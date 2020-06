Cómo Eliminar Masivamente publicaciones de Facebook en iPhone y Android

Compartir fotos, videos o pensamientos con amigos en Facebook siempre ha sido divertido para mí. Aunque me aseguro de compartir solo las publicaciones que considero apreciables o que pueden ganar muchos elogios de amigos y seres queridos, a veces ha habido algunas aberraciones.

Además, no importa cuán loables puedan parecer algunas publicaciones al momento de la publicación, tienden a volverse irrelevantes (si no una fuente de molestia y vergüenza) en horas extras. Aunque Facebook permitió a los usuarios buscar en el registro de actividades y eliminar publicaciones específicas, el proceso fue bastante tedioso. ¡Pero ese ya no es el caso hoy! Gracias a una actualización reciente, ahora puede eliminar en masa las publicaciones de Facebook en su iPhone o dispositivo Android con facilidad. ¡Déjame guiarte!

Eliminación masiva de publicaciones de Facebook en Android e iOS

La última versión de Facebook le permite filtrar sus actividades en función de tres cosas: categorías, fecha y personas . Puede elegir cualquiera de las tres opciones para ordenar sus publicaciones de Facebook y rastrear las que no desea mostrar en su página de perfil. Una vez que haya seleccionado las publicaciones redundantes, puede elegir archivarlas o eliminarlas de una vez.

Nota: Como el proceso es bastante similar tanto en iOS como en Android, solo mostramos capturas de pantalla de iOS. Antes de comenzar, asegúrese de haber actualizado Facebook en su dispositivo.

1. En su dispositivo iPhone o Android, inicie la aplicación de Facebook.

2. Ahora, toque su foto de perfil para ir a la página de perfil.

3. Luego, toque el punto de tres puntos al lado del botón “+ Agregar historia”, y luego elija el Registro de actividad.

4. A continuación, toque el botón Administrar actividad en la parte superior y seleccione Sus publicaciones en la ventana emergente.

5. A continuación, toque Filtros en la parte superior.



6. Ahora, obtendrá tres opciones para ordenar sus publicaciones: Categoría, Fecha y Personas.



7. Seleccione la opción preferida para rastrear las publicaciones que ya no desea mostrar. En esta guía, voy a elegir Fecha como la opción de clasificación preferida. Después de eso, ingrese la duración (inicio y finalización) y toque Listo en la esquina superior derecha.



8. Finalmente, seleccione las publicaciones que desea eliminar y luego archívelas o viértelas en la papelera de reciclaje.

¡Eso es todo!

Con casi 2 mil millones de usuarios, Facebook sigue siendo, con mucho, la plataforma de redes sociales más querida del mundo. Lo que pone a esta aplicación por delante de la curva es una gama de características interesantes como citas , agregar música a un perfil de Facebook y videos en vivo.

También te puede interesar: Cómo agregar o quitar música del perfil de Facebook

Aunque la privacidad sigue siendo una preocupación, ha tomado algunos pasos apreciables, como agregar la capacidad de eliminar el acceso a aplicaciones de terceros, para aumentar la privacidad. Por cierto, comparta sus pensamientos sobre esta nueva característica y si le resulta útil o no.