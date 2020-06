Los 4 Mejores JUEGOS de Rol del Nintendo 64 (N64)

La Nintendo 64 tenía una biblioteca limitada pero poderosa de juegos históricos, pero no es conocida por su colección de juegos de rol. Los siguientes son cuatro de los mejores juegos RPG de Nintendo 64 que puedes jugar hoy. Además, asegúrese de consultar nuestra lista de los mejores juegos de carreras N64 y los mejores juegos N64 de todos los tiempos.

The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time