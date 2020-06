Las 10 mejores herramientas de información del sistema Linux

Las herramientas de información del sistema Linux le permiten ver el estado detallado de los componentes de hardware de su máquina que ejecuta distribuciones basadas en Linux. Aunque, la mayoría de los jugadores prefieren la plataforma Windows, aparte de las consolas de juegos.

Los centinelas de hardware y los geeks tecnológicos tienen una obsesión con Linux. Sabemos que Linux ofrece una gran flexibilidad al superusuario. Pero la mayoría de las distribuciones no ofrecen una herramienta de información de hardware incorporada que ofrece una GUI fácil de usar. Pero la increíble comunidad de desarrolladores está ofreciendo algunas herramientas excelentes para este propósito.

Al usar las herramientas de información de hardware, puede ver cada componente y sus detalles de su máquina Linux personalizada. Además, algunos de ellos le mostrarán el estado actual y la carga de los componentes para que pueda realizar un seguimiento del rendimiento.

Las mejores herramientas de información del sistema Linux

Elegir la mejor herramienta de información de hardware para su sistema no es una tarea fácil. Debido a que no querrá instalar diferentes herramientas para diferentes propósitos, más bien debe elegir una herramienta que funcione como un conector de todos los oficios. Como no puede consultar todas las herramientas de información, ya hemos hecho nuestra tarea. Aquí hemos incluido las 10 mejores que lo ayudarán a aprovechar al máximo su hardware.

1. CPU-X

Si alguna vez estuvo en la plataforma Windows, entonces podría haber utilizado el popular software de información del sistema CPU-Z. Este es el puerto de esa herramienta popular que puedes usar en Windows.

Le proporcionará todos los análisis detallados de los componentes de hardware instalados en su PC. La interfaz de usuario es muy simple y mínima, al igual que la CPU-Z original. Obtendrá toda la información organizada en categorías, y puede acceder a todos navegando por las pestañas.

Características:

Le mostrará la temperatura actual del procesador en sus unidades preferidas.

Además de la información del hardware, le mostrará la información detallada sobre el sistema operativo que está utilizando.

Esta herramienta puede monitorear la carga de CPU y GPU en tiempo real para que pueda seguir el gráfico de rendimiento.

Se puede ejecutar en cualquier versión de Linux y, por lo tanto, no debería encontrar ninguna dificultad al usarlo.

2. I-NEX

Esta es una de las herramientas de sondeo de hardware más populares disponibles en el mercado. Tiene todas las características de CPU-X. El punto positivo de esta herramienta es la interfaz de usuario hermosa e intuitiva. Le mostrará todos los componentes instalados de su PC, como CPU, GPU, placa base, RAM, dispositivos de audio, etc. Incluso verá las estadísticas de su firmware en esta herramienta para obtener una descripción general detallada.

Características:

Puede exportar las especificaciones de su computadora como un archivo de imagen si desea mostrar su plataforma.

Esta herramienta tiene funciones de uso compartido integradas para compartir la información completa del sistema con servicios de terceros.

Mostrará diferentes características marcando como una marca de verificación o cruz para que pueda tener una idea de las características de las que carece su máquina.

I-NEX puede mostrar la marca del componente y el nombre del modelo junto con el logotipo respectivo de la marca.

3. Hardinfo

Hardinfo es una herramienta de información del sistema Linux fácil de usar. La interfaz de usuario es muy simple y cómoda de ver. Las características y componentes están ordenados en el menú principal. Es la herramienta de información de hardware con más funciones en Linux. Tiene algunas herramientas básicas de evaluación comparativa incorporadas, aparte de las características principales.

Características:

Esta herramienta puede utilizar diferentes sensores en su máquina, como un sensor de temperatura, y puede leer datos de ella.

Puede administrar todos los dispositivos conectados a través de USB o de forma inalámbrica utilizando esta herramienta.

CPU Blowfish, CPU CryptoHash, FFU Raytracing y algunos otros algoritmos de evaluación comparativa populares están integrados en esta herramienta.

Los usuarios pueden generar un archivo HTML y exportar según la información detallada del sistema y los puntos de referencia.

4. KDE HAL Device Manager

Este es el puerto no oficial de la popular herramienta de información del sistema Ubuntu, HAL Device Manager. Aunque la versión más nueva de Ubuntu optó por usar la herramienta alternativa llamada HardInfo.

Encontrará esta herramienta en la tienda de aplicaciones oficial de KDE. Incluso puede usar esta herramienta en otras distribuciones basadas en Linux. La interfaz de usuario simple usa menos recursos de computadora mientras se ejecuta.

Características:

Este es un paquete completo para administrar todos los dispositivos conectados de su computadora.

Puede ver las propiedades de hardware específico desde esta herramienta.

Tiene una pestaña avanzada para cada componente para mostrar las características detalladas.

La herramienta tiene una función de documentación incorporada para ayudar a los nuevos usuarios.

5. lshw-gtk

Si es un usuario veterano de Linux, es posible que haya conocido el nombre de la herramienta Linux integrada para mostrar la información del hardware. Esto se llama lshw y se puede acceder escribiendo este simple comando dentro de la ventana de terminal.

Por lo tanto, muchas personas prefieren la interfaz gráfica de usuario para usar con facilidad; los desarrolladores crearon una GUI de código abierto basada en esta herramienta llamada lshw-gtk. Esta herramienta tiene todas las características comunes de una herramienta clásica de visualización de información del sistema.

Características:

Esta herramienta informará sobre la configuración completa del sistema, incluida la placa base, la memoria, la CPU, el caché y otros.

Puede generar informes para exportar en diferentes formatos, incluidos texto sin formato, XML o HTML.

La GUI se basa en el marco GTK + y, por lo tanto, admite todas las capacidades de temática de GTK.

Los usuarios tienen acceso a todos los informes a través de la ventana del terminal sin instalar la GUI.

6. Sysinfo

Sysinfo es una herramienta bastante básica para obtener informes detallados sobre el hardware del sistema. No ofrece muchas funciones, al igual que algunas de las herramientas mencionadas anteriormente. Pero esta herramienta será adecuada para la mayoría de los usuarios. La interfaz de usuario de esta herramienta de información del sistema Linux es muy elegante con imágenes mínimas que no requieren muchos recursos.

Características:

Organiza los cinco componentes principales de una PC en sus menús, como sistema, almacenamiento, memoria, CPU y hardware adicional.

Esta herramienta puede asignar automáticamente el logotipo o icono de la marca para diferentes componentes instalados en su computadora.

Muestra la hora, la fecha y algunos otros elementos necesarios dentro de la ventana.

Esta herramienta muestra una pestaña de tarjeta gráfica para las máquinas con una GPU dedicada instalada.

7. Neofetch

Neofetch es una herramienta versátil basada en la línea de comandos para mostrar información de hardware. Aunque la mayoría de las herramientas basadas en terminales parecen aburridas, no lo es. Organizará maravillosamente la información con el logotipo de su sistema operativo. Esta herramienta está escrita con Bash y admite cualquier tipo de distribución de Linux, incluso con soporte adicional para el sistema operativo Windows.

Características:

Los usuarios pueden seleccionar qué parámetros desean mostrar mientras muestran la configuración del sistema.

El logotipo se puede personalizar y reemplazar con una imagen definida por el usuario o un código ASCII para una estética única.

Esta herramienta es compatible con más de 150 sistemas operativos y variantes de Linux. Los usuarios pueden incluso informar cualquier sistema operativo no compatible para que pueda ser

oficialmente compatible.

Neofetch admite agregar parámetros de hardware personalizados y asignarles indicadores de línea de comandos personalizados.

8. HWinfo

Esta es otra herramienta de línea de comandos para Linux que vive dentro de la ventana del terminal. Aunque no ofrece muchas opciones de personalización como otras herramientas de información del sistema Linux, como Neofetch. Fue desarrollado originalmente para el proyecto OpenSUSE Linux. Más tarde obtuvo varios puertos no oficiales para otras distribuciones de Linux.

Características:

Esta herramienta utiliza una popular biblioteca de sondeo de componentes de hardware llamada libhd.so.

Puede usar algunos indicadores de línea de comandos para mostrar información modificada.

Admite la integración con otras herramientas para que pueda exportar los resultados para su posterior procesamiento y formateo.

Esta herramienta incluso admite informes de hardware temporal conectado a través de puertos USB.

9. CPU-G

Esta es una herramienta relativamente menos popular para mostrar la información del sistema. El desarrollador nombró esta herramienta después de la popular herramienta CPU-X para Linux. Esta herramienta está escrita con Python. Por lo tanto, utiliza GTK + 3 como marco de GUI; puedes crear un tema usando cualquier tema GTK. Esta herramienta tiene muchas características organizadas en un tablero hermoso y limpio.

Características:

Admite todos los parámetros comunes, como CPU, GPU, memoria, almacenamiento, componentes adicionales, etc.

Tiene soporte extendido para mostrar las estadísticas de la batería de su computadora si es una computadora portátil o tableta.

Esta herramienta tiene un detector de sistema de archivos que muestra parámetros avanzados como espacio ocupado, punto de montaje, etc.

Puede ver la descripción detallada de la distribución de Linux instalada en su computadora.

10. KInfoCenter

Es uno de los ejemplos gratuitos y de código abierto de herramientas de información de hardware para Linux. Esta herramienta fue desarrollada por la comunidad de software de KDE . Pero eso no significa que KDE solo se ejecutará en los entornos de escritorio.

En su lugar, puede descargarlo e instalarlo en cualquier distribución de Linux. Tiene una de las interfaces de usuario más bellas y limpias entre todas las herramientas que he mencionado anteriormente.

Características:

Puede mostrar información detallada de la batería junto con ciclos de recarga que son muy útiles para los usuarios de computadoras portátiles.

La pestaña de información de red dedicada muestra el componente de red con el análisis de tráfico actual ascendente y descendente.

Funciona como una herramienta de administración de dispositivos completa que puede informar cada componente conectado a través de USB, PCI u otros métodos.

La documentación completa o el archivo de ayuda se incluye con esta herramienta para los principiantes.

Bueno, considerar las características al elegir una herramienta de información del sistema Linux no es un gran problema, ya que ya ha visto que todas las herramientas mencionadas anteriormente proporcionan conjuntos de características casi similares. En ese caso, puede considerar la interfaz de usuario y la experiencia del usuario que proporciona.

La mayoría de las personas no mantienen una herramienta de información de hardware instalada en su máquina de forma permanente. Más bien lo usan cuando lo necesitan. No importa cómo use la herramienta, espero que la lista anterior pueda ayudarlo a elegir una herramienta excelente para ver la información del sistema. Si cree que falta su herramienta favorita aquí, puede comentar el nombre de la herramienta para que todos lo sepan.