tu lista de correo electrónico. Este es el mejor momento para hacer uso de tu enorme lista de e-mails enviándoles un correo electrónico sobre los detalles del seminario web, así como la fecha, la hora y el lugar de celebración.

¿Cuánto cuestan las mejores plataformas de seminarios web?

El rango de precios depende de un par de factores, incluyendo el número de asistentes, las características que usted requiere y el tipo de audiencia etc… En promedio, el rango de precios varía entre 39 dólares al mes y 199 dólares al mes.

El mejor software para seminarios web gratuito que mencionamos en este artículo funciona excepcionalmente bien para todo tipo de requisitos.

¿Todavía está confundido sobre qué software para seminarios web es perfecto para su negocio? Lo primero que hay que hacer es priorizar las características necesarias para tu negocio, en función de las cuales hay que asignar el presupuesto.

A continuación, identifica el tamaño de tu audiencia y tu objetivo final, como por ejemplo, si deseas realizar un seminario web informativo o impulsar tus tasas de conversión para aumentar tus ventas.

Todas las herramientas de esta lista vienen con un periodo de prueba gratuito o con una garantía de devolución del dinero. De este modo, puede probar el producto antes de pagar por él y pasar a un plan premium. Si el producto se adapta a tus necesidades y es ideal para tu negocio, puedes realizar la compra definitiva.

Así de sencillo. Puede hacernos saber por qué herramienta te has decidido y cómo ha reclasificado tu negocio.