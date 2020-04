Las Mejores Cámaras Canon en 2020 para Profesionales y Aficionados

Hay una famosa cita del Dr. Seuss que dice: “A veces nunca sabrás el valor de un momento hasta que se convierta en un recuerdo”. Quizás es por eso que los seres humanos se esfuerzan por capturar y almacenar esos momentos más preciados para ellos. Y qué mejor manera de capturar momentos memorables que con imágenes.

Con la llegada de los teléfonos inteligentes, tomar fotos se ha vuelto mucho más fácil. Sin embargo, hay algo único que ofrece una cámara dedicada convencional sobre su teléfono inteligente típico. Si está buscando capturar algunas imágenes sorprendentes, no busque más que las mejores cámaras Canon.

Es cierto que las cámaras están mejorando con resoluciones más altas y marcos de disparo mejorados. Hay un montón de características como el control de exposición, el enfoque y el balance de blancos. Entonces, si eres un entusiasta de la cámara, ¿cómo puedes reducir la gran cantidad de dispositivos que existen? Bueno, el objetivo de esta revisión es eliminar las conjeturas y ayudarte a encontrar la mejor cámara Canon que se adapte a tus necesidades.

1.EOS Rebel T7i DSLR

La cámara réflex digital Canon EOS Rebel T7i viene con una función de enfoque automático casi instantáneo que te permite mejorar la calidad de tus imágenes. El visor óptico de la cámara te permite ver exactamente lo que ve el objetivo, ayudándote a encuadrar la toma perfecta, independientemente del movimiento del sujeto. La lente también ofrece una variedad de puntos de tipo cruzado.

Hay un poderoso sensor CMOS de 24.2 megapíxeles que es capaz de capturar imágenes con sorprendente profundidad y belleza. Debido a su resolución, esta cámara captura imágenes de alta calidad en una variedad de condiciones de iluminación. Puedes tomar fotos y vídeos fácilmente con detalles finos y colores ricos y dinámicos.

Un procesador de imagen DIGIC 7 alimenta la Canon EOS Rebel T7i DSLR, produciendo imágenes de alta calidad rápidamente. El procesador garantiza que tus imágenes y vídeos permanezcan nítidos y realistas sin todo el ruido innecesario. La cámara también cuenta con una pantalla táctil LCD de ángulo variable de 3.0 pulgadas que facilita la composición y revisión de tus fotos. Al tocar la pantalla durante Live View, la cámara se enfoca automáticamente en una ubicación específica, mientras que los gestos táctiles con dos dedos se pueden usar para acercar y alejar.

Gracias al Wi-Fi incorporado, el intercambio de datos se simplifica. También hay una aplicación Camera Connect que te permite transferir archivos directamente a dispositivos inteligentes compatibles. El emparejamiento Bluetooth incorporado también facilita la conexión al control remoto inalámbrico de la cámara y a sus dispositivos inteligentes. Disfruta de disparos continuos a alta velocidad de hasta 6.0 fotogramas por segundo para ayudarte a lograr imágenes múltiples perfectas de objetos que se mueven rápidamente. También hay una variedad de filtros creativos para ayudar a arreglar tus imágenes fijas.

Características:

►Wi-Fi incorporado y Bluetooth

►LCD de ángulo variable de 3.0 pulgadas

►Procesador de imagen DIGIC 7

Especificaciones:

►Resolución: 1080p de alta definición completa

►Tamaño de pantalla: LCD de 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: EOS Rebel T7i, paquete de batería, cargador de batería, EF-S 18-55 mm f / 4-5.6 IS STM, correa para el cuello y ocular.

►Marca: Canon

2.EOS M50 Mirrorless

Esta cámara Mirrorless viene con una resolución de video 4K para capturar vídeos nítidos. La construcción y funcionalidad sublimes de esta cámara es el sueño de todo vlogger. Disfruta de 10.0 fotogramas por segundo de captura continua para obtener vídeos e imágenes excepcionales. La cámara también está equipada con una pantalla táctil de ángulo variable que cuenta con enfoque automático tanto táctil como de arrastre.

La cámara digital Canon EOS M50 viene con un visor electrónico central y un diseño ergonómico moderno para disparos refinados e intuitivos. Usa la conectividad Wi-Fi para compartir vídeos en las redes sociales o carga sus fotos y vídeos favoritos en la copia de seguridad en la nube. La conectividad Bluetooth también le permite compartir tu contenido con amigos y familiares.

La cámara cuenta con un procesador de imagen DIGIC 8 para una potente capacidad de procesamiento. El enfoque automático Dual Pixel CMOS es rápido y preciso, lo que permite un seguimiento preciso. El sensor CMOS de 24.1 megapíxeles ofrece imágenes y videos de calidad sorprendente en una variedad de escenarios de iluminación. También hay un obturador de lugar focal controlado electrónicamente, que permite disparos silenciosos sin el ruido del disco.

Un visor electrónico OLED de tipo 0.39 con aproximadamente 2,360,000 puntos ayuda a componer y enmarcar escenas con menos sacudidas. El balance de blancos automático con el sensor de imagen elimina los matices de color poco realistas, lo que hace que los objetos que se ven blancos en persona también se vean blancos en tus vídeos e imágenes. La configuración del balance de blancos varía de flash, luz fluorescente, temperatura de color y personalizada.

La pantalla LCD de ángulo variable de 3.0 pulgadas ofrece una resolución de aproximadamente 1,040,000 puntos y un ajuste de brillo de siete niveles con varias configuraciones personalizables que incluyen superposición de cuadrícula, nivel electrónico, histograma y relaciones de aspecto múltiple.

Caracteristicas:

►Grabación de video 4K de ultra alta definición

►Procesador de imagen Digic 8

►Wi-Fi incorporado con NFC

Especificaciones:

►Resolución: 4K ultraalta definición 2160p

►Tamaño de pantalla: pantalla táctil LCD de 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: bolsa de airbag, tarjeta de memoria SanDisk de 64 GB, mini trípode altura photo, correa de muñeca de disparo rápido altura photo, y 3 tamaños de bolsa de lente de microfibra de fibra mágica.

►Marca: Canon

PROS

►Tiro alto de 10.0 fotogramas por segundo

►Conectividad wifi

►Autoenfoque CMOS de doble píxel

►Visor electrónico receptivo

CONTRAS

►Carece de un sensor de fotograma completo

3.Canon PowerShot ELPH 180

Si deseas una forma sencilla de capturar todos esos hermosos momentos con tu familia, entonces la cámara digital Canon PowerShot ELPH 180 es una excelente opción. La cámara viene con un diseño delgado y elegante y viene con algunas características fáciles de usar. Esta cámara tiene una lente de zoom óptico de 8x que te permite acercarte a la acción.

Su sensor CCD de 20 megapíxeles viene con un procesador de imagen DIGIC 4+ para ayudar a capturar imágenes claras y vibrantes. La cámara también viene con una grabadora de vídeo de alta definición de 720p que permite capturar videos. También hay una función de Zoom automático que le permite acercarse automáticamente a un objeto y mantener la imagen enfocada para un disparo más fácil.

La función Smart AUTO determina los mejores ajustes para lo que está fotografiando. Esta característica elimina cualquier conjetura cuando se trata de descubrir qué modo de imagen es el mejor para la ocasión. El IS digital ayuda a reducir los efectos del movimiento de la cámara y, como tal, mantiene el desenfoque al mínimo. El amplio rango de disparo (28 – 224 mm) también ofrece mucha flexibilidad al disparar.

El dispositivo ofrece tres modos de escena; Efecto de cámara de juguete, efecto ojo de pez y monocromo. Los modos de disparo agregan fácilmente una sensación artística a tus disparos sin la necesidad de filtros y lentes adicionales. Usando el modo Monocromo, por ejemplo, puedes agregar un hermoso efecto de un solo tono, mientras que el efecto Ojo de pez te permite hacer un retrato excéntrico. También puedes programar automáticamente la cámara para seleccionar de forma inteligente una combinación de velocidad de obturación según sus condiciones de disparo.

Caracteristicas:

►Captura de video 720p

►IS digital

►Tres modos de escena

►Sensor CCD de 20 megapíxeles

Especificaciones:

►Resolución: HD 720p

►Tamaño de pantalla: 2.7 pulgadas

►Elementos incluidos: PowerShot ELHP 180, paquete de batería, cargador de batería, correa para la muñeca

►Marca: Canon

PROS

►Fotos interiores de calidad

►Maneja muy bien el contraste exterior

►Ofrece color natural

►Enfoque rápido

CONTRAS

►El cable de interfaz USB se vende por separado.

4.Canon Powershot SX530 HS 16.0 MP

Con una increíble potencia de zoom de 50x, la cámara digital Canon Powershot SX530 HS 16.0 MP te permite obtener el primer plano ideal. Si eres fanático del aire libre, el disparo de gran aumento de esta cámara lo convierte en el compañero perfecto al aire libre. El asistente de estabilización de imagen inteligente avanzada y el encuadre de zoom se unen para brindar a la cámara los sistemas avanzados ideales y ayudarte a capturar increíbles tomas y vídeos.

La cámara digital Canon Powershot SX530 HS también cuenta con la capacidad de conectividad inalámbrica avanzada, lo que permite compartir sin problemas tus vídeos e imágenes con amigos y familiares en línea. La estabilización dinámica de imagen también hace que la cámara sea perfecta para grabar vídeos de gran angular. La estabilización de imagen activada compensa el movimiento de la mano, mientras que la estabilización de imagen híbrida corrige el desenfoque de movimiento.

Captura vídeos impresionantes en alta definición completa para obtener imágenes de calidad fluida y realista. También puede grabar en formato MP4 para permitir un intercambio en línea más fácil. La pantalla LCD de alta resolución de 3.0 pulgadas de la cámara hace que sea fácil tomar fotos y revisarlas más adelante. Con una resolución de 461,000 puntos, la pantalla LCD permite ver con claridad incluso los detalles más pequeños con facilidad.

El dispositivo presenta varios modos de disparo, que incluyen programa, manual, prioridad de apertura y prioridad de obturación, por nombrar algunos. Estos modos de disparo le permiten capturar imágenes de varias maneras, según su preferencia deseada. El enfoque automático de alta velocidad aumenta la velocidad de disparo, lo que permite la captura de imágenes tanto espontáneas como naturales. Además, los algoritmos de enfoque automático mejorados significan que la cámara puede procesar múltiples secuencias al mismo tiempo.

Características:

►Tecnología inteligente de estabilización de imagen

►Video completo de alta definición

►Capacidad de zoom 50x

►LCD de alta resolución de 3.0 pulgadas con 461,000 puntos

Especificaciones:

►Resolución: 1080p de alta definición completa

►Tamaño de pantalla: LCD de 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: – Cámara digital PowerShot SX530 HS, paquete de batería, cargador de batería, tapa del objetivo y correa para el cuello

►Marca: Canon

PROS

►La conectividad Wi-Fi permite compartir fácilmente imágenes y videos

►32 escenas inteligentes automáticas

►Capacidad de detección de rostros

►Asistencia de encuadre de zoom

CONTRAS

►El CD-ROM de la solución de cámara digital no está incluido

5. Canon EOS 4000D DSLR

Con su sensor de 18 megapíxeles, la cámara DSLR Canon EOS 4000D te permite crear fotos de calidad y vídeos Full HD. Use la conectividad Wi-Fi y Bluetooth de la cámara para compartir sus imágenes y vídeos favoritos. La capacidad de Wi-Fi también le permite disparar fácilmente de forma remota conectando tu teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación Canon Connect.

El modo automático inteligente de escena le brinda excelentes resultados al grabar vídeos. Además, disfrute del Disparo guiado en vivo con el Modo automático creativo de la cámara y agrega acabados únicos con filtros creativos. El sensor de 18 megapíxeles con hasta 19 veces más área de superficie que los teléfonos inteligentes convencionales permite capturar fácilmente imágenes hermosas y naturales.

El visor óptico facilita el encuadre de sus disparos y muestra sus imágenes y vídeos en una pantalla LCD 2.7. Disfruta de los tipos de enfoque dual con capacidad de enfoque automático y manual. La resolución de captura de vídeo es una increíble resolución de 1080p, que brinda vídeos de alta definición completa. La capacidad de grabación de 3.0 cuadros por segundo brinda una velocidad de cuadros lo suficientemente alta para vídeos de calidad.

Usa esta cámara con la aplicación Photo Companion de Canon para obtener una guía sencilla sobre cómo funciona la fotografía DSLR. También puedes agregar lentes y accesorios o tomar el control manual de la cámara cuando sientas que estás listo. El procesador de imagen DIGIC 4+ de la cámara le da a la cámara un gran poder de procesamiento para ayudarte a lograr imágenes y vídeos de la mejor calidad. Además, la cámara réflex digital Canon EOS 4000D viene con nueve puntos de enfoque automático para tomar fotos y vídeos de alta calidad sin la molestia del enfoque manual.

Características:

►Nueve puntos de enfoque automático

►Nueve puntos de enfoque automático Visor óptico

►Construido en un instante

Especificaciones:

►Resolución: 1080p de alta definición completa

►Tamaño de pantalla: pantalla LCD de 2.7 pulgadas

►Elementos incluidos: paquete de batería, cargador de batería, Canon EF-S lente 18-55 mm f / 3.5-5.6 III, tarjeta SD de 32 GB, lector de tarjetas USB, paño de limpieza de lentes y filtro UV de 58 mm

►Marca: Canon

PROS

►Conectividad wifi

►Capacidad de enfoque automático y manual.

►Resolución de captura de video Full HD

►Rango de estabilización de imagen 100-2800

CONTRAS

►Solo tiene zoom óptico 3x

6. Canon EOS Rebel T6 Réflex

La Canon EOS Rebel T6 DSLR es la compañera perfecta para capturar momentos hermosos, ya sea que salgas de noche o de excursión. La cámara viene con un sensor de imagen de 18 megapíxeles y funciona con un procesador de imagen DIGIC 4+ para ofrecerle imágenes y vídeos claros y vibrantes. También hay conectividad Wi-Fi y NFC incorporada, lo que facilita y conveniente enviar o imprimir tus fotos favoritas.

Este dispositivo viene con una amplia gama de sensibilidad a la luz, por lo que es capaz de capturar detalles de alta calidad en cualquier luz. Incluso sin flash, la cámara Canon EOS Rebel T6 DSLR todavía captura imágenes y vídeos detallados. Con su función de enfoque automático rápida y precisa, esta cámara mejora su acción de disparo al estar lista para la acción.

El sistema inteligente de la cámara utiliza un enfoque normal y de alta precisión para capturar imágenes claras, en función de la cantidad de luz disponible. Su sistema AI Servo AF hace que sea más fácil mantener un enfoque constante con un alto nivel de confiabilidad. Un visor óptico le permite alinearse y capturar fotos en varias situaciones, al mismo tiempo que lo ayuda a ver a la luz del sol.

El modo inteligente de escena te permite analizar imágenes y cuentas de colores, caras, objetos en movimiento y brillo. Este modo es ideal para resaltar la belleza en una variedad de situaciones y escenas. El gran monitor LCD 3.0 es perfecto para capturar y componer bellas imágenes y mostrarlas a familiares y amigos. Disfruta de disparos continuos de hasta 3.0 fotogramas por segundo para capturar disparos rápidos en cualquier momento que desees.

Características:

►Rango de sensibilidad a la luz ISO 100-6400

►Sensor de imagen CMOS de 18.0 megapíxeles

►Visor óptico de alto rendimiento

►Procesador de imagen DIGIC 4+

Especificaciones:

►Resolución: FHD 1080p

►Tamaño de pantalla: 3,0 pulgadas

►Elementos incluidos: EOS Rebel T6, paquete de batería, cargador de batería, cable de interfaz, ocular, correa ancha

►Marca: Canon

PROS

►Fácil conectividad con tu teléfono inteligente

►Filtro creativo

►Botones de funciones básicas fáciles de usar.

►Enfoque automático rápido y preciso

CONTRAS

►El bajo rango dinámico hace que la fotografía nocturna sea difícil

7. Canon PowerShot SX420

A pesar de que parece una DSLR normal, la cámara digital Canon PowerShot SX420 es más pequeña y ofrece una mejor calidad de imagen. El diseño compacto, junto con su tamaño y peso ideal, lo hace ideal para viajar. La cámara viene con una cámara de zoom óptico de 42x que le permite acercarse más al sujeto. El rango del zoom se extiende a una resolución de 1080p que es compatible con la lente más larga, por lo que es ideal para la fotografía al aire libre.

El sensor de imagen de 20 megapíxeles permite realizar impresiones más grandes. La increíble capacidad de zoom junto con la estabilización de imagen óptica y una lente nítida lo hacen perfecto para capturar imágenes increíbles. Su construcción pequeña y su diseño simple y ergonómico lo hacen fácil y cómodo de manejar. Todos los controles esenciales de la cámara se encuentran en el lado derecho y son fácilmente accesibles con el pulgar.

Los menús cuentan con muchos controles y filtros, todos los cuales se controlan con los botones y un controlador de cuatro direcciones. La tecnología de enfoque automático la hace ideal para disparos rápidos. Los modos de enfoque múltiple, incluido el enfoque inteligente, el enfoque de seguimiento y el enfoque central, se suman a la facilidad de tomar fotografías. En el modo automático inteligente, la cámara se destaca al descubrir la configuración ideal en diferentes entornos de disparo.

Las imágenes son nítidas y claras en la iluminación exterior, con el nivel justo de saturación. También puede capturar vídeos en una resolución de 720p con un sonido claro. La pantalla LCD de 3.0 pulgadas viene con un amplio ángulo de visión para una visualización más clara y una operación y uso compartido más fáciles. Múltiples efectos como Fisheye, Monocromo y Toy Camera agregan un toque de diversión.

Características:

►Sensor de 20 megapíxeles

►Modo de enfoque manual

►Estabilización de imagen

►Zoom óptico de 42x

Especificaciones:

►Resolución: alta definición 720p

►Tamaño de pantalla: LCD de 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: PowerShot SX420, paquete de batería, cargador de batería, muñequera, tapa de lente

►Marca: Canon

PROS

►Enfoque de detección de rostros

►Estabilización de imagen

►Wi-fi incorporado

►Increíble diseño ergonómico.

CONTRAS

►La duración de la batería está limitada a aproximadamente 200 disparos.

8. Canon PowerShot G7 X Mark II

La Canon PowerShot G7 X Mark II viene con ocho ajustes preestablecidos que te permiten ajustar cómo se ven tus imágenes. Los ajustes preestablecidos van desde horizontal, monocromo, estándar, fiel, automático, detalles finos, neutro y estándar. La cámara viene con conectividad inalámbrica incorporada que incluye Wi-Fi, lo que permite compartir vídeos y fotos de manera fácil y conveniente.

La pantalla de alta resolución de 3 pulgadas se inclina hasta 180˚ y 45˚ hacia abajo, por lo que es ideal para tomar fotografías en diferentes ángulos. También puedes grabar vídeos a hasta 8 cuadros por segundo. El panel táctil le permite acceder a una variedad de configuraciones en la pantalla con un solo toque. La alta velocidad y el rendimiento de la cámara, junto con un diseño inteligente y compacto, la hacen perfecta para viajar.

Un impresionante sensor CMOS de 20.1 megapíxeles y una lente brillante f / 1.8-2.8 trabajan juntos para capturar bellas imágenes. El procesador de imagen DIGIC 7 mejora el seguimiento del enfoque automático, lo que hace que la estabilización de imagen sea aún mejor al tiempo que mejora la calidad de la toma. La resolución de captura de vídeo tiene una impresionante alta definición de 1080p.

El anillo de control de lente de doble función personalizable le permite un mayor control creativo; cambia sin esfuerzo entre acción suave y paso a paso para ajustar la configuración de enfoque o exposición. El procesamiento RAW en la cámara permite procesar fácilmente imágenes a JPEG sin la necesidad de una computadora personal, brindando imágenes de la más alta calidad posible para compartir con familiares y amigos. El dispositivo también cuenta con una lente gran angular con zoom óptico de 4.2 mm y 24 mm para permitirle capturar toda la acción con mayor facilidad.

Características:

►Potente procesamiento DIGIC

►Grabación de alta definición

►Wi-Fi certificado

►Sensor CMOS de alta sensibilidad

Especificaciones:

►Resolución: alta definición completa 1080p

►Tamaño de pantalla: 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: cámara digital PowerShot G7 X, paquete de batería, cargador de batería y muñequera

►Marca: Canon

PROS

►Pantalla táctil intuitiva inclinable

►Grabación constante

►Procesamiento refinado

►Potente estabilizador óptico de imagen

CONTRAS

►Viene con solo la capacidad de zoom óptico de 4.2x

9. Canon EOS Rebel T7

Esta cámara viene con una función de enfoque automático rápida y precisa que le permite tomar imágenes de alta calidad sobre la marcha. El sistema de enfoque automático de 9 puntos incluye un punto AF central de tipo cruzado que ofrece un enfoque preciso y detalles nítidos, ya sea en modo horizontal o vertical. El sensor CMOS de 24.1 megapíxeles con ISO te permite capturar detalles extremadamente finos y hermosos con colores vibrantes, incluso con poca luz.

Alimentada por un procesador de imagen DIGIC 4+, la cámara ofrece capacidades avanzadas en términos de velocidad de procesamiento acelerada y rendimiento receptivo. El procesador también reduce el ruido permitiendo colores más vibrantes. El Wi-Fi incorporado y la capacidad de campo cercano ayudan a proporcionar una conexión perfecta a varios dispositivos Android compatibles. Connect Station CS100 facilita la visualización, el almacenamiento y la organización de todas sus imágenes y vídeos desde el mismo dispositivo.

Hay un visor óptico que le permite alinearse y capturar fotos rápidamente en cualquier situación. El visor es una excelente manera de ayudar a mantener la cámara estable, reduciendo así las sacudidas para obtener fotos más nítidas. Las capacidades inalámbricas de la cámara le permiten usar dispositivos inteligentes compatibles para controlar la cámara de forma remota, lo que hace que sea mucho más simple tomar fotos grupales o autorretratos.

La Canon EOS Rebel T7 también viene con un monitor LCD de 3.0 pulgadas que permite capturar y componer fácilmente bellas imágenes. La pantalla tiene una resolución de 920,000 puntos y un amplio ángulo de visión de 170˚ y funciona maravillosamente para la composición de visualización en vivo.

Disfruta de una captura continua de 3.0 fotogramas por minuto para vídeos de alta calidad. El inicio casi instantáneo de la cámara, el enfoque automático rápido y el retraso del obturador lo ayudan a capturar imágenes y vídeos lo más rápido posible. Varias opciones creativas ayudan a mejorar tus fotos y vídeos al siguiente nivel.

Características:

►Disparo continuo de 3.0 fps

►Conectividad Wi-Fi incorporada

►Procesador de imagen DIGIC 4+

Especificaciones:

►Resolución: 1080p de alta definición completa

►Tamaño de pantalla: LCD de 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: paquete de batería, cargador de batería, EF-S 18-55 mm f / 3.5-5.6 IS II, correa ancha, ocular

►Marca: Canon

PROS

►Filtros creativos

►Pantalla Full HD

►Capacidad de relación de aspecto

►Sistema de enfoque automático rápido

CONTRAS

►Puede resultar difícil de usar, especialmente para principiantes

10. Canon EOS 2000D (Rebel T7)

Esta es una de las mejores cámaras de precio medio de Canon. Es una cámara DSLR confiable y capaz que combina una variedad de características destinadas a ayudar a los principiantes. Se ejecuta en un procesador de imagen DIGIC 4+ y utiliza un sistema de enfoque automático de 9 puntos. La cámara también hace uso de la grabación de vídeo de alta definición completa para entregar vídeos de alta calidad.

Un sensor APS-C de 24.1 megapíxeles logra una gran separación natural del sujeto y el fondo. Comparta sus imágenes de manera rápida y conveniente utilizando la conectividad Wi-Fi y NFC incorporada de la cámara. La cámara tiene una pantalla LCD de 3.0 pulgadas que incluye 920,000 puntos para alta resolución. También hay un visor óptico con una cobertura del 95 % para un enfoque más nítido en las personas.

El cuerpo en su mayoría de plástico de la cámara lo hace liviano (solo pesa 23.8 onzas) y fácil de transportar. El diseño compacto de la cámara es otra ventaja en términos de facilidad de almacenamiento. El lado derecho de la cámara presenta un agarre texturizado para la mano derecha, y todos los botones de la cámara se encuentran al alcance de tu mano. La pantalla LCD de 3.0 pulgadas también tiene todos los botones de navegación a la derecha.

El flash aparece desde la parte superior de la cámara cuando es necesario y se empuja hacia abajo cuando no está en uso. Las lentes se pueden quitar fácilmente presionando el botón de liberación en la parte frontal de la cámara y luego girando la lente. El lado izquierdo presenta los puertos USB y HDMI, así como el disparador remoto. La batería y la tarjeta SD comparten el mismo compartimento y están cubiertas por una puerta de plástico con bisagras.

Características:

►Sensor de 24,1 megapíxeles

►Conectividad wifi

►Procesador DIGIC 4+

►USB y ranuras para tarjetas SD

Especificaciones:

►Resolución: 1080p de alta definición completa

►Tamaño de pantalla: pantalla LCD de 3.0 pulgadas

►Elementos incluidos: batería recargable de iones de litio, cargador de batería, lente Canon EF-S 18-55 mm f / 3.5-5.6 II, soporte para trípode de 50 pulgadas y filtros

►Marca: Canon

PROS

►Fácil de usar

►Gran profundidad de amortiguación

►Salida alta de 30 cuadros por segundo

►Conectividad Wi-Fi más una conexión directa

CONTRAS

►Carece de pantalla táctil

La búsqueda de la mejor cámara Canon no es una tarea fácil. Incluso para un profesional, puede ser bastante difícil descubrir qué funciona y qué no. Ya no es suficiente entrar en una tienda de cámaras y pedir cualquier dispositivo que nos guste. Hay una lista de factores a considerar.

Nivel De Experiencia

Lo primero que debe abordar es qué tipo de usuario de cámara es. Si eres un fotógrafo de nivel básico que toma la fotografía más como un pasatiempo, entonces debes considerar una cámara DSLR para aficionados o una cámara Mirrorless. Las cámaras Mirrorless no usan un espejo mecánico para cambiar escenas entre el sensor de imagen y el visor óptico. Lo que eso significa es que tu cámara es más liviana, más rápida y más compacta.

Si eres un fotógrafo profesional, entonces quieres algo más versátil. Si eres un fotógrafo de moda, viajes o paisajes, querrás una cámara con mayor resolución en velocidades de disparo continuo. Además, ¿buscas vídeos o fotos? Si eres un tipo de fotógrafo de vídeo, entonces considera una cámara sin espejo sobre una DSLR.

Megapíxeles, Velocidad Y Ergonomía

Existe todo el mito de los megapíxeles que es común cuando los compradores quieren comparar cámaras. El hecho de que una cámara tenga un conteo de 16MP no la hace inferior a, digamos, una cámara de 20MP. Lo que sucede con las cámaras digitales es que el tamaño físico del sensor es más importante para la calidad de la imagen que la cantidad de píxeles. La razón principal por la que los sensores más grandes ofrecen una calidad mejorada es que reúnen una mayor cantidad de luz, al tiempo que reducen el ruido con poca luz y un mejor contraste de color.

Además, ten en cuenta la velocidad y el rendimiento de la cámara. Hoy en día, muchas cámaras en el mercado, ya sea sin espejo o DSLR, ofrecen velocidades suficientemente rápidas. Sin embargo, las cámaras de lentes intercambiables suelen ofrecer un mejor rendimiento que las cámaras compactas convencionales. Estas cámaras de lentes intercambiables enfocarán más rápido, rastrearán mejor los objetos y tomarán más fotos por segundo. Las cámaras con al menos cinco fotogramas por segundo deberían ser suficientes, pero podrías optar por velocidades de fotogramas más altas si crees que lo necesita.

También está la cuestión de la ergonomía. Esto puede no parecer el factor más significativo, pero la mejor manera de saber si te encantará la sensación de la cámara es probarla antes de comprarla. Asegúrate de que la cámara se ajuste cómodamente a tus manos sin sentirse demasiado pesada. Una cámara con accesibilidad rápida también garantiza que le resulte fácil acceder a las funciones más utilizadas, con menús simplemente estructurados.

