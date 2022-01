¿Binance promueve el lavado de dinero y financia el terrorismo?

Una larga investigación de Reuters muestra hasta qué punto la plataforma Binance descuida la lucha contra el lavado de dinero sucio y la financiación de organizaciones terroristas. En ausencia de regulación, algunas criptomonedas pueden efectivamente facilitar este tipo de prácticas, ya que es muy difícil rastrear a los distintos actores incluso mediante comprobaciones cruzadas.

Para limitar la situación, la mayoría de las plataformas de intercambio, como Coinbase, exigen a sus clientes que verifiquen su identidad antes de poder comprar y comerciar con criptomonedas. La investigación comienza hablando del intento de Binance de establecerse en Malta, donde el regulador, pensó que la empresa en ese momento, sería lo suficientemente flexible como para permitir que las operaciones continuaran sin demasiada burocracia.

La empresa no tiene sede social. Sin embargo, después de declarar su ambición de convertir a Malta en «la isla del blockchain«, el director general de la undécima persona más rica del mundo se desilusionó rápidamente al ver la realidad de los requisitos normativos de la isla. En particular, las normas muy estrictas de las autoridades para evitar el lavado de dinero y la obligación de las empresas de arrojar luz sobre su contabilidad.

Binance el ojo del huracán

Un año más tarde, la empresa informó a las autoridades maltesas de que sus planes de establecer su sede habían sido cancelados. Esto no impidió que afirmara durante varias semanas que su actividad «cumplía con las leyes de Malta«. Un doble juego que Reuters ha destacado en varias ocasiones. A menudo, en público, a Changpeng Zhao, el director general, le gusta repetir que su empresa está dispuesta a cumplir con todas las regulaciones. Pero en realidad hace exactamente lo contrario.

Binance afirma tener un programa contra el lavado de dinero y, al mismo tiempo, la plataforma parece hacer todo lo posible para revelar la menor información posible sobre sus cuentas, lo que ya ha llevado a 8 autoridades reguladoras a recomendar que se evite Binance para comerciar con cripto.

Pero no solo esto, sino que también practica mínimos controles de identidad, en contradicción con el llamado requisito KYC (Know Your Customer)» Conozca a su cliente» que la mayoría de las plataformas de intercambio suelen cumplir. Incluso desafiando a algunos directivos que, internamente, denuncian estas prácticas.

Y esta no es la única revelación de esta encuesta. Por ejemplo, nos enteramos de que en 2020, Binance era una de las pocas plataformas que captaban clientes en Ucrania y Rusia, a pesar de que los riesgos de lavado de dinero eran demasiado altos. La plataforma se negó a cumplir todos los requisitos de las autoridades alemanas en el marco de una asociación con una entidad con sede en el país.

Las autoridades alemanas también tienen en su punto de mira la plataforma, de nuevo por lavado de capital y financiación de organizaciones terroristas. Por su parte, Binance sigue manteniendo un doble discurso. En un comunicado citado por Reuters, Binance explica: «Como líder en criptomonedas y en el ecosistema blockchain, somos pioneros e inversores en tecnologías futuras, así como en la legislación para hacer avanzar la industria de las criptomonedas hacia una mayor regulación y seguridad.»

Un funcionario de la firma añadió que en 2017, cuando se lanzó Binance, «la industria de las criptomonedas estaba todavía en pañales«. No estaba claro cómo debía regularse el cripto, la tecnología de Conozca a su Cliente (KYC) aún no se había desarrollado, las autoridades no estaban educadas sobre la criptomoneda y las políticas, como las que rigen la lucha contra el blanqueo de dinero, eran en gran medida inadecuadas en ese momento.»

Añadió que los hechos citados por Reuters «son en gran parte historia, y en muchos casos, son incluso incorrectos«. Los representantes legales de Binance añadieron que los documentos incriminatorios vistos por Reuters como parte de su investigación «toman partido y no reflejan de forma fidedigna todo el proceso de toma de decisiones en relación con asuntos muy graves para nuestro cliente».

