Los Mejores juegos de GameCube de todos los tiempos

Lanzado en 2001, GameCube siguió al N64 y trajo consigo una impresionante biblioteca de títulos. Presentaba uno de los mejores diseños de controlador de todos los tiempos (que todavía usan los jugadores dedicados de Switch hoy en día) pero falló debido a la falta de características en línea y una biblioteca de lanzamiento limitada.

En comparación con sus competidores, Xbox y Playstation 2, muchos jugadores sintieron que GameCube carecía de algo. Dicho esto, el sistema presentaba una biblioteca de juegos fantásticos que todavía vale la pena jugar hoy, si puedes conseguirlos.

Esta lista de los mejores juegos de GameCube no es fácil de emular o encontrar en la naturaleza, pero si lo haces, valen la pena.

Animal Crossing

Publicado en 2001, Animal Crossing tiene un concepto extraño: vives en una ciudad y te haces amigo de tus vecinos, pagas deudas para expandir tu hogar y vives una vida idílica y sencilla. También se juega en tiempo real, con las estaciones del mundo real reflejadas en el juego. Claro, usted podría “viajar en el tiempo” cambiando el reloj de su GameCube, pero al hacerlo le restará valor al juego.

Si no pudo guardar antes de apagar la consola, la próxima vez que comenzó a jugar, aparece un topo llamado Mr. Resetti y comienza a gritarle. Desarrolló un seguimiento de culto que todavía se ve hoy, especialmente con el reciente lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons para Nintendo Switch.

TimeSplitters 2

TimeSplitters 2 fue uno de los juegos más extravagantes de la alineación de GameCube. Uno de los pocos títulos de FPS en la consola, TimeSplitters 2 tenía un extraño modo para un jugador cuya historia consistía en diez niveles centrados en viajar a través de diferentes períodos de tiempo y evitar que un grupo malvado destruyera la historia.

Sin embargo, el verdadero valor del juego reside en su modo multijugador. Ofreció diversión a la par con GoldenEye en el N64, ofreciendo niveles establecidos a lo largo de la historia con armas para combinar. Sólo hay un cierto encanto a tropel por los principios de los 20 º siglo Chicago con una pistola láser.

El juego también cuenta con un Map Maker para que diseñes tu propio nivel y personajes que van desde una pecera en un cuerpo de robot hasta un look de Harley Quinn.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: The Wind Waker se separa de la fórmula tradicional y se une a Link con un barco inteligente llamado King of Red Lions. El mundo de Hyrule está sumergido en agua, y solo quedan islas dispersas. The Wind Waker también se apartó del título anterior en favor de un estilo gráfico más sombreado.

El elemento de navegación es diferente a todo lo visto en un título de Zelda antes (o desde entonces) y vale la pena echarle un vistazo. Wind Waker proporcionará horas y horas de aventura que lo coloca firmemente entre los cinco mejores títulos de Zelda de todos los tiempos.

Super Smash Bros Melee

Considerado uno de los mejores videojuegos jamás creados, y definitivamente uno de los mejores juegos de GameCube, Super Smash Bros Melee llevó el fenómeno que era Super Smash Bros y lo lanzó a un nuevo nivel. Melee retuvo a todos los personajes de los juegos originales e introdujo caras nuevas, incluidos los personajes de Fire Emblem, un juego que nunca antes se había lanzado fuera de Japón.

Super Smash Bros Melee introdujo nuevos elementos de juego para un jugador, trofeos y modos multijugador que ayudaron a transformarlo de un divertido juego de lucha combinado a uno de los juegos de lucha competitivos más populares de la historia.

Super Mario Sunshine

La serie Super Mario siempre se ha distinguido con nuevos elementos y configuraciones de juego en cada iteración del juego, y Super Mario Sunshine no fue diferente. Renunciando al juego habitual de pisar y aplastar a favor de FLUDD, una mochila que disparó agua que podría eliminar los graffiti que dejó Shadow Mario.

Todo tiene lugar en la Isla Delfino, un complejo tropical en el que Mario, Peach y Toad están de vacaciones. Super Mario Sunshine no es tan comentado como Super Mario 64 o Super Mario Galaxy, pero es el mejor juego de Mario en GameCube.

Pikmin

Pikmin es un juego que combina elementos de rompecabezas y estrategia en tiempo real para obtener un resultado adorable y desafiante. El juego lleva el nombre de las criaturas parecidas a plantas conocidas como Pikmin, seres que habitan en un planeta desconocido en el que el protagonista se estrella.

Asumes el papel del Capitán Olimar y debes hacerte amigo de Pikmin y usar sus habilidades únicas para recuperar partes de tu nave espacial antes de que se agote tu suministro de aire. Hay varios colores diferentes de Pikmin, cada uno con diferentes habilidades para utilizar para ayudar a reparar la nave.

Metroid Prime

La serie Metroid ha sido una de las favoritas de los fanáticos desde hace mucho tiempo, pero hasta Metroid Prime, siempre fue un juego de plataformas de desplazamiento lateral en 2D. Metroid Prime volvió a imaginar la serie como un juego de disparos en primera persona, pero mantuvo la misma sensación que en los juegos anteriores.

Metroid Prime es pesado para la exploración, con muchas áreas bloqueadas detrás de las puertas que solo se pueden abrir una vez que haya obtenido la habilidad correcta. Asumes el papel familiar de Samus Aran y te abres camino a través del planeta Tallon IV, encontrando a los viejos favoritos de los fanáticos como Ridley y un Metroid.

Si bien definitivamente se apartó de Super Metroid o de cualquiera de los títulos en 2D, Metroid Prime sigue siendo uno de los mejores juegos de la serie. Incluso ahora, los fanáticos esperan ansiosamente el lanzamiento de Metroid Prime 4 en Nintendo Switch, años después de los primeros tres títulos.

¿Cuál es tu elección para el mejor juego de GameCube? ¿Dejamos fuera algún juego que valga la pena mencionar? Háganos saber en los comentarios.