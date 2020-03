Google Play Movies ofrecerá cientos de películas gratuitas con publicidad

Cuando se trata de transmitir películas, probablemente nunca pienses en Google Play Movies como una opción, principalmente porque el servicio ofrece películas para comprar o alquilar. Sin embargo, un nuevo desmontaje de APK de la aplicación Play Movies por parte de XDA Developers ha dado lugar a un montón de cadenas que sugieren que la compañía podría agregar películas gratuitas con publicidad a la aplicación.

Según el desmantelamiento del APK de XDA Developers, se detectaron las siguientes códigos:

Aquí claramente podemos observar “ver películas gratis con publicidad” lo que podría significar que Google hará una gran parte de su biblioteca gratuita para que los usuarios la transmitan siempre que estén dispuestos a soportar anuncios. La compañía no es ajena a la publicación de anuncios entre vídeos, así que no debería ser un gran problema para que Google también traiga ese mismo modelo de monetización a Google Play Movies.

Las películas gratuitas con anuncios pueden no ser tan malas, al menos no para todos. Algunas personas realmente no les importan los anuncios si eso significa no tener que pagar por algo. Tampoco se sabe qué películas estarán disponibles de forma gratuita, puede ser una mezcla de películas antiguas y nuevas o puede ser principalmente películas antiguas. Lo único seguro casi con certeza es que no serán todas nuevos lanzamientos.

De cualquier manera, las películas gratis son películas gratis. Especialmente si tienes tiempo libre.

Queda por ver cuándo (o si) la característica realmente se implementa, y vale la pena señalar que las características detectadas en los desgloses de APK no siempre se concretan. Sin embargo, si Google ofrece transmisión gratuita con publicidad para Play Movies, podría ser una gran adición, especialmente en este momento cuando la mayor parte del mundo está en sus casas por la cuarentena.

Fuente | XDA