Los Mejores Juegos De la consola Nintendo 64 (N64)

Nada grita tanto al niño de los 90 como la Nintendo 64. La reunión para jugar un juego con esta consola clásica fue ritual: un semicírculo sentado alrededor de la televisión en la sala de estar o el sótano de alguien, el robo de controladores y el brillo hipnótico de la pantalla como el N64 estaba encendido.

Los cartuchos N64 vivían en cajas, cajas de zapatos y cajones como una especie de tesoro escondido. Desde su lanzamiento el 26 de septiembre de 1996, la Nintendo 64 se ha consolidado como una de las consolas de juegos más vendidas de todos los tiempos.

Cuando la empresa de supercomputación y visualización de gráficos Silicon Graphics, Inc. decidió aventurarse en la industria de los videojuegos, su microprocesador de 64 bits se convirtió en la base sobre la cual se desarrolló la Nintendo 64. El joystick analógico y el controlador Z-trigger fueron desarrollados específicamente para la consola y requieren un esfuerzo coordinado a la velocidad del rayo.

En su lanzamiento, la Nintendo 64 se vendió por $ 199.99, un punto de precio que mantuvo la consola en línea con sus competidores, Sega y Sony. Y aunque se lanzó por primera vez en un color gris oscuro estándar con un controlador gris, más tarde se lanzaron variaciones en el color de la consola y el controlador. Para comprar una consola renovada ahora, lo creas o no, sigue siendo el mismo precio.

Si bien la Nintendo 64 ya no se fabrica, sus juegos clásicos todavía están disponibles en Amazon para su compra. Y con los días de cuarentena que se avecinan, lo que lleva a muchos a cavar en armarios y cajas de almacenamiento en busca de algo para ocupar su tiempo, tal vez desempolvar ese viejo N64 es una gran idea. Por esa razón, hemos compilado una lista de los mejores juegos de N64 disponibles en la actualidad.

1. Super Smash Bros.

Si bien Super Smash Bros. desde entonces ha visto muchas secuelas para una variedad de consolas de Nintendo, Super Smash Bros. 64 sigue siendo un favorito para muchos. Este juego de 21 años, lanzado en América del Norte el 26 de abril de 1999, es un videojuego de lucha clásico con personajes cruzados de una multitud de franquicias de Nintendo, incluidos Mario, The Legend of Zelda, Yoshi, Pokemon y Metroid.

El propio comercial de Nintendo para el juego lo describe como un “festival de slam repleto de estrellas para cuatro jugadores”. El juego tuvo un gran éxito comercial, ya que vendió 2,93 millones de copias en los Estados Unidos en 2008, según la tabla de juegos de platino de EE. UU.

La jugabilidad en sí misma es bastante simple: los personajes luchan usando sus fortalezas específicas y las características del terreno para golpearse mutuamente fuera del escenario. Estos personajes no poseen la clásica “barra de vida” de otros juegos de lucha de la época, cada jugador simplemente tiene un daño total de 0-1000% que indica qué tan afectado está el personaje por los ataques a medida que avanza el juego.

Las recuperaciones son ayudadas, y los poderes que se otorgan al caer al azar en el escenario son elementos fácilmente reconocibles de los mundos de Nintendo. Hay nueve etapas diferentes para elegir como campo de batalla, ocho de las cuales son estándar y una que debe desbloquearse a través del juego.

El juego se puede jugar en modo un jugador o multijugador con hasta cuatro jugadores. En el modo para un jugador, el jugador se enfrenta a un oponente controlado por computadora en el juego clásico, pero también tiene la opción de un puñado de minijuegos o un modo de entrenamiento para agudizar sus habilidades.

En el modo multijugador, las opciones son un poco más limitadas. Los jugadores pueden alinearse en equipos o valerse por sí mismos en acciones o partidos cronometrados. En cuanto a los gráficos, este juego es bastante estándar. Las etapas son en 3D, mientras que los personajes se mueven en un plano bidimensional.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Juego de lucha

Personajes en múltiples franquicias de Nintendo

Un jugador o multijugador

Nueve etapas de batalla diferentes

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Lucha

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: E para todos

PROS

Se puede jugar con hasta cuatro jugadores

Venerado juego multijugador

Grandes composiciones musicales

CONTRAS

El modo para un jugador es simplista

2. Super Mario 64

Super Mario 64 es un juego clásico basado en la historia de Nintendo 64. Mario debe completar misiones dentro del mundo abierto del juego para salvar a Princess Peach de Bowser. El diseño del juego está formado por polígonos 3D y permite tres ejes de libertad en el espacio. Las composiciones de Super Mario 64 de Koji Kondo son reconocidas casi instantáneamente por cualquier niño de los 90 y han sido cubiertas en arreglos por grupos como The 8-bit Big Band en los últimos años.

Si bien se consideró una opción multijugador durante el desarrollo del juego, Super Mario 64 es simplemente un juego para un solo jugador. Sin embargo, su simplicidad no impidió que fuera el juego más vendido disponible para Nintendo 64.

Lo bueno del formato de este juego es que no hay límites de tiempo, lo que permite al jugador explorar el mundo de cualquier curso en el que Mario esté libre. Hay varios desafíos por los que Mario debe ser guiado, incluyendo derrotar a un jefe, resolver un rompecabezas o competir con un oponente, entre otros.

Mientras tanto, Mario se arriesga al ataque de los enemigos en todos y cada uno de los niveles. Mario también puede lograr habilidades especiales mediante la adquisición de una variedad de gorras, o puede hablar dulcemente para que le disparen desde un cañón. Mario puede correr, caminar, nadar, saltar y saltar para salvar a su princesa con solo usar diferentes botones y el joystick analógico en el controlador.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Juego para un jugador

Juego basado en la historia

Concepto de mundo abierto 3D

Variedad de acciones de personajes

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Plataformas

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: Niños y adultos de 6 años en adelante

PROS

Puntuación original

Libertad para explorar

Diseño de juegos en 3D

CONTRAS

Sin modo multijugador

3. Perfect Dark

En una desviación bastante clara de los juegos más alegres de esta lista, Perfect Dark es un juego de disparos en primera persona desarrollado por Rare que se lanzó en América del Norte el 22 de mayo de 2000, como sucesor de GoldenEye 007. Esta misión de espionaje la historia de ciencia ficción sigue a la agente especial Johanna Dark, también conocida como Perfect, mientras trabaja para desvelar la verdad detrás de una conspiración que involucra a extraterrestres y una corporación megalomaníaca, y los errores pueden resultar en el fracaso de la misión.

Si bien el juego ofrece una experiencia cautivadora para un solo jugador con una gran variedad de armas, las capacidades multijugador del juego son realmente lo que hace que este juego brille. Los jugadores pueden formar equipos en una multitud de misiones o elegir enfrentarse como enemigos, con sus propios compañeros de equipo controlados por computadora para comandar. El modo de entrenamiento también permite a los jugadores agudizar sus habilidades fuera del juego de misión regular.

Lo que es un poco decepcionante sobre este juego es que solo el treinta y cinco por ciento del juego se puede jugar sin la compra del Expansion Pak. Si bien es comprensible desde el punto de vista del producto, brindando a la consola una capacidad de memoria y gráficos ampliada, hace que jugar estos juegos retro sea cada vez más difícil, ya que la mayoría de los productos ya no se fabrican. Pero, en general, se elogia como uno de los mejores juegos de disparos en primera persona para Nintendo 64 y vale la pena el esfuerzo adicional.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Sucesor de GoldenEye 007

Un jugador y multijugador

Historia compleja

Amplia gama de armas futuristas especializadas

ESPECIFICACIONES

Editorial: Rare

Género: Shooter en primera persona, sigilo

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: M para maduro

PROS

Modo de entrenamiento para agudizar habilidades

Modos cooperativos o de combate multijugador

Alabado como mejor que GoldenEye 007

CONTRAS

Velocidad de fotogramas entrecortada en modo multijugador

4. Pokémon Stadium

Pokémon Stadium es toda la diversión de los personajes de Pokémon sin una historia en este sencillo juego de lucha por turnos. Lanzado el 29 de febrero de 2000 en los Estados Unidos, este juego utilizó el N64 Transfer Pak para dar a los jugadores la ventaja de subir sus propios equipos de Pokémon Rojo, Azul o Amarillo desde su Nintendo Gameboy. Con estos juegos retro, es difícil no ver esto como una posible caída, ya que es difícil encontrar todas las piezas para que esta característica valga la pena. Pero en el pasado, con un Gameboy siempre al alcance de la mano, es una idea genial.

Si bien la jugabilidad puede parecer simple al principio, Pokémon Stadium tiene batalla tras batalla de persecución de trofeos. Mientras está en un modo, el jugador debe luchar contra los entrenadores en el estadio y el Gym Leader Castle, lo que lleva a una batalla definitiva con Mewtwo. Esto desbloquea más dificultades generadas por computadora, y las mismas tres rondas se pueden enfrentar nuevamente. El modo estadio permite al jugador competir por una variedad de copas diferentes.

Un divertido beneficio multijugador compatible de este juego son sus minijuegos. En el juego principal que corre el riesgo de volverse repetitivo, los minijuegos son una excelente manera de romper la norma y agregar algo de variedad.

En general, el juego tuvo críticas mixtas entre los críticos. Mientras que algunos elogiaron los gráficos del juego, otros consideraron que la jugabilidad se redujo en comparación con algunos de los otros juegos disponibles dentro de la franquicia y la calidad de audio general del juego.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Modos de un jugador y multijugador

Sin historia real, simplemente juego de batalla

Variedad de minijuegos

Gráficos 3D

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Lucha por turnos

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: E para todos

PROS

Gran juego para los fanáticos de la franquicia

Mayor dificultad de IA en rondas avanzadas

Capacidad para importar equipos de juegos de Gameboy

CONTRAS

Comentarios de calidad de audio mixtos

5. Star Fox 64

Star Fox es una aventura intergaláctica que recuerda (pero es legalmente distinta de) Star Wars. El juego comienza con un mensaje urgente del general Pepper, un perro antropomórfico y empleador de Star Fox, suplicando la ayuda de Star Fox cuando Andross declaró la guerra, invadió el sistema Lylat y está tratando de apoderarse de su Corneria natal. El equipo de Star Fox de Slippy Toad, Peppy Hare, Falco Lombardi y el piloto Fox McCloud se lanzan a la acción en su flota de Arwings para completar su misión.

El juego tiene lugar en gran medida en el “Modo Corredor”, en el que el airwing de Fox se mueve en línea recta, esquivando y disparando a los objetos enemigos. Este modo de juego recuerda a otros juegos de disparos arcade simples. El “Modo de todo el rango” se emplea en otras áreas del juego, lo que permite el movimiento en todas las direcciones. Fox es ayudado por sus hombres de ala, que deben ser atendidos y defendidos para evitar la necesidad de regresar a su nave nodriza para reparaciones. Cada wingman tiene sus propias fortalezas y habilidades únicas que ayudan a Fox durante todo el juego.

En el modo multijugador, cada jugador elige a un miembro del equipo Star Fox para navegar lo que se basa principalmente en el juego basado en Airwing, pero hay escenarios en los que los tanques se pueden desbloquear o los jugadores pueden participar a pie. La jugabilidad multijugador se puede hacer en una partida de puntos, un modo de supervivencia o una contrarreloj para derribar a sus enemigos.

Si bien muchos de los juegos en esta lista han sido elogiados por un crítico u otro, calificándolo como “el mejor de todos los tiempos”, y Star Fox 64 no es diferente. Si bien la experiencia del jugador se puede mejorar con un Rumble Pak, que se sacude y vibra durante el juego, estos son difíciles de conseguir en estos días. Se ha criticado por ser un poco difícil de ver durante el juego multijugador, dados los pequeños cuadrantes de la pantalla. Pero, los gráficos de aspecto clásico del juego, las divertidas opciones multijugador y el modo de entrenamiento para perfeccionar diferentes maniobras hacen de Star Fox 64 un juego increíblemente divertido.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Modos de un jugador y multijugador

Trama de aventura de fantasía

Gráficos 3D

Modo de entrenamiento para agudizar habilidades

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Rail / Scrolling Shooter

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: Niños y adultos de 6 años en adelante

PROS

Respuesta precisa del joystick

Gráficos de juegos clásicos

Sistema de nivel de ramificación

CONTRAS

El tamaño de la pantalla en modo multijugador dificulta la precisión

6. GoldenEye 007

Este juego de disparos en primera persona en 3D fue desarrollado por Rare y presenta a James Bond, uno de los personajes cinematográficos más emblemáticos de todos los tiempos. Jugando como el propio 007, el jugador es enviado en una misión para acabar con una red de delincuentes que intentan usar un arma satelital contra Londres, lo que causaría una ruina financiera en todo el mundo. Lo bueno de este juego es que hay un modo multijugador y más de cuarenta personajes jugables, lo que realmente no se esperaría de un juego de este tipo. Dividiendo la pantalla en cuadrantes para hasta cuatro jugadores, se convierte en una experiencia multijugador tensa, competitiva y emocionante.

Se adquiere un arsenal de armas a lo largo del juego e incluye algunas de las armas exclusivas del mundo de 007, incluido el Golden Gun. Esta arma también juega un papel importante en uno de los cinco modos competitivos multijugador. Con una trama tan compleja como una película de Bond, GoldenEye seguramente complacerá tanto a los jugadores devotos como a los fanáticos de las películas.

En términos de cómo se compara con otros juegos disponibles en el N64, GoldenEye es el tercer juego más vendido, con más de ocho millones de unidades vendidas. El juego ofrece una considerable libertad de jugador en el mundo y emplea un nivel de estrategia e inteligencia que supera una serie de otros juegos. Si bien los gráficos ahora se ven considerablemente envejecidos, este juego aún es ampliamente venerado.

Pero, por supuesto, ningún juego es perfecto. GoldenEye 007 no está exenta de problemas técnicos, que van desde el brazo perfectamente adaptado pero inquietante de James Bond que se usa como arma hasta tener la habilidad cómica de disparar proyectiles de tanque fuera de su cara.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Un jugador y multijugador

Elementos de sigilo

Orientado a la misión

Basado en el mundo cinematográfico de James Bond

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Shooter en primera persona, sigilo

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: T para adolescentes

PROS

Historia fuerte

Armas icónicas de James Bond

Divertido juego de estrategia

CONTRAS

Variar el objetivo automático del arma

7. Mario Kart 64

Mario Kart 64 es uno de los juegos más reconocidos en la serie Super Mario desde su lanzamiento en América del Norte el 10 de febrero de 1997. El juego era similar a su predecesor, Super Mario Kart, en el sentido de que es un juego de carreras de kart donde los jugadores eligen personajes de la franquicia de Super Mario y de una variedad de pistas diferentes.

Las mejoras notables de la versión anterior provienen de los avances tecnológicos del N64 en sí, incluidos los gráficos por computadora en 3D para el diseño de la pista y la capacidad de jugar con cuatro jugadores. Las melodías del juego hinchable fueron compuestas por Kenta Nagata.

Mario Kart 64 sigue la misma premisa que el resto de los juegos de la serie Mario Kart: los personajes de Mario compiten en las pistas de carreras elegidas por el usuario, y los elementos que pueden obstaculizar a los oponentes o ayudar a las habilidades de carrera del usuario se encuentran a lo largo de la pista en multicolores flotantes. cajas En una desviación de las versiones anteriores del juego, se pueden mantener varios elementos a la vez.

Si bien muchos de los que leen este artículo pueden ser familiares, siempre es útil proporcionar una actualización de los elementos clásicos que se pueden adquirir en una pista de carreras de Mario Kart: las cáscaras y las cáscaras de plátano arrojadas a los oponentes temporalmente los detienen, mientras que los hongos se pueden usar para dar al usuario una repentina explosión de velocidad.

Una variedad de modos de juego para un jugador y multijugador, como Grand Prix, Time Trials y Versus y Battle, brindan una variedad de patrones diferentes de estilo de juego de torneo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Modos de juego para un jugador y multijugador

Gráficos 3D por computadora para el diseño de pistas

Elección de 8 personajes

Capacidad para 4 jugadores

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Kart Racing Game

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: Niños y adultos de 6 años en adelante

PROS

Variedad de modos de juego

Premisa de juego simple y directo

Pistas 3D bien diseñadas

CONTRAS

Patrón de juego repetitivo

8. The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue lanzado en Norteamérica el 23 de noviembre de 1998, y es el quinto juego de la serie The Legend of Zelda en general.

Ocarina of Time está ambientada en el reino ficticio de Hyrule y tiene una trama que puede ir cara a cara con cualquier novela de fantasía más vendida. Cuando el malvado Rey Ganandorf usa Link para ganar poder divino usando la Trifuerza, Link debe despertar a varios sabios, que tienen sus propias historias de fondo, para derrotar a Ganandorf y finalmente salvar a la Princesa Zelda. El Ocarina of Time, un regalo de la princesa Zelda, ayuda a Link en su búsqueda dándole poder a través de la canción. Esto hace que las composiciones de Koji Kondo sean especialmente importantes en este juego, ya que son fundamentales para el juego.

Sobre el tema del juego, Ocarina of Time introdujo varias técnicas más avanzadas que desde entonces han sido ampliamente adoptadas en los juegos. Expresando ligeramente lo obvio, el uso de gráficos 3D es uno de ellos. Pero, una característica de este juego que es menos conocida por ser innovadora para la época es “Z-targeting”, que permite que Link se enfoque y apunte a enemigos u objetos. De esa manera, un proyectil lanzado en un objeto sigue al objetivo y no requiere que se apunte manualmente.

Los críticos han revisado ampliamente este juego como inmersivo, extremadamente bien pensado y desafiante, pero también se ha observado que los gráficos para este juego no fueron los mejores que el N64 tiene para ofrecer. Y aunque las composiciones de Koji Kondo son importantes para el juego, la calidad de sonido de la música ha sido revisada como promedio en el mejor de los casos.

A pesar de sus defectos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ganó muchos premios en su tiempo y es visto como un juego importante en la franquicia de Zelda en general.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Un solo jugador

Fantasy Game World

Gráficos 3D

Composiciones Musicales Integrales

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: E para todos

PROS

Diseño inmersivo y bien pensado

Historia compleja y atractiva

Computación en tiempo real para el mejor juego de calidad

CONTRAS

Juego estrictamente lineal basado en la historia

9. Mario Party

Mario Party tiene más de nueve secuelas, pero no hay nada como el original que lo comenzó todo. Cuando Mario y sus amigos discuten sobre quién es considerado la “Súper Estrella” del grupo, Toad sugiere que compitan en una aventura para ver quién merece tener el título. A pesar de que la historia de fondo es endeble en el mejor de los casos, nace Mario Party, y el juego se ha jugado y disfrutado durante años con muy poca atención prestada a su introducción.

El juego se presenta como un video “juego de mesa” con tableros temáticos para Mario, Luigi, Wario, Donkey Kong, Princess Peach y Yoshi, cada uno de los personajes jugables. El juego puede durar hasta 20 turnos en “Juego Lite”, 35 turnos en “Juego estándar” y 50 turnos en “Juego completo”. Si esto fuera un viernes por la noche en los años 90, casi podrías oler los rollos de pizza. Un bloque de dados determina el orden de turno, y el juego está en camino.

En pocas palabras, los jugadores compiten en una serie de minijuegos determinados por el lugar aterrizado en el tablero de juego. Las estrellas se pueden comprar de Toad con las monedas ganadas durante el minijuego. Los espacios coloreados y marcados en el tablero inician desafíos, obstáculos, así como ganar y perder turnos. Después de que los cuatro jugadores se hayan movido, comienza un minijuego con diferentes tamaños de equipo. Al final del juego, la “Súper Estrella” se determina por la cantidad de monedas y estrellas que posee cada personaje.

El juego fue realmente diseñado para ser disfrutado como un juego multijugador, habiendo sido criticado por ser demasiado simplista cuando se juega como un solo jugador. Si bien la recepción general del juego fue mixta, lo que siguió siendo ampliamente elogiado fueron las composiciones musicales del juego de Yasunori Mitsuda.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Un jugador o multijugador

Cincuenta minijuegos

Estilo de juego de mesa

Seis personajes jugables

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Fiesta

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: E para todos

PROS

Gran puntuación

Diversión cuando se juega en grupo

Atractivo para niños pequeños

CONTRAS

Aburrido en modo para un jugador

10. Donkey Kong 64

Donkey Kong 64 fue lanzado en Norteamérica el 22 de noviembre de 1999, justo a tiempo para la temporada navideña. El juego fue desarrollado por Rare, un desarrollador diferente a Mario Kart 64 y Super Mario, que se desarrollaron internamente en Nintendo y Super Smash Bros., que se desarrolló en conjunto con HAL Laboratory. Fue el primer juego lanzado para Nintendo 64 que requirió el Expansion Pak, un cartucho insertado en la consola N64 que aumenta la resolución de la pantalla y expande la capacidad de memoria de la consola.

El diseño estético del juego es bastante diferente, dado que Donkey Kong es técnicamente parte del universo de Mario (aunque Donkey Kong en realidad es anterior a Mario), y las diferencias en el desarrollo del juego ayudan a proporcionar una explicación.

Al llegar al mundo del juego, Donkey Kong es un juego de aventuras de plataformas en el que Donkey Kong atraviesa una isla para completar minijuegos y rompecabezas, recolectar elementos (también llamado un juego de recolección) y rescatar a sus amigos del Rey K Rool.

Los jugadores pueden jugar como cinco personajes diferentes: Donkey Kong, Tiny Kong, Chunky Kong, Lanky Kong y Diddy Kong, cada uno de los cuales tiene sus propias fortalezas y habilidades específicas. Para aprender más sobre cada uno de estos personajes, la secuencia introductoria del juego también presenta una canción de rap incómoda, el rap DK, que realmente no ha envejecido bien.

Lo mejor de este juego es la complejidad del mundo, el diseño 3D y la variedad de personajes para elegir. Pero, este juego no está exento de fallas. El juego ha sido criticado por su pobre cámara en el juego y varios problemas técnicos que fueron frustrantes para los jugadores. Y aunque es genial que cada personaje específico tenga sus propios objetos coleccionables dentro del juego, hace que ciertos niveles del juego sean extremadamente repetitivos ya que cada personaje necesita hacer su propio barrido.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Cinco personajes jugables

Juego de aventura de plataformas

Diseño de juegos en 3D

Principales desafíos y minijuegos

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Plataformas, Aventura

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo 64

Calificación: E para todos

PROS

Complejo mundo de juego

Historia fuerte

Los personajes poseen fortalezas y habilidades específicas

CONTRAS

Juegos de bonificación frustrantes

Si tienes ganas de jugar con nostalgia en una Nintendo 64, hay toneladas de juegos disponibles para lo que sea que quieras jugar. Ya sea que te guste la clásica franquicia de Super Mario, la fascinación de una aventura fuera de este mundo o la emoción de un sigiloso juego de espías, es bastante fácil rastrear estos juegos retro y desempolvar la consola durante horas de divertido.

Algunos de estos juegos están disminuyendo casi hasta la extinción, por lo que algunos títulos pueden ser más fáciles de encontrar que otros, pero afortunadamente estos juegos no han alcanzado el nivel de colección de novedades donde cualquier cosa está por encima de $ 75. Los juegos N64 son algunos de los mejores juegos retro que existen, así que si eres un jugador avanzado o un novato, seguramente te divertirás jugando los juegos que encuentres.

Las Mejores Características De N64 En Todos Los Ámbitos

Lo bueno de la Nintendo 64, y sus juegos, por extensión, es que deben jugarse con jugadores en un grupo físico. Si bien los sistemas de juego más avanzados permiten que los amigos se conecten de todo el mundo a través de Internet, el N64 hace lo mejor de la compañía que tiene (¡y durante la cuarentena, cuando se escribe esto, parece vital!) El juego ahora no solo emplea El aspecto competitivo de simplemente ganar el juego, pero la energía y la camaradería de quienes te rodean.

Es en su aparente falta de tecnología que el N64 encuentra su atractivo: la nostalgia del juego en persona, que comenzó en una humilde sala de juegos y luego a salas de estar de todo el mundo, nos conecta a todos y saca a la luz la ventaja competitiva de cada persona.

Los Juegos De N64 Establecen El Estándar Para Los Juegos Modernos

Nintendo y sus desarrolladores de juegos afiliados realmente llevaron los juegos al siguiente nivel de una manera que estableció el estándar para los juegos modernos. Muchos de estos juegos tienen mundos inmersivos, música compleja e historias detalladas que desde entonces se han replicado y desarrollado en sus respectivas franquicias. Pero, el N64 fue la primera oportunidad para que los desarrolladores de juegos tuvieran la capacidad tecnológica de explorar realmente estos medios.

Son estas características las que realmente absorben al jugador durante horas, absorto en el mundo del juego y la historia de sus personajes. Es este tipo de juegos que permitieron escapar de la realidad durante la infancia, que a menudo es muy necesario en la edad adulta.

