Realme 6 y 6 Pro con cámaras cuádruples de 64MP llegarán pronto

Después de haber lanzado el primer teléfono inteligente 5G de la India, el Realme X50 Pro. A principios de esta semana, la marca china de teléfonos inteligentes ahora está programando su próximo gran lanzamiento en el país. El CEO de la compañía, Madhav Sheth, ha publicado un par de tweets en las últimas horas, refiriéndose a un “próximo teléfono Realme”. Se espera que el anuncio que se haga hoy 26 de febrero, sea sobre Realme 6 y Realme 6 Pro, aunque la fecha de lanzamiento exacta sigue siendo incierta hasta ahora.

En un tweet que Sheth compartió el martes, subió una foto con el actor Salman Khan, bromeando sobre un teléfono inteligente que “le brindará lo mejor del mundo del entretenimiento”. Sheth publicó una foto en Twitter con el actor de Bollywood Salman Khan bromenado sobre un nuevo teléfono Realme. La marca de agua de la foto menciona Realme 6 y también confirma que contará con una configuración de cámara cuádruple de 64 megapíxeles.

After bringing you the best of Tech World, now it’s time to bring to you the best of Entertainment World.

Bhai @BeingSalmanKhan, @realmemobiles apka swagat karta hai!

Share your excitement using #realmeSalman & get a chance to win upcoming #realme phone. pic.twitter.com/dL4GuD1j1n

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 25, 2020