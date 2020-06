Comparación de Antivirus para PC 2020: ¿Cuál es el mejor del mercado?

En un momento en que los desafíos de la ciberseguridad nunca habían sido tan altos para los usuarios de Internet, los editores de soluciones antivirus están trabajando arduamente para fortalecer su protección, mejorar su ergonomía y desarrollar funcionalidades adicionales como las VPN. Primer plano de las últimas suites de seguridad gratuitas y de pago entre las mejores del mercado en 2020.

1. Antivirus Bitdefender Total Security

Año tras año, la editorial rumana se posiciona en el primer lugar del podio de los mejores antivirus. Desde sus escudos defensivos hasta sus funcionalidades, incluida su ergonomía, su servicio al cliente y sus precios, la suite Bitdefender Total Security 2020 logra casi impecables en todos los niveles.

La protección de Bitdefender se distingue una vez más por su calidad de protección confiable y consistente. Durante 5 años consecutivos, el editor ha obtenido las mejores calificaciones de los laboratorios de pruebas independientes AV-Test y AV-Comparatives con una tasa de detección del 100%.

El paquete de seguridad proporciona una protección integral de múltiples capas que consiste en escudos defensivos contra malware, amenazas en línea, virus conocidos, troyanos, temible ransomware, rootkits y otras vulnerabilidades de día cero. Se basa en una potente base de datos en la nube y tecnologías de vanguardia como Advanced Threat Defense, que monitorea aplicaciones y procesos y bloquea el comportamiento sospechoso.

En términos de noticias, la edición 2020 ofrece una solución de remediación de ransomware, así como un módulo de prevención de amenazas de red capaz de identificar actividades sospechosas en línea y bloquear exploits, malware, botnets o los ataques de fuerza bruta más sofisticados. Esto se suma a la notable protección web (phishing, páginas maliciosas, descargas maliciosas …) que no requiere la instalación de extensiones para los navegadores. Su impacto en el sistema sigue siendo imperceptible.

Pros:

Protección completa y ultra confiable

Interfaz web y consola

Actuaciones

Contras:

Administrador de contraseñas decepcionante

VPN limitada a 200 MB / día

Las novedades:

Remediación de ransomware

Protección de red adaptativa

Análisis de red a través de la aplicación.

Bitdefender Central

Descrito como un producto excepcional por los principales laboratorios de prueba independientes, la suite Bitdefender es muy impresionante. A pesar de algunas funciones aún confusas, ofrece una protección óptima y una excelente comodidad para el usuario.

Capaz de operar con total autonomía gracias a su modo de piloto automático, es una protección ideal para familias y principiantes que no necesitan cuidar nada. Por el contrario, los expertos tienen acceso discreto a numerosas configuraciones para poder configurar cada módulo. Tantos activos que hacen de la edición 2020 una gran cosecha .

Características, ergonomía e interfaz.

Asociada con la consola web de Bitdefender Central, la suite ofrece la posibilidad de administrar fácilmente la protección de sus diversos dispositivos (Windows, Android, macOS e iOS), así como el servicio de control parental.

Además de la suite básica Antivirus Plus, que tiene un poco menos de funciones, las versiones de Internet Security y Total Security se encuentran entre las más completas del mercado. En el menú, hay un navegador Safepay seguro, un administrador de contraseñas, una destructora de archivos, una caja fuerte digital, herramientas de optimización del sistema, protección Wi-Fi, un módulo de monitoreo de cámara web, un firewall avanzado o un dispositivo antirrobo.

Sin olvidar la VPN que ahora funciona de forma independiente, pero que lamentablemente está limitada a 200 MB / día. Una oferta exhaustiva, pero algunas funciones como el administrador de contraseñas, la destructora de archivos y la caja fuerte deberían mejorarse.

Descargar

2. Kaspersky Total Security

Sospechoso de colusión con Rusia, el software de Kaspersky ha sido prohibido por las autoridades en muchos países, incluido Estados Unidos. Sin embargo, el editor ruso mantiene el rumbo al continuar mejorando su suite Kaspersky Total Security, que aún se encuentra entre las mejores del mercado.

Desde el administrador de contraseñas hasta el control parental, a través de la herramienta de actualización automática de aplicaciones, la protección bancaria, una VPN (limitada a 300 MB / día) o incluso el sistema de cifrado de datos, Kaspersky Total La seguridad es, sin duda, una de las suites de seguridad más completas del mercado. Más allá de su riqueza funcional, tiene una interfaz moderna particularmente intuitiva.

Gracias a un diseño de menú bien organizado y funciones avanzadas bien ocultas, puede ser adecuado tanto para usuarios novatos como expertos.

¡El otro gran punto fuerte de Kaspersky reside en su portal web que permite a su vez administrar sus dispositivos de forma remota, lanzar actualizaciones, configurar copias de seguridad o incluso configurar módulos defensivos! La protección cubre Windows, Mac, Android y en menor medida, plataformas iOS, que solo incluyen un administrador de contraseñas, controles parentales y protección gratuita de Security Cloud.

Pros:

Protección general de alto rendimiento

Riqueza y calidad funcional

Portal web avanzado

Contras:

Precios altos para un número limitado de dispositivos.

Protección de iOS inexistente

Funciones principales reservadas para la versión premium

Las novedades :

Kaspersky Security Cloud (herramienta gratuita de protección web)

(herramienta gratuita de protección web) Mejoras en Password Manager y Software Updater

Muchos editores deberían seguir la atención de Kaspersky a los detalles en su paquete de seguridad. El editor ruso no deja absolutamente nada al azar y por muchas razones merece estar en primer lugar en esta comparación. Pero como en años anteriores, el editor peca por su falta de competitividad comercial con ofertas caras que no son adecuadas para la demanda actual.

Protección

Kaspersky Total Security 2020 realmente no difiere de la edición 2018, aparte de una ligera simplificación de la ergonomía y las mejoras clásicas de los escudos defensivos y ciertas características. El nivel de protección proporcionado por Kaspersky a partir de entonces no tiene nada que envidiar al de sus principales retadores, Bitdefender y Norton.

Al igual que este último, su impacto en el sistema sigue siendo imperceptible, pero resulta ser menos discreto a diario debido a demasiadas alertas de seguridad y solicitudes de ingreso de contraseña (por defecto). Afortunadamente, es posible disminuirlos o eliminarlos a través de las opciones de configuración del software.

Por otro lado, se distingue de un número inigualable de opciones de configuración avanzadas. Como era de esperar, Kaspersky obtiene el famoso “Producto Top” otorgado por AV-Test a las mejores suites de seguridad del mercado.

En las pruebas de octubre de 2018 realizadas por el laboratorio, el editor muestra una tasa de detección de amenazas del 100% y solo 1 falso positivo (frente al 99% y 0 para AV-Comparatives en la misma fecha). Incluso si no es la caja completa hecha por Bitdefender, Kaspersky conserva su lugar en los escalones más altos del podio.

Descargar

3. Antivirus F-Secure TOTAL 2020: el más generoso

Proteger todas las plataformas contra todo tipo de amenazas en línea y fuera de línea es la promesa de F-Secure TOTAL 2020. El editor finlandés se destaca de la mayoría de sus competidores al integrar una solución VPN ilimitada en su suite antivirus.

La integración de Freedome VPN y KEY Password Manager es un gran activo. Fácil de usar y bastante rápido, la VPN ofrece 29 servidores repartidos en diferentes países del mundo para conectarse y navegar de forma anónima. Este último también incorpora protección anti-seguimiento que le permite ver en particular los sitios y las compañías de publicidad que rastrean la información personal de los usuarios de Internet.

Práctico y eficiente, el servicio KEY le permite administrar y sincronizar sus contraseñas en sus diversos dispositivos o incluso completar automáticamente formularios de identificación en línea.

F-Secure también ofrece un sistema de control parental, pero esto es limitado y no permite, por ejemplo, definir una lista de direcciones o palabras clave para bloquear. También lamentamos la consola web limitada y la ausencia de un firewall casero.

A pesar del acceso a algunas configuraciones adicionales en comparación con las ediciones anteriores, la interfaz F-Secure sigue siendo demasiado minimalista para usuarios experimentados.

Pros:

Protección líder

Facilidad de uso

VPN ilimitada de buena calidad

Contras:

Interfaz minimalista

Controles parentales limitados

Falta de un cortafuegos de la casa

Las novedades :

VPN F-Secure Freedome integrada

KEY Password Manager

El editor finlandés que celebró su 30 aniversario en 2018 ha decidido golpear duro al ofrecer una solución completa que combina varios servicios internos de calidad vendidos hasta ahora por separado, incluido el antivirus SAFE, Freedome VPN y el administrador de contraseñas. KEY. A diferencia de la mayoría de sus competidores, el editor decidió integrar una VPN sin restricciones manteniendo precios razonables. Por todas estas razones, F-Secure TOTAL 2020 es sin duda una de las soluciones premium más atractivas del momento.

Protección

Compatible con todas las plataformas (Windows, macOS, Android e iOS), F-Secure TOTAL 2020 es una de las suites de seguridad más completas y eficientes del mercado. Transparente para el usuario, la operación prácticamente no tiene impacto en el sistema , incluso durante los análisis.

Su arsenal defensivo combina tecnologías de aprendizaje automático con experiencia humana para detectar las amenazas más sofisticadas. Los laboratorios AV-TEST y AV-Comparatives han elogiado las capacidades defensivas de la suite F-Secure, que muestra una tasa de detección del 100% en sus informes de prueba de octubre de 2018. También mencionan la detección de 1 y 4 falsos positivos.

Incluso si se pierde por poco el primer paso del podio, la suite de seguridad F-Secure se coloca en la parte superior de la canasta junto a las de los líderes del mercado Bitdefender, Kaspersky y Norton.

4. Norton 360 Premium: la mejor suite familiar

La suite de seguridad Norton 360 Premium 2020 de la editorial estadounidense NortonLifeLock (anteriormente Symantec) tiene serios argumentos para hacer. Con una interfaz simple y fácil de usar, combina una de las mejores protecciones multicapa con una gama particularmente rica de funciones.

La interfaz es, sin duda, uno de los puntos fuertes de Norton 360, especialmente para los principiantes y las familias que no quieren hacer nada. Gracias a un diseño de menú coherente, basta con echar un vistazo para identificar y acceder a las secciones principales: Seguridad, Seguridad de Internet, Copia de seguridad, Rendimiento, My Norton.

Estos incluyen una gama completa de características como un firewall avanzado, antispam, un excelente administrador de contraseñas, herramientas de respaldo con espacio de almacenamiento gratuito en la nube de 75 GB (versión premium), un sistema de optimización de rendimiento para Windows y Mac, o incluso protección de cámara web. Sin olvidar el sistema de control parental familiar que se refiere,

Como la mayoría de las suites de seguridad, viene con una consola de administración web llamada My Norton. A diferencia de los de Kaspersky o Bitdefender, desafortunadamente no incluye ninguna función avanzada para controlar el antivirus de forma remota. La consola web solo se usa para administrar licencias en sus diversos dispositivos, programar copias de seguridad en la nube o incluso configurar el sistema de control parental familiar.

Pros:

Protección completa y ultra confiable

VPN ilimitada

Interfaz simple y eficiente

Hasta 10 dispositivos (versión premium)

100% de garantía de virus

Contras:

Consola web minimalista

Poca información educativa y opciones de personalización

Renombrado Norton 360 Premium, el conjunto de seguridad NortonLifeLock que cubre hasta 10 dispositivos (Windows, Mac, Android e iOS) sigue siendo uno de los más seguros y más adecuados para el uso familiar. Además de un arsenal de escudos defensivos capaces de bloquear todo tipo de amenazas, se distingue por su riqueza funcional sin equivalente en el mercado, en particular con una VPN ilimitada, un espacio de almacenamiento en la nube de 75 GB o incluso un administrador de contraseñas.

Protección

Durante varios años consecutivos, la solución antivirus de la editorial estadounidense NortonLifeLock se ha mantenido como una de las mejores protecciones familiares. Compatible con PC, Mac, Android e iOS, la versión premium funciona en segundo plano y es completamente transparente para los usuarios.

Este último se basa en una notable protección multicapa que consiste en módulos de defensa proactiva para análisis de comportamiento (SONAR), protección contra técnicas de explotación de vulnerabilidades (Proactive Exploit Protection), un sistema de virtualización para aislar malware en un Sandbox o incluso monitorear programas y archivos para ransomware (Emulación de amenazas). Tiene la ventaja adicional de Power Eraser capaz de erradicar el malware más virulento del sistema.

La última versión de la editorial estadounidense ha ganado una vez más el famoso “Producto superior” otorgado cada año por el laboratorio AV-TEST a las mejores suites de seguridad del mercado. Mejor aún, Norton 360 sube al primer lugar en el podio este año (empatado con Kaspersky) gracias a los resultados que bordean la perfección.

De hecho, la protección logra un cuadro completo al detectar el 100% de las amenazas y sin falsos positivos (detección falsa). También se distingue por su rendimiento con un impacto casi nulo en el sistema y los modos de instalación y desinstalación ultrarrápidos.

Descargar

5. ESET Smart Security Premium

No es coincidencia que Google haya usado ESET para administrar la protección de su navegador web Chrome y, más recientemente, de su Google Play Store. Ligero, potente y ultra confiable, el paquete de seguridad ESET Smart Security Premium 2020 es una de las mejores protecciones posibles para Windows.

ESET Smart Security ofrece un sistema de protección bancaria particularmente efectivo. Este último funciona a través de un navegador seguro y casero que encripta automáticamente todos los datos y las comunicaciones entre el teclado y el sistema para protegerlo de los keyloggers.

Un escáner de red llamado “Monitoreo de dispositivos domésticos conectados” permite monitorear la caja de Internet, así como todos los objetos conectados a la red. Además de la posibilidad de bloquear posibles intrusiones en los dispositivos, es posible actualizarlas o desconectarlas.

El programa también tiene un módulo de protección de cámara web, controles parentales mínimos, un sistema para encriptar datos y un administrador de contraseñas (solo versión premium). Aunque no ha cambiado durante varios años, la interfaz de ESET tiene una ergonomía que es fácil de usar y altamente personalizable. Sin ser la más completa, la consola web MyESET asociada incluye algunas opciones interesantes, incluido un escáner de redes sociales.

Pros:

Mejor desempeño del mercado

Protección multicapa muy efectiva

Impacto casi nulo en el rendimiento del sistema

Herramientas avanzadas de remediación

Contras:

Pocas características adicionales

Altos precios

Sin aplicación para iOS

Gracias a la notable optimización del software, ESET Smart Security Premium 2020 se ha establecido como la suite de seguridad más eficiente del mercado con un impacto casi imperceptible en el sistema, incluso durante los análisis.

Ideal para usuarios expertos, está lleno de funciones y configuraciones avanzadas que le permiten ajustar y personalizar sus defensas hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, la solución de ESET todavía adolece de la falta de una versión de iOS y de ciertas características populares como una VPN. Sin olvidar una tasa aún prohibitiva considerando el número limitado de puestos ofrecidos.

Protección

Con 110 millones de usuarios por sus soluciones de seguridad y más de mil millones para Chrome, ESET es ahora uno de los pesos pesados ​​del mercado. Esta asociación con Google que se extendió en 2019 a la protección de Play Store le permite al editor agregar grandes cantidades de datos para mejorar sus herramientas de detección y su base de datos en la nube “Live Grid“. Año tras año, el editor eslovaco se niega a participar en la oferta de funciones adicionales y continúa centrándose en el rendimiento de su software y su arsenal de escudos defensivos.

Dado que ESET ya no aparece en la lista de editores probados por AV-TEST desde 2017, debemos estar contentos con los resultados de los AV-Comparatives de laboratorio austriacos. Según los resultados del informe de prueba de octubre de 2019, la tasa de detección de amenazas de ESET Smart Security asciende al 98,4%.

El programa también informó 2 falsos positivos (detecciones falsas). Puntuaciones honorables, pero bastante decepcionantes en comparación con las de ciertos competidores como Norton y Kaspersky que logran una caja completa con una tasa de detección del 100% y sin falsos positivos. Como era de esperar, el informe muestra, sin embargo, que la solución ESET tiene el menor impacto en el sistema.

Descargar

6. Antivirus Trend Micro Maximum Security: La mejor relación calidad / precio

La suite de seguridad Trend Micro Maximum Security 2020 ofrece uno de los mejores valores en el mercado. Además de bases defensivas sólidas, este último ofrece características adicionales de muy buena calidad.

El antivirus de Trend Micro esencialmente ofrece características de seguridad clásicas, como un navegador seguro, un borrador de datos, una herramienta de limpieza y optimización del sistema, o incluso un escaneo de almacenamiento en la nube. Tantas herramientas simples de usar y de buena calidad .

No puede decirse lo mismo del sistema de control parental, que no puede sincronizarse entre los distintos dispositivos y, por lo tanto, debe configurarse independientemente en cada uno de ellos. Lo mismo ocurre con la consola web, que no incluye ninguna función aparte de la visualización de licencias.

El editor siempre ignora funciones como proteger la cámara web o una VPN, por ejemplo. Siempre tan fluido y amigable. La interfaz de software es accesible para tantas personas como sea posible . Un nuevo conjunto de iconos más modernos para acceder a los principales ha aparecido en la pantalla de inicio. Aunque aparentemente es muy simple, el software está lleno de configuraciones avanzadas (bien ocultas) para usuarios experimentados.

Pros:

Protección familiar completa y fácil de entender.

Características adicionales ordenadas

Relación calidad-precio

Contras:

Consola web minimalista

Sistema de control parental mejorado

Al igual que Norton, Trend Micro apunta sobre todo al mayor número al favorecer un modo operativo automatizado que casi nunca requiere la intervención del usuario. Aunque funcionalmente menos rico que este último, ofrece una protección multiplataforma confiable a un precio particularmente atractivo.

Protección

La versión 2020 de la suite de seguridad para el consumidor de Trend Micro es en algunos detalles idéntica a la del año anterior

Trend Micro Maximum Security tiene un motor de detección de última generación basado en tecnologías avanzadas de aprendizaje automático capaces de bloquear amenazas más sofisticadas Un módulo anti-ransomware es responsable de proteger los archivos confidenciales para bloquear programas o procesos maliciosos que intentan bloquearlos.

El paquete de software también incluye fuertes escudos defensivos para proteger transacciones financieras, redes sociales o correos electrónicos fraudulentos.

Ganador de uno de los famosos “Producto Top” por AV-Test en octubre de 2018, el paquete de seguridad logró uno de los mejores puntajes con una tasa de detección del 100% para amenazas conocidas y desconocidas y una tasa falso positivo de solo 1.

Las pruebas realizadas en el mismo período por AV-Comparatives confirman una tasa de detección perfecta del 100%, pero indican 5 falsos positivos detectados. Rendimiento de alto rendimiento que coloca a Trend Micro por delante de sus principales competidores Norton y McAfee.

Descargar

7. Avira Prime 2020: El más profesional

El editor alemán está haciendo calor y frío con una oferta premium de Avira Prime que tiene serias ventajas, pero también algunos defectos importantes. Si se ha posicionado durante dos años entre las suites de seguridad más efectivas en el mercado en términos de detección, aún tiene una interfaz y ergonomía perfectas.

La protección Premium agrega la gama completa de herramientas del editor alemán, cuyas piezas de elección son VPN Phantom, la herramienta de optimización y limpieza de PC System Speedup Pro, o el sistema para forzar actualizaciones a Software Updater Pro aplicaciones.

Avira Prime 2020 también incluye el navegador seguro Opera y el administrador de contraseñas Password Manager Pro muy promedio. Todavía faltan algunas características comunes a la mayoría de las suites antivirus, como los controles parentales, una caja fuerte digital o un destructor de archivos.

En uso, el programa adolece de una ergonomía caótica que requiere abrir innecesariamente una multitud de ventanas de diferentes tamaños. Del mismo modo, dado que las funcionalidades adicionales no están integradas en la suite, requieren la descarga e instalación de programas independientes que terminan invadiendo el sistema del producto Avira.

La consola web asociada hace su mejor esfuerzo al proporcionar acceso a varias características interesantes de seguridad y optimización, así como al host de programas del editor. Se dice que se está desarrollando una revisión completa de la suite antivirus.

Pros:

Suscripciones mensuales sin compromiso

Motores de detección proactiva ultra confiables

VPN fantasma ilimitada

Contras:

Características adicionales no integradas

Administrador de contraseñas decepcionante

Tarifas prohibitivas

Impacto en el sistema

Ergonomía

El paquete antivirus de Avira proporciona una excelente protección multicapa en todas las plataformas. La nueva oferta de Avira Prime (de € 4.95 a € 9.95 / mes) en el formato de alquiler sin compromiso puede ser interesante para aquellos que desean combinar una VPN ilimitada con un conjunto de antivirus.

Desprovista de ciertas defensas y la mayoría de las características adicionales, la versión básica Avira Antivirus Pro 2020 está lejos de estar al nivel de los líderes del mercado como Norton, Bitdefender o Kaspersky.

Protección

Hasta ahora, el editor alemán ha sido mejor conocido por su suite gratuita Avira Free Antivirus que por sus ediciones pagas. Como lo demuestran las pruebas realizadas en octubre de 2019 por los laboratorios independientes AV-TEST y AV-Comparatives (tasa de detección de 99.5 a 100%). Avira Antivirus Pro ahora se está ejecutando cerca de las mejores soluciones antivirus en el mercado.

Por segundo año consecutivo, se ha posicionado entre las suites antivirus más efectivas en términos de detección. Con un sistema de protección en la nube llamado Cloud Protection Plus y escudos defensivos basados ​​en tecnologías de aprendizaje automático, puede bloquear todas las formas de amenazas conocidas y desconocidas.

El paquete de software también incluye un módulo anti-ransomware que analiza constantemente el comportamiento de los programas y procesos para detectar posibles intentos de modificaciones maliciosas. Sin mencionar las protecciones web y de correo electrónico que son tan originales como efectivas.

Aunque todavía está lejos de alcanzar el nivel de excelencia de ESET en términos de rendimiento, la solución de Avira ha mejorado en este punto. El editor ha optimizado el peso de su software y ha reducido su impacto en el rendimiento del sistema.

Descargar

8. Antivirus BullGuard Premium Protection: La mejor protección web

La última versión de BullGuard Premium Protection destaca este año gracias a un sistema antimalware mejorado y una protección web impresionante. A riesgo de decepcionar a algunos, el editor ha optado por no ampliar la funcionalidad adicional al centrarse solo en la protección.

A pesar de un precio muy alto, la suite BullGuard omite muchas funciones buscadas, como un navegador seguro, un módulo de protección de cámara web, un administrador de contraseñas o incluso una VPN.

En su defensa, el editor ha tenido especial cuidado con las características que ofrece. Este es el caso con el firewall avanzado, que ofrece numerosas opciones de configuración para combatir las intrusiones en la red.

Lo mismo ocurre con el sistema de control parental particularmente simple y efectivo, así como con la consola web que permite la administración remota de muchas funciones de protección. Los entusiastas de los videojuegos apreciarán la nueva función Game Booster que te permite disfrutar de un rendimiento óptimo durante un juego.

Aunque la ergonomía general es bastante agradable de manejar, la interfaz parece ser de otra época. Los gráficos obsoletos o los menús desplegables adjuntos a cada sección están lejos de cumplir con los cánones actuales del mercado.

Pros:

Escáner de red

Protección de la identidad innovadora.

Cortafuegos y controles parentales de primera clase

Contras:

Interfaz fechada

Falta de un módulo dedicado anti-ransomware y una VPN

Teniendo en cuenta solo sus capacidades defensivas, la suite BullGuard es muy satisfactoria. Mención especial por su arsenal de herramientas de protección de identidad y web que sin duda es una de las más efectivas. Sin embargo, las mejoras en términos de interfaz, rendimiento (instalación, impacto en el sistema) así como la adición de ciertas funciones adicionales serían esenciales para poder competir con los líderes del mercado.

Proteccion

La suite de seguridad BullGuard Premium Protection 2020 es una de las protecciones más confiables del mercado. Basado en un motor de detección multicapa de última generación , es capaz de detectar todo tipo de amenazas conocidas y desconocidas de una manera muy reactiva.

Los resultados de la prueba AV-TEST BullGuard en octubre de 2018 muestran una tasa de detección del 100% y sin falsos positivos, mientras que los de AV-Comparatives son un poco más matizados con el 99.5% de las amenazas bloqueadas y 2 falsos positivos.

En uso, el impacto de la suite de seguridad en el sistema es mucho más notable que el de Bitdefender, ESET o Norton.. Su instalación requirió más de diez minutos, más del doble del promedio de las suites de la competencia.

Sin embargo, el editor se destaca con herramientas integradas de protección de red y web que son ultra eficientes y reactivas . Sin olvidar un sistema de protección de identidad muy útil que permite verificar si sus datos personales (nombre, dirección, correo electrónico, datos bancarios, etc.) se han dañado en Internet.

Descargar

9. McAfee Total Protection Antivirus: el más perfecto

Diseñado para uso familiar, la suite McAfee Total Protection 2020 es una de las más ricas en funciones. Sus cualidades defensivas contra las amenazas más avanzadas están en claro progreso, pero la lentitud de los análisis y su interfaz cargada continúan careciendo de ella.

En términos de nuevas características, McAfee ha desarrollado una herramienta llamada App Boost que se supone que acelera las aplicaciones más exigentes, y Web Boost, que es responsable de bloquear las actividades web que consumen ancho de banda innecesario, como la reproducción automática de video.

Siempre que se suscriba a la renovación automática de la licencia, también es posible beneficiarse de un nuevo servicio de desinfección por parte de un equipo dedicado de expertos.

Por lo demás, la suite todavía tiene una gama bastante completa de funciones que incluyen el excelente administrador de contraseñas True Key, protección Wi-Fi, un sistema de control parental, una destructora de archivos o incluso una caja fuerte. fuerte para proteger datos confidenciales. A diferencia de otras soluciones, la protección web siempre requiere la instalación de una extensión web para Firefox o Chrome.

Sin embargo, el editor ignora por completo un navegador seguro o una VPN . A pesar de los gráficos modernos, la interfaz sobrecargada y no siempre muy consistente es una de las grandes debilidades del software.

Pros:

Protección muy efectiva

Muchas características adicionales

Contras:

Interfaz confusa y ergonomía.

Impacto del sistema durante los análisis

Tarifas prohibitivas

McAfee está haciendo un esfuerzo, pero aún no ha encontrado una receta ganadora. La interfaz y la ergonomía siguen siendo igual de confusas, y algunas funciones esenciales de protección de identidad son muy deficientes. A pesar de las promociones ad hoc ofrecidas por el editor que pueden ahorrar hasta un 50% en ciertas versiones, McAfee continúa cobrando precios prohibitivos.

Protección

La suite McAfee Total Protection 2020 ofrece un nivel muy satisfactorio de detección de amenazas, pero aún se puede mejorar como un todo. Si la instalación es relativamente rápida y simple, los análisis siempre son más lentos que el promedio.

El informe de prueba AV-TEST realizado en octubre de 2018 muestra una tasa de detección del 98,6% de los ataques de día cero en base a 311 muestras utilizadas, y el 100% para la identificación de programas maliciosos entre La más común de las 21.257 muestras. Resultados muy cercanos a los obtenidos en la misma fecha por AV-Comparatives que indican una tasa de detección de amenazas del 99%. de 192 muestras. Los dos laboratorios no detectaron ningún falso positivo.

La suite de la familia McAfee sin duda tiene excelentes cualidades defensivas, pero está lejos de ser tan optimizada y fluida como la de sus principales competidores Norton, F-Secure o Trend Micro.

Descargar

10. Antivirus G DATA Total Security: El más configurable

Con sus escudos defensivos que se pueden configurar hasta el más mínimo detalle y sus avanzadas herramientas de corrección, la última solución de seguridad G DATA Total Security 2020 hará las delicias de los usuarios experimentados. Por otro lado, hoy es demasiado limitado para garantizar la protección de un hogar.

Aunque la ergonomía del antivirus sigue siendo fluida y agradable de usar, su diseño de la “vieja escuela” comienza a la fecha. Es aún más sorprendente que ahora esté asociado con una nueva consola web My G DATA, que a su vez tiene un estilo actualizado. Es hora de que G DATA ofrezca una revisión completa de su software, así como cobertura multiplataforma, incluidos macOS e iOS.

Además de los detalles molestos, la suite siempre incorpora herramientas muy buenas., incluido uno de los firewalls más completos, un antispam, una caja fuerte para cifrar datos confidenciales, una herramienta de optimización y limpieza del sistema llamada “Tuner”, protección bancaria “BankGuard” y un sistema de copia de seguridad local o en la nube avanzada. Con sus funciones limitadas, el administrador de contraseñas y los controles parentales en la suite están completamente desactualizados. En cuanto a la VPN todavía está en suscriptores ausentes.

Pros:

Protección completa y ultra confiable

Muchas configuraciones avanzadas

Cortafuegos sofisticados y herramientas de limpieza

Contras:

Interfaz desactualizada

Sin VPN

Cobertura limitada de la plataforma

La reputación de G DATA en el campo de la ciberseguridad está bien establecida y su suite ofrece protección proactiva confiable y ultrareactiva contra todo tipo de amenazas. Sin embargo, el editor alemán se queda dormido demasiado en sus laureles al no desarrollar su software y sus funcionalidades durante varios años. Bitfender o ESET pueden tentar con razón a los más leales.

Protección

No es de extrañar, la última versión de G DATA es casi idéntica a la de años anteriores. El editor alemán afirma, sin embargo, algunas innovaciones tecnológicas en su sistema defensivo, incluida la tecnología DeepRay. Basado en una red neuronal empapada en nuevos algoritmos, su objetivo es identificar el malware incluso antes de que se ejecute en los procesos de memoria.

Esto se suma a la armada de defensa de la casa que tiene la particularidad de estar basada en dos motores de detección (un antivirus clásico y un sistema de análisis de comportamiento) y numerosos módulos de protección: anti-ransomware, anti-exploit , anti-phishing, etc.

La edición 2020 de G DATA, que fue probada solo por AV-TEST en octubre de 2018, muestra una tasa de detección del 99.3% de los ataques de día cero en base a 311 muestras, y 100% para qué es uno de los identificadores de malware más comunes de las 21,257 muestras. El laboratorio detectó solo 1 falso positivo, contra 5 para el promedio de los productos en el mercado en la misma fecha.

Resultados honorables , pero que coloca a G DATA detrás de BitDefender, F-Secure, Norton o incluso Avira. Sin embargo, es una protección muy reactiva contra amenazas avanzadas, y una de las más efectivas para limpiar infecciones.

Descargar

¿Soluciones Antivirus gratuitas?

Los antivirus gratuitos de Avast y Microsoft , cada vez más completos, no deberían avergonzarse de las suites pagas. Como lo demuestran las pruebas realizadas por AV-TEST y AV-Comparatives, ahora se encuentran entre las mejores protecciones del mercado. Para consternación de los editores de seguridad, el antivirus de Windows Defender integrado de forma nativa en Windows 10 por

Microsoft ha mejorado claramentey ahora tiene un conjunto de escudos defensivos que le permiten luchar contra todo tipo de amenazas, incluidos ransomware, exploits, etc. El Centro de seguridad de Windows también ofrece un firewall y un sistema de control parental, dos funciones generalmente reservadas para las suites de seguridad pagas. Desafortunadamente, su anti-phishing SmartScreen solo está disponible para el navegador de inicio Edge. Windows Defender ahora proporciona protección confiable para PC.

La popular solución Avast incluye versiones para macOS y Android y ofrece muchas funciones adicionales. Sin embargo, ignora un sistema de control parental y un firewall, pero los usuarios de PC pueden usar los integrados en Windows. Fiable, eficiente y fácil de usar, Avast Free Antivirus tiene casi todo para complacer. Al igual que con Windows Defender, la protección minimalista contra el phishing es su principal debilidad.

Estos antivirus gratuitos pueden ser suficientes para muchos usuarios prudentes, pero aún son demasiado limitados para reemplazar un conjunto de seguridad multiplataforma pagado para proteger eficazmente los hogares.

Avast Free Antivirus: el mejor paquete de seguridad gratuito

Avast Free Antivirus impresiona con la calidad de su interfaz y su rica funcionalidad para un conjunto de seguridad gratuito. Con más de 400 millones de usuarios en todo el mundo, el editor no baja la guardia y continúa mejorando su producto.

A pesar de muchas opciones reservadas para las versiones premium de Avast, la suite gratuita no está exenta de atracciones. En particular, incluye un excelente módulo de protección Wi-Fi que permite escanear la red e identificar posibles infracciones de seguridad, un administrador de contraseñas, una función de actualización de aplicaciones, un sistema de limpieza y optimización del sistema, o un nuevo modo de juego avanzado.

¡Es más que algunas ediciones pagas! Lejos de quedarse dormido en sus laureles, el editor también ha cambiado la interfaz de su software en pequeños toques al mejorar el diseño y los gráficos de ciertos menús. El antivirus nativo totalmente integrado y gratuito de Windows tiene un modo pasivo que le permite utilizar otra solución de seguridad en paralelo.

Es posible que Windows Security Center no tenga tantas funciones como la solución gratuita de Avast, pero a diferencia de Avast, tiene características esenciales como un firewall avanzado con muchas opciones de configuración. proteja la red, un sistema de control parental convincente (solo en Windows) y una consola web. Perfectamente implementado en Windows, el sistema de seguridad funciona en segundo plano de una manera completamente transparente para los usuarios.

Pros:

Protección discreta y confiable

Riqueza funcional

Excelente interfaz y ergonomía

Los menos

Falta de una consola web unificada

Anti-phishing perfecto

Numerosas solicitudes comerciales

Compatible con las plataformas Windows, macOS y Android, Avast Free Antivirus 2020 siempre tiene argumentos serios para presentar tanto en términos de sus cualidades defensivas como de su riqueza funcional y su interfaz fácil de usar. Solo necesita un anti-phishing digno de ese nombre para competir con … las suites mejor pagadas.

Protección

Para muchos usuarios, Avast es LA solución ideal para proteger sus terminales sin tener que gastar un centavo. Es cierto que Avast Free Antivirus 2020 ofrece fuertes escudos defensivos contra todo tipo de amenazas, incluido el malware más sofisticado.

A pesar de las mejoras anunciadas por el editor, todavía se encuentra en el nivel de sus defensas antiphishing donde reside su principal debilidad . A diferencia de todos los antivirus pagos probados este año, la suite gratuita fue la única que no pudo bloquear algunos sitios de phishing recientes. Sin embargo, el servicio general es excelente, incluso superior al de ciertas suites pagas.

Los resultados de las pruebas realizadas por AV-TEST en octubre de 2018 hablan por sí mismos, ya que el software logró detectar el 99.3% de los ataques de día cero, incluidas las páginas web maliciosas, y el 100% del software. los archivos maliciosos más comunes en 21,257 muestras. También muestra una notable tasa de detección de falsos positivos cero.

Descargar

Microsoft Windows Defender: La mejor solución integrada

Con su protección para Windows 10 nativo, Microsoft y su solución de Windows Defender no han terminado de hacer temblar a los editores de software antivirus. Sobre todo porque de actualización en actualización, nunca deja de mejorar.

Pros:

Motor de detección de última generación eficiente y discreto

Integración en Windows 10

Cortafuegos

Control parental

Contras:

Limitado a Windows 10

Anti-phishing compatible solo con Edge

Cada vez más eficiente y completa, Microsoft Windows Defender ahora es un antivirus confiable para Windows 10. Si el editor decide agregar un entorno limitado y extender su tecnología anti-phishing SmartScreen para todos los navegadores, puede comenzar a eclipsar seriamente las soluciones pagas.

Protección

Ahora en el mismo nivel que Avast Free Antivirus y algunos software antivirus de pago, Windows Defender ahora brinda protección confiable contra las amenazas más avanzadas.

La compañía Redmond incluso recibió el verano pasado el famoso “Producto superior” tan codiciado por el instituto alemán AV-TEST por una calificación global de 6.0 / 6.0 idéntica a las mejores suites del mercado.

Al igual que ellos, Windows Defender ahora se basa en un motor de detección de vanguardia que combina técnicas de aprendizaje automático, inteligencia artificial y análisis de comportamiento. Microsoft no pretende detenerse de una manera tan buena y ya ofrece en las versiones de Windows 10 Pro y Enterprise un entorno limitado que permite lanzar aplicaciones potencialmente sospechosas en un entorno virtual, aislado y temporal completamente seguro.

Probablemente, esta función debería extenderse pronto a las versiones para consumidores de Windows 10. El filtro antiphishing todavía está reservado solo para el navegador de inicio Edge, pero Microsoft ahora ofrece una extensión gratuita equivalente llamada Protección del navegador de Windows Defender para Chrome.

¿Cómo elegir su antivirus en 2020?

🥇Suites de seguridad

Ante la magnitud y la sofisticación de las amenazas, las técnicas de escaneo tradicionales que se basan en las bases de firma del código malicioso se han vuelto obsoletas. Los proveedores de seguridad ahora se están centrando en la defensa proactiva mediante el desarrollo de motores de detección heurística y de comportamiento basados ​​en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático.

Responsables de detectar malware y variantes de los ya conocidos, se basan en el reconocimiento de piezas de código, así como en el comportamiento de los archivos durante la ejecución. Aunque el nivel de protección de las suites antivirus ha aumentado en general, siguen distinguiéndose porla riqueza y calidad de sus funcionalidades adicionales (monitoreo de redes Wi-Fi, protección bancaria, centro de control web, firewall inteligente, navegador seguro, VPN …), la facilidad de uso de su interfaz de control local y web, su impacto en el rendimiento del sistema, o incluso la posibilidad de configuraciones avanzadas.

Hemos seleccionado doce ediciones pagas, así como dos soluciones gratuitas para Windows. El antivirus mac está sujeto a una carpeta separada. Dado que cada editor tiene muchas versiones diferentes, hemos elegido soluciones premium para Windows comunes a cada una de ellas en aras de la equidad.

Primero, evaluamos su capacidad defensiva confiando en los resultados de las pruebas realizadas por laboratorios de referencia independientes AV-TEST y AV-Comparatives de octubre de 2018. Toman en cuenta en particular la tasa de detección de diferentes tipos de ataques (día cero, ransomware …), el impacto en el rendimiento del sistema, la interfaz y la ergonomía, así como el número de falsos positivos (bloqueos de programas inofensivos).

La gran mayoría de las suites de seguridad ofrecen licencias multiplataforma, incluidas Windows, macOS, Android y, en menor medida, iOS. En general, las protecciones para Windows y Android son más avanzadas que las de macOS y especialmente iOS que siguen divididas por Apple. Luego comparamos su rendimiento, su ergonomía, así como sus diferentes funcionalidades al realizar nuestras propias pruebas en una PC estándar con Windows 10.

Una vez más, revelan que la mayoría de las suites de seguridad ofrecen una tasa de detección de amenazas muy alta. idéntico o muy cerca.

🚨 2020, ¿El año de todos los peligros?

Si se pregunta de qué lo protege un antivirus , la lista sigue creciendo: denegaciones de servicio, explotación de infracciones de seguridad, phishing, día cero, intrusiones en la red, ransomware, cryptojacking, botnets, estos son solo algunos ejemplos de técnicas de ataque utilizadas por los cibercriminales de nuestro tiempo. Cada vez más diversos, discretos y sofisticados , estos últimos reclaman unas pocas víctimas más cada año.

El año 2020 estuvo marcado por un número sin precedentes de ataques. Las vulnerabilidades de día cero de explotar agujeros de seguridad no reportados previamente para infectar puntos finales con cargas maliciosas han explotado literalmente. Incluso si se dirigen a empresas en particular, los criptominatores han registrado un aumento de más del 100%.

Después de una ligera pausa, el ransomware volvió a entrar en vigor, apuntando a sus víctimas cada vez más finamente. Sin olvidar la multiplicación de hacks masivos por gigantes de alta tecnología (Amazon, Google, Facebook, etc.) que han estado en los titulares durante todo el año.

En 2018, el laboratorio AV-TEST detectó más de 250,000 nuevos malware por mes y 28.4 millones de aplicaciones maliciosas en total solo durante el año … en la plataforma Android. ¡Es aún peor para Windows, que ha totalizado no menos de 850 millones de malware nuevo, o 4.4 malware por segundo! En este contexto, se vuelve más que nunca esencial proteger adecuadamente sus terminales.

Un nivel creciente de protección

Primera sorpresa, y no menos importante, Avast Free Antivirus y Microsoft Windows Defender han ingresado al podio entre las protecciones antivirus más confiables del mercado junto con las versiones pagas.

Sin embargo, en comparación con este último, sus respectivas protecciones contra identidad y phishing siguen siendo demasiado limitadas. Según los informes de prueba de los laboratorios independientes AV-TEST y AV-Comparatives, Bitdefender, F-Secure, Kaspersky, Norton, ESET, BullGuard y Trend Micro se encuentran entre las protecciones más confiables en Windows en 2020. Todos tienen una tasa de detección de amenazas casi constante del 100%, pero a veces se destacan con bastante claridaden la tasa de detección de falsos positivos .

Los editores de software antivirus se muestran cada vez más eficientes: “¡Nunca tantos fabricantes se han distinguido con un rendimiento tan excelente como el año pasado! »Subraye a los expertos de AV-TEST en el informe de su clasificación de las ediciones antivirus 2020. Como en años anteriores, todavía hay grandes diferencias de precios que con demasiada frecuencia no están justificadas entre las diferentes licencias antivirus. Un criterio importante a tener en cuenta, como es la cobertura multiplataforma y la cantidad de dispositivos incluidos en las licencias.

🙌🏻 Las nuevas protecciones y funcionalidades

Para este año, la mayoría de los editores han optado por optimizar las capacidades defensivas y las funcionalidades existentes de sus suites de seguridad , en lugar de desarrollar otras nuevas. Como resultado, el nivel de protección contra amenazas, identidad y herramientas de protección de red ha mejorado en general.

La mayoría de las innovaciones, invisibles para los usuarios, residen en la mejora de las defensas proactivas que combinan motores de análisis heurístico y de comportamiento. El objetivo siempre es poder detectar códigos maliciosos desconocidos (sin firma) o variantes de ataques conocidos sin intervención humana.

Los escudos anti-ransomware y anti-exploit se basan en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático que realizan análisis avanzados en tiempo real en la nube. Los diversos métodos propuestos por los editores consisten en asegurar completamente los archivos confidenciales (documentos, fotos, videos …) por medio de tecnologías de cifrado, o en monitorear los archivos y las aplicaciones en ejecución para bloquear los programas o procesos no autorizados que intentarían bloquear datos.

Algunos editores como Trend Micro, Bitdefender, Norton, ESET o Kaspersky se destacan en particular con las avanzadas herramientas anti-ransomware. En el registro de novedades, Bitdefender y Norton han desarrollado nuevas herramientas avanzadas de remediación que anteriormente solo se usaban para versiones empresariales. Con la condición de que se suscriba a la renovación automática de su antivirus, McAfee proporciona a sus usuarios un equipo de expertos responsables de desinfectar los terminales.

Todas las soluciones de seguridad en nuestra comparación incluyen módulos anti-phishing y protección de identidad más o menos avanzados para bloquear los intentos de robo de identidad, así como sitios web peligrosos y descargas.

Las suites de seguridad de F-Secure, BullGuard, Avira, Kaspersky, ESET o incluso Norton destacan especialmente en todo lo relacionado con la defensa web y la privacidad.. En 2018, editores como Bitdefender, Avira e incluso Avast comenzaron a ofrecer VPN independientes reales con su suite de seguridad. Además del acceso restringido a los servidores, estaban limitados a 200 o 300 MB de consumo diario de datos.

Avira y F-Secure han decidido ir más allá este año al combinar sus respectivas soluciones premium con una VPN ilimitada. El mercado ultra competitivo lo requiere, es una apuesta segura que este tipo de oferta se generalizará en 2020. También apostamos a que los editores tomen el ejemplo en Bitdefender, Norton, ESET y especialmente Kaspersky para desarrollar consolas web que siguen siendo las más minimalistas.

Mención especial para la de Kaspersky que es el único que le permite administrar de forma remota todas las funciones del antivirus, incluidos los módulos de defensa, actualizaciones, etc. Este año, nuevamente, las versiones de macOS y, en particular, iOS todavía son muy limitadas en general en comparación con las de Android y Windows. Los editores finalmente enfatizan el acceso gratuito e ilimitado a su soporte técnico para sus clientes.

💡 ¿Por qué instalar un antivirus?

¿Debería instalarse un antivirus? Ante el resurgimiento y la sofisticación de las amenazas informáticas, ahora parece difícil, si no imposible, proteger sus terminales y su privacidad sin utilizar herramientas de seguridad. Incluso los usuarios experimentados que ejercen una gran vigilancia no pueden evitar ciertos tipos de ataques sofisticados.

Además del temido ransomware, los ataques de día cero se han convertido en algo común. Particularmente difíciles de detectar, infectan las computadoras con cargas maliciosas explotando agujeros de seguridad en sitios web, software o servidores desconocidos, que aún no han sido reparados. Solo en marzo de 2020, se descubrieron vulnerabilidades de día cero que podrían afectar potencialmente a miles de usuarios en Windows 10, Chrome o WordPress. Estos son solo algunos ejemplos de los innumerables servicios y víctimas de software de este tipo de ataque.

Sin olvidar las múltiples variantes de malware y otras formas de amenazas que continúan causando estragos como phishing, spyware, adware (spyware y adware), troyanos, rootkits, aplicaciones maliciosas o incluso criptoatacantes.

Estas plagas apuntan a infectar máquinas conectadas para robar información confidencial (datos bancarios, contraseñas, direcciones de correo electrónico …), tome el control de una computadora remota, encripte los datos personales para exigir un rescate de su propietario contra su devolución (ransomware), explote los recursos del sistema para mina de criptomonedas, etc.

¡Los usuarios de Internet están amenazados por todos lados! Aunque ningún software de seguridad puede afirmar ser infalible en este momento, la mayoría de ellos hacen posible minimizar significativamente los riesgos.

🤔Elija un antivirus

Con la proliferación de herramientas de protección integradas en el sistema operativo, el software antivirus gratuito y las suites de seguridad pagas que se renuevan cada año, hacer que su elección pueda convertirse rápidamente en un verdadero dolor de cabeza .

En primer lugar, es importante determinar cuáles son sus necesidades en función de su nivel de conocimiento de la computadora, la cantidad de dispositivos y sistemas operativos para proteger, sus usos y, por supuesto, su presupuesto . Para establecer la mejor protección posible, también es importante comprender el funcionamiento interno, las capacidades, pero también los límites de los antivirus.

Si usted es uno de los usuarios cautelosos de Internet con un conocimiento perfecto de las buenas prácticas de seguridad a seguir para evitar peligros, un antivirus gratuito como Microsoft Windows Defender para PC puede ser la solución.

Cuando busca una solución más completa para proteger a todos en el hogar y sus dispositivos, tiene dos opciones: elegir un paquete de seguridad gratuito como Avast Free Antivirus, o elegir una suscripción a una edición paga para renovar cada año, como Norton Security, Bitdefender Antivirus, etc. El primer y menos simple criterio a tener en cuenta es la calidad de la protección que ofrece un paquete de seguridad. En esta area,

Incluso si son más y más completos en general, todas las suites de seguridad gratuitas y pagas no son iguales. Dependiendo de las necesidades, es importante verificar si cubren todas las plataformas (Windows, macOS, Android e iOS) y qué características adicionales se incluyen en la oferta.

Algunos pueden centrarse en la defensa de la privacidad y la web (control parental, protección bancaria, administrador de contraseñas, protección de cámara web, caja fuerte, VPN …), mientras que otros se centran en ” enfóquese en configuraciones avanzadas, herramientas de optimización y limpieza del sistema, firewalls avanzados, módulos de monitoreo de red y objetos conectados, o sistemas de respaldo. Solo las suites más completas de Bitdefender, F-Secure, Kaspersky.

Las diversas soluciones de seguridad para el público en general también se distinguen por la facilidad de uso y la facilidad de uso de su interfaz. Este año, todavía hay diferencias de precio significativas entre las licencias de antivirus y la cantidad de dispositivos cubiertos. Algunas editoriales como Symantec, F-Secure, ESET o McAfee ofrecen a sus suscriptores acceso gratuito e ilimitado a su atención al cliente compuesta por expertos.

Tantos criterios a tener en cuenta en particular para usuarios inexpertos que buscan protección completa. Tenga en cuenta que todos los editores ofrecen una versión de prueba de 30 días que les permite probar sus productos de forma gratuita.