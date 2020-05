Las Mejores Tabletas Gráficas para dibujo, Diseño Gráfico y 3D

Cuando se trata de elegir la mejor tableta, hay muchas opciones. Pero, si eres un artista, puedes reducir estas opciones significativamente. Las tabletas de dibujo están diseñadas para la creación de arte digital, y dado que muchos de los mejores artistas comenzaron con lápiz y papel, la mejor tableta de dibujo hará todo lo posible para imitar ese formato.

Independientemente de cómo comenzó a dibujar, probablemente haya la mejor tableta de dibujo para usted. Una distinción importante que debe saber, mientras compra, es que algunas tabletas de dibujo requieren una computadora o teléfono para funcionar, mientras que otras son independientes.

Se puede hacer un argumento para cada modalidad, por lo que probablemente sea mejor ir a su preferencia personal o si esto es algo para la escuela, sus requisitos escolares. Ya sea que esté buscando una tableta nueva para usted o como regalo, consulte nuestras selecciones para las mejores tabletas de dibujo.

1. Simbans PicassoTab De 10 Pulgadas

Si eres un estudiante o si ya trabajas en un campo que requiere que dibujes o crees modelos, quieres algo que dure entre trabajos y entre la escuela y el trabajo. La mejor tableta de dibujo lo llevará de estudiante a estado profesional de manera eficiente y sin interrupciones.

La tableta de dibujo PicassoTab de Simbans ofrece una pantalla de 10 pulgadas para dibujar y tomar notas. La tableta también viene con un bolígrafo y una aplicación Autodesk Sketchbook preinstalada. Ya sea que esté trabajando en un proyecto, garabateando o garabateando algunas notas, esta tableta lo tiene cubierto.

Dado que la tableta está diseñada para el trabajo o la escuela, lleva lo último en tecnología de memoria y rendimiento. El procesador MediaTek Quad-core ayuda a asegurar que la tableta sea capaz de realizar múltiples tareas, y la resolución de pantalla IPS HD hace que su imagen sea nítida.

A diferencia de otras tabletas de dibujo, esta tiene una opción independiente. Con 32 GB de memoria, puede descargar aplicaciones de Google Play Store y puede usarse para mirar televisión, jugar juegos y navegar por Internet.

El Simbas PicassoTab viene con tres elementos de bonificación. Primero, se incluye un estuche de alta calidad para ayudar a proteger su tableta en caso de que necesite transportarla. También se incluye un protector de pantalla y un adaptador de corriente para ayudar a garantizar que pueda realizar una transición sin problemas en cada tarea.

Características:

HDMI, USB, GPS, Bluetooth, WiFi

Ideal para dibujar y tomar notas.

Garantía de 1 año

Especificaciones:

Área activa: 10.1 pulgadas

Tasa máxima de informe: 16: 9

Resolución: 1280 * 800 píxeles

Compatibilidad: 9.0 Android

Marca: Simbans

PROS

Genial para principiantes

Multifuncional

Varios juegos y herramientas de productividad.

CONTRAS

Lento para ejecutar algunas aplicaciones

2. GAOMON PD1161

Cuando se trata de una tableta de dibujo, hay muchas ofertas potenciales. Si eres un artista digital experimentado, es posible que desees comenzar a explorar más allá de lo básico. La Gaomon PD 1161 ofrece un dibujo profesional con una pantalla de 11.6 pulgadas y una gran área de trabajo. Esta tableta de dibujo también ofrece una función de inclinación de 60 grados, que le permite crear diferencias sutiles en la presión y el ángulo que se requieren al producir arte digital más complejo.

Gaomon PD 1161 también proporciona ocho teclas rápidas programables que se pueden configurar en función de sus preferencias personales y se pueden personalizar tanto para uso zurdo como diestro. Como la mayoría de las tabletas de dibujo, esta también viene con un bolígrafo.

El lápiz cuenta con tecnología de resonancia electromagnética, y un diseño ecológico le permite ir sin batería. Esto significa que no hay que cargar ni reemplazar nada, solo un bolígrafo de alta tecnología que puede usar para trabajar y aprender. La pluma también ofrece 8192 niveles de presión para ayudarlo a variar el grosor con la presión.

El Gaomon PD 1161 es compatible con las versiones más recientes de Windows y Mac y funciona con la mayoría de los principales software de dibujo como Clip Studio, Lightroom, Sketchbook Pro y Manga Studio. Como se trata de una tableta de dibujo, también debe tener en cuenta que la tableta no está sola y requiere una conexión de computadora para funcionar.

Características:

Compatible con la mayoría de los programas de dibujo

8 teclas express programables

Bolígrafo digital

Especificaciones:

Área activa: 256.32 × 144.18 mm

Tasa máxima de informe: 266RPS

Resolución: 1920×1080

Compatibilidad: Windows 7/8 / 8.1, Mac OS 10.12 o posterior

Marca: GAOMON

PROS

Fácil de usar

Bolígrafo sin batería

Se conecta fácilmente a través del puerto HDMI

CONTRAS

No es compatible con Chrome OS

3. Tableta De Escritura LCD Ansel

Durante el Renacimiento, y mucho después, el arte fue una habilidad muy valiosa para enseñar a los niños. De hecho, los niños de la élite fueron especialmente alentados a aprender pintura y dibujar junto con el lenguaje, las matemáticas y las ciencias.

El arte, junto con otros tipos de aprendizaje, se consideraba un lujo. El prestigio de enseñar arte a niños desde una edad temprana llevado al mundo moderno, e incluso hoy, se alienta a los niños pequeños a expresar su creatividad a través del dibujo.

A veces, la mejor tableta de dibujo no está diseñada específicamente para dibujar, especialmente cuando hay pequeños involucrados. La tableta de escritura LCD Ansel de Flueston está diseñada específicamente para niños y niñas que están aprendiendo a dibujar y escribir. La tableta se puede usar para garabatos, garabatos y arte.

Puede personalizar la tableta en varias modalidades artísticas, que incluyen bolígrafos, tizas, marcadores y papel. Lo mejor de todo es que no hay desorden, y la tableta se puede borrar una y otra vez, con la obra de arte deseada guardada, para horas de diversión.

Al mismo tiempo, los niños pueden usar esta tableta para escribir y aprender. No importa lo que su hijo quiera hacer, la tableta puede ser una excelente salida para las necesidades creativas de su hijo. La versatilidad de la tableta de escritura LCD Ansel la convierte en la mejor tableta de dibujo para niños pequeños.

Características:

Para niños y niñas

Bueno para viajar

Viene con stylus

Especificaciones:

Área activa: 10 en

Tasa máxima de informe: N / A

Resolución: N / A

Compatibilidad: N / A

Marca: Flueston

PROS

Gran regalo

Ideal para aprender y enseñar.

Fácil de usar

CONTRAS

No hay lugar para almacenar stylus

4. Huion Inspiroy H1161

Al elegir la mejor tableta de dibujo, la portabilidad y la facilidad de uso son consideraciones. La tableta de dibujo gráfica Huion Inspiroy H2262 tiene un ancho de 8 mm, lo que la hace extremadamente portátil y fácil de usar. La tableta es compatible con Mac, Windows y Android, por lo que es una tableta ideal para personas que tal vez no se adhieran a un solo fabricante para todos sus dispositivos. Una desventaja potencial a tener en cuenta: el cursor no se mostrará en un teléfono y tableta Samsung Galaxy.

A pesar de este inconveniente, la Huion Inspiroy H2262 ofrece una gran área de trabajo y está adaptado al revestimiento completo, lo que le permite expandir su marco para que su arte parezca ilimitado. ¡Esta tableta también viene con un bolígrafo sin batería que no necesita cargarse nunca! Lo que significa que no hay interrupciones en su trabajo.

La pluma ofrece un nivel de presión 8192 con funciones de inclinación de sensibilidad. La tableta también se puede personalizar con diez teclas y 16 teclas programables que puede configurar para la máxima comodidad y para optimizar su estilo de dibujo.

Huion Inspiroy H2262 también es ideal para las personas que desean llevar su arte y aprender sobre la marcha y que no quieren estar atados con tabletas voluminosas o requisitos de batería adicionales.

Características:

Bolígrafo sin batería con sensibilidad a la presión de nivel 8192 y función de inclinación

Interfaz USB-C

10 teclas de presión y 16 teclas de función

Especificaciones:

Área activa: 279.4 x 174.6 mm (PC), 174.6 x 109.1 mm (modo Android)

Tasa máxima de informe: 266pps

Resolución: 5080LPI

Compatibilidad: Android 6.0 o posterior, Windows 7 o posterior, mac OS 10.12 o posterior

Marca: Huion

PROS

Ideal para la enseñanza y el trabajo en línea.

Sensibilidad a la presión variada

Estable y fácil de trabajar

CONTRAS

El portalápices no encaja bien

5. XP-PEN Deco 01 V2

Si estás acostumbrado a la creación de arte convencional, probablemente no seas un gran fanático del dibujo en una superficie plana. En su caso, la mejor tableta de dibujo le permitirá inclinar los controles para obtener la forma en que se sienta más cómodo.

La XP-Pen Deco 01 V2 presenta un efecto de pincel de inclinación de 60 grados para ofrecer líneas y trazos más suaves y naturales, a la vez que le permite sombrear sus creaciones. La tableta viene con un lápiz óptico P05 que ofrece 8192 niveles de sensibilidad a la presión de la pluma para un máximo control y fluidez.

Utiliza un diseño de entrada tipo C, que facilita la conexión y desconexión de la computadora. La tableta también es compatible con la mayoría de las versiones modernas de Mac y OS, así como con aplicaciones populares como SAI, Painter, Photoshop, Clip Studio y más.

La tableta se puede conectar a su teléfono o computadora, por lo que no hay límite de dónde puede dibujar. Una de las mejores cosas de Deco 01 V2 es que también le brinda mucho espacio de dibujo. La tableta es delgada y fácil de transportar, pero no sacrificará la comodidad por la comodidad de la portabilidad.

Características:

Diseño de entrada tipo C

Diseñado para usuarios diestros y zurdos

Compatible con la mayoría de los principales software

Especificaciones:

Área activa: 10 “× 6.25” / 254 × 159 mm

Tasa máxima de informe: 200

Resolución: 5080 LPI

Compatibilidad: Windows 10/8/7, MAC OS X 10.10 y superior y Android 6.0 y superior

Marca: XP-Pen

PROS

Fácil de usar

Ideal para artistas nuevos y establecidos.

Diseñado para usuarios diestros y zurdos

CONTRAS

Algunas de las funciones de clic son delicadas

6. XP-Pen StarG640

La mejor tableta de dibujo debe ser versátil y portátil. Afortunadamente, gracias a las maravillas del diseño moderno, estas características se han convertido en algo común en varios modelos de tabletas de dibujo. XP-Pen StarG640 cuenta con una tableta ultrafina y un lápiz óptico sin batería para que pueda dibujar donde quiera.

La XP-Pen StarG640 fue diseñado para dibujar, jugar, dibujar bocetos y OSU. Viene lista para usar, ni siquiera necesita instalar controladores para la OSU. Como tableta de dibujo, ofrece trazos rápidos y fáciles que son sensibles a la presión y se pueden personalizar y ofrecen hasta 8192 niveles diferentes. El bolígrafo tiene solo 2 mm de grosor, lo que permite extraer detalles finos.

Está hecha delgada para juegos y arte en movimiento con un área activa de 6×4 pulgadas, que no es terriblemente grande pero le brinda lo suficiente para la mayoría de las necesidades de dibujo. Tiene varias tabletas de dibujo en el mercado y se enorgullece de la satisfacción del cliente. De hecho, ofrecen una garantía de un año y soporte técnico de por vida para sus pantallas, tabletas y bolígrafos.

Como la mayoría de las otras tabletas de dibujo, la XP-Pen StarG640 requiere una computadora para funcionar y actualmente no es compatible con Chrome OS. Sin embargo, puede usarse para casi cualquier cosa en su computadora, incluyendo OneNote, Adobe y edición de fotos. Su naturaleza versátil hace que la XP-Pen StarG640 sea ideal para estudiantes y profesores y una herramienta de aprendizaje remoto indispensable.

Características:

Diseñado para OSU

Rápido y preciso

Viene con bolígrafo

Especificaciones:

Área activa: 6 x 4 pulgadas

Tasa máxima de informe: G640

Resolución: 5080 LPI

Compatibilidad: sistemas operativos Windows 10/8/7 y Mac 10.10 o superior

Marca: XP-Pen

PROS

Ideal para dibujar y jugar.

Compatible con la educación en línea.

Excelente atención al cliente en caso de problemas.

CONTRAS

La pluma puede ser defectuosa

7. Intuos Wacom CTL4100

Encontrar una tableta para dibujar puede ser un desafío, especialmente si eres nuevo. Como principiante, no quieres nada que sea súper difícil y confuso. Sin embargo, tampoco desea algo que esté tan simplificado que lo limite más adelante. Ya sea que esté buscando algo simple o funcional, la tableta de dibujo de gráficos Intuos Wacom CTL4100 es una gran idea.

Como beneficio adicional, el Intous viene con tres títulos de software en el registro, incluidos Corel Painter Essentials 6 y Corel After Shot 3. El software es fácil de descargar y gratuito con la compra. Esta tableta se conecta a través de USB a una Mac o PC y es ideal para escribir y dibujar.

La Intuos Wacom CTL4100 también viene con un lápiz sensible a la presión 4K y puede diseñarse para uso con la mano izquierda y derecha. Cualquiera sea su mano de dibujo preferida, puede configurar fácilmente esta tableta para que funcione para usted.

Además es compatible con Windows y Mac. No importa su estilo de dibujo preferido, esta es definitivamente una tableta a tener en cuenta.

Características:

Pluma sensible a la presión 4k

3 software de bonificación incluido

Bolígrafo sin batería

Especificaciones:

Área activa: 6.0 x 3.7 in

Tasa máxima de informe: N / A

Resolución: 2540 LPI

Compatibilidad: Windows 7, 8.1 o 10 (excluyendo Windows 10 S; último service pack / build), macOS X 10.11 o posterior (última actualización)

Marca: Wacom

PROS

Ulta delgado y portátil

Genial para principiantes

Cable no propio fácilmente reemplazable

CONTRAS

Los botones son un poco flojos

8. VEIKK A30

Uno de los mayores cambios que enfrentan los artistas cuando pasan de lo físico a lo digital es el espacio. El arte tradicional requiere más espacio, independientemente de si está sosteniendo un cuaderno de bocetos o pintando un lienzo.

Entrar en el arte digital, sin embargo, significa que está haciendo mucho más en un espacio que es mucho menos. Afortunadamente, la mejor tableta de dibujo puede brindarle toda la portabilidad de una tableta con el área de trabajo más grande a la que puede estar acostumbrado a ver desde otros métodos de creación artística.

La tableta Veikk A30 está diseñada para brindarle un área de dibujo grande a la vez que es liviana y portátil. Esta tableta se puede conectar a modelos Mac o PC con un puerto de interfaz Tipo C y puede funcionar fácilmente con el software de dibujo más popular.

Esta tableta también viene con un bolígrafo sin batería con 8192 niveles de sensibilidad a la presión. El lápiz ofrece cuatro teclas táctiles personalizables que se pueden configurar según sus preferencias. El bolígrafo es súper receptivo y se parece mucho a trabajar con un bolígrafo real. Mientras tanto, no es necesario cargar el bolígrafo, lo que le brinda horas de dibujo ininterrumpido.

Debe usarse con una computadora, por lo que esta es definitivamente una almohadilla de tableta de dibujo frente a una tableta independiente con capacidades artísticas.

Características:

Bolígrafo sin batería con sensibilidad a la presión de nivel 8192

Cuatro teclas táctiles personalizables y panel táctil de gestos

Ligero y portátil

Especificaciones:

Área activa: 10 × 6 pulgadas

Tasa máxima de informe: 250pps

Resolución: 5080LPI

Compatibilidad: Mac y Windows

Marca: VEIKK

PROS

Gran área de trabajo

Ideal para la escuela y el trabajo remoto.

Ajustable para uso con la mano izquierda y derecha

CONTRAS

Debe estar conectado a una computadora para trabajar

9. One by Wacom

Algunos artistas aprenden a dibujar a mano, y cuando llega el momento de hacer la transición de sus habilidades, pueden tener problemas con los aspectos mecánicos de pasar del lápiz y el papel a la tableta. En ese punto, realmente ayuda tener un bolígrafo que pueda ofrecer una sensibilidad a la presión similar a un lápiz tradicional.

Si está explorando el diseño gráfico o quiere intentar dibujar en una tableta, One by Wacom es una excelente opción. Uno viene con un bolígrafo sensible a la presión que simula la sensación de un lápiz o bolígrafo real al crear líneas más gruesas y audaces cuando se aplica más presión.

El bolígrafo es extremadamente ligero y tiene botones que se pueden personalizar para reflejar sus atajos favoritos, incluidos copiar y pegar. One by Wancom también es compacto y portátil, con un área de dibujo de 6.0 x 3.7 pulgadas. Esta tableta de dibujo está diseñada para reemplazar su mouse y convertir su computadora en un lienzo de dibujo digital.

Uno es ideal para niños y artistas principiantes que recién comienzan porque está diseñado para crecer contigo y, como beneficio adicional, puede ayudarte a editar fotos. One by Wancom también es compatible con casi cualquier programa de dibujo y edición, incluidos Corel Draw, Adobe Photoshop y más.

Ya sea que esté explorando el mundo del arte digital o simplemente desee una tableta que le permita editar cuidadosamente sus fotos con gran éxito, definitivamente vale la pena considerar la One by Wancom.

Características:

Compatible con cualquier programa incluido

Configura para uso con la mano izquierda y derecha

Perfecto para niños o artistas principiantes.

Especificaciones:

Área activa: 6.0 x 3.7 pulgadas

Tasa máxima de informe: N / A

Resolución: N / A

Compatibilidad: Mac (OS X 10.10 y superior) o PC (Windows 7 y superior)

Marca: Wacom

PROS

Durable

Viene con pluma sensible a la presión

Fácil de usar

CONTRAS

Cable USB corto

10. Huion H610 Pro V2

Cuando se trata de encontrar la mejor tableta de dibujo, un tamaño no necesariamente se adapta a todos. Dependiendo de sus necesidades, puede optar por un área de trabajo más grande o más pequeña. Por otro lado, puede ser flexible sobre el área de trabajo pero puede necesitar compatibilidad con un sistema operativo específico.

La Huion H610 Pro V2 ofrece todo el soporte refinado de una tableta de dibujo para usuarios de OS Android 6.0. Si está utilizando un sistema iOS, puede consultar otros modelos de Huion. Como la mayoría de las tabletas de dibujo, viene con un lápiz de dibujo, el PW100.

El lápiz óptico PW100 no tiene batería y es capaz de producir imágenes de alta resolución. Para esta tableta de dibujo, el combo lápiz-tableta ofrece 8192 niveles de sensibilidad a la presión y una resolución de 5080LPI para una experiencia de dibujo precisa y natural. La tableta también ofrece control de inclinación para permitirle sentir que está dibujando o pintando en un lienzo real.

Funciona con una variedad de software popular, incluidos OneNote, PDF y PowerPoint.

Características:

SO Android 6.0 compatible

Sistema innovador de control de inclinación

Teclas de acceso directo personalizables

Especificaciones:

Área activa: 254 x 158.8 mm

Tasa máxima de informe: 233RPS

Resolución: 5080LPI

Compatibilidad: Windows 7 o superior / Mac OS 10.12 o superior / Android 6.0 o superior

Marca: HUION

PROS

Ideal para el aprendizaje en línea.

Perfecto para trabajos remotos.

Mucho espacio para la creación.

CONTRAS

Algunos problemas de software

Si está buscando la mejor tableta de dibujo, definitivamente tiene una buena cantidad de opciones. La mayoría de las tabletas de dibujo modernas están bien diseñadas, y cada selección tiene sus propios inconvenientes y beneficios. Entonces, ¿cómo eliges? Aquí hay algunos consejos.

Considere El Receptor Y El Nivel De Experiencia

Si está comprando para usted, querrá concentrarse en sus necesidades. ¿Es esta una tableta para la escuela? ¿Es una actualización para el trabajo? Usar sus propias necesidades puede ayudarlo a eliminar las tabletas de dibujo de su lista de selección.

Por el contrario, si está comprando para otra persona, querrá concentrarse en lo que requieren. Por ejemplo, si el destinatario previsto es un niño, es posible que desee optar por una tableta de dibujo para niños.

Si esto es un regalo para alguien que va a la escuela para diseño gráfico o animación, por otro lado, pueden tener algunos requisitos bastante estrictos de sus maestros para lo que constituye una tableta de dibujo aceptable. En caso de duda, pregunte.

Si eres nuevo en el dibujo digital y quieres mejorar, es mejor que comiences con una tableta pensada para principiantes. Por supuesto, la mejor tableta de dibujo tendrá la capacidad de crecer con usted a medida que avance en su aprendizaje. Aún así, si está eligiendo el dibujo digital como un pasatiempo, es posible que desee comenzar de manera simple y ver si desea avanzar o volver a los métodos de creación de arte más tradicionales.

El Lápiz Óptico y La Compatibilidad

La mayoría de las tabletas de dibujo modernas vienen con su propio lápiz o lápiz de dibujo. El lápiz es lo que usará para la creación de ilustraciones, por lo que desea examinar las capacidades del lápiz con el mismo cuidado que examina las funciones de la tableta.

Una cosa a tener en cuenta es que algunos lápices stylus necesitan recargarse, mientras que otros no requieren batería. Dependiendo de sus hábitos, es posible que desee un lápiz que se recargue, especialmente si tiende a pasar horas en su trabajo y solo se romperá cuando sea absolutamente necesario. Por otro lado, una recarga forzada puede ser un inconveniente que desea evitar.

Esto es compatible con aplicaciones, así como con Android, Windows e iOS. Si está buscando una tableta que se conecte a una computadora para funcionar, debe asegurarse de que pueda funcionar con todos sus dispositivos, así como con sus aplicaciones favoritas.

Muchas tabletas de dibujo profesionales requieren que se conecte a una computadora o teléfono para dibujar. Dependiendo de sus necesidades y nivel de experiencia, esto puede o no ser aceptable. Hay algunas buenas tabletas independientes que ofrecen excelentes capacidades de dibujo a la vez que proporcionan otras características populares basadas en tabletas.

Si eres un artista experimentado, definitivamente debes tener en cuenta lo que ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el pasado.