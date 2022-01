La familia Trump descubre Trumpcoin y anuncia demandas

El clan Trump ha descubierto la existencia de TrumpCoin, una criptodivisa que no tiene nada que ver con el expresidente estadounidense, seis años después de su creación. Su hijo Eric Trump amenaza con emprender acciones legales.

Creada en 2016 para apoyar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, TrumpCoin nunca había llamado la atención del expresidente estadounidense. Su hijo Eric ya conoce la existencia de esta criptomoneda y lo menos que podemos decir es que no está de acuerdo con el proyecto. En la red social Twitter, ha recordado que esta moneda digital no tiene nada que ver con su familia y cree que sus creadores son unos estafadores.

Fraud Alert: It has come to our attention that someone is promoting a crypto currency called "TrumpCoin" (Symbol "TRUMP.") This has NOTHING to do with our family, we do not authorize the use and we are in no way affiliated with this group. Legal action will be taken.

— Eric Trump (@EricTrump) January 24, 2022