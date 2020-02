McAfee confirma los riesgos de conducir un automóvil Tesla

Hay mucha investigación sobre la seguridad de los automóviles Tesla. Los llevan a cabo tanto el fabricante como los expertos en ciberseguridad. Esta vez los investigadores de la compañía de ciberseguridad McAfee realizaron pruebas en el vehículo para verificar los riesgos de manejo. Para hacer esto, engañaron el sistema de cámara Mobile EyeQ3 del automóvil, modificando sutilmente una señal de límite de velocidad que se encontraba al costado de la carretera. Luego cambiaron el panel para que una persona detrás del volante no pudiera notar dicha modificación.

Esta demostración tenía la intención de mostrar los límites del aprendizaje de automóviles autónomos y cómo un simple error de lectura o interpretación puede destruir el sistema de conducción autónomo. En este caso, se trataba de mostrar que el sistema de cámaras Mobile EyeQ3 presentaba errores al leer las señales de velocidad y que esto tenía repercusiones peligrosas en los controles automáticos de crucero. Sin embargo, las modificaciones en las señales de velocidad fueron infantilmente simples ya que los investigadores simplemente pegaron una simple pegatina. La cámara luego leyó e interpretó una velocidad de 85 millas en lugar de 35 millas.

No es la primera vez que McAfee prueba los autos Tesla para advertir sobre la ciberseguridad y los riesgos de manejo. Ya el año pasado, el gigante histórico de la seguridad informática alertó a Tesla, quien finalmente reconoció la validez del trabajo de McAfee. Sin embargo, el fabricante había anunciado que no resolvería los problemas relacionados con su MobileEye EyeQ3 inmediatamente, al menos no por ahora. Un portavoz de MobileEye incluso llegó a decir que este tipo de modificación de las señales de velocidad engañaría también a un humano detrás del volante, defendido su tecnología.

“La tecnología de vehículos autónomos no solo se basa en la detección, sino que también se respalda por varias otras tecnologías y datos, como el mapeo participativo, esto ayuda a garantizar la fiabilidad de la información que reciben los sensores de la cámara, esto para ofrecer una mayor seguridad”.

Ahora, el problema no es hasta que el detector de vídeo lea la información correctamente, sino el hecho de que no tiene sentido comprar un automóvil autónomo si de igual forma tienes que manejarlo, así que lo mejor será que continuemos conduciendo como de costumbre bajo nuestro propio riesgo.

¿No crees que este tipo de pruebas cuestiona el concepto del coche autónomo? Déjanos tus comentarios.

