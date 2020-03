Mixer lanza un centro educativo para reunir a educadores y estudiantes

Debido a la actual pandemia de Coronavirus, la mayoría de las instituciones educativas han sido cerradas y los estudiantes están en cuarentena en sus casas. Sin embargo, el aprendizaje no tiene que detenerse. El servicio de transmisión de juegos de Microsoft, llamado Mixer, conoce la necesidad del momento y ha lanzado una nueva categoría de “Educación” para reunir a educadores y estudiantes.

Mixer anunció el lanzamiento de esta categoría en Twitter hoy mismo, diciendo que da a los educadores la oportunidad de compartir sus conocimientos con sus clases a sus amigos, o bueno, con toda la Comunidad. Cualquiera puede entrar en la categoría “Educación”, accesible a través de este enlace, para aprender un tema que capte tu interés. Mixer se ha centrado en gran medida en los juegos interactivos, pero ser una salida para los educadores es una primicia.

We've officially launched the Education category right here on Mixer so you can share your knowledge with your classes, friends, or the whole Community!



Check it out and call on your students with sub-second latency:

👩‍🏫👨‍🏫 https://t.co/CsJyGkhmuT pic.twitter.com/j1j0wyo8km

