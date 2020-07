Las 20 mejores aplicaciones de automóviles para Android

El mantenimiento del automóvil no es muy fácil para todos nosotros. Especialmente para los principiantes, es muy común encontrar problemas tontos sin indicios de la solución que nos lleva a ver a un experto. Además, algunos de nosotros a menudo no tenemos idea de cuánta gasolina estamos desperdiciando sin motivo y terminamos gastando mucho dinero en ella. Además, hay otros problemas, como no tener un escáner OBD, por lo que no hay forma de diagnosticar la salud del automóvil.

Pero el problema más común es manejar las aplicaciones necesarias que necesitamos usar mientras conducimos. Bueno, puede haber muchos problemas similares a este, y la solución es muy fácil. Use aplicaciones de automóviles compatibles para Android, y hoy, este es el tema que vamos a discutir.

Las mejores aplicaciones para una mejor experiencia al conducir

Primero, permítame decirle que la mayoría de las aplicaciones de automóviles Android están diseñadas para algunas tareas específicas, ya que el problema varía. Algunos están diseñados para priorizar el estado del combustible; algunas son para aplicaciones adicionales, mientras que otras son para escaneo OBD.

Por lo tanto, primero debe averiguar qué tipo de servicio necesita para su automóvil. Al enumerar las aplicaciones, tratamos de mantener aplicaciones de todos esos tipos, y así, tendrá una idea del problema que ya no está dispuesto a enfrentar. Entonces, eche un vistazo a las aplicaciones enumeradas a continuación y comience a usar la aplicación que cree que más necesita.

1. Torque Lite (OBD2 y CAR)

Ahora puede medir las fallas de BHP y OBD con Torque Lite, una de las aplicaciones de automóviles más populares para Android. Esta aplicación esencial puede ayudarlo a asegurar sus automóviles y evitar muchos problemas mecánicos irritantes en su automóvil. Le mostrará la vista en tiempo real del automóvil y le informará de cada movimiento del mismo. Este tipo de servicio es esencial para mantener su vehículo seguro y a la vista.

Puede permanecer relajado sin pensar en su automóvil favorito en el estacionamiento. También hay toneladas de funciones interesantes disponibles aquí que puede aprender de la lista de características.

Características:

Encontrará los códigos de falla de reinicio del motor y los códigos de falla DTC.

Exporte un mapa de su destino y le mostrará las formas.

Encuentre todos los datos de rendimiento del motor en un solo lugar.

Puede verificar su velocidad por la noche perfectamente con el modo GPS HUD.

Hay un panel de control y temas personalizables con muchos accesos directos para una experiencia de conducción sencilla.

Muestra las estadísticas de combustible y MPG de gasolina.

Descargar

2. Drivvo – Gestión del automóvil, registro de combustible, encontrar gasolina barata

Vamos a ver esta aplicación emocionante llamada Drivvo. Es una de las aplicaciones de coche más versátiles para Android que encontrarás en PlayStore. Es utilizado por una gran comunidad de propietarios de automóviles y ofrece herramientas confiables de administración de automóviles, tales como reabastecimiento de combustible, servicios, mantenimiento y ahorro general de costos.

Si tiene varios vehículos, esto le facilitará la vida con servicios de nivel profesional y administración de datos en tiempo real. Le permite registrar los gastos en sus automóviles para que pueda calcular los gastos y elegir la mejor manera de mantenerlo funcionando con un presupuesto.

Características:

Incluye excelentes herramientas para los conductores al registrar los ingresos para ahorrar costos en tiempo real.

Puede realizar un seguimiento de sus repostajes de gasolina y calcular el costo por kilómetro recorrido y recopilar información sobre los gastos semanales y mensuales.

Le ayuda a rastrear los ingresos si es conductor y lo mantiene en las rutas tanto para usuarios profesionales como personales.

Drivvo también viene con una función de recordatorio para alertarlo cuando el vehículo necesita un servicio profesional, cambio de aceite, puesta a punto y pagos de impuestos.

También puede verificar la calidad del combustible y elegir qué tipo se adapta mejor a usted con su Calculadora Flex.

Es de uso gratuito y ofrece una interfaz de usuario ampliamente accesible. Siempre puede actualizar a su versión Pro para algunas instalaciones premium adicionales.

Descargar

3. Sygic Car Connected Navegador

Sygic presentó su aplicación insignia para la navegación y el mantenimiento de sus automóviles. Se llama Sygic Car Connected Navigation. Funciona con la mayoría de los automóviles modernos de marcas comunes conocidas, como Ford, Jaguar, Suzuki, Honda, etc. Es de uso gratuito y funciona en casi todos los teléfonos Android populares. La interfaz de la aplicación es minimalista y ofrece una amplia accesibilidad. Solo necesitará conectar su teléfono con un cable USB.

Le permite controlar la aplicación desde los botones de dirección del vehículo, los comandos de voz e incluso la pantalla táctil del vehículo. También obtendrá acceso a mapas sin conexión con actualizaciones periódicas sin ningún período final.

Características:

Ofrece el mejor sistema de navegación GPS con opciones de conectividad perfecta.

Obtendrá información en tiempo real sobre la velocidad sugerida en ciertas carreteras, por lo que podrá mantener el límite de velocidad.

Ofrece la mejor información de tráfico de la industria y sugiere las rutas más rápidas para llegar al destino.

Esta aplicación viene con información en vivo sobre los precios del combustible y lugares de estacionamiento de sus áreas cercanas para ahorrar tanto su valioso tiempo como dinero.

Obtendrá actualizaciones de mapas gratuitas en su dispositivo y las cargará rápidamente en sus automóviles a través de MirrorLink, SYNC3, etc.

Descargar

4. Fuelio: registro de gas, costos, gestión de automóviles, rutas GPS

También puede probar Fuelio si desea un mejor combustible mediante el análisis estadístico y reducir el costo del combustible que realmente no necesita. Fuelio es una conocida aplicación de automóvil para su dispositivo Android que generará un gas analítico utilizando el registro y siempre le mostrará el costo de la gasolina de cualquier tipo.

Además, intentará ayudarlo a administrar sus autos y otros vehículos de cuatro ruedas con toneladas de consejos y procedimientos relacionados con el servicio. Esta aplicación incluye un mejor rastreador GPS que nunca te permite perderte en una nueva ciudad.

Características:

Diseñado con una interfaz de usuario muy clara y fácil.

Seguimiento automático de costos de gasolina y le muestra el estado y el historial del combustible

Puede usar esta aplicación para cualquier tipo de vehículos que consuman combustible.

Le dará un recordatorio de los problemas relacionados con el servicio.

En el mapa de Google, le mostrará el destino y los rellenos.

Muestra la distancia con la unidad de kilómetros y millas.

Descargar

5. AutoMate – Asistente de Viaje

Le sugeriré AutoMate si desea disfrutar de una aplicación automática completa para su dispositivo Android con problemas de navegación y servicio. Esta aplicación compatible está llena de funciones esenciales para una mejor experiencia de manejo. Puede administrar todas sus aplicaciones necesarias, como reproductor de música, video, Facebook y otras aplicaciones con accesos directos para evitar contactos excesivos. Además, puede realizar llamadas con manos libres y enviar mensajes con esta aplicación. ¿Quieres más para quedar impresionado? Bueno, esta aplicación contiene mucho para ti.

Características:

Los comandos de voz pueden administrar usando otras aplicaciones.

Mostrar mapas a su destino y la unidad de distancia.

Análisis estadístico de combustible usado e historia.

Puede controlar la mayoría de las aplicaciones multimedia mediante gestos.

Puede buscar restaurantes cercanos, hoteles, hospitales, estaciones de servicio, etc.

Descargar

6. SpotAngels – Estacionamiento gratuito y garaje

Encontrar un garaje o lugar de estacionamiento cercano no es muy fácil en las grandes ciudades. SpotAngles está aquí para usted con todos los detalles del lugar de estacionamiento y garajes. Esta moderna aplicación compatible con Android auto siempre encontrará un lugar adecuado para estacionar sus autos y vehículos de cuatro ruedas. Pero la mejor parte de esta aplicación mostrará el lugar de estacionamiento más cercano y gratuito para usted en el mapa. Además, puedes reservar el estacionamiento cercano con anticipación usando esta aplicación. Deje de lado el hecho de estacionar y preste atención a otras características de esta aplicación. Hay muchas sugerencias y funciones de administración de automóviles disponibles aquí.

Características:

Muestra todas las reglas de manejo y estacionamiento de un lugar.

Está disponible para la mayoría de los países europeos, asiáticos, del norte y sudamericanos.

Le mostrará el estado actual del combustible y el costo de la gasolina.

Puede encontrar carteles de estacionamiento en el mapa y obtener indicaciones.

Aquí se conservará toda la información necesaria sobre sus automóviles, como los códigos VPN.

Descargar

7. PROBLEMAS Y REPARACIONES DE COCHES

Si usted es propietario o conductor de un automóvil nuevo, debe tener la mejor aplicación automática de Android justo antes de su mano. Y Car Problems and Repairs es una aplicación tan útil que lo ayudará a encontrar qué le pasa a su automóvil y qué hacer para solucionarlo.

Bueno, si usted es nuevo en este sector, es posible que no esté al tanto de todos los problemas y soluciones básicos del automóvil. No siempre es necesario llamar a un mecánico, ya que hay muchas soluciones fáciles y de bricolaje que puede aplicar en su automóvil para solucionarlo de inmediato. Para aprender tales ideas, deberías probar esta aplicación.

Características:

Un motor de búsqueda activo para encontrar problemas y soluciones comunes de automóviles.

Hay un buzón de sugerencias donde puede escribir nuevos problemas y obtener el asesoramiento de expertos.

Hay toneladas de consejos y trucos gratuitos para el mantenimiento de su automóvil.

Interfaz fácil y muchas funciones personalizables.

Aplica el modo nocturno y úsalo sin conexión a Internet.

Descargar

8. EOBD Facile – Diagnóstico del Coche OBD2 & ELM327

Ahora puede convertir su teléfono en un escáner de automóvil y un detector de código OBD. Para eso, puede usar otra aplicación de automóvil popular para su dispositivo Android. Estoy hablando de EOBD Facile. ¿Alguna vez has oído hablar de esta útil aplicación? Si no, es hora de probarlo. Solo con su teléfono Android, puede ejecutar un diagnóstico en su automóvil y averiguar si algo está mal aquí. Esta aplicación le proporcionará una interfaz elm 327 que puede conectar con su automóvil utilizando el puerto OBD. Le ayudará a aprender sobre el estado del motor y los códigos de falla.

Características:

Descubra y borre los códigos de falla OBD con solo unos pocos toques.

Un sensor de vehículo fuerte lo ayudará a ver el estado del automóvil en tiempo real.

Tablero de instrumentos simple con detalles de luz indicadora de mal funcionamiento.

Viene con más de 15 mil definiciones para automóviles de diferentes modelos.

Mantendrá el historial de la dirección de su recorrido como una aplicación de viaje por carretera y mostrará el mapa de su destino.

Descargar

9. ACar – Gestión del automóvil, Milage

Otra aplicación útil de gestión de automóviles está aquí para usted. Acar es una aplicación automática para Android muy activa y totalmente integrada que puedes usar. Esta aplicación le mostrará todos los consejos necesarios para un mejor mantenimiento del automóvil y sugerencias para usar su automóvil, evitando problemas comunes.

Además, encontrará toda la información necesaria sobre su automóvil disponible aquí, ya que incluye una carpeta separada para él. Además, puede usar esta aplicación para cualquiera de sus vehículos de cuatro ruedas y obtener los mismos beneficios que de costumbre.

Características:

Incluye una interfaz y un tema muy limpios y fáciles de usar.

Le mostrará la dirección de su destino si logra configurarlo.

Calculará el consumo de combustible con todas las unidades y le mostrará un resultado analítico.

Puede sincronizar esta aplicación con su otro dispositivo.

También mantiene el historial de las indicaciones de su recorrido y los registros de accidentes.

Descargar

10. MotorData OBD. Diagnóstico | Escáner OBD2 ELM

Siempre se sugiere mantener su automóvil con buena salud y condiciones. Por lo tanto, usar una aplicación de escáner OBD es muy importante, y puede usar el Diagnóstico del automóvil MotorData OBD para eso. Esta aplicación de automóvil compatible para Android viene con todas las funciones de escaneo del automóvil que funcionarán muy rápidamente. Esta aplicación lo ayudará a controlar las unidades de motor y el sistema de su automóvil. Además, puede leer DTC, códigos de fallas y datos de fotogramas congelados con la mayor precisión.

Características:

Muestra los resultados de los parámetros en tiempo real y el historial.

Encontrará una explicación del código de diagnóstico de problemas para obtener los códigos P0 y P2.

Puede obtener complementos con otras aplicaciones para ampliar las funcionalidades.

Muestra un sensor de oxígeno, la velocidad del vehículo, la temperatura y otra información.

Capaz de acceder a casi todos los modelos comunes de marcas de automóviles.

Descargar

11. Android Auto – Google Maps, Media & Messaging

El control de módulo es una de las funciones más útiles para cualquier vehículo inteligente como automóviles y motocicletas con alta configuración. Y aprender a controlarlo no es una tarea que puedas hacer sin ninguna lección.

Sin embargo, instale Android Auto, que se conoce comúnmente como una de las aplicaciones compatibles con Android Auto más populares. Puede configurar la conexión entre su vehículo y esta aplicación en su teléfono. Muy pronto después de eso, encontrará una manera de controlar muchas funciones de sus automóviles utilizando solo su teléfono inteligente. Esta aplicación es muy recomendable para autos deportivos, y las funciones que puede controlar con la aplicación se enumeran en la lista de características.

Características:

Puede configurar una alerta de notificación para servicio y reemplazo como una aplicación de recordatorio .

Opciones para acceder a los contactos y enviar mensajes automáticamente.

Reproduce música y videos sin contacto directo.

Muestra mapas y dirección de la brújula a tu destino.

Los rastreadores GPS encontrarán su automóvil en el gran estacionamiento como cualquier aplicación popular de rastreo de vehículos .

Descargar

12. inCarDoc FREE – OBD2 ELM327 escáner automotriz

Conoce a inCarDoc FREE, el mejor médico para tu automóvil. Tan pronto como instale esta aplicación, le mostrará todos los detalles de su automóvil, como el código del motor, las herramientas del libro de registro, etc. También puede escanear y controlar las actividades de su automóvil con sus teléfonos inteligentes.

Este escáner de automóvil OBD2 compatible puede conectarse a través de Bluetooth, wifi y kiwi 3. Además, puede verificar el estado del motor (MIL) y otros detalles aquí. Solo unos pocos clics están bien para encontrar datos de cuadros congelados y descripciones de los códigos de diagnóstico de problemas almacenados, lo que significa brevemente DTC. ¿Necesita más para impresionarse? Siga la lista de características para encontrar más.

Características:

Un parámetro GPS adicional le mostrará la velocidad, la ubicación del GPS, la altitud, etc.

El modo de aplicación autoidentificable facilitará el uso de otras aplicaciones en segundo plano.

Conéctelo fácilmente con Bluetooth y wifi del automóvil.

Mostrarle el dispositivo y el historial de la aplicación.

Haga un resultado estadístico de sus usos de combustible.

Descargar

13. OBDLink (diagnóstico del automóvil OBD)

Convertir su dispositivo inteligente en la herramienta de diagnóstico completo es como un sueño para los amantes del automóvil. Y esta aplicación trae luz a tu sueño. Instalar OBDLink. Esta aplicación de automóvil compatible para Android funcionará con adaptadores esenciales como OBDLink MX +, MX Bluetooth, MX Bluetooth, MX Wi-Fi, SX USB con Android 3.1 o más reciente, y muchos más.

Además, le mostrará los códigos de diagnóstico de problemas y las estadísticas estimadas de la economía de combustible. Sin embargo, las otras características de esta aplicación definitivamente demostrarán su competencia sobre otras aplicaciones automáticas de Android.

Características:

Le muestra el cuadro congelado y los datos del cuadro real de su automóvil.

El rastreador GPS le mostrará dónde está estacionado su automóvil y dónde está ubicado.

Las funciones de ahorro de combustible le mostrarán el estado actual de kilometraje.

Incluye toda la información esencial como el número de VPN y la identificación de calibración.

Visualice el resultado del sensor de oxígeno y el resultado de la prueba del monitor a bordo.

Descargar

14. CarLink

Conocer el sistema IVI de su automóvil es esencial. Este sistema IVI se refiere principalmente al sistema de información y entretenimiento en el vehículo, y CarLink es la aplicación, especialmente desarrollada para personalizar este sistema.

Debe conectar su automóvil con esta aplicación en su teléfono con un cable USB. Contiene muchas funciones editables que lo ayudarán a controlar las funciones de su automóvil con mucha facilidad. También puede conectarlo con otra aplicación de navegación para abrir la navegación predeterminada y disfrutar de la duplicación.

Características:

Le permite disfrutar de aplicaciones útiles con contratos táctiles.

Crea muchos accesos directos para una mejor experiencia de conducción con su dispositivo Android.

Conservará toda la información necesaria sobre su automóvil y se la mostrará cuando la necesite.

Muestra las actualizaciones de millas y el estado actual de millas.

Le recuerda todas las piezas necesarias para los reemplazos.

Descargar

15. InCar – CarPlay para Android PRO

Puede probar InCar para obtener la mejor experiencia en el automóvil con su dispositivo Android. Esta aplicación está diseñada específicamente para autos inteligentes. Esta aplicación automática para Android es totalmente compatible con cualquiera de sus autos recién lanzados y otros vehículos de cuatro ruedas. Se ocupará de las aplicaciones que desea utilizar mientras conduce y le permitirá disfrutarlas sin tocar su teléfono.

Funcionando como una aplicación de música lejana, te ayudará a disfrutar de la música y los videos mientras conduces tu automóvil. También puede disfrutar de algunas otras características que son realmente esenciales para la mejor experiencia de CarPlay.

Características:

Puede cambiar la interfaz de usuario si no le gusta usando el panel de control.

Puede hacer íconos de su elección para mantenerlo cerca de su dedo.

Cambia la música y usa otras aplicaciones desde aquí.

Reciba una llamada, verifique y responda a su mensaje utilizándolo con menos esfuerzo.

Con esta aplicación, puede mantener sus aplicaciones favoritas en su pantalla de inicio mientras conduce y usarlas al instante.

Descargar

16. CarG – Gestión del automóvil

Ya sea un auto viejo o uno nuevo, puede usar CarG para administrar sus vehículos de cuatro ruedas con muchos beneficios. Esta aplicación está cuidadosamente diseñada para visualizar toda la información necesaria sobre su automóvil de vez en cuando.

Puede aprender la unidad de kilometraje y el código de placa de su automóvil desde esta aplicación. Además, le informará sobre qué ciudad y país conduce y cuál es la unidad de millaje actual de su automóvil. Además, no tiene que recordar el código VIN y el número de registro de ahora en adelante, ya que también se encargará de ellos. Veamos qué más hará por ti.

Características:

Le ayuda en el mantenimiento del aire acondicionado en el automóvil.

También puede mantener la caja de cambios y la gestión del servicio con esta aplicación.

Muestra el kilometraje actual y las actualizaciones de kilometraje promedio.

Le recuerda a tiempo todos los servicios necesarios de configuración y reemplazo.

Puede usarlo para múltiples vehículos de cuatro ruedas, y es fácil de sincronizar.

Descargar

17. Encuentra mi auto – navegación GPS

A veces tiene que estacionar su automóvil en una gran área de estacionamiento. Por lo tanto, se vuelve muy difícil encontrar su automóvil entre cientos de personas. Incluso a menudo se hace difícil encontrarlo con el alarmante pitido. Si solo está buscando una solución a un problema tan irritante, simplemente use Find My Car.

Es como una aplicación de rastreo GPS con muchas funciones de administración de automóviles. Pero la mejor parte de esta aplicación es la capacidad de seguimiento como una aplicación de brújula . Y la buena noticia es que no necesitas una conexión a Internet para eso.

Características:

La brújula de destino le mostrará el camino hacia el lugar al que desea llegar.

Incluye radar frontal web y puede usarlo sin conexión a Internet.

También puede usar el pseudo-radar reflejado por GPS sin una red.

Todas las funciones de navegación están disponibles aquí.

Le muestra el mapa con una brújula para encontrar su automóvil estacionado.

Descargar

18. Mis coches (Fuel logger ++)

Para administrar sus usos de combustible, puede usar My Cars, una útil aplicación para Android; Debo recomendarlo con seguridad. No solo para sus automóviles, sino que puede usar esta aplicación para su bicicleta, camiones, botes y otros vehículos que consumen combustible. Le mostrará cuánto combustible está usando mensualmente y semanalmente.

Además, encontrará la suposición de dinero para el combustible y las formas de ahorrarlo. Además, esta aplicación contiene una alarma de emergencia de combustible y recordatorios de configuración. Además, hay miles de consejos para una mejor gestión y comprensión del automóvil.

Características:

Proporciona excelentes funciones de facturación, configuración y gestión de servicios.

El recordatorio de combustible está ahí y es compatible con casi todos los tipos de combustibles.

Las funciones de administración de viajes le mostrarán la ubicación, el clima y otra información local.

Aquí se almacenará toda la información necesaria del automóvil, como números de seguro, registros, etc.

Admite copias de seguridad automatizadas a Dropbox y servicios de exportación e importación de datos.

Descargar

19. Car Home Ultra

Administrar su teléfono mientras conduce es una tarea muy difícil, y ahora puede sentirse aliviado con Car Home Ulta, una aplicación de automóvil para usuarios de Android.

Esta aplicación de emergencia contiene muchas funciones automáticas que lo ayudarán a usar su teléfono o pestaña, responder llamadas y enviar mensajes solo con comandos de voz. Además, le informará sobre la velocidad, el consumo de combustible y otros datos. Además, puede personalizar los accesos directos de las aplicaciones para crear una aplicación cómoda utilizando zonas en la pantalla de su teléfono.

Características:

La alarma de velocidad está ahí para advertirle sobre la alta velocidad y ayudarlo a evitar multas.

Incluye hermosos temas y modo nocturno.

Enviar una respuesta automática a los mensajes entrantes.

Al igual que una aplicación de música , le permitirá controlar los medios y administrar el sistema de música.

Muestra la información sobre el clima, la ubicación, la dirección del estacionamiento, la altitud, etc.

Descargar

20. Mi servicio de mantenimiento de automóviles pro

Para disfrutar de toneladas de servicios automotrices para su automóvil, puede usar My Car Maintenance. Y es la última opción para usted si aún no está eligiendo una para probar.

Bueno, esta aplicación de automóvil para su dispositivo Android viene con un montón de funciones útiles que puede usar para controlar sus vehículos de cuatro ruedas tan fácilmente. Puede sincronizar su vehículo con el sistema de su dispositivo y usar muchas funciones simplemente usando su dispositivo. Además, esta útil aplicación automática lo ayudará a encontrar su automóvil entre la multitud. Además, toda la información necesaria sobre su automóvil se almacenará en esta aplicación para que pueda encontrarla en un segundo cuando la necesite.

Características:

Le da una alerta para el próximo servicio de automóviles.

Le recuerda la emergencia de combustible, las bujías, la correa del alternador, etc.

Le muestra las direcciones de los lugares de estacionamiento y puede enviarlas directamente a otros.

El rastreador GPS incorporado le mostrará el lugar donde estacionó su automóvil.

Muy fácil instalación y función de sincronización.

Descargar

Las aplicaciones que elegimos para la lista no tienen las mismas funciones. Debe encontrar aplicaciones diseñadas específicamente para algunas funciones automáticas particulares. Entonces, la elección debería ser tuya aquí. Aún así, puedo ayudarlo a elegir la aplicación con el mayor número de usuarios satisfechos.

Torque Lite y AutoMate serán la mejor opción si buscas una mejor aplicación de Android con todo incluido y mejor. Use Fuelio para un mejor análisis del consumo de combustible y use Find My Car si cree que encontrar su auto en el gran estacionamiento es difícil para usted.