Spotify agrega la opción “Ocultar esta canción” para usuarios Premium

Las listas de reproducción en el servicio de transmisión de música Spotify a menudo sirven como la mejor y más fácil forma de comenzar a escuchar, principalmente porque las pistas ya están seleccionadas. Pero, las listas de reproducción pueden contener una o más canciones que los oyentes simplemente no quieren escuchar u odiar por completo. Ahora, los usuarios Premium tienen una nueva opción que les permite ocultar las pistas que más les disgustan.

Los suscriptores premium ahora pueden optar por saltear canciones pasadas que no quieren escuchar en Android e iOS por igual. Simplemente vaya al “menú contextual”, luego seleccione la melodía que no quiera y seleccione “ocultar canción”. Y si hay un cambio de opinión, los usuarios siempre podrán mostrar pistas que previamente han ocultado.

Con esta pequeña pero notable mejora, Spotify continúa mejorando su producto Premium. Dichos cambios pueden servir como una forma de atraer a más personas a actualizar al servicio Premium.

Un punto muy importante que debemos aclarar , es que la plataforma no elimina completamente la canción de la lista de reproducción, simplemente lo que hace es que la muestra en una pantalla oscura, esto indicará que cuando estés escuchando una playlist dicha canción se omitirá a partir de ese momento y no sonará más. Se desconoce cuándo la opción también llegará a las versiones de escritorio. La función está disponible a partir de hoy, tanto en iOS como en Android.

Por supuesto, necesitará actualizar su aplicación para obtenerla, y es posible que no aparezca de inmediato, ya que los despliegues a menudo pueden tomar un poco de tiempo. Como ya hemos mencionado, la mala noticia es que esta función solo está disponible para los miembros Premium. Eso significa que si no eres un suscriptor de pago, no podrás ocultar canciones en listas de reproducción.