Instagram brinda a los usuarios fuentes creíbles sobre el Coronavirus

A medida que la propagación del Coronavirus continúa aumentando, muchas plataformas de medios sociales están tratando de ayudar a los usuarios a obtener la información más relevante en la web. La empresa Instagram, propiedad de Facebook, anunció recientemente que están tomando las medidas necesarias para llevar a los usuarios a fuentes de información creíbles sobre el COVID-19.

Con numerosos tweets de “Instagram Comms“, la plataforma de intercambio de imágenes anunció que están luchando por eliminar cualquier información errónea sobre el virus para mantener a la comunidad segura y actualizada. Con este cambio, cuando cualquier usuario busque información sobre el Coronavirus, la plataforma le llevará a fuentes como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNICEF, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y cualquier autoridad sanitaria local.

We’re removing known harmful misinformation related to COVID-19, and when someone taps on a hashtag related to COVID-19, we show resources from @WHO , @CDC and local health authorities. pic.twitter.com/Dw2Y8ZwfaI

Así que, ahora cuando buscas “Coronavirus” en Instagram o te vas a algún hashtag como “#coronavirus”, aparece una ventana emergente con el título “¿Buscando información sobre el coronavirus?”. Esta ventana emergente incluye el enlace a la página web oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Puedes tocar “Ir a who.int” y te llevará directamente al sitio de la OMS para enterarte de las últimas actualizaciones.

La red social también verifica las publicaciones potencialmente engañosas, bloquea y restringe los hashtags que se utilizan para difundir información errónea, y está alineado con la prohibición de Facebook de cualquier anuncio que busque explotar la situación.

Dado el importante papel que las plataformas sociales juegan ahora en la distribución de noticias e información, es importante que tomen estas medidas y busquen garantizar que la información errónea no se difunda a través de sus redes.

Y hasta ahora, la mayoría de las plataformas parecen estar haciendo un buen trabajo al gestionarlas, ayudando a mantener informado al público y disminuyendo las falsas y engañosas tomas.

Dada la popularidad de Instagram, ahora también es una consideración clave en esto, por lo que es bueno ver que la plataforma tome medidas proactivas y busque soluciones mejoradas para ayudar.

Finally, we’re thinking through a longer term solution to help connect people searching COVID-19 related terms with credible information. In the meantime, we’re showing the accounts of leading health organizations in these searches to better connect people to credible resources. pic.twitter.com/RUNwJh94Cf

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 6, 2020