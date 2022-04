NFT: El primer tuit vuelve a estar a la venta por 49 millones de dólares

Los NFT permiten a los artistas vender arte digital. Pero la tecnología también permite vender cosas como las 9.500 líneas de código que crearon la web, la primera página de Wikipedia o el primer tuit, que fue publicado por Jack Dorsey, el fundador de la plataforma.

Hace un año, la plataforma Valuables empezó a vender tuits. Y entre las publicaciones que aparecían en él estaba el primer tuit, publicado por el fundador Jack Dorsey (que, por cierto, es uno de los más firmes defensores de Bitcoin).

La NFT no tardó en encontrar adeptos. Fue comprada por Sina Estavi, el jefe de la empresa malaya de blockchain Bridge Oracle. En aquel día, estavi pagó 2,9 millones de dólares por la NFT y actualmente en su biografía de Twitter aparece como propietario del primer tuit.

Pero ahora Sina Estavi quiere desprenderse de su propiedad. En su cuenta, anuncia que ha decidido vender la NFT por el equivalente a 49,2 millones de dólares (en el momento de escribir este artículo). En su post, también dice que donará el 50% del dinero a Give Directly, una ONG que envía dinero a los hogares más pobres del mundo.

Jack Dorsey reaccionó al post, preguntando por qué no dar el 99%.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

— Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022