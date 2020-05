Cómo eliminar permanentemente tu cuenta de TikTok en iPhone o Android

Según el último informe, la plataforma de intercambio de vídeos propiedad de ByteDance, TikTok, parece estar en una juerga récord con más de 2 mil millones de descargas. Con una comunidad masiva de creadores apasionados de todas las edades, la plataforma nunca deja de tener videos emocionantes que pueden atraer a cualquiera.

Dicho esto, a pesar de ser tan popular, TikTok ha sido durante mucho tiempo el hijo favorito de la controversia con una serie de acusaciones sensacionales. Ya sea por el contenido obsceno, la venta de datos o por ser la nefasta herramienta de espionaje del gobierno chino, la lista de acusaciones de la plataforma para compartir videos es bastante larga.

Huelga decir que la aplicación ha sido prohibida varias veces en muchos países, y el llamado a una prohibición permanente parece que nunca se apaga. Si estas razones o algunas razones personales te obligaron a eliminar TikTok, sigue para eliminar permanentemente tu cuenta de TikTok en tu dispositivo iPhone o Android.

Pero antes de cerrar la cuenta de TikTok, ¡revisemos algunos puntos importantes que requieren atención inmediata!

¿Cuáles son los efectos secundarios de eliminar una cuenta TikTok?

Ninguna aplicación de red social quiere dejarte ir, y TikTok no es la excepción, por lo tanto, si ha decidido despedirse de su cuenta TikTok, debe tener en cuenta los efectos posteriores. Una vez que haya eliminado su cuenta, ya no podrá iniciar sesión en la app. Además, todos los vídeos que has subido desaparecerán de forma permanente.

La plataforma para compartir vídeos no le ofrecerá un reembolso por los artículos que haya comprado. Otra cosa notable que vale la pena tener en cuenta es que la información (es decir, chats) que no está almacenada en su cuenta, aún puede ser visible para otros.

Desactiva tu cuenta temporalmente

En caso de que piense que la compensación de eliminar la cuenta de TikTok es demasiado grande o si desea tomar un descanso temporal por algún motivo personal, puede optar por desactivar su cuenta de TikTok. Cuando presiona el botón Eliminar, la aplicación de redes sociales primero desactiva su cuenta durante 30 días.

Durante la desactivación, su cuenta permanece oculta al público. En cualquier momento que desee reactivar su cuenta dentro de los 30 días, simplemente inicie sesión en su cuenta para comenzar de nuevo.

Descarga tus datos

Bueno, si decidió pasar la página en TikTok, lo primero que debe hacer es descargar sus datos de TikTok. Esa es la forma correcta de abordar la eliminación de cualquier cuenta. Si desea eliminar Facebook o TikTok, primero debe recuperar sus datos. Afortunadamente, es bastante fácil solicitar un archivo de descarga de TikTok.

El único punto débil (si lo hay) es que no puede elegir qué guardar y qué guardar en el archivo de descarga que consta de una variedad de datos.

Su perfil: Consiste en su nombre de usuario, foto de perfil, una descripción de perfil e información de contacto, como su teléfono y dirección de correo electrónico.

Consiste en su nombre de usuario, foto de perfil, una descripción de perfil e información de contacto, como su teléfono y dirección de correo electrónico. Su actividad: comprende videos, historial de comentarios, historial de chats, historial de compras, me gusta y favoritos.

comprende videos, historial de comentarios, historial de chats, historial de compras, me gusta y favoritos. La configuración de su aplicación: consta de configuraciones de privacidad, configuración de notificaciones y configuración de idioma.

1. Abra TikTok en su dispositivo y toque la pestaña de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla.



2. Ahora, toque los tres puntos suspensivos que están en la esquina superior derecha.

3. A continuación, toque Privacidad y seguridad.



4. A continuación, toque Personalización y datos.

5. A continuación, toque Descargar sus datos.

6. En la siguiente pantalla, debería ver la lista de todos los datos en los que consistirá su solicitud. Ahora, toque el archivo de Solicitar datos.



Ahora, la pestaña “Descargar datos” se seleccionará automáticamente, con la solicitud pendiente visible en la pantalla. Cuando sus datos de TikTok estén listos, la aplicación lo alertará. Luego, regrese a este mismo lugar para descargar el archivo.

Tenga en cuenta que TikTok eliminará el archivo de descarga cuatro días después de su creación . Por lo tanto, asegúrese de descargarlo lo antes posible.

Cómo eliminar permanentemente tu cuenta de TikTok

1. En su dispositivo iOS o Android, inicie TikTok y toque la pestaña de perfil en la esquina inferior derecha.



2. Ahora, toque los tres puntos horizontales en la esquina superior derecha.



3. Luego, toque Administrar mi cuenta.



4. A continuación, toque en Eliminar cuenta en la parte inferior.

5. Según cómo haya configurado su cuenta, deberá verificar su cuenta para continuar.



6. Ahora, aparecerá una página de confirmación que muestra detalles sobre cómo eliminar la cuenta TikTok. Nuevamente, asegúrese de leer todos los efectos secundarios. Una vez que lea el texto, toque el botón Eliminar cuenta.



7. Finalmente, toque Eliminar para confirmar que desea cerrar permanentemente su cuenta TikTok.



Como se mencionó anteriormente, su cuenta TikTok ahora estará desactivada por 30 días. Durante este período, la cuenta será invisible y también lo serán todos sus vídeos que haya cargado en la plataforma para compartir vídeos.

Después de eso, se eliminará automáticamente. Si alguna vez cambia de opinión dentro de los 30 días y decide revocar la eliminación, todo lo que necesita hacer es iniciar sesión en su cuenta.

Use el bienestar digital y el tiempo de pantalla para dejar de usar TikTok en exceso

Una de las principales razones por las que muchos quieren deshacerse de TikTok es su naturaleza adictiva. Gracias a una tonelada de vídeos fascinantes, las personas nunca parecen tener suficiente de la aplicación.

Si a menudo se encuentra usando en exceso la aplicación para compartir vídeos y desea encontrar una manera de frenar el uso, le recomendaría que pruebe Digital Wellbeing en su dispositivo Android y Screen Time en su dispositivo iOS para bloquear automáticamente la aplicación. después de un tiempo establecido.

En su dispositivo Android: abra la aplicación Configuración -> Bienestar digital -> Panel de control -> TikTok y luego establezca el límite de tiempo personalizado.



En dispositivo iOS: dirígete a la aplicación Configuración -> Tiempo de pantalla -> Ver toda la actividad -> TikTok > Agregar límite, y luego configura el tiempo.

Así es como puede eliminar su cuenta TikTok sin perder sus datos, incluidos todos los vídeos que ha cargado en la plataforma. Como el proceso es bastante sencillo, supongo que ha borrado su cuenta sin tener que lidiar con ningún problema.