¿Qué hacer si se ha bloqueado el acceso a tu tarjeta SIM?

¿Te has quedado sin tarjeta SIM y no recuerdas el código PIN? No te preocupes, en este articulo te diremos lo que tienes que hacer.

Con iOS 12 y posteriores, Apple nos dio una forma de asegurar nuestras tarjetas SIM bloqueándolas con un código PIN (aquí tienes cómo configurarlo). Es un proceso simple y nos da una capa de seguridad adicional cada vez que reiniciamos nuestro iPhone o sacamos la tarjeta SIM y la colocamos en otro dispositivo.

¿Pero qué sucede cuando has configurado un PIN de la SIM hace mucho tiempo y has olvidado que lo has hecho? Y luego, cuando intentas crear uno nuevo, ¿te las arreglas para no poder acceder a tu propia tarjeta SIM debido a los numerosos intentos fallidos de adivinar cuál era el PIN de tu SIM anterior?

Esto me pasó recientemente (no preguntes cómo), pero afortunadamente el proceso para recuperar el acceso a tu tarjeta SIM no es demasiado difícil. Aquí tienes cómo hacerlo!

Cómo bloquearte (accidentalmente) para no entrar en tu tarjeta SIM

Por supuesto, no quieres quedarte fuera, pero así es como sucede.

1.-Dirígete a “Configuración” en tu iPhone.

2.-Da clic en Celular.

3.-Selecciona el PIN de la tarjeta SIM.

4.-Da Clic para desactivar el PIN de la SIM.

5.-Si fallas en los tres intentos, tu iPhone te pedirá un Código PUK, que sólo puedes obtener llamando a tu operador de telefonía.

En este punto, deja de intentar adivinar el PIN de la SIM, porque el código PUK es diferente y si fallas 10 intentos, tu tarjeta SIM se bloqueará para siempre y tendrás que comprar una nueva.

Cómo obtener el código PUK y recuperar el acceso

Contacta con tu proveedor de servicio. Por lo general, esto se puede hacer llamando al 611 desde tu teléfono móvil, pero no podrás hacer llamadas si está bloqueada tu tarjeta SIM. En este caso, querrás usar otro dispositivo para llamarlos. También puedes probar un chat en vivo con el servicio de atención al cliente a través del sitio web de tu proveedor o llevarlo a una tienda para que puedan brindarte una solución.

Personalmente, llamé a mi proveedor (T-Mobile) a través de Skype, porque era la única alternativa que tenía (sólo tengo un teléfono). Asegúrate de tener algo como Skype que pueda hacer llamadas salientes o usar el teléfono de otra persona.

Una vez que obtengas el código PUK, introdúcelo en la pantalla Introducir PUK. Si retrocediste de esta pantalla, deberías poder acceder a ella nuevamente yendo a Configuración y luego tocando en la opción llamada “Celular”, o puede que aparezca por sí sola cuando intentes acceder a cualquier cosa que tenga que ver con el celular. Si no aparece, reinicia el teléfono.

Sólo tienes 10 intentos de introducir el código PUK, no los desperdicies. El código PUK suele tener 8 dígitos, así que asegúrate de escribirlo correctamente la primera vez. Cuando introduzcas el código PUK correcto, volverás a tener acceso a la tarjeta SIM, por lo que toda la voz y los datos deberían funcionar una vez más.

Así que ahí lo tienes. Si alguna vez estás hurgando en los ajustes de tu iPhone y bloqueas accidentalmente tu propia tarjeta SIM, entonces así es como puedes volver a tener tu teléfono funcionado.

Si te preocupa que tu tarjeta SIM haya caído en malas manos y que puedan usar esta información para entrar en la tarjeta SIM, no temas. Tu operador te pedirá que verifiques tu identidad y tu información antes de darte el código PUK, por lo que esta información sólo es válida si eres el titular de la cuenta o tienes acceso a la cuenta o a la tarjeta SIM.

¿Alguna vez te has quedado sin acceso a tu tarjeta SIM? haznos saber en los comentarios!