Vulnerabilidad de zoom permite robar credenciales a partir de enlaces

Según los informes, el cliente de Windows de la aplicación viral de video chat, Zoom , tiene una vulnerabilidad crítica que podría permitir a los atacantes robar las credenciales de inicio de sesión de los usuarios. Según los investigadores de ciberseguridad, Matthew Hickey (@HackerFantastic) y Mitch (@ _g0dmode0) , la función de chat del software es vulnerable a la inyección de ruta UNC, lo que permite a los atacantes capturar los hash de contraseña NTLM cada vez que alguien hace clic en un enlace dentro de los mensajes.

Según lo informado por Bleeping Computer, la vulnerabilidad se debe al hecho de que Zoom convierte automáticamente todas las URL que se envían a través de mensajes de texto en hipervínculos. Sin embargo, actualmente no puede distinguir entre las URL reales y las rutas UNC de red de Windows, convirtiéndolas todas en hipervínculos en masa. Si un usuario hace clic en un enlace de ruta UNC, Windows intentará conectarse al sitio remoto, enviando así el nombre de inicio de sesión del usuario y el hash de contraseña NTLM al servidor malicioso.

Hi @zoom_us & @NCSC – here is an example of exploiting the Zoom Windows client using UNC path injection to expose credentials for use in SMBRelay attacks. The screen shot below shows an example UNC path link and the credentials being exposed (redacted). pic.twitter.com/gjWXas7TMO

— Hacker Fantastic (@hackerfantastic) March 31, 2020