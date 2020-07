Amazon Echo Vs Google Home: ¿Cuál es mejor? ¿Cuál elegir?

Tanto Google Home como Amazon Echo son potentes asistentes inteligentes con muchas de las mismas funciones, pero ninguno es el adecuado para cada persona. Puede ser difícil determinar qué asistente inteligente satisfará mejor sus necesidades, pero es útil saber qué está decidiendo.

Esta guía desglosará su funcionalidad para ayudarlo a decidir cuál de los dos es la opción correcta para su hogar. Ambas plataformas tienen funciones impresionantes, algunas de las cuales son similares, pero muchas de ellas son específicas del asistente.

Atractivo estético

Uno de los principales puntos decisivos para las personas no es la funcionalidad, sino lo bien que se verá un sistema instalado en su hogar. Después de todo, si instala asistentes inteligentes en cada habitación, querrá que se vean bien y encajen con el resto de la decoración. En ese frente, ninguna de las compañías tiene una pista.

El diseño del Amazon Echo ha mejorado a lo largo de los años, siendo la tercera generación la iteración más reciente para muchos de los altavoces inteligentes. Estos tienen un diseño elegante con esquinas redondeadas y tela que cubre el exterior. Aunque el dispositivo originalmente solo tenía tres opciones de color, ese número aumentó a seis opciones.

Por otro lado, Google Home Mini no ha cambiado mucho su diseño desde su lanzamiento. Tiene un aspecto similar al Amazon Echo Dot, con una parte superior redondeada y tela que cubre el exterior. Google Home, el asistente principal para el que se nombra el sistema, no ha cambiado en absoluto. El único cambio notable es en el esquema de nombres. Los nuevos dispositivos se llaman Nest, no Google. En última instancia, el atractivo estético de los dispositivos se reduce a la preferencia personal.

Presupuesto

Otro factor importante es cuánto está dispuesto a gastar. La buena noticia es que hay asistentes inteligentes disponibles en prácticamente todos los puntos de precio, pero no todos se crean de la misma manera.

Tienes que decidir qué tipo de asistente quieres. ¿Quieres algo orientado al sonido, o algo con una pantalla? ¿Necesita un pequeño asistente que cabe en una habitación sin llamar la atención, o está buscando un equilibrio?

El Amazon Echo Dot y el Nest Home Min i cuestan aproximadamente $ 50, mientras que el Amazon Echo y Google Home se venden por cerca de $ 100. El Nest Home Hub, el asistente inteligente con pantalla, cuesta $ 90, al igual que el Amazon Echo Show 5. Los precios para ambos son competitivos y tan cercanos que no hay un ganador claro en esta categoría.

Funcionalidad

El área donde estos asistentes realmente se distinguen unos de otros está en su funcionalidad. Hay una gran cantidad de dispositivos inteligentes con la marca Amazon que solo son compatibles con Alexa, y una cantidad igual de dispositivos con la marca Google que funcionan solo con el Asistente de Google.

Estas limitaciones de marca se extienden más allá de los dispositivos de origen. La buena noticia es que casi cualquier dispositivo que funcione con Siri también funcionará con Amazon Echo, Google Assistant o ambos.

Alexa de Amazon es un sistema poderoso con más de 100,000 “Habilidades”, funciones tipo aplicación que los usuarios pueden habilitar o deshabilitar a voluntad. Estas habilidades le permiten a Alexa ir mucho más allá de su funcionalidad preprogramada. Lo mejor de todo es que casi cualquier persona puede programar una nueva habilidad de Alexa para satisfacer una necesidad específica.

Si bien el Asistente de Google no tiene un sistema de Habilidad fácil de usar, eso no significa que no sea poderoso. El Asistente de Google es capaz de hacer bastante a través de las Acciones de Google. El sistema Google Actions es la respuesta a Alexa Skills, pero no es tan robusto, expansivo o fácil de usar como su contraparte.

Google tiene algunas características adicionales que Alexa no tiene, particularmente en el frente del hardware. El Nest Home Hub Max, por ejemplo, tiene una cámara Nest incorporada. Esto significa que su pantalla inteligente puede funcionar como una cámara de seguridad para el hogar.

El Asistente de Google también es compatible con Google Music y YouTube. Por otro lado, Alexa es compatible con Amazon Music y Prime Music . Otros servicios de transmisión como Spotify se pueden controlar a través de cualquiera de las plataformas.

Alexa tiende a ser más poderosa en el frente del software (aunque esto no es cierto en todos los casos), mientras que Google Home tiende a tener el hardware más fuerte.

Google Home Vs Amazon Echo

Decidir entre los dos se reduce a unas pocas preguntas simples: ¿qué otros dispositivos tienes? Si sus dispositivos inteligentes funcionan principalmente con Google Home, entonces esa es la plataforma que desea elegir. Si son específicos de Amazon, elija Alexa en su lugar.

¿Qué funciones son más importantes para ti? Si toda su biblioteca de música está en Amazon, entonces Alexa es la mejor opción. Si te inclinas hacia Google Music, entonces opta por Google Home. Las habilidades de Alexa lo convierten en una opción popular, pero si no necesita habilidades personalizadas, cualquiera de las dos funcionará: las diferencias en la funcionalidad aún no son tan drásticas como para marcar una gran diferencia.

¿Cuál te parece mejor? Dado que el atractivo estético juega un papel importante en la elección de un asistente inteligente, elija el que más le guste.

Finalmente, ¿cuál es tu presupuesto? Los dos dispositivos tienen un precio tan cercano que el presupuesto no es un factor decisivo. Las versiones en miniatura, estándar y de visualización de ambas plataformas de asistente inteligente tienen un precio similar. Es solo cuando alcanzas la gama alta de los dos que los precios varían, e incluso entonces no es mucho.

Si necesita un asistente inteligente, Amazon Echo y Google Home son excelentes opciones. Tómese el tiempo para decidir entre los dos. Si encuentra que incluso los modelos de gama baja están fuera de su presupuesto, espere una venta o promoción especial. Vienen a menudo y son una excelente manera de probar a los asistentes por ti mismo.

¿Prefieres Google Home o Amazon Echo? Háganos saber en los comentarios.