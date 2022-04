Las 15 mejores Carteras o Wallets de Criptomonedas

¿Estás buscando una oportunidad lucrativa para ganar más ingresos? La mejor manera de hacer y aumentar su valor neto en los tiempos de hoy es invertir en criptomonedas. No podría estar más de acuerdo que ver a la gente hacerse rica en un lapso muy corto. Aunque el mercado es muy volátil, invertir una parte de tu dinero en el mercado de las criptodivisas no es una mala idea.

Sin embargo, siempre se recomienda invertir el dinero que no requieras o necesitas retirar en los próximos años. Como nunca se sabe, el valor de la cartera podría duplicarse o se puede convertir en la mitad en un determinado tiempo.

¿Conoce la herramienta para mantener tus monedas digitales a salvo? Se trata de las carteras de criptomonedas, que sirven como una herramienta esencial para comprar, comerciar o vender criptodivisas y mantenerlas seguras. Antes de continuar con la lista, vamos a saber qué son exactamente.

🤔¿Qué son las carteras de criptomonedas?

¿Quieres almacenar tu moneda virtual lejos del alcance de los hackers? La mejor manera de garantizar la seguridad de tus activos digitales es tener su propia billetera de criptodivisas, que existe en múltiples formas, incluyendo carteras móviles, web, de escritorio, de hardware y de papel.

Todas estas tienen las mismas funcionalidades y facilitan la compra y el almacenamiento de las monedas digitales. Sin embargo, se pueden clasificar una vez que haya decidido para qué fin quieres utilizar la criptodivisa. Este factor es altamente responsable de que el rendimiento de tu cartera sea mejor o inferior al de otras.

Una billetera de criptodivisas es una aplicación o software para almacenar tus criptoactivos. Todas las criptos no pueden ser almacenadas físicamente, ya que no existen físicamente. Por lo tanto, técnicamente sólo se pueden almacenar en monederos digitales. Por lo general, este tipo de plataformas, cuentan con una interfaz intuitiva, segura y fiable. Además de ofrecer servicios rápidos a los usuarios.

Veremos las mejores aplicaciones más adelante en este artículo, pero antes de eso, echemos un vistazo al funcionamiento de estas.

🕵🏻¿Cómo funcionan las criptocarteras?

Cuando cualquier otro inversor/comerciante le envía una moneda digital, ya sea bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, o cualquier otro activo a su criptocartera, no implica que esté transfiriendo realmente las monedas. Indica que están firmando la propiedad de la misma a la dirección de tu billetera, lo que significa que el cripto en la cadena de bloques ahora pertenece a su dirección, pero no a ellos. A continuación se enumeran los 2 códigos digitales que son esenciales para completar el proceso:

1. Clave privada

Es una cadena de números y letras que sólo conoce el propietario de la criptocartera.

2. Clave pública

El proveedor de Crypto wallet genera automáticamente una cadena de letras y números. Por ejemplo, una clave pública tendrá el siguiente aspecto C2gjIYza6e7K80trA46scE611.

¿Todavía estás confundido? Piensa en una criptocartera como en una cuenta de correo electrónico. Sólo podrás recibirlo cuando permitas que otras personas conozcan tu dirección de e-mail. La clave pública actúa como tu dirección de correo electrónico en el caso de las criptocarteras. Tienes que compartir esta clave pública con otros para participar en cualquier transacción de la cadena de bloques.

Sin embargo, no quieres que nadie acceda a tu cuenta de correo electrónico, ¿verdad? Por eso, no debe dar su clave privada a nadie, ya que es como la contraseña de su criptobilletera, que no debe ser compartida con sus amigos bajo ninguna circunstancia.

Sin comprometer la integridad de la moneda, estas 2 claves privadas permiten a los usuarios de la criptocartera participar en las transacciones. Sin embargo, sólo cuando la clave pública coincida con la clave privada asignada a tu cartera digital, el usuario podrá enviar o recibir fondos una vez completada la autenticación. El saldo de tu billetera se incrementa o se deposita una vez que ambas claves son verificadas.

✅Lista de las mejores carteras de criptomonedas de 2022

Se ha realizado una investigación exhaustiva, y la lista de las mejores billeteras de criptomonedas se clasifica de acuerdo con sus características y utilidad. La lista comprende tanto el código abierto (gratuito) como las aplicaciones avanzadas (de pago) de las mismas:

1. Coinbase

Coinbase es el mejor y encabeza nuestra lista por muchas razones. Es una bolsa de criptodivisas que se hizo famosa rápidamente en Estados Unidos. La plataforma facilita a los inversores o comerciantes la compra o venta de una amplia gama de monedas, desde bitcoin, o Dogecoin, hasta Tezos. Cuenta con su propia tarjeta de débito respaldada por Visa que se integra con Apple Pay y Google. La plataforma almacena una amplia gama de activos digitales en el almacenamiento fuera de línea y es compatible con más de 100 países.

Los usuarios obtienen un bono de registro de 5 dólares en cuanto se suscriben a Coinbase. Además, también te permite programar tus operaciones de divisas diaria, semanal o mensualmente. Aquí, tus fondos están altamente asegurados en la bóveda que proporciona la plataforma para mayor seguridad.

2. Exodus

Exodus es un software que asegura sus activos digitales fuera de línea en el hardware Trezor. La plataforma te permite ganar altos intereses por los activos digitales que tengas almacenados. Puedes optar por su aplicación móvil o de escritorio en la que mejor te funcione.

Además de almacenar tus monedas y ganar un tipo de interés decente por tus ahorros, también puedes enviar o recibir monedas sin problemas. La empresa ofrece un servicio de atención al cliente 24×7, útiles preguntas frecuentes, vídeos, una enorme base de conocimientos y gráficos para garantizar que los usuarios reciban la información ideal que necesitan.

La plataforma es conocida por el seguimiento de los movimientos del mercado sobre la marcha y le permite recibir, enviar e intercambiar cripto con sus carteras móviles, de escritorio y de hardware.

3. Ledger Nano X

Altamente confiable y una de las mejores, Ledger Nano X proporciona a los usuarios una amplia gama de monedas compatibles, excelentes capacidades de comercio móvil y altos estándares de seguridad para salvaguardar sus activos digitales.

Su popularidad surgió inicialmente cuando la marca «Ledger» introdujo su primer billetera de criptodivisa, Ledger Nano S, un monedero frío repleto de características. Con su éxito, la empresa amplió la cartera Nano S y la denominó Ledger Nano X añadiendo una batería incorporada y características útiles, como la conectividad Bluetooth y mayores capacidades de gestión de activos.

Este tiene un precio de 119 dólares y cuenta con una pantalla de 128 x 64 píxeles para recorrer las aplicaciones. Esta wallet también atrae a los usuarios al ofrecer un tablero con acabado en negro mate. Actualmente, soporta 1800 monedas, y la mejor parte es que es competente en la gestión de hasta 100 monedas digitales simultáneamente a través de las aplicaciones en el dispositivo.

Lo mejor de este monedero es que está equipado con Secure Element Chip, que se utiliza para soluciones de seguridad de alta gama como pasaportes o tarjetas de débito/crédito, facilitando la protección contra la piratería informática u otros delitos cibernéticos. La plataforma puede permitirte generar enormes ingresos al permitirte prestar y apostar criptomonedas.

4. Binance

Binance es una plataforma espectacular que te permite comerciar o invertir en más de 150 criptomonedas. La plataforma es famosa por proporcionar una API que facilita la integración de su software de comercio actual.

Principalmente, Binance te ayuda a crear un monedero de bitcoin que cuenta con soporte al cliente 24×7. El software es compatible con clientes iOS, Android, Web y PC. Además, Binance ofrece interfaces de intercambio básicas y avanzadas para el comercio.

Miles de millones de personas invierten o comercian con esta famosa bolsa de cripto. Según los registros, 1,2 mil millones de volumen de comercio diario está haciendo más de 14.00.000 transacciones por segundo. También puede obtener una comisión del 20% con una cartera bitcoin creada a través de Binance utilizando un ID de referencia SYURN5LW.

5. Trezor Model T

Otra cartera de criptodivisas reconocida y superior utilizada por abundantes inversores de cripto, Trezor, es hecha por Satoshi Labs Inc. La plataforma te permite elegir entre miles de criptos para invertir y mantenerlas seguras.

Puedes acceder al monedero a través de su página web o de una aplicación de escritorio. Al principio, podría pensar que el precio de la cartera de hardware es bastante elevado (precio inicial: 159 dólares), pero si se observan las características premium, el soporte universal y la facilidad de uso, vale la pena su precio.

Trezor One fue lanzado en 2014 (el más antiguo del mercado) y diseñado para adaptarse a los comerciantes activos y a los HODLers. Después de 5 años, en 2019, la marca surgió con otro modelo llamado Trezor T. Las principales diferencias entre ellos estaban en el tamaño de la pantalla y la visualización en color.

La billetera es una opción ideal para principiantes, profesionales y usuarios avanzados. Además, permite enviar fondos a varios destinatarios en una sola transacción.

Este modelo de Trezor es compatible con Windows, iOS, Linux y Android mediante soporte OTG. Otra parte buena de ella es que puedes hacer pagos a través de tu teléfono mientras accedes a esta cartera.

6. Mycelium

Creado en 2008, Mycelium se estableció para desarrollar un proyecto de red de malla. Sin embargo, cuando se lanzó el bitcoin en 2009, la empresa se orientó hacia la tecnología blockchain.

En 2014, Mycelium fue galardonada con el premio a la «Mejor aplicación móvil» por blockchain.info. Lo mejor es que el software es compatible con Ledger y Trezor, lo que la convierte en una de las mejores aplicaciones de billetera de criptomonedas de esta lista.

Una característica asombrosa que ofrece Mycelium es la funcionalidad Watch Only, que le permite ver sus fondos actuales sin requerir sus claves privadas. El software también soporta la técnica SPV (Simplified Payment Verification). Con la ayuda de esta técnica, puede confirmar las transacciones sin necesidad de descargar toda la cadena de bloques.

Además, la plataforma permite crear una copia de seguridad de la billetera principalmente para los usuarios profesionales, lo que implica respaldar la semilla de 12 palabras y establecer un PIN después.

7. Electrum

Compatible con iOS, Android, Linux, Windows y Mac, Electrum es bueno para los principiantes. Es la mejor billetera de criptomonedas y una de las más antiguas de la industria, introducida en 2011. Los usuarios no pueden conectarse a ningún sitio para subir porque Electrum está completamente basado en la web.

Electrum cobra 0,2 mBTC por transacción y opera alrededor del 10% de todas las transacciones de bitcoin. Sin embargo, esta tarifa puede reducirse para determinadas transacciones. El software cuenta con una interfaz intuitiva, lo que facilita a los novatos la entrada en el juego.

La plataforma realiza principalmente pagos y transacciones a través de su versión de monedero caliente de escritorio en línea.

Además, ofrece excelentes características de privacidad que mantienen tu Bitcoin y otros activos digitales seguros y garantizan un bajo tiempo de espera a través del uso del servidor. Los usuarios también pueden integrar Electrum con las soluciones de hardware existentes, como Ledger Nano, KeepKey y Trezor.

8. ZenGo

¿Buscas una cartera de criptomonedas sin llave que te ayude a mantener tus activos digitales seguros en un solo lugar? ZenGo es la solución perfecta para satisfacer todas sus necesidades. Es un software sin custodia que hace que el almacenamiento sea libre de problemas. Puedes registrarte rápidamente en esta plataforma en cuestión de segundos.

Esta wallet está disponible en Google Play Store y App Store. A diferencia de otras billeteras de hardware, que requieren que escribas una frase semilla, esta plataforma permite a los usuarios restaurar las claves en caso de emergencias proporcionando un conjunto de 12-24 palabras.

Con el fin de proteger su clave privada, el monedero admite ampliamente el uso de escáneres biométricos y teléfonos inteligentes. Lo mejor es que ofrece la opción de comprar entre una amplia gama de criptodivisas (más de 70) según su elección. Por lo tanto, puede comprar, vender y también tiene derecho a ganar una cantidad decente de intereses en las tenencias de sus activos digitales.

9. Gemini

Gemini está actualmente en la cima de las tendencias del mercado de las mejores cripto carteras y como intercambio de cripto para los usuarios de escritorio y móviles. Es un intercambio totalmente regulado que ofrece sólidas medidas de seguridad para construir una impresionante billetera. La plataforma facilita la legitimación de criptodivisas en todo el mundo. Además, ofrecen múltiples criptomonedas para comprar, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin, Litecoin, bitcoin cash y muchas otras.

El software es conocido por el seguimiento de los precios de los activos y los precios en tiempo real sin problemas. Puedes establecer fácilmente alertas de precios para medir los movimientos de precios de determinados activos que te gustan. También permite a los usuarios programar sus compras si compran constantemente un criptoactivo mientras promedian un precio de compra.

¿Aún estás pensando en crear tu cuenta? ¡Haz tu primera compra rápidamente con Gemini!

10. BlockFi

Regístrate en esta magnífica plataforma y gana hasta un 8,6% de interés por sus tenencias de criptomonedas en su cartera con la Cuenta de Interés BlockFi (BIA). El proceso de registro de esta cuenta es sencillo. Simplemente se tarda 2 minutos.

BlockFi cuenta con soluciones de custodia y una potente ciberseguridad. Además, no necesitas ningún saldo mínimo de depósito para poder ganar intereses. Lo mejor es que no hay comisiones ocultas y no hay que esperar.

El único inconveniente es que los usuarios tienen que esperar 7 largos días después de haber solicitado la retirada de fondos. Sin embargo, estas directrices pueden cambiar pronto después de que varios usuarios reciban comentarios.

11. Crypto.com

Crypto.com sin duda merece estar en esta lista de las mejores aplicaciones de billeteras de criptomonedas. Ofrece una wallet De-Fi que le proporciona acceso a un conjunto completo de servicios DeFi en un solo lugar. Principalmente, es una wallet sin custodia que garantiza que todos tus criptoactivos están seguros y que tienes un control total sobre ellos.

La plataforma ofrece un montón de monedas para construir una cartera de cripto diversa, además de ofrecer una interfaz personalizable. Otra parte buena de la aplicación es que agiliza las aplicaciones web, permitiéndote intercambiar tokens DeFi directamente desde tu cartera. También tienes derecho a enviar criptoactivos a la velocidad que prefieras y a la tarifa de red.

12. Coinomi

Coinomi es considerada la mejor billetera de criptomonedas para principiantes, profesionales y usuarios avanzados. El software ofrece más de 125 criptodivisas y más de 380 tokens. Esta es una aplicación espectacular ideal para usuarios de móvil o de escritorio. No hay tarifas fijas, lo que significa que puedes coger moneda virtual y tokens a diferentes precios dependiendo del mercado.

Además de esto, garantiza que puedas conseguir los mejores precios y apostar tus tokens al instante cuando lleguen. Como resultado, puedes ganar hasta un 7% de interés una vez que la transacción es procesada y la moneda es transferida a tu cartera.

Regístrate en Coinomi sin problemas y disfruta ganando intereses al mes.

13. SafePal S1

SafePal S1 es la respuesta a su búsqueda. Le proporciona opciones portátiles para rastrear y administrar directamente sus criptoactivos. Llevar tu cartera SafePal S1 es también muy conveniente ya que su tamaño es el mismo que el de la tarjeta de crédito.

Los usuarios pueden conectarse fácilmente a la aplicación SafePal S1 mediante una conexión QR local y transferir sus criptomonedas a quien quieran. Sin embargo, asegúrate de no conectarlo a través de cualquier WiFi público o del dispositivo Bluetooth de otra persona.

SafePal S1 ha hecho que sea fácil poner todos sus tokens y monedas criptográficas en un solo lugar. La mejor parte es que soporta más de 10000 cryptocurrencies para invertir desde. Así, los usuarios cuentan con numerosas opciones y compran lo que realmente les gusta comprar.

14. Ellipal Titan

Una de las principales y mejores aplicaciones de carteras de criptomonedas, Ellipal Titan es una excelente cartera de hardware que no parece una cartera, sino que se asemeja a un teléfono cibernético. La razón es que estas cuentan con una pantalla táctil para interactuar con tus monedas virtuales.

Los monederos de Ellipal están protegidos por aire, lo que implica que su clave privada no puede entrar en contacto con Internet, ya que está totalmente aislada del entorno. La aplicación proporciona una gran cantidad de criptodivisas, empezando por Bitcoin, Litecoin, Wink, y muchas otras.

Además está equipada con una característica única. Es competente en la gestión de tokens Ethereum y Binance Smart Chain tokens mientras que sirve la seguridad de la cartera fría con la funcionalidad de las carteras calientes.

15. BRD

La billetera BRD facilita el intercambio de Bitcoin, Ethereum o cualquier otro token ERC-20. Es más conocido por proporcionar cifrado de hardware que ayuda a mejorar la seguridad de los activos digitales que tiene en la cartera.

La plataforma también ofrece programas de fidelización de clientes y de recompensas. Ayuda a facilitar la conversión de su BTC en otras monedas como ETH o Bitcoin Cash. Incluso, ofrece un impecable servicio de atención al cliente a todos sus clientes resolviendo todas sus dudas de una sola vez.

Además de las mencionadas anteriormente, las otras wallets que podrías elegir son:

Lumi Wallet

KeepKey

WalletGenerator

Coinsmart

Paybis

Blockchain

Coinmama

FTX

Paxful Wallet

CEX.IO

Changelly

Wirex

Bitflyer

Bitifinex

Trezor One

Ledger Nano S

Kraken

Overbit

Phemex

Coingate

BitIRA

Bybit

Payeer

YouHodler

Monero

Jaxx

Edge

Xapo

Atomic Wallet

Nash

👛Tipos de carteras de criptodivisas

Después de conocer cada una de las mejores carteras de cirptomonedas a detalle, veamos los tipos de criptocarteras. Hay múltiples tipos de mejores aplicaciones de billeteras de criptomonedas, incluyendo:

1. Monederos fríos

Las claves utilizadas por las carteras frías se crean en un dispositivo con acceso a Internet. Estas billeteras son altamente seguras y se consideran ideales para almacenar la información de su clave privada permanentemente fuera de línea. Sin embargo, los datos se almacenan fuera de línea y no requieren conectividad a Internet. Inlcuso gestionan eficazmente grandes sumas de dinero y administran todas las transacciones.

2. Monederos calientes

El monedero caliente se crean o almacenan en un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Estos utilizan claves y se basan en un tipo de criptografía, al igual que una contraseña. Son más conocidos por ofrecer una gran utilidad a todos los usuarios, pero se consideran menos fiables que los monederos fríos.

3. Hosted Wallets (Monederos alojados)

Estos se crean y alojan en otro servidor del que no se tiene control. Es una de las principales razones por las que los hosted wallets se consideran menos seguros que los calientes y fríos. Estos son utilizados principalmente por los hackers ofreciendo un nivel diferente de protección ya que algunos otros están asegurados por terceros.

4. Monederos de hardware

Los monederos de hardware se parecen a un USB con una pantalla OLED con botones laterales. Estos se pueden conectar a un PC al que se accede mediante aplicaciones de escritorio nativas. Son más seguros que los hot wallets pero menos que los desktop y los web wallets.

Proporcionan más control para garantizar la seguridad de los activos digitales. Puede ser difícil para un principiante gestionar tus criptos si la inversión es enorme. Las mejores carteras de hardware para estos fines incluyen Trezor y Ledger Nano S.

5. Monederos de escritorio

Los monederos de escritorio están aumentando su demanda; son paquetes de software instalables disponibles para diferentes sistemas operativos. ¿Por qué están ganando reconocimiento? Al igual que los antivirus son necesarios para mantener el excelente rendimiento del ordenador, estos se están utilizando para almacenar criptomonedas de forma segura, ya que mantener criptodivisas en un intercambio es arriesgado. Las mejores billeteras de escritorio incluyen Bitcoin Core, Electrum, Exodus y muchas más.

6. Monederos móviles

Los monederos móviles son similares a los de escritorio que utilizan códigos QR para las transacciones. Estos son vulnerables a los problemas de malware pero son adecuados para las operaciones diarias. Para mejorar la seguridad, es necesario su cifrado. Algunas de las mejores billeteras móviles para almacenar tus criptomonedas son Mycelium, Coinomi y muchas más.

7. Monederos de papel

Los monederos de papel pueden crearse si se toman estrictas precauciones de seguridad. Tienen con códigos QR impresos físicamente que permiten a los usuarios descargar dicho código para generar nuevas direcciones en línea. Lo malo es que son muy propensos a los hackeos. Una de sus principales desventajas es que los usuarios no pueden enviar fondos parciales, lo que significa que no pueden reutilizarse. Anteriormente, se utilizaban para el almacenamiento en frío, pero no tras la introducción de los monederos de hardware.

8. Monederos web

Se accede a los monederos web a través de un navegador de Internet. Estos pueden estar alojados o no alojados. Se consideran los menos seguros y son ideales para pequeñas inversiones que permiten transacciones rápidas. Las claves privadas son propensas a los ataques DDOS.

Por nombrar algunas, MetaMask, Coinbase, Kraken, Binance, etc., son las que mejor funcionan en comparación con otras criptocarteras web.

💼¿Qué tipo de criptocartera es ideal?

Un par de cosas no deben ser ignoradas mientras eliges una wallet para almacenar tu moneda digital. Antes de conocer las recomendaciones de lo que se debe buscar en una criptocartera, es vital preguntarse: ¿Con qué frecuencia comercia? ¿Cuánto está dispuesto a gastar? ¿Qué quieres comerciar? ¿Qué funcionalidad necesitas en la cartera? Una vez que te hayas hecho estas preguntas, considera estos factores antes de seleccionar una.

1. Interfaz intuitiva: Tanto si eres un novato como un usuario avanzado en el mundo de las criptos, la billetera que elijas debe contar con una interfaz accesible y fácil de usar. Opta siempre por las carteras que no sean difíciles de manejar, al menos en lo más básico.

2. Monedas admitidas:Una pregunta importante que debes hacerte antes de finalizar tu cartera, es asegurarse de que todas las monedas que soporta. Según la regla del pulgar, «cuanto más, mejor». Incluso si sólo comercias con Bitcoin, siempre se recomienda optar por que soporte al menos algunas de las altcoins más renombradas.

3. Compatibilidad con el monedero de hardware: Si estás pensando en entrar en el mundo de las criptodivisas o ya operas dentro del colosal mercado. Debes optar por carteras de hardware para garantizar la seguridad de tus activos digitales, incluso si no negocias con frecuencia. Los inversores que están utilizando carteras calientes para salvaguardar sus monedas virtuales deben ser compatibles con al menos 1 marca de una cartera de hardware para predeterminar el modelo o modelos soportados por su cartera.

4. Excelente soporte al cliente: Tener un solido soporte al cliente disponible durante todo el día para resolver todas tus consultas sin problemas es lo que eesperas después de elegir una billetera. Con un servicio de atención al cliente eficiente, no tendrás a ningún problema, incluso si la wallet se somete a frecuentes actualizaciones o sufre problemas visuales. Asegúrate y comprueba ampliamente que la plataforma que estás a punto de elegir ofrece un soporte al cliente impecable.

5. Escáner de código QR: Es indispensable contar con un escáner de códigos QR, que permita a estas billeteras generar y escanear un código QR para la transferencia de monedas.

6. Opción de copia de seguridad: Asegúrate de que la criptocartera que elijas tenga la opción de copia de seguridad. Te salvará si tu portátil, pc o dispositivo móvil se estropea o deja de funcionar; tener datos de los que hacer una copia de seguridad inmediata será un salvavidas. ¿No es así? Por lo tanto, siempre elige la que cuente con una opción para restaurar tu cartera.

👝¿Cómo elegir el mejor monedero de criptomonedas?

Como las carteras vienen en muchas categorías, algunas estrategias ayudan a los inversores a elegir la mejor con prudencia. Pero, ¿qué factores afectan a tu decisión? Nuestra lista de la mejor wallet de cipto obtuvo una puntuación alta en las siguientes categorías:

1. Características: Cada uno ofrece diferentes características. Cada uno, puede centrarse en funcionalidades específicas. Los que son más valorados se caracterizan por tener activos negociables masivos, capacidades de estacas y préstamos, gráficos en vivo y compatibilidad con monederos de hardware.

2. Coste: ¿Qué pasa si obtienes todas las características impecables de la cartera a un precio razonable? Las mejores aplicaciones de wallets son las que cobran menos por procesar las transacciones. Sin embargo, el costo de esta también depende del tipo de wallet.

3. Fiabilidad y seguridad: La seguridad es nuestra principal preocupación. Una cripto cartera debe ser confiable para ser la mejor. Además, las mejores siguen protocolos fuertes como la autenticación de 2 factores, el soporte de múltiples firmas, la biometría y el código abierto para todas las transacciones. Así que un inversor debe sentirse seguro mientras mantiene todas sus altcoins en la cartera por una duración específica.

💡Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo comprar un monedero de criptomonedas?

Es necesario pagar una cuota en función del importe de la transacción procesada a través de la cartera. La mayoría de las billeteras son carteras calientes; sin embargo, las carteras frías se consideran más seguras y se pueden comprar de terceros como Amazon. La mejor opción para comprar carteras frías, como Ledger, Trezor, Opolo, KeepKey, etc., es adquirirlas en sus respectivos sitios web.

2. ¿Qué billetera de criptomonedas tiene las tarifas más bajas?

No hay ninguna criptocartera en particular que cobre tarifas estáticas. La tasa de transacción varía dependiendo de los intercambios utilizados para invertir o comerciar. Algunas billeteras pueden cobrar una cantidad más alta para estimular la velocidad de la transacción.

3. ¿Están asegurados los activos en las criptocarteras?

Muchas compañías pueden ofrecer algún tipo de garantía a sus usuarios, pero el hecho es que la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) no está asegurando ninguna cripto. Están recopilando información constantemente, sabiendo que el entorno está evolucionando; podrían considerar una legislación para el futuro.

4. ¿Qué es Blockchain?

Todo el funcionamiento y la base de datos de las criptomonedas se basan en el blockchain. Se trata de un sistema descentralizado en el que las transacciones se registran y mantienen a través de numerosos ordenadores conectados en una red de pares. Esta tecnología facilita la creación de un sistema de libro de contabilidad digital de las transacciones.

5. ¿Qué es el Crypto Public Ledger?

El libro mayor es simplemente un sistema de registro. Todo negocio requiere la creación de un libro de contabilidad para mantener y hacer coincidir sus cuentas financieras. Del mismo modo, un libro de contabilidad público criptográfico es un registro computarizado de transacciones para mantener las identidades de los participantes de forma anónima.

6. ¿Cuánto tiempo tardan los Altcoins en aparecer en el monedero?

Varía de un monedero a otro para construir un bloque de transacciones. El Bitcoin pide 6 confirmaciones, lo que suele llevar una hora antes de que se realice una traducción. Por el contrario, Ethereum pide 24 confirmaciones, y la traducción se completa en pocos minutos.

7. ¿Debo invertir en criptomonedas?

La criptomoneda es un activo financiero fascinante que ha atraído a muchos inversores en los últimos meses o años. Las criptodivisas ganaron el máximo reconocimiento, especialmente en 2021, cuando los precios de algunas altcoins se dispararon en 2 o 3 meses.

Consideremos la historia de Dogecoin, que no es más que una moneda meme basada en el perro Shiba Inu y creada como una broma por Jackson Palmer, y Billy Markus el 6 de diciembre de 2013. La moneda alcanzó una capitalización de mercado de 90.000 millones de dólares.

Alcanzó un máximo histórico el 8 de mayo después de que Elon Musk y los usuarios de Reddit se vieran involucrados en el short squeeze de GameStop y consiguieran la atención de audiencias masivas hacia ella. Después de esto, el precio de la moneda está cayendo constantemente, y nadie sabe hasta qué punto se desplomarán los precios.

Si tomamos el ejemplo de Bitcoin, cuando la criptomoneda se acaba de introducir. En 2010, el precio de esta era de sólo 10 dólares, ahora vale más de 34.000 dólares en enero de 2022 (también cuando los precios cayeron un 50% en mayo de 2021, cuando el valor de 1 moneda BTC superó los 64.000 dólares).

En definitiva, la historia de la criptomoneda es desconocida, y siempre seguirá siendo un activo impredecible. Por lo tanto, invertir o comerciar con precaución es la clave para obtener beneficios y sobrevivir en este mercado tan volátil. Siempre hay que calibrar algunos aspectos mientras se invierte el dinero en este mercado financiero, entre ellos:

1. Los criptoactivos no están regulados: Todos los países del mundo todavía están lidiando con la introducción de leyes relacionadas con la regulación de las criptodivisas. Se ha convertido en una preocupación global. Los gobiernos de todo el mundo se preguntan: ¿Debe regularse el cripto? Y si es así, ¿quién debería regular estas monedas virtuales? La falta de una regulación adecuada hace que los inversores o comerciantes que han invertido en el mundo de las criptos no estén protegidos contra cualquier tipo de estafa o delito.

2. Las altcoins no están respaldadas por nada: El gobierno no respalda las criptomonedas. Son activos especulativos y tienen riesgo debido a las enormes fluctuaciones de su precio. El potencial de crecimiento de las altcoins individuales es difícil de determinar, a diferencia del caso del mercado de valores, donde los analistas bursátiles o los asesores financieros permiten conocer el potencial de crecimiento de la empresa concreta. Esto aumenta la volatilidad de las mismas ampliamente.

3. Altamente volátil: El precio de cada altcoin puede ver picos y depresiones masivas a lo largo de su vida. Los cambios dramáticos en las monedas virtuales no son normales en comparación con cómo se mueven otros activos.

8. ¿Dónde podemos encontrar las mejores carteras de criptomonedas?

La búsqueda para encontrar una criptocartera adecuada que cumpla con sus requisitos ha terminado. Con Privacy Pros, que no es sólo un monedero, sino una gran tienda online que le permite comprar una amplia gama de criptodivisas y mantenerlas seguras en el monedero que elijas. Las wallets más populares que puedes encontrar en esta plataforma incluyen Trezor, Ledger, y muchos otros.

9. ¿Qué pasa si la compañía de carteras de hardware cierra?

Piensa que si Microsoft cierra mañana, podrás seguir jugando en tu Sony Play Station o Xbox sin ninguna restricción. Del mismo modo, no habrá ninguna diferencia para el usuario en caso de que la empresa de carteras de hardware cierre. Los criptoactivos almacenados en los monederos de hardware están seguros. Sin embargo, sólo es necesario ejecutar su propio nodo para procesar la transacción.

Para configurar tu propio nodo, necesitarás instalar Electrum en tu portátil o PC. El monedero Electrum importará todo el historial de transacciones, el balance de fondos y los detalles exactamente en la plataforma que hayas migrado.

10. ¿Cómo ser seguro y cauteloso?

Para asegurar la calidad y autenticidad de la criptocartera, ésta debe ser comprada en su sitio web oficial. La compra de la cartera a terceros como eBay o cualquier otro puede no asegurar la originalidad de la misma. Sin embargo, comprarla en la web oficial eliminará las posibilidades de manipulación por parte de terceros y estafadores, impidiéndoles robar las monedas de tu monedero de hardware en un momento posterior.

Puedes abrir una cuenta ficticia en el dispositivo para garantizar más seguridad. En esta cuenta puedes almacenar una cantidad que puedas permitirte perder.

Conclusión

Independientemente de la billeterea por la que convenzas a tu cliente de optar, de entre las mejores mencionadas anteriormente, no los abrumes demasiado al principio. Siempre puedes animarles a probar algunas opciones de bajo coste o gratuitas con sólidas medidas de seguridad.

El cripto prefiere la tecnología de código abierto sobre las fuentes cerradas. Hay numerosas criptodivisas establecidas hoy en día; más de 8000 a partir de 2022. Invierte sólo la cantidad que puedas permitirte perder para ganar un buen dinero. Compra una cartera de hardware si puedes permitirte una para que tus fondos estén seguros. Si no, no olvides hacer una cuenta ficticia y almacenar una cantidad mínima que no te moleste aunque alguien se apodere de esa porción.

