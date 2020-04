Samsung actualiza One Hand + Operations integrando un cursor virtual

Cuando Steve Jobs presentó el iPhone original en 2007, dijo la siguiente declaración al hablar sobre el tamaño de la pantalla: “Tiene una pantalla de 3.5 pulgadas”. ¡Es realmente grande!”. Ahora, el tamaño promedio de la pantalla de un teléfono inteligente ha aumentado a 6 pulgadas.

¡Demonios, el tamaño de la pantalla del último Samsung Galaxy S20 Ultra es de 6.9 pulgadas! Entonces, con pantallas tan grandes, la única forma en que una persona promedio puede usar estos teléfonos inteligentes es usando ambas manos. Por lo tanto, los fabricantes han intentado proporcionar soluciones de software para operaciones con una sola mano. Y ahora Samsung ha agregado un “cursor virtual” a su módulo One Hand Operations + en One UI 2.0.

Según un informe reciente de XDA Developers, Samsung está lanzando una nueva actualización para su módulo One Hand Operations + que habilitará la función. El módulo One Hand Operations + contiene un conjunto de herramientas que ayudan a los usuarios a personalizar One UI para mejorar las operaciones con una sola mano .

Ahora, una actualización reciente con el número de versión 3.2.43 agrega la función de “cursor virtual” a los dispositivos One UI. La función esencialmente muestra un cursor en la parte superior de la pantalla y el usuario puede controlar el cursor desde la mitad inferior de la pantalla . Por lo tanto, esto ayuda a los usuarios a llegar a áreas de la pantalla, que convencionalmente requieren ambas manos, usando solo una mano.

El cursor permanece en la mitad superior de la pantalla, mientras que el controlador del cursor permanece en la mitad inferior, cerca de los dedos del usuario. La característica aún está en desarrollo y puede ser un poco difícil de usar . Sin embargo, será un salvavidas para los usuarios de Samsung Galaxy S20 Ultra y Galaxy Note10 + .

Si deseas utilizar la función de “cursor virtual” en su dispositivo galaxy, obtenga el APK de la versión actualizada del módulo One Hand Operations + desde aquí .