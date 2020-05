Los Mejores juegos de SNES ( Super Nintendo) de todos los tiempos

Lanzado en 1991, la Super Nintendo es ampliamente considerada como la mejor consola de Nintendo de todos los tiempos. Estableció el estándar para muchos juegos en las próximas décadas, incluso en los tiempos modernos. Si echas un vistazo a una lista de los mejores juegos de todos los tiempos, en todas las consolas, muchos juegos de SNES adornarán sus números.

Hoy en día, muchos de los mejores juegos de SNES están disponibles para jugar en el servicio Nintendo Switch Online o mediante emuladores. Si eres un coleccionista, aún es fácil encontrar copias de estos títulos en una variedad de puntos de venta, aunque es posible que tengas que pagar un centavo por algunos de ellos.

Fuente: Wikipedia

The Legend of Zelda: A Link To The Past

The Legend of Zelda: A Link to the Past introdujo varios elementos que se convertirían en elementos básicos de la serie. La espada maestra. Mundos paralelos. Los siete sabios. Si bien todos estos elementos son familiares para cualquier jugador de la serie Legend of Zelda, no habían aparecido antes de A Link to the Past.

El juego de arriba hacia abajo recuerda al juego original para NES, pero con gráficos muy mejorados y un mundo mucho más grande para explorar. The Legend of Zelda: A Link to the Past se puede jugar en una variedad de consolas modernas, incluidas Nintendo Switch Online y SNES Mini.

Super Metroid

Otro título disponible a través de Nintendo Switch Online, Super Metroid es considerado por muchos como el mejor juego de Metroid en la franquicia, incluso mejor que el tan aclamado Metroid Prime.

Super Metroid se expandió sobre los mejores elementos de los juegos anteriores para dar a los jugadores un mapa más grande para explorar, nuevas habilidades y explicó la historia de la carrera Metroid. También se mantuvo como la última entrada en la franquicia en ocho años, dejando a los fanáticos ansiosos por más.

En los días modernos, Super Metroid es uno de los juegos más populares para los corredores de velocidad.

Chrono Trigger

Chrono Trigger es uno de los JRPG más aclamados de todos los tiempos. El título fue desarrollado por un elenco de estrellas que incluía a Akira Toriyama, famoso por su trabajo en el anime y manga Dragon Ball. Chrono Trigger toma elementos RPG y los refina a una forma de arte.

Tomas el control de un grupo de aventureros mientras viajan en el tiempo para evitar que Lavos, una criatura alienígena malvada, esclavice el planeta. Chrono Trigger tenía excelentes gráficos y una jugabilidad fluida, especialmente en comparación con otros títulos de su época.

Si bien el carro original es difícil de encontrar, Chrono Trigger se ha lanzado en varias formas en una amplia variedad de consolas.

Super Mario World

Super Mario World se parece mucho a las entradas anteriores de la franquicia de Mario, pero presenta nuevos elementos de juego, como la capacidad de volar. Este título también presentó a Yoshi por primera vez, permitiendo a los jugadores montar su espalda y navegar por los niveles de diferentes maneras.

Super Mario World usa un mapa del mundo como Super Mario Bros 3. Hay numerosas rutas secretas, atajos y otras cosas que puedes encontrar a lo largo del juego. Al igual que muchos juegos en esta lista, Super Mario World se puede jugar hoy a través de Nintendo Switch Online y a través de SNES Classic Edition.

Mega Man X

Los primeros títulos de Mega Man eran conocidos por su brutal dificultad y su juego más lento, pero Mega Man X lo puso de cabeza. El juego introdujo a los jugadores a una historia más madura y arenosa con un protagonista a la altura. Mega Man X les dio a los jugadores la capacidad de correr y escalar, aumentando significativamente la velocidad del juego sin cambiar demasiado la mecánica central.

Puedes elegir qué jefe tomar primero, y al igual que otros juegos de la serie, ciertos jefes son débiles para otras habilidades. Una vez que derrotas a todos los sub-jefes, el juego pasa a la serie final de batallas donde te enfrentas al antagonista final.

Aunque hay una gran cantidad de secuelas, muchos fanáticos todavía encuentran que Mega Man X es la mejor entrada de la serie.

Donkey Kong Country

Donkey Kong fue originalmente el protagonista enfrentado por Jumpman (el nombre más antiguo de Mario antes de convertirse en un personaje por derecho propio), pero Kong finalmente apareció en el centro de atención como la estrella de su propio título con Donkey Kong Country.

El juego se destacó del paquete debido a los sprites 3D establecidos en un fondo 2D. El diseño le dio un aspecto único que llamó bastante la atención. El juego en sí puede ser muy difícil a veces, pero vale la pena jugar para experimentar el comienzo de la franquicia Donkey Kong.

Kirby Super Star

Kirby Super Star no cambió mucho el juego principal del juego, pero la fórmula existente funcionó mejor en el hardware más potente del SNES. Kirby Super Star tuvo siete subjuegos dentro del juego principal general, incluyendo “The Great Cave Offensive“, un juego con elementos de Metroidvania.

Hay un gran valor de repetición en Kirby Super Star, especialmente en los elementos multijugador que introdujo. Sin embargo, no es un título difícil. Los jugadores que buscan un desafío no lo encontrarán dentro de este título, por encantador que pueda ser.

Kirby Super Star es otro título disponible en el SNES Classic.

Dónde jugar los mejores juegos de SNES

La Super Nintendo es una de las consolas más populares, y aunque muchas personas son propensas a la emulación, Nintendo recientemente tomó medidas enérgicas contra las ROM en todos los ámbitos.

En estos días, es mucho más difícil encontrar ROM para juegos de SNES. Los mejores lugares para buscar son en la consola virtual 3DS, a través de la biblioteca SNES de Nintendo Switch Online o a través del SNES Classic.

Recuerde, la emulación es un área gris legal. La postura oficial de Nintendo desaprueba los emuladores, excepto a través de puntos de venta certificados. Si bien estos títulos son juegos fantásticos que merecen su tiempo, asegúrese de jugarlos por medios legales.