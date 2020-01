Cómo la Inteligencia Artificial cambiará nuestro mundo en 2020

El zumbido en torno a las tecnologías de IA aún no se ha establecido. Desde que el primer dispositivo llegó al mercado, la tecnología cautivó a las personas.

Hoy en día, hay muchas áreas donde la IA se usa para simplificar procesos y facilitar la provisión de servicios. En los teléfonos inteligentes y otros dispositivos de comunicación, tienes asistentes de inteligencia artificial como Siri y Alexa que ejecutan este tipo de inteligencia.

En otras áreas, se están desarrollando aplicaciones de IA para ayudar a cambiar las vidas de los consumidores modernos de diferentes maneras.

En un momento en que diferentes compañías han saltado directamente al mundo de la IA, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías cambiar el mundo? Por mucho que se hayan logrado avances en IA, todavía estamos en las primeras etapas de la tecnología.

Echemos un vistazo a las diferentes formas en que la IA influirá en el mundo en 2020.

¿Qué es la IA?

Comencemos por comprender la IA. La inteligencia artificial (IA) es una tecnología moderna que se basa en datos para hacer que las máquinas logren objetivos particulares.

En términos básicos, AI es la combinación de datos y algoritmos para garantizar que las máquinas produzcan los resultados deseados para ciertas tareas. Este es el desglose básico de lo que es la tecnología. Sin embargo, definitivamente es mucho más que eso.

Hay aspectos de análisis, cálculo y predicción integrados en las tecnologías de IA. Tanto las personas como las máquinas se ven afectadas por estas tecnologías.

La IA está desarrollada principalmente para afectar la vida de las personas a diario. Las formas más simples de IA existían incluso antes de que la tecnología se clasificara como una entidad tecnológica separada. Los dispositivos antiguos que podían realizar tareas humanas complejas se clasifican hoy como las primeras formas de máquinas de IA.

Por supuesto, se espera que las máquinas modernas realicen tareas extremadamente complejas. A medida que la tecnología de inteligencia artificial avance, el mundo verá un mayor uso de máquinas en los lugares de trabajo.

En cuanto a si tales desarrollos serán positivos o negativos dependerá de la perspectiva de la sociedad. Analicemos algunos desarrollos impresionantes en la sociedad del futuro cercano en el mundo de la IA .

Algunos trabajos se eliminarán a medida que las máquinas se hagan cargo

Como mencionamos anteriormente, los recursos humanos necesarios en varios niveles serán reemplazados por máquinas y en la actualidad ya está pasando. Algunas de las tareas repetitivas fáciles como ingresar datos y recibir infomacion serán asumidas por las máquinas.

Ya está sucediendo en varios campos. Es probable que los vendedores por teléfono, recepcionistas y cajeros encuentren menos trabajo en el futuro cercano a medida que las máquinas se hagan cargo de sus trabajos.

También hemos visto probar autos sin conductor en los últimos años. No es improbable ver taxis que no tengan conductores en las carreteras en un futuro cercano. Esto significa que los controladores también serán reemplazados por Inteligencia Artificial. También hay mucha automatización en las grandes fábricas, por lo que ha llevado a que las personas no encuentren empleo, ya que las maquinas se hacen cargo de prácticamente todo el trabajo, los algoritmos se utilizan para todo, desde recopilar y difundir noticias hasta vender entradas para el cine.

Es probable que surjan nuevos trabajos, sin embargo, no todo será un desastre para el humano. Se crearán nuevos trabajos en varios campos a medida que las máquinas se hagan cargo de otras áreas. Los diversos algoritmos que se necesitarán para ejecutar los sistemas de IA, por ejemplo, necesitarán habilidad en forma de codificadores.

Además, se requerirá mucho trabajo de mantenimiento ya que millones de sistemas de IA aparecen en todos los lugares. Algunos de los trabajos difíciles como la lucha contra incendios y la minería también se dejarán para las máquinas.

En general, la mayor eficiencia en el lugar de trabajo como resultado de la IA dará como resultado un lugar de trabajo altamente productivo donde se crearán oportunidades. La IA será clave para desarrollar tecnologías aún mejores, mientras que los humanos tienen un límite cuando se trata de procesar información, las máquinas no. Esto significa que los sistemas de IA estarán en el centro del análisis de los patrones más complejos. No hay límite en cuanto a la cantidad de información que una máquina puede procesar siempre que haya energía.

La utilización de grandes cantidades de datos dará como resultado conclusiones más rápidas en la sociedad. Tendremos así nueva información sobre cómo podemos solucionar eficientemente problemas comunes como el tráfico, la propagación de enfermedades y el monitoreo de la vida útil de la infraestructura.

En el lado negativo, la naturaleza muy compleja de la IA podría ser mal utilizada por entidades maliciosas. El hecho de que las máquinas sean capaces de leer las acciones humanas y sacar conclusiones sobre su naturaleza puede usarse para bien o para mal.

No hay duda de que hay un camino claro hacia dónde se dirige la tecnología de IA. Lo que aún no está claro es cuánta inteligencia artificial se puede aprovechar. Todavía hay mucha investigación en curso y el potencial y el poder de la IA son problemas que se realizarán con el tiempo.

En 2019, el desafío no está en los innovadores. El verdadero desafío está en las entidades económicas y políticas que tienen que determinar si perseguir la IA es mejor para el bienestar general de la sociedad. Los actores en el mercado de la IA todavía son pocos y el mercado aún está abierto para más participantes.

La IA es una tecnología que estará en la cima cuando se trata de cuán inteligente puede llegar a ser una máquina. Dado que las máquinas se vuelven efectivamente más inteligentes y rápidas que los humanos, aún no es fácil saber si esto será en beneficio o un problema para la sociedad.

Lo que está claro es que la tecnología ya está aquí y el mercado tiene curiosidad al respecto. 2020 es, por lo tanto, un año en el que se generará más claridad sobre la Inteligencia Artificial.