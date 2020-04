YouTube Originals ofrece variedad de series gratis por Coronavirus

YouTube ofrece más de una docena de sus programas originales para transmisión gratuita durante el bloqueo del coronavirus. Los programas, que incluyen la serie de asesinato y misterio ‘Escape the Night’ (Temporadas 1-4), el drama de “Step Up: High Water” (Temporadas 1-2), Thriller sobrenatural “Impulse” (Temporadas 1-2), La serie de comedia “Foursome” (Temporadas 1-2) y el programa animado para niños ‘Sherwood’, originalmente solo estaban disponibles para los suscriptores de YouTube Premium que pagan $ 11.99 por mes en los Estados Unidos.

La noticia ha sido confirmada por la directora global de contenido original de YouTube, Susanne Daniels, quien dijo: “Con una colección diversa de originales de YouTube favoritos de los fanáticos ahora disponibles para transmitir de forma gratuita, continuamos promoviendo la seguridad mientras ofrecemos a nuestros usuarios de todas las edades entretenimiento en todo el mundo ” .

También confirmó que los programas permanecerán libres de publicidad incluso para usuarios que no pagan. El acceso gratuito entró en vigencia el miércoles, pero no se sabe cuánto durará la oferta de ‘período limitado’.

Junto con los programas antes mencionados, algunos de los otros contenidos que estarán disponibles para transmitir a usuarios gratuitos en las próximas semanas incluirán una gran cantidad de programas para niños y originales orientados a la familia, incluidos We Are Savvy, Hyperlinked, Fruit Ninja Frenzy Force y Kings of Atlantis Algunos nuevos originales, como la serie documental de Justin Bieber ‘Seasons’ y ‘Instant Influencer’ de James Charles, ya están disponibles de forma gratuita con anuncios. PuedeS consultar la lista completa en el sitio web oficial .

La decisión de YouTube de liberar parte de su contenido de pago viene luego de que muchas otras plataformas de transmisión, como HBO, Amazon Prime, Sling TV y SiriusXM, hayan abierto parte de su contenido premium para transmisión gratuita en medio de la pandemia de coronavirus. Será interesante ver si el renombrado Disney + Hotstar y otros servicios de transmisión en India harán algo similar en los próximos días.

Puedes ver estos YouTube Originals aquí .