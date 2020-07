Los 20 mejores juegos sin conexión para Android

Todos a menudo enfrentamos una situación en la que no hay una conexión a Internet disponible, o no tenemos datos móviles, o no tenemos conexión wifi durante. Lamentablemente a mayoría de nuestros juegos favoritos también requieren una conexión a Internet. Muchos piensan que los juegos sin conexión son solo para niños, pero no es así, hay muchos juegos offline. Permíteme presentarte 20 de esos mejores juegos gratuitos sin conexión para Android.

Tratamos de seleccionar los juegos más populares con las mejores críticas. Además, también se prioriza la variación en los géneros. Probablemente algunos de estos juegos ya te son familiares. Pero puede intentarlos de nuevo, y definitivamente encontrarás algo nuevo.

1. Bike Race Grátis – Mejores Juegos de Carreras

Las carreras siempre son divertidas y el género más popular entre el mundo de los juegos de Android. Entonces, jugar un juego de carreras de bicicletas sin una red para Internet es como un sueño para muchos jóvenes. Para ellos, Bike Race Free es la mejor opción.

Es el mejor juego de carreras de bicicletas, y puedes vencer a millones de jugadores en todo el mundo y ver tu posición en la clasificación. Por todo esto, no necesita ninguna conexión a Internet. El entorno de su lugar de carreras está diseñado con gráficos de alta definición. Además, la música es buena para impulsar tu instinto de juego.

Características importantes

Puedes elegir tu bicicleta de una colección de muchas bicicletas.

El camino no es muy suave, por lo que no será muy fácil ganar el partido.

Comprueba tu progreso en la lista de logros.

El entorno detrás de la carretera de carreras está diseñado con gráficos HD.

Puede tocar la rueda para acelerar y saltar.

2. Candy Crush Saga

Desde niños hasta personas mayores, Candy Crush Saga es un nombre muy familiar para todos. Y te sugiero que sea el mejor juego relajante sin conexión para Android. Es como un juego de rompecabezas en el que debes unir los dulces idénticos, ganar monedas y completar los niveles.

No pienses en lo que sucede después de completar todos los niveles. Hay innumerables niveles, y es casi imposible completarlos tan temprano. Sin embargo, puedes sugerir este juego a tus hijos, ya que es bueno aumentar su inteligencia rápida.

Características importantes

Diferentes formas de obtener recompensas.

Aparecerá una variedad de desafíos recubiertos de azúcar que lo harán difícil.

Hay diferentes modos de juego como ganar puntajes, gelatina clara, una colección de ingredientes, etc.

Miles de niveles con diferentes obstáculos están ahí.

Te da un límite de tiempo que no te permitirá jugar horas tras horas, por lo que puedes dejar que tus hijos jueguen este juego.

3. Subway Surfers

Otro juego fuera de línea que a la generación joven realmente le encanta jugar por pase de tiempo es Subway Surfers. Se ha convertido en un nombre muy familiar desde su lanzamiento. Un inspector gruñón y su astuto perro persiguen a Jake, y usted lo ha ayudado a navegar por la estación de metro.

Tu camino con Jake está lleno de peligros, y el inspector es tan compatible como tu habilidad. Este juego universal sin conexión para Android se puede jugar en el teléfono inteligente de cualquier marca. Además, puedes desbloquear muchas habilidades para obtener velocidad y otros beneficios.

Características importantes

Gráficos muy coloridos y de calidad HD.

Música que cambia de humor y apreciados efectos visuales.

Proporciona muchos desafíos, y debes aceptarlos para ayudar a tus amigos.

La acrobacia de deslizamiento es tan rápida como la luz.

Un montón de herramientas de pintura para dibujar en el metro.

Tienes que moler el tren con tus amigos.

4. Angry Bird 2

No digas que nunca jugaste Angry Bird en tu vida. No lo creeré si tienes un dispositivo Android y lo dices. Bueno, Angry Bird es el juego de rompecabezas basado en la física más popular disponible en PlayStore.

Desde niños hasta adultos, a las personas les encanta disfrutar de este juego y piensan que no tengo que dejar nada más sobre su popularidad. Sin embargo, jugar a este divertido juego es algo así como aliviar el estrés, y no hay presión para hacerlo en un tiempo limitado. Tienes que escoger un pájaro y tirarlo hacia los bloques para salvar a otros pájaros. Asegúrese de que su dirección apunte con precisión a los bloques.

Características importantes

Proporcione desafíos diarios y debe completarlos para obtener más recompensas.

Subir de nivel es fácil y más divertido.

Únete a la misión especial para impresionar al poderoso águila.

Puedes competir con tus amigos y ver su puntuación en la tabla de clasificación.

Jugar los niveles de varias etapas es más divertido aquí.

Hay diferentes tipos de pájaros, y puedes elegir tu favorito entre ellos.

5. Fruit Ninja

Fruit Ninja, creo, es un nombre muy familiar para todos ustedes. Aún así, sugiero este juego porque sé que muchos de ustedes no tienen esta aplicación en su teléfono. Cuando no tiene nada que ver con su teléfono porque no tiene una conexión a Internet, puede disfrutar de sus frutos que cortan el tiempo. Para algunas personas, es un tipo de estrés liberar el juego. Tienes que cortar las frutas, y cuanto más puedas hacer piezas, más puntos obtendrás. Pero debes tener cuidado con las bombas que aparecerán sin darte una pista. Y si de todos modos lo tocas con tu cuchillo, el juego ha terminado.

Características importantes

Los nuevos niveles dificultan el modo de juego.

Fácil al principio pero difícil ser el maestro.

Los diferentes tipos de modos de juego están disponibles aquí.

Los modos de juego para un jugador y multijugador también están disponibles.

Aparecerán diferentes tipos de frutas con variaciones en tamaño y color.

6. Talking Tom Jetski

Talking Tom tiene muchos juegos emocionantes, y personalmente recomiendo Talking Tom Jetski. Este juego de conducción Jetski es realmente otra cosa. En el océano, tendrás un Jetski y tendrás que conducirlo por la concurrida playa. Bosques, rocas y otros obstáculos están flotando aquí y allá.

Tienes que tener cuidado con ellos. Además, puedes pasar la rampa y tomar algunos atajos para ganar puntos extra. Créame; muy pronto te volverás adicto a este mejor juego fuera de línea para Android. Veamos las otras características de este emocionante juego fuera de línea.

Características importantes

Las acrobacias de deslizamiento suave te permitirán cambiar de dirección fácilmente.

Puedes obtener el puntaje más alto y competir con tus amigos.

Puedes elegir entre Tom o Angela para jugar.

Se dan muchas misiones, y tienes que cumplirlas para ganar más recompensas.

Gráficos visuales apreciativos y música divertida.

7. Roll the Ball: slide puzzle

Prueba Roll the Ball, un adictivo juego de arcade para Android. Es un juego clásico que prueba tu nivel de coeficiente intelectual a medida que resuelves diferentes formas de rompecabezas. Podrás jugar mientras permaneces sin conexión y ofrece campañas para un jugador.

También viene con modos en línea con nuevas actualizaciones y juegos interactivos para jugadores múltiples. Es gratis y funciona en casi todos los dispositivos Android populares. Está optimizado tanto para teléfonos como para tabletas, por lo que tendrá una gran experiencia de juego en pantallas grandes.

Características importantes

Solo tendrás que hacer coincidir la caja del rompecabezas para hacer el camino hacia la pelota. Es una experiencia agradable mientras se ejercita la capacidad intelectual.

Ofrece diferentes modos de juego, como el modo de recolección de estrellas, el modo de rotación, el modo de movimiento, etc.

El juego ofrece más de 3000 niveles con cero penalizaciones y limitaciones de tiempo.

Obtendrás bonificaciones y recompensas diarias después de resolver diferentes desafíos.

Viene con soporte completo de tablas de clasificación y logros de Google. Así que juega duro y supera a tus amigos y otros jugadores.

8. Asphalt 8: Airborne – Divertido juego de carreras de autos reales

Si te gusta el exótico juego de carreras , entonces te enamorarás de Asphalt 8. Es uno de los juegos más populares y revisados ​​que puedes jugar en Android de forma gratuita. Este está disponible en la mayoría de las plataformas junto con Android y es conocido por su juego fluido de carreras de autos. Podrás experimentar diferentes ubicaciones y ciudades donde puedes competir con la mejor colección de autos de carreras de la industria. Te permite jugar sin conexión, y hay muchas sesiones emocionantes y desafíos en eventos de juegos en línea.

Características importantes

Podrás montar más de 220 fantásticas máquinas de carreras, y la lista siempre está creciendo con nuevas actualizaciones.

Le permite experimentar más que solo acrobacias en la carretera; Podrás saltar a grandes altitudes y romper con las reglas gravitacionales.

El juego ofrece 9 temporadas y más de 400 eventos fuera de línea, junto con muchos desafíos en el modo carrera.

Gameloft es conocido por sus increíbles gráficos y efectos de sonido en el juego, y Asphalt 8 es uno de los mejores de su clase.

Podrá personalizar sus controles, y la interfaz de usuario es compatible con gamepads compatibles con Android en una amplia gama.

Viene con una plataforma multijugador que consta de una gran comunidad de jugadores. Compite con jugadores de todo el mundo y comparte tus logros en línea con facilidad.

9. Chess Free

Es hora de obtener la mejor experiencia de juego de ajedrez con Chess Free. Es uno de los juegos de ajedrez sin conexión gratuitos más populares para dispositivos Android. Puedes jugarlo en línea donde disfrutarás de su modo multijugador competitivo y, por supuesto, es jugable mientras permaneces sin conexión.

El modo para un jugador ofrece un juego desafiante con la IA y proporciona más de 12 niveles, desde principiante hasta maestro. El juego viene con integración de anuncios, pero siempre tendrás la opción de ir sin anuncios en la sección de compras en la aplicación.

Características importantes

Podrás practicar y perfeccionar tus habilidades de juego de ajedrez.

El juego ofrece modos casuales y profesionales para preferencias de dificultad, y también hay una función de tutor de ajedrez que enseña movimientos y estrategias especiales.

Viene con una gran colección de tableros de ajedrez y piezas en formas 2D y 3D.

Puedes competir con otros jugadores y entre amigos en línea en los modos hot-seat de dos jugadores.

El juego está optimizado para teléfonos y tabletas Android para que tengas una experiencia de juego fluida.

La tabla de clasificación de Google y los logros también son compatibles.

10. Shadow Fight 3

NEKKI presenta con orgullo su exclusivo juego de lucha RPG para Android con elementos ninja. Se llama Shadow Fight 3. Te encantará su increíble calidad gráfica y los entornos del juego. Cuenta con un enorme mundo de juegos para explorar con una comunidad de juegos en línea en constante crecimiento. El juego requiere una conexión a Internet para jugar y ofrece una rica historia en el modo historia para un jugador. Tendrás que abrirte paso para ganar un lugar entre las leyendas de tu región.

Características importantes

Únete a la aventura para salvar a tus clanes con poderes de sombra. Puedes elegir y desarrollar tu propio héroe con ventajas raras y un aspecto feroz.

Viene con un sistema de actualización lógica, así que recoge objetos raros y mejora las habilidades especiales de tu héroe.

Te encantará su sistema de combate mientras desatas tus poderes de sombra y tu equipo de guerra único.

Te permite crear tu estilo de lucha único, ya sea como un guerrero de las sombras sigiloso o un caballero intrépido.

El juego presenta espectaculares peleas de jefes con impresionantes efectos visuales y sonidos fascinantes.

El sistema de control del juego está optimizado tanto para teléfonos Android como para tabletas.

11. Lily’s Garden

También puedes probar Lily’s Garden, una aplicación de jardinería muy linda . La tía abuela de Lily tenía un hermoso jardín. Pero no había nadie para cuidarlo, por lo que se volvió desordenado y estuvo a punto de ser destruido.

Entonces, Lily quiere renovar el jardín y decorarlo de una manera hermosa en los recuerdos de su tía abuela. Ahora, debes ayudar a Lily a resolver muchos rompecabezas de flores y traer cosas nuevas para el jardín. Cuanto más juegues este juego, más aprenderás y descubrirás el giro de una historia de amor romántica para Lily. Parece interesante, ¿verdad? Bueno, lo es.

Características importantes

Puede ampliar su jardín en diferentes lugares.

Vaya con una linda historia de amor romántica con diálogos divertidos y lindos.

Hay muchos objetos ocultos sobre el jardín, y tienes que descubrirlos.

Combina flores y gana los juegos de rompecabezas de tamaño pequeño para obtener más monedas.

Obtén más recompensas y desbloquea más objetos y ubicaciones ocultas.

Puede usar muchas herramientas de decoración para decorar sus jardines maravillosamente.

12. Angry Birds Evolution

Ya has completado todos los niveles de Angry Bird, y aún así, quieres probar más niveles nuevos, ¿verdad? Si se encuentra en la misma situación, comience a apuntar a los bloques con sus aves en un ambiente recién preparado. Prueba Angry Birds Evolution.

Después del gran éxito del juego original de Angry Birds, Ravio Entertainment llegó con una nueva versión de este juego fuera de línea para Android, y se hizo tan popular como la versión original muy pronto. Las estrategias y tácticas de juego son las mismas que la versión anterior. Pero hay muchas cosas nuevas e incluso más interesantes. Algunas habilidades nuevas y un entorno completamente nuevo deben divertirte muy pronto.

Características importantes

Impresiona al poderoso águila para que se una al viaje épico en este divertido juego de aventuras .

Incluye gráficos visuales con calidad de consola y música divertida.

Se agregan toneladas de nuevas habilidades y pájaros a estas nuevas versiones.

Puedes unirte a eventos semanales especiales para obtener más recompensas.

En la competición PvP, puedes combatir a otros jugadores.

Puede ingresar a la hermosa isla de los pájaros y comenzar una gran aventura.

13. Cocinando en la cocina – Juegos de repostería para niñas

A las niñas a menudo les encanta jugar con los atributos que adquieren por instinto. Cocinar es uno de los atributos de esas mujeres. Entonces, para las niñas, tengo esta recomendación especial. Intenta cocinar en la cocina si te encanta cocinar.

En este juego se dan algunas recetas, y todos los ingredientes también están disponibles. Por lo tanto, puede recolectar esos ingredientes particulares y cocinar el plato que desea preparar. Paso a paso las instrucciones también se dan. Además, debes mantener tu cocina virtual limpia y decorarla perfectamente.

Características importantes

Puedes hornear pizza y hacer papas fritas, hamburguesas, sopa y muchos más.

Hornee su pastel de cumpleaños y decórelo como desee.

Hay más de 24 recetas disponibles en este juego.

Hermosos gráficos y música lo harán más emocionante.

También puede preparar platos italianos, desayuno inglés, continental y tostadas francesas aquí.

Medir ingredientes y recolectar hierbas también será más divertido.

14. Real Racing 3

Si eres un verdadero fanático de los juegos de carreras, cómo una conexión a Internet es un obstáculo para jugar en tu tiempo aburrido. Real Racing 3 es realmente un juego de carreras muy popular entre los juegos de carreras de las categorías fuera de línea y en línea.

Bueno, puedes llevar tu habilidad de carreras de autos a un nivel completamente nuevo con este juego. También puedes conducir pistas, bicicletas y autos de carreras de diferentes marcas. Por lo tanto, puede elegir su vehículo y disfrutar de una gran experiencia de carrera. ¿Todavía no está convencido? Bueno, mira las características de este juego a continuación para obtener más información y emocionarte.

Características importantes

Más de 250 autos de diferentes marcas como Ford, Aston Martin, BMW, McLaren, etc.

19 pistas diferentes también están disponibles para jugar.

Es un juego de carreras gratuito y multiplataforma.

Aprenda autos detallados y otra información del vehículo y elija el mejor auto para usted.

Puedes jugarlo en modo multijugador y desafiar a tus amigos.

15. PAC-MAN

Pregúntale a cualquiera cuál es el juego de arcade más popular para Android . La respuesta puede variar, pero la mayoría de las personas optarán por PAC-MAN. Debes estar familiarizado con eso, ¿verdad? Si nunca lo probaste, te recomiendo este increíble juego de Android sin conexión.

Las tácticas de este juego son las mismas que en el viejo juego de Pac-Man. Tienes que comer todos los pellets de poder mientras los fantasmas divertidos te persiguen continuamente. Este juego de arcade retro está lleno de diversión y emoción. Puedes consultar tu lugar en la lista de logros y jugar más para subir de nivel.

Características importantes

Una estrategia de juego muy simple permitirá que cualquiera juegue este juego arcade de 8 bits.

Los efectos visuales perfectos de píxeles aumentarán su emoción con los sonidos divertidos.

Al principio es muy fácil pero difícil de dominar.

Tienes que comer 20 fantasmas y 4 frutas por mil puntos.

Puedes jugar 3 niveles diferentes de este juego.

Aparecerán recompensas de tokens, y también debes comértelos.

16. Talking Tom Gold Run

Talking Tom tiene muchas series de juegos. El Talking Tom original es un juego de niños , y a las personas de todas las edades no les encantará jugar ese juego para pasar el tiempo libre cuando Internet no está disponible.

Entonces, puedes probar Talking Tom Gold Run. La estrategia del juego es similar a Subway Surfers, pero el fondo, la música y el tema son completamente diferentes. A veces, la gente elige este juego en lugar de Subway Surfers. Sin embargo, puedes ganar monedas siempre que pases por encima de la moneda de oro. Y aquí, nadie te está cazando, pero tú eres el que caza al ladrón que robó tu bolsa llena de monedas de oro.

Características importantes

Conoce personajes especiales como Angela, Hunks, Ginger y muchos más.

Puedes conectarte con tus amigos en este juego a través de las redes sociales.

Desbloquea diferentes niveles y gana más monedas.

Construye tu casa y patio trasero después de completar los niveles.

Las misiones y tareas diarias también se dan en este juego.

Diferentes formas de obtener acceso a las funcionalidades generales sin pagar un centavo.

17. Juegos Mentales (juegos para el cerebro)

Cuando no tiene una conexión a Internet, las aplicaciones comunes que le encanta usar como Facebook, Instagram y otros juegos en línea posiblemente no estén disponibles para usted. Entonces, debes confiar en algunos de los mejores juegos sin conexión para Android.

¿Qué pasa si tienes un juego mental fuera de línea que hará que tu aburrido tiempo sea desafiante y emocionante? Bueno, prueba el juego mental. Esta aplicación de juegos para Android está llena de emocionantes juegos de preguntas que solo necesitan tu inteligencia para dominarlos. Sin embargo, hay toneladas de juegos de rompecabezas ilusorios disponibles aquí que incluso puedes intentar aumentar tu capacidad de pensamiento rápido.

Características importantes

Hay toneladas de diferentes mini juegos mentales como sudoku, ajedrez, rompecabezas, rompecabezas, damas, cubo de Rubik, dominó, cuadrado mágico, etc.

Hay disponibles diferentes juegos con más de 3 cientos de niveles.

Es bueno para mejorar su capacidad de pensamiento lógico y su inteligencia rápida.

Este pequeño juego no ocupará demasiado espacio en el almacenamiento.

Todos los juegos son gratuitos y no necesitas una conexión a Internet para disfrutarlos.

18. Cover Fire: juegos de disparos sin conexión

Conoce el mejor juego de disparos de francotiradores sin conexión para Android, Cover Fire. Los amantes de los juegos de disparos y de batalla deben recomendar este emocionante juego sin conexión para Android. La estrategia de este juego es muy perceptible, y no tomará mucho tiempo volverse adicto a este juego.

En este juego, eres el líder de un gran equipo y debes liderar la batalla con los mejores tiradores de tu equipo. ¿Sabes quiénes son tus enemigos? Es un juego de zombies, por lo que es obvio que tienes que matar a los zombies chupadores de sangre.

Características importantes

Este juego se coloca sobre un área embrujada llena de zombies. Por lo tanto, no se recomienda para las personas con corazón débil.

Es un juego completamente actualizado, por lo que no te pedirá que conectes tu teléfono con una conexión wifi.

El control moderno y suave te permitirá disfrutar de un deslizamiento perfecto.

Un entorno devastador con gráficos HD y efectos visuales horribles lo hacen aún más aterrador.

Salva tu ciudad, liderando un enorme arsenal y toneladas de armas.

19. Encuentra las diferencias – más de 750 niveles

Encontrar diferencias entre dos imágenes idénticas siempre es divertido. Y ahora, puedes disfrutar haciéndolo con un juego de Android sin conexión. Find the Difference es el nombre del juego, y te proporcionará cientos de pares de fotos que tienes que mirar para encontrar las tontas y pequeñas diferencias.

Al principio, puede parecer muy fácil para ti, pero cuanto más juegues, más difícil será. Además, hay pistas y las tontas diferencias no serán una broma para ti. Te hará adicto muy pronto.

Características importantes

Más de 7 cientos de niveles están disponibles para disfrutar.

Proporciona pistas gratuitas ilimitadas, deshace y rehace.

Ninguna limitación de tiempo lo empujará a completar su tarea.

Puede ampliar las imágenes para descubrir las diferencias.

Se darán bellas imágenes de retratos, frutas, paisajes, etc. para encontrar las diferencias.

Todos los niveles se desbloquean automáticamente.

20. Bob’s World – Superaventura

¿Incluso te encantó jugar juegos de Mario en tu infancia? Si es así, recupera tu sensación de nostalgia con este divertido juego fuera de línea para tu dispositivo Android. Es el mundo de Bob.

Esta vez, no es Mario sino Bob, a quien debes asumir el papel y atropellar el camino peligrosamente estructurado pero bellamente diseñado. Has atropellado esta peligrosa forma de rescatar a la princesa de Bob, que es capturada por algunos males. Entonces, ¿estás listo para asumir el papel de Bob y aceptar el desafío de correr por la carretera?

Características importantes

Se dan botones específicos para tocar cuando saltar, moverse y correr.

Interfaz de usuario suave y música alentadora.

Las personas de cualquier edad pueden jugar este juego.

Diseñado con un intuitivo controlador retro en pantalla.

Los gráficos de alta resolución y un entorno colorido impulsarán su iniciativa de juego.

Tienes que destruir ladrillos, bloques y otros obstáculos para ganar monedas y recompensas.

Bueno, si me preguntas sobre mi favorito, esta vez me encantaría recomendar varios juegos. En mi tiempo libre, me gustaría disfrutar jugando Angry Bird 2, Talking Tom Jetski, Bob’s World y Candy Crush Saga. También probé otros juegos, pero jugué estos 5 juegos por mucho tiempo.

Bueno, espero que ya hayas seleccionado tus juegos favoritos de Android sin conexión y empieces a disfrutarlo. Avísame sobre los juegos fuera de línea que he olvidado por error incluir en esta lista.