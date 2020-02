Apple pronto permitirá cambiar las aplicaciones predeterminadas en iOS

Apple está considerando seriamente la posibilidad de permitir a los usuarios cambiar las aplicaciones predeterminadas para la navegación web, el correo o la música en sus iPhones. La compañía también podría permitir escuchar Spotify u otros servicios de transmisión de música además de Apple Music a través de Siri en el iPhone o en el altavoz inteligente HomePod.

Estas revelaciones fueron resumidas en un informe de Mark Gurman del sitio Bloomberg esta mañana, quien citó a varias personas familiarizadas con los planes internos de Apple.

Si bien estás declaraciones no son un hecho, los cambios podrían entrar en vigencia tan pronto como se lance el iOS 14 de Apple a finales de este año, lo que significa que probablemente se introducirán durante la conferencia de desarrolladores de Apple en junio.

No es posible reemplazar aplicaciones predeterminadas

Hasta ahora, algunas aplicaciones esenciales de iOS no pueden ser reemplazadas por otras aplicaciones de terceros como es posible en Android. Puedes instalar otro navegador web, como Chrome o Microsoft Edge, pero no reemplazar ni desinstalar el navegador web predeterminado (Safari). La situación es similar para otras aplicaciones, como la cámara o los contactos. Otras aplicaciones, como Teléfono o Mensajes, simplemente no tienen alternativas en la App Store. A diferencia de Android, que cada aplicación es un componente reemplazable, incluso podemos instalar tiendas de aplicaciones alternativas.

Esto podría ayudar a la plataforma iOS a competir con Android de Google, que tiene la posición dominante en el mercado de teléfonos inteligentes; Los usuarios a veces mencionan esta falta de flexibilidad en iOS como una razón para optar por Android, ya que siempre ha brindado a los usuarios la libertad de elegir a su gusto.

Google y Microsoft se inspiraron en iOS, en particular para diseñar su interfaz de usuario, de modo que sea fácil de usar desde una pantalla táctil. También adaptaron algunas buenas ideas de Apple con respecto al asistente personal (incluso llegando a superar a la compañía), por ejemplo. Pero lo contrario también es cierto: iOS ha aprovechado en gran medida la competencia para mejorar.

Y como señala Bloomberg, una mejor opción para los servicios de transmisión además de Apple Music seguramente sería una bendición para las ventas del altavoz inteligente HomePod de Apple, ya que esa falta de flexibilidad es una limitación importante para ese producto en comparación con sus competidores. Sí, los usuarios de HomePod pueden transmitir Spotify a HomePod utilizando la tecnología AirPlay de Apple, pero muchos usuarios se quejan de que está muy limitada.

Apple quiere evitar demandas o quejas Antimonopolio

Spotify presentó una queja antimonopolio ante funcionarios de la Unión Europea, alegando que Apple prioriza injustamente su propio servicio de transmisión de música sobre Spotify, incluso cuando los usuarios buscan deliberadamente esta la aplicación de música.

Al hacer estos cambios, Apple puede encontrarse en una mejor posición en contra de las acusaciones de prácticas comerciales injustas. Además, algunos usuarios estarán encantados de tener más opciones, incluso mientras que otros pueden sentirse frustrados o confundidos por una plataforma más abierta. En cualquier caso, el cambio probablemente haría que iOS sea más atractivo para mucha más gente.

Las fuentes de Bloomberg fueron especificas al aclarar que aún no se han tomado decisiones finales, Apple lo está considerando seriamente. Cuando se lanzó iOS 13 y iPadOS 13 en 2019, la compañía empezó a ofrecer menos limitaciones sobre cómo los usuarios podían personalizar el sistema operativo móvil, esto puede significar que en un futuro no muy lejano finalmente podamos cambiar las aplicaciones a nuestro gusto.

Pronto se podrán reemplazar Safari y Mail

Dos aplicaciones se verían afectadas son Safari y Mail, ya que podrían perder su estado de aplicación predeterminado. Si esto llega a suceder, el usuario podría elegir una aplicación de terceros, como Chrome y Gmail, como aplicaciones predeterminadas y tanto Safari como Mail ya no se abrirán automáticamente.

